و الله غاضني هاذ الطفل و ابهرني رده

السلام عليكماليوم و في المسجد شفت طفل صغيرشفته يقرب للحاجة و من بعد يمسكهاحسيت انه ناقص في الشوفمثلا كان حاب يشرب الكأس امامه مدة و هو يركز من بعد اخذها و كان يقتربمن اي واحد يحكي معاه عرفت انه عنده خلل في العينهقربت ليه و سلمت عليهو سألته ابني راه عندك مشكل في عينكدمعة عينه و قال لا انا مليحجلست عنده و بقيت نلعب معاهو نسيتهو قلت ليه لو كان جات عندك الدراهم تروح للطبيب نتاع العينينقالي اتمنى يكونوا عندي نظارات كيما نتاع الطبيبباش نتفرج طيور الجنة مليحو نلعب البالون مع صحابيلكن لوكان جات عندي دراهم ندي بابا للطبيب راه مريض اكثر منيو راني خايف يموت و ما نلقاش يكون يكبرنيو يشريلياكتشفت ان الطفل مريض من عينيه و ماهوش مخبر باباه أنهراه ناقص رؤيةلأنه يفكر ان الفلوس اللي رايح يعالج بيهم عينيهإذا اشراهم الوالد تاعه دوا احسنطففل عنده كرامة و إرادةو عنده طيبة بريئةقلبه ابيض مثل الثلجعلى عكسنا حنا الكباراللي كبرنا على البخل و الجشع و الغيبة و الرياءاكيد هذا طفل ابن حلال و رايح ينجح في حياتهربي يشفيك يا اعظم طفل و ارجل طفلآآآمييين​