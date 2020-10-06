وااااااع و الله ق كليت خنفوسة ـ

الموضوع ممنوع على اصحاب القلوب من نوع الفراولة ههههه

اليوم كنت تفرج في اليوتيوب

على واحد الغاشي ياكل كلش يمشي

على وجه الارض ههههههه

كلش كلش

الحوت الدحاج النمل و الفيران الافاعي

كلش كلش

كلش ياكلوه



تفكرت حادثة وقعت معايا أونبارسون انا ابوشهاب ههههه



خطرة كان واحد في قريتنا عامل عرس لولده

يا سيدي عرضني ز قالي حضورك اجباري



المشكلة خاوتي هاذ العايلة معروفة عندنا انهم ما ينقوش الماعن

يعني قادر تلقى شعرة في الطعام عادي

و قادر يجيبولك المغارف من الخزنة للمايدة بلا غسيل

و قادر يجيبولك ماكلة بايتة و بلا غطا

عااادي في بلادي



انا جامي طحت في بياج تاع ناكل عندهم

يعني دايما نعمل حسابي

باش ايفيتي ماكلتهم



لكن في العرس مشكلة

خممت فيها مليح

و قلت راهم عارفين بلي عندي السكر

راح نديرها سبة نعطيهم الكادو و نفز هااارب

ـ نفز بمعنى اهرب بسرعة ههههههه



المهم ليلة العشا

و قبيل المغرب قلت نروح نعطيهم الكادو

و نعتذر منهم بسبب السكري

و نقول نصلي المغرب في الجامع

و اختفي عن الانظار

لكي لا اقع في البياج



فعلا رحت و انا في عيشة سعيدة

لأني ضابط الخطة خير من تاع بلماضي



يااسيدي رحت لقيت

العريس بارك ليه و عطيته الكادو

و بعدها لقيب باباه ايضا بارك ليه و دعيت ليه

دعوة تاع خير

و قلت ليه انا اعتذر راني مريض بالسكري

و لازم نصلي المغرب في الجامع



المصيبة

الوالد تاعه جابها من الاخير

اقسم و قال

و الله ماراك متحرك من عندنا

لازم تتعشى

قلت ليه كذا و كذا

قالي وينه المشكل نجيبولك ماكلة مافيهاش السكر يا سيدي

المهم والله الليلة تتعشى عندنا



يا جماعة حكتني القنطة

بديت نتفكر واش نقول للمدام

علابالي بلي راح تخرجلي قلبي بالخيال تاعها

راح تقولي راك كليت شعرة تاع بنتهم

او ام اربعة و اربعين في الزبيب

او ذبانة من هذاك لخضر تاع بكري ههههه

و لا ذيل تاع فار



المهم كيما كان الحال

شديتها في قلبي و قلت حسبي الله في هاذ الليلة



صلينا المغرب جماعة في القراج

و دخلونا للصالون

و انا كيما لي حاكمين ليه بالاعدام

قاعد نخزر في كاش عفسة ماهيش مليحة



لكن

الفراش والله كان نقي و مزيان ماااشااء الله

و الريحة زوينة

حطو الطوابل كلش مرتب و نقي

المغارف مستفين كيما يلزم

و مغسولين تشوف روحك فيهم كيما المراية



ذقت الشوربة براس المغرف

و الله بنينة تقول خادمها فارس تاع قناة سميرة

السلاطة مرتبة و كل في بلاصتة

اللحم طايب مليح و الخبر مطلوع هااايل

و الزبيب كي لعسل الله الله

الطبق الرئيس زيتون و شومبينيو

و الله روووعة

تفكرت بلي عندهم بنت متزوجة في بلاد كبيرة

و قالوا انا ما شفتش

قالوا عندها بنات شاطرات هههه

قلت بالرسمي هاذوك هوما اللي راهم قايمين بالواجب

يرحم والديهم راهم سلكوني من مصيبة



المهم كلش مريقل

تكسلت انا و قلت المدام راح نطيحها المورال

هذا عشا و عليه الكلام



المهم شبعت شبعة مريقلة

و انا في شدة اندهاشي

قلت والله

نزيد آخر مغرف من المرقة

انا شبعان قلت نزيدها فوق الشبعة



المهم يا خااوتي والله و الله و الله

ماعرفت روحي واش كليت



حاجة مالحة و حامضة و لزجة نزجة وااااااااع



في وسط الصالون و الضياف

بلعتها على مضض

و دخلني العرق بدات التحولات الهرمونية

تاع الوااااع تتخلط في كرشي و راسي

وااااااع



قاومت و قلت الامين موت واقف ههههه

ترجلت و كورجت

و وقفت مثل الاسد الجريح

و انا احاول مسك مشاعري الكرشية و افكاري السودوية

حول واش راني كليت

و عقلي الباطني يرد بسرعة



المهم بقيتهم على خير و بابتسامة ترافقها دمعة حزن



و بسرعة البرق الى البيت

و عقلي الباطن يقول يا الامين

و الله ق كليت

المهم بقية الموضوع سلامة فهامتكم

وااااااااااااااااااااااع





اعتذر عن قبش المشاعر

ههههههه