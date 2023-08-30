"ذكرى صغير" _ صوتيات ..

"ذكرى صغير"

لمسة يديها تعشق الورود ,



خلوها تشوف الجنة

و



تخدعها اللحظة ..



هذيك اللي بقات في دارهم عزيزة , خلاوها تمشي على شط البحر و تبكي ..



دموعها ماهيش غالية عليهم , واللي قلبو فيه الحقد

حاب يشوفها معاه



باش تولي في عيون الناس رخيسة



واللسان يبقى جمرة في قلبها , تحرق وما تدي ..



لن تنجو من هذا العالم الأسود ,



ظلامه ليس كأي ليل ,

ليس هذا الانتظار حبا , ولا هذا السهر حزنا ,

لياليه تلتقي بهم ولا تعاتب أحدا..

هو لا يريدأن يراها شريفة ,

ويريدها أن ترفض كل شيء ,

أم رضيت بالألم , أم أنك البداية و النهاية ..؟

ألا تساوي شيئا ’ ومن غير أن تطلب فإنك مفارقها ,

إلى الذي :

قد يطفئ الأضواء ليجلس وحيدا ,



فيرى نفسه على حقيقتها ,



ولا يحدث بها قلبه , لا يزال يحب أن يكذب في



حضور نفسه ,



يتباهى بتفاصيله القاسية ,



والسواد يحيط بالوانه



و



يوما ما سيرتديه البياض رغما عنه..

إلى التي :





تراقب من خلال أوجاعها ,



لقد خاب بها الشوق ,



وجعلها تسقط بقلبها



ليضمها صدى المكان ,



و في بعض الأحيان يصبح الهدوء ألما ..



على وشك الضياع ولكنه لا ينتهي ,



وكأنه يقول زده شوقا ,



وارحل عنه ابعد ,



واترك لاحلامه انكسارا ,



فينكسر .. ..







تكسر خاتم يما ,

وما سمحت فينا ..



قولهم يحسو بيها برك ..



قولهم برك علاش تفرقنا .. ؟



شوفو للنار كي طفات واش خلات ..؟



دات معاها بابا ,



خلاص صبرو ما يزيد يقدر



كل شي تقسم ..



خلاوها تخير , قلبها ما بقى في بلاصتو



خليتوها تهرب ، وراها بقاو غير اللي يهدرو



واحد ما يعذر ،



واحد ما يفهم ،



صغرو يبكي عند الباب ,



مكانش يعرف بلاصة



اللي هرب حسبوه ما يكبر غدوا



كي طال الحزن ولى يبان ..



غير انا حزين , ولا هوما يخبيو ..؟



كي طال الغياب ما رجع ..



غير انا اللي صبرت , ولا هوما ما يلومو.؟





روحو بالسلامة ..



بردتو من القلب .. قد تحمل يدها , وليس لما تريده باب ,تراقب من خلاللقد خاب بهاوجعلها تسقط بقلبهاليضمها صدىو في بعض الأحيان يصبح الهدوءعلى وشك الضياع ولكنهوكأنه يقول زدهوارحل عنه ابعد ,واترك لاحلامهفينكسرتكسر خاتموما سمحت فينا ..يحسو بيها برك ..برك علاششوفوكي طفات واش خلات ..؟دات معاهاصبرو ما يزيد يقدركل شي تقسم ..خلاوها تخير , قلبها ما بقى في بلاصتوخليتوهاوراها بقاو غير اللي يهدروواحدواحدصغرو يبكي عند الباب ,مكانش يعرف بلاصةاللي هرب حسبوه ما يكبر غدواكي طال الحزنغير اناولا هوما يخبيو ..؟كي طال الغيابغير انا الليولا هوما