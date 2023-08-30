"ذكرى صغير" _ صوتيات ..

Tama Aliche

Tama Aliche

الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
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أنثى




السلام عليكم ورحمة الله

عدت إليكم من جديد ، لا أدري يا لماووين ، الغلطة مش فاللمة ولا في أي شخص .. الغلطة فيا..فقدت الشغف في كل شيء .. حتى باش تمارس الهوايات اللي تحب ما تلقاش عندك طاقة ..والو ..💔

( نتمنى يعجبكم العمل الجديد ..)


ذكرى صغير


"ذكرى صغير"

لمسة يديها تعشق الورود ,

خلوها تشوف الجنة
و

تخدعها اللحظة ..

هذيك اللي بقات في دارهم عزيزة , خلاوها تمشي على شط البحر و تبكي ..

دموعها ماهيش غالية عليهم , واللي قلبو فيه الحقد
حاب يشوفها معاه

باش تولي في عيون الناس رخيسة

واللسان يبقى جمرة في قلبها , تحرق وما تدي ..

لن تنجو من هذا العالم الأسود ,

ظلامه ليس كأي ليل ,
ليس هذا الانتظار حبا , ولا هذا السهر حزنا ,
لياليه تلتقي بهم ولا تعاتب أحدا..
هو لا يريدأن يراها شريفة ,
ويريدها أن ترفض كل شيء ,
أم رضيت بالألم , أم أنك البداية و النهاية ..؟
ألا تساوي شيئا ’ ومن غير أن تطلب فإنك مفارقها ,

إلى الذي :

قد يطفئ الأضواء ليجلس وحيدا ,

فيرى نفسه على حقيقتها ,

ولا يحدث بها قلبه , لا يزال يحب أن يكذب في

حضور نفسه ,

يتباهى بتفاصيله القاسية ,

والسواد يحيط بالوانه

و

يوما ما سيرتديه البياض رغما عنه..

إلى التي :

قد تحمل يدها , وليس لما تريده باب ,

تراقب من خلال أوجاعها ,

لقد خاب بها الشوق ,

وجعلها تسقط بقلبها

ليضمها صدى المكان ,

و في بعض الأحيان يصبح الهدوء ألما ..

على وشك الضياع ولكنه لا ينتهي ,

وكأنه يقول زده شوقا ,

وارحل عنه ابعد ,

واترك لاحلامه انكسارا ,

فينكسر 💔 ..



تكسر خاتم يما ,
وما سمحت فينا ..

قولهم يحسو بيها برك ..

قولهم برك علاش تفرقنا .. ؟

شوفو للنار كي طفات واش خلات ..؟

دات معاها بابا ,

خلاص صبرو ما يزيد يقدر

كل شي تقسم ..

خلاوها تخير , قلبها ما بقى في بلاصتو

خليتوها تهرب ، وراها بقاو غير اللي يهدرو

واحد ما يعذر ،

واحد ما يفهم ،

صغرو يبكي عند الباب ,

مكانش يعرف بلاصة

اللي هرب حسبوه ما يكبر غدوا

كي طال الحزن ولى يبان ..

غير انا حزين , ولا هوما يخبيو ..؟

كي طال الغياب ما رجع ..

غير انا اللي صبرت , ولا هوما ما يلومو.؟


روحو بالسلامة ..

بردتو من القلب ..


Tama aliche







 
@ذكريات الشاعرة ايا لهنا ..مدة ما تلاقيناش😁
@السها المميزة بكل تفاصيلها وينك؟؟
@العَنْقَاءُ ياااااا حسرا مين كنت نشوفك تكتب فن وفن وفن عندك مايخلاصش .. أين أنت، ، لطالما كنت أناديك يا هذا ولا يا هذه ما نفرقش😂😂🤣
@Skor m@k أين أنت ارواح ..وليت علاجالكم برك ..الدنيا عصفت بينا برى
 
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