و الله غاضني هاذ الطفل و ابهرني رده

السلام عليكم اليوم و في المسجد شفت طفل صغير شفته يقرب للحاجة و من بعد يمسكها حسيت انه ناقص في الشوف مثلا كان حاب يشرب الكأس امامه مدة و هو يركز من بعد اخذها و كان يقترب من اي واحد يحكي معاه عرفت انه عنده خلل في العينه قربت ليه و سلمت عليه و سألته ابني راه عندك مشكل في عينك دمعة عينه و قال لا انا مليح جلست عنده و بقيت نلعب معاه و نسيته و قلت ليه لو كان جات عندك الدراهم تروح للطبيب نتاع العينين قالي اتمنى يكونوا عندي نظارات كيما نتاع الطبيب باش نتفرج طيور الجنة مليح و نلعب البالون مع صحابي لكن لوكان جات عندي دراهم ندي بابا للطبيب راه مريض اكثر مني و راني خايف يموت و ما نلقاش يكون يكبرني و يشريلي اكتشفت ان الطفل مريض من عينيه و ماهوش مخبر باباه أنه راه ناقص رؤية لأنه يفكر ان الفلوس اللي رايح يعالج بيهم عينيه إذا اشراهم الوالد تاعه دوا احسن طففل عنده كرامة و إرادة و عنده طيبة بريئة قلبه ابيض مثل الثلج على عكسنا حنا الكبار اللي كبرنا على البخل و الجشع و الغيبة و الرياء اكيد هذا طفل ابن حلال و رايح ينجح في حياته ربي يشفيك يا اعظم طفل و ارجل طفل آآآمييين