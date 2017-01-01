و الله غاضني هاذ الطفل و ابهرني رده

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الامين محمد, ‏18 جويلية 2017 على 22:39.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    اليوم و في المسجد شفت طفل صغير
    شفته يقرب للحاجة و من بعد يمسكها
    حسيت انه ناقص في الشوف
    مثلا كان حاب يشرب الكأس امامه مدة و هو يركز من بعد اخذها و كان يقترب
    من اي واحد يحكي معاه عرفت انه عنده خلل في العينه
    قربت ليه و سلمت عليه
    و سألته ابني راه عندك مشكل في عينك
    دمعة عينه و قال لا انا مليح
    جلست عنده و بقيت نلعب معاه
    و نسيته
    و قلت ليه لو كان جات عندك الدراهم تروح للطبيب نتاع العينين
    قالي اتمنى يكونوا عندي نظارات كيما نتاع الطبيب
    باش نتفرج طيور الجنة مليح
    و نلعب البالون مع صحابي

    لكن لوكان جات عندي دراهم ندي بابا للطبيب راه مريض اكثر مني
    و راني خايف يموت و ما نلقاش يكون يكبرني
    و يشريلي
    :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    اكتشفت ان الطفل مريض من عينيه و ماهوش مخبر باباه أنه
    راه ناقص رؤية

    لأنه يفكر ان الفلوس اللي رايح يعالج بيهم عينيه
    إذا اشراهم الوالد تاعه دوا احسن
    :cry::cry::cry::cry:
    طففل عنده كرامة و إرادة
    و عنده طيبة بريئة
    قلبه ابيض مثل الثلج

    على عكسنا حنا الكبار
    اللي كبرنا على البخل و الجشع و الغيبة و الرياء

    اكيد هذا طفل ابن حلال و رايح ينجح في حياته

    ربي يشفيك يا اعظم طفل و ارجل طفل
    آآآمييين​
     
    التعديل الأخير: ‏18 جويلية 2017 على 22:51
    دعاء الجنات, لاريمان و يزيد 05 معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏18 جويلية 2017 على 22:39
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    ربي يشفيه ويعافيه
    هذي هي البراءة اخي
    يحكيلك الي في قلبو مسكين وزيد كي تشوف تخمامو وين تقول هذا العقل لي عندو ماتلقهش عند لكبار
     
    يزيد 05, ‏18 جويلية 2017 على 22:55
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    خويا يزيد و الله غير دمرني الطفل و دمرني تفكيره
    تعرف يزيد قداش بكيت اليوم
    معليش عله خير

    شكرا حبيبي يزيد على كرم و طيب المرور
     
    الامين محمد, ‏18 جويلية 2017 على 22:58
    #3
  4. أم ريحانة ومعاذ

    أم ريحانة ومعاذ :: عضو منتسِب ::

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    اللهن نسألك بكل اسمائك الحسنى ان تشفيه وتعافيه شفاءا لايغادر سقما وان تشفي كل المسلمين يارحيم يارؤوف
     
    أم ريحانة ومعاذ, ‏18 جويلية 2017 على 23:07
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    آآآآآمييين آآآمييين آآآمييين
    بارك الله فيك سيدتي
     
    الامين محمد, ‏18 جويلية 2017 على 23:08
    #5
  6. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    عندك حق خويا احنا رانا نقراو برك فالموضوع وحالته تقطع القلب فما بالك انت لي كنت معاه
    احنا لا نملك الا الدعاء له بالشفاء ومادام طفل صغير بهذا تفكير ربي ماش راح يخيبه
     
    يزيد 05, ‏18 جويلية 2017 على 23:09
    #6
  7. أم ريحانة ومعاذ

    أم ريحانة ومعاذ :: عضو منتسِب ::

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    وفيك بارك الرحمن
     
    أم ريحانة ومعاذ, ‏18 جويلية 2017 على 23:10
    #7
  8. لاريمان

    لاريمان
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    ماشاء الله تبارك الله ربي يحفظ هدا الرجل الصغير
    كبر قبل الوقت ربي يشفيه يارب
    شكرا اخي محمد على هادي النماذج الحية
     
    لاريمان, ‏18 جويلية 2017 على 23:10
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أكيد ربي رايح يفرحه و رايح ينجح بهاذ التفكير الراقي
    كثر الدعاء خويا يزيد علها ساعة استجابة بارك الله فيك
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏18 جويلية 2017 على 23:12
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا اختي الطيوبة لاريمان
    إن شاء الله راكي مليحة و إن شاء الله قصة الطفل خلاتك تكوني احسن

    فعلا طفل كبر قبل وقته
    في هته اللحظة عقلي راه عنده يا ترى راه راقد ام راه يخمم في حل ههههههههههه مسكين و الله مسكين
     
    لاريمان معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏18 جويلية 2017 على 23:14
    #10
  11. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    Naama
    تأثرت والله ربي يشافيه
     
    الأميرة الخجولة, ‏18 جويلية 2017 على 23:17
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    و الله كان مثل الزهرة الذبلانة تحس أنه مقهور من داخل
    معليش عله خير و نحن لا ندري
     
    الامين محمد, ‏18 جويلية 2017 على 23:19
    #12
  13. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    صح بلاك حنا ندعوله رلبي بقوي بصره وحنا الحمد الله على نعمة بصر
     
    الأميرة الخجولة, ‏18 جويلية 2017 على 23:21
    #13
  14. لاريمان

    لاريمان
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    ان شا ء الله يكون بخير واكيد سيسخر له الله اناس صالحين يداووه عاجلا غير اجل يارب
    شكرا اخي على الروح التضامنية
     
    لاريمان, ‏18 جويلية 2017 على 23:25
    #14
  15. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    ربي يشفيه
    اخي حكي مع امام المسجد يشوف المصلين يعاونوه حرام قبل ميروحله النضر
     
    فيتامين سي, ‏19 جويلية 2017 على 00:37
    #15

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