"ذكرى صغير" _ صوتيات ..

Tama Aliche
الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 6 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 531
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- أسوأ بلاصة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
عدت إليكم من جديد ، لا أدري يا لماووين ، الغلطة مش فاللمة ولا في أي شخص .. الغلطة فيا..فقدت الشغف في كل شيء .. حتى باش تمارس الهوايات اللي تحب ما تلقاش عندك طاقة ..والو ..
( نتمنى يعجبكم العمل الجديد ..)
ذكرى صغير
"ذكرى صغير"
لمسة يديها تعشق الورود ,
خلوها تشوف الجنة
و
تخدعها اللحظة ..
هذيك اللي بقات في دارهم عزيزة , خلاوها تمشي على شط البحر و تبكي ..
دموعها ماهيش غالية عليهم , واللي قلبو فيه الحقد
حاب يشوفها معاه
باش تولي في عيون الناس رخيسة
واللسان يبقى جمرة في قلبها , تحرق وما تدي ..
لن تنجو من هذا العالم الأسود ,
ظلامه ليس كأي ليل ,
ليس هذا الانتظار حبا , ولا هذا السهر حزنا ,
لياليه تلتقي بهم ولا تعاتب أحدا..
هو لا يريدأن يراها شريفة ,
ويريدها أن ترفض كل شيء ,
أم رضيت بالألم , أم أنك البداية و النهاية ..؟
ألا تساوي شيئا ’ ومن غير أن تطلب فإنك مفارقها ,
إلى الذي :
قد يطفئ الأضواء ليجلس وحيدا ,
فيرى نفسه على حقيقتها ,
ولا يحدث بها قلبه , لا يزال يحب أن يكذب في
حضور نفسه ,
يتباهى بتفاصيله القاسية ,
والسواد يحيط بالوانه
و
يوما ما سيرتديه البياض رغما عنه..
إلى التي :
قد تحمل يدها , وليس لما تريده باب ,
تراقب من خلال أوجاعها ,
لقد خاب بها الشوق ,
وجعلها تسقط بقلبها
ليضمها صدى المكان ,
و في بعض الأحيان يصبح الهدوء ألما ..
على وشك الضياع ولكنه لا ينتهي ,
وكأنه يقول زده شوقا ,
وارحل عنه ابعد ,
واترك لاحلامه انكسارا ,
فينكسر ..
تكسر خاتم يما ,
وما سمحت فينا ..
قولهم يحسو بيها برك ..
قولهم برك علاش تفرقنا .. ؟
شوفو للنار كي طفات واش خلات ..؟
دات معاها بابا ,
خلاص صبرو ما يزيد يقدر
كل شي تقسم ..
خلاوها تخير , قلبها ما بقى في بلاصتو
خليتوها تهرب ، وراها بقاو غير اللي يهدرو
واحد ما يعذر ،
واحد ما يفهم ،
صغرو يبكي عند الباب ,
مكانش يعرف بلاصة
اللي هرب حسبوه ما يكبر غدوا
كي طال الحزن ولى يبان ..
غير انا حزين , ولا هوما يخبيو ..؟
كي طال الغياب ما رجع ..
غير انا اللي صبرت , ولا هوما ما يلومو.؟
روحو بالسلامة ..
بردتو من القلب ..
Tama aliche