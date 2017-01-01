نصائح لتساقط الشعر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اردت وضع هذا الموضوع لكل فتاة تعاني من تساقط الشعر لانني كنت اعاني من هذا المشكل والحمد لله بفضل الله رجع شعري الى سابق عهده بعدما كنت فقدت الامل اااو اسفة طولت عليكن المهم هذو بعض الوصفات او ممكن تقولو نصائح لي بزااف فادوني اولا الثوم وزيت الزيتون : تقومي بهرس كمية معتبرة من الثوم يعني قدر نصف فنجان قهوة صغير تهرسي هذه الكمية حتي يخرج ماء منها تضيعيها في قارورة زيت الزيتون تخلطيهم ملليح وتحطيهم كل يوم قبل ما تنامي في شعرك وتغطيه بقماشة عادية بصراحة هو ريحته كريهة لكن النتيجة والله رائعة في صباح تتحمي عادي داومي عليها وبعد يعني شهر اكيد تلاحظي نتيجته ثانيا لا تغييري شامبو شعرك كل مرة يعني كل ماينتهي شامبو تشتري ماركة ثانية هذا خطا يسبب في تلف شعرك وتساقطه افضل شامبو ان كثيير نفع معي هو شامبو هيمالايا انا من مدة طويلة مداومة عليه وجاب نتيجة يعني عندو فعالية ثالثا اجتنبي بلاسم الكيميائية وغيرها استعملي زيوت الطبيعية لترطيب وتمليس انا شتريت 7 زيوت وخلطها في قارورة ونسعملهاا لشعري زيت الروز ماري+زيت الافوكادو+زيت اللوز+زيت جوز الهند+زيت الخروع+زيت الزيتون+زيت الصبار انشاء تجيب نتيجة معاكم جربوها يعني انا جربت كل شئ لشعري لانه وصل لحالة مبقاش فيه شعر خلاص يعني فقط شعرات صدقوني والحمد لله بفضل الله هذه الوصفات نجحت معي حبيت لكل من تعاني من تساقط الشعر يعاود شعرها يرجع مثل ما كان شكراا لا تنسو الردود