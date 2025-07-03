عنوان آخر يحمل عبارة "البهلول المنغولي" ..

Tama Aliche

Tama Aliche

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بعد الموضوع اللي كتبتو في قسم مجتمع اللمة العام الذي يحمل عنوان "الطفل أيوب يشبه صغيري الذي فقدته " ..
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Tama Aliche

الموضوع '"الطفل أيوب يشبه صغيري الذي فقدته .."'

السلام عليكم و رحمة الله


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"الطفل أيوب يشبه صغيري الذي فقدته .."



كان في يوم من الأيام الجميلة ، أن صادفت روحا كالملاك ، ولأنني أعشق أمثاله لا يمكن أن لا يلفت انتباهي طفل مثله ، لكن هذا الطفل كان مميزا لدرجة أن كلا منا تعلق بالآخر تعلقا جميلا في تلك اللحظات التي لن تنسى أبدا بالنسبة لي ، فهي أجمل الذكريات و أطيب الأرواح التي لا تزال خالدة ..

من تكون يا طفلي الصغير ..؟ لدرجة أنك جعلتني أفتقدك كل يوم ، و أتأمل من يشبهك لربما يكون مواساة لي ، كيف كان جالسا بحضن والدته...
  • مُحزِن
  • أعجَبني



باش اللي ما زال ما طلش على الموضوع يطل عليه ، خاطرش راها قصة صراتلي مع فئة مميزة من المجتمع و كملتها هنا باش نحكي على
(الناس اللي تحاول ترجع كل حاجة نقية ضحك و نعتبر هذا الشي تنمر..)


نحكيو على هذاك الطفل اللي يسموه "منغولي" ،

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وهذا مصطلح قديم و مش مقبول للي راهم يعانوا من "متلازمة داون" .. وكي ما نعرفوا هذو اللي اجتمع فيهم كامل الجمال الروحي تقدر تعرفهم من خلال ملامح وجههم فمثلا :

•تلقى عينيهم مائلة و اللي تشبه لملامح الأشخاص المنغوليين ، بصح هذا المصطلح معندوش علاقة علاقة ب "منغوليا" ولا العرق المنغولي باش شي عباد ولا نقول هوايش مسطح راسهم يفهموا مليح .. يخلونا البراءة تعيش كيما خلقها ربي ، بعيدة على الخماج تاعهم ، و يستعملوا المصطلح المناسب للحالة هذي "متلازمة داون" ..

نوصفوهم

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هذو الأطفال اللي عندهم متلازمة داون تقدر تلقى فيهم :

•اللي عينيه مايلة لفوق .
•راس صغير و رقبة قصيرة .
•لسان كبير وخارج لبرى .
•يديهم قصيرة ( يعجبوني كيوت 😍 ) .
•النمو تاعهم متأخر وصعيب باش تعلمهم .
..

البهول المنغولي


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مجتمع تاعنا كي يحب يوصف واحد جايح ولا حابس من راسو يقولو "يااااا وحد المنغولي " ، 👉 هذي قلنا معلييييش يا سيدي ، نرفع راية تسلل واضح يا بوووووو😬نجاااااااح🤭 ( راه ديما يلعب على التسلل 😂🤣🤣 ، ويزيد يطلع حواجبو و يضارب هههه ايا فكرتكم شوية فالبالون ، بيناتنا برك 1 2 3 فيفا لالجيري😅😂🤣🤣 )

نكملوا .. خلاص نكت ، خلاص ضحك ، ديجا راني زعفانة 😡 موضوع يستحق قوة زعاف كبيرة 👇

الاستغلال

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مع الأسف واش راني نشوف ، و قدام عينيا شفتها كاين واحد من متلازمة داون ، كيفاش يتمسخرو بيه و يخلوه ينطق برك ، يا ريت كون جاو يعرفو لقيمة هذاك الطفل اللي مهما كبر يبقى طفل في عقلو و قلبو ، تلقاهم يضحكو عليه بالقهقهات كي يهدر و يبانلهم بلي هذا واش يليق بيه ، هذا واش شفت قدامي ، بصح ما كنتش نتخيل أنه يجي نهار البعض بل بزاف من الناس يصوروا هذو الأطفال كيفاش يهدروا و يعلموهم مصطلحات خامجة ، و باش يربحوا شوية مشاهدات ولا معلابليش واش يقصدوا من أفعالهم ..


اللي يحيرني كنت نقول بلي هذه الفئة مالقاتش حماية من طرف الدولة ، لكن وصل الأمر بالأهل اللي عندهم أطفال من هذه الفئة يديرولهم مقاطع يصوروها و بزاااف مهينة و توجع القلب ، باش تلحق تصور طفل هكذاك بالبراءة هذيك كامل اللي عطاهالو ربي و تخليه يشطح قدام الكاميرا ، هنا سأجلس قليلا كي لا أغضب..

و

اللي تغيضني بزاااف و نقلق منها أنهم وصلوا يجيبو طفلة و طفل من متلازمة داون على أساس زوج و زوجة و يقعدوا يديرو بيهم محتوى هااابط بزاااف ، يعلموه هو كيفاش يدابزها و يضارب معاها و هي تزعف و من بعد يجي يراضيها قدام الكاميرا سيداتي سادتي ( وباش ونقولكم بلي الطفلة هنا تكون واعرة أكثر من الطفل علابلك تقدر تضربو ترقدو نورمال 😂😂🤣 ، ومن هنا نوجه تحية كبيييرة للبناااات نقولهم تعلموا منهم .. 👊 )



يا ناااس ، النفس اللي كانت في هذاك الطفل البريء ربي يرحمه ، اللي لعبت معاه و لعب معايا و حبينا بعض ، عرفت كيفاش نعيش معاه اللحظة ، خليتو يدير كلش ، يضربني و يديلي التلفون تاعي ، كان يحاول يهدر معاي مليح بصح هذاك واش يعرف يهدر ، من غير اسمو و شوية كلمات قدر يتعلمهم فالمركز 💔 .. عطيتو قلبي حبيتو صح ومزال عايش في فيا لداخل


نقولها لينا كااامل

👇



ما زال ما قدرناش نعرفوا بلي عندهم مواهب بزاف تقدر تتطور بالاهتمام و التقدير ، كي نعطوهم أهمية كيما أي طفل و إنسان ، لكن حنا ما نقدروش نحققوا هذا الشي لأنه بطبعنا "أشخاص متنمرون".


إلى هنا نقولك يا صاحبة القلب الكبير ، يا أيتها الأم ، يا أيها الأب لهذه البراءة ، إذا كان هذا ابنك ، ولا بنتك ، إذا كان هذا خوك ولا اختك ، إذا كان هذا ولد حومتك ولا بنت حومتك ، إذا كان لقيتهم صدفة ولا تعرف واحد منهم

نقولكم كامل من هذا المنبر :


الجمال اللي في أرواحهم خلوه يغمر هذا العالم ، حبوهم ، يحتاجوا رعاية و وقفة ، إذا كانت عقولهم أصغر من أعمارهم فنذكركم بلي يبقى عندهم قلب كما حنا ..

إضافة للآباء

اللي رزقهم ربي بطفل و لا طفلة من متلازمة داون ، و لا للناس اللي شي نهار تزوجوا و رزقهم ربي بذرية هكذا نقولك "لا تحزن ..راهم ملايكة" ،
وما تقولش بلي ربي رزقك بطفل ناقص عقل ، و تزيد تسميه للناس وتقولهم بلي عندك

"طفل منغول"

.. راهم الجنة اللي ما شفناهاش ، راهم ريحة النقاء و الصفاء ، خاطرش كاين بزاف آباء يشوفوهم أنهم تعب و حاجة ثقيييلة على حياتهم ، لكن كي تشوف للوقت تاعنا تلقا طفل ولا طفلة بعقل كامل صعاب للتربية و كي يكبرو يخرج منهم الأسوأ ..

إذا من هنا نقولكم هذا هو "الولد الصالح"اللي تقدر تخليه موراك إن شاء الله

حافظوا عليهم راهم أمانة بين يدينا كامل ..

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كانت معاكم "Tama Aliche"

( الصحافية الساخرة )







 

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موضوعك ممتاز لكن طويل دمت مبدعة في سماء المنتدى دمت قلما مميزا
 
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