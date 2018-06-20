طرق طبيعية لزيادة نمو الشعر



يتكون الشعر من بروتين يدعى الكيراتين و الذي يتم إنتاجه في بصيلة الشعر. بينما تقوم البصيلة بإنتاج شعر جديد يتم دفع البصيلات القديمة عبر سطح الجلد بمعدل 6 إنشات في السنة. الشعر الذي تراه ما هو إلا خصلة من خلايا الكيراتين الميتة. يحتوي رأس الشخص البالغ على 100000 – 150000 شعرة و يخسر ما يعادل 100 منهم يومياً فبالتالي لا تجزع عندما ترى بعض من الشعر على فرشاة شعرك بعد التمشيط.

كان فقدان الشعر يدل في السابق على التقدم في العمر و لكن مع طبيعة الحياة المتسارعة التي نعيشها اليوم أصبح تساقط الشعر دلالة على

سنقدم لكم في هذا المقال علاجات طبيعية لعلاج تساقط الشعر. معظم مكونات هذه العلاجات موجودة الآن في مطبخك!

عصير البصل لنمو الشعر

يعتبر هذا العلاج من أكثر العلاجات الفعالة و أقدمها. والسبب يعود إلى احتوائها على عنصر الكبريت والذي يحفز تصنيع الكولاجين في الأنسجة و يساعد على إعادة نمو الشعر. لا تجعلي رائحته القوية تمنعك من استعماله فسوف تتلاشى بعد أول غسلة. تخلصي من من منتجات الشعر الكيميائية باهظة الثمن و تعرفي إلى طرقنا الطبيعية!يتكون الشعر من بروتين يدعى الكيراتين و الذي يتم إنتاجه في بصيلة الشعر. بينما تقوم البصيلة بإنتاج شعر جديد يتم دفع البصيلات القديمة عبر سطح الجلد بمعدل 6 إنشات في السنة. الشعر الذي تراه ما هو إلا خصلة من خلايا الكيراتين الميتة. يحتوي رأس الشخص البالغ على 100000 – 150000 شعرة و يخسر ما يعادل 100 منهم يومياً فبالتالي لا تجزع عندما ترى بعض من الشعر على فرشاة شعرك بعد التمشيط.كان فقدان الشعر يدل في السابق على التقدم في العمر و لكن مع طبيعة الحياة المتسارعة التي نعيشها اليوم أصبح تساقط الشعر دلالة على التوتر أيضاً. هنالك في الواقع العديد من الأسباب المؤدية إلى تساقط الشعر مثل تناول بعض الأدوية، اختلال التوازن الهرموني، طبيعة النظام الغذائي و التوتر. يقوم معظمنا باللجوء إلى العلاجات الكيميائية للحصول على نتائج سريعة بغض النظر عن أضرارها بعيدة المدى. الحل الأمثل لعلاج تساقط الشعر هو العلاجات الطبيعية حيث أنها لا تحتوي على أية أضرار جانبية و نتيجتها تدوم لفترة طويلة.سنقدم لكم في هذا المقال علاجات طبيعية لعلاج تساقط الشعر. معظم مكونات هذه العلاجات موجودة الآن في مطبخك!يعتبر هذا العلاج من أكثر العلاجات الفعالة و أقدمها. والسبب يعود إلى احتوائها على عنصر الكبريت والذي يحفز تصنيع الكولاجين في الأنسجة و يساعد على إعادة نمو الشعر. لا تجعلي رائحته القوية تمنعك من استعماله فسوف تتلاشى بعد أول غسلة.

طريقة الاستعمال

اقطع البصل و اعصره للحصول على عصير (إما عن طريق هرسه أو بشره) و ضعه على فروة الرأس لمدة 10 – 15 دقيقة ثم اغسله بالشامبو الاعتيادي.

نصيحة: يمكنك استبدال البصل بالبطاطا.

وفقاً للدكتورة بلوسوم كوتشار فإن أقوى علاجات الشعر الفعالة هو استعمال حليب جوز الهند لأنه غني بالحديد، البوتاسيوم و الدهون الأساسية. لا تشتري حليب جوز الهند بل استخلصه مباشرة من الثمرة و أضفه إلى نصف ليمونة معصورة و 4 قطرات من زيت اللافيندر الأساسي. اخلطي المكونات و صعه على فروة الرأس و اتركة لمدة 4 – 5 ساعات ثم اغسليه.

يقوم خل التفاح على غسل فروة الرأس و المحافظة على معامل حامضي متوازن فبالتالي يحفز نمو الشعر. قم بتحضير سائل مخفف منه عن طريق إضافة 75 مل من خل التفاح إلى ليتر من الماء أو 15 مل من الخل إلى كوب من الماء المفلتر الدافئ.

استعمل هذا السائل كالغسول الأخير بعد الاستحمام. سيضيف لمعة جذابة إلى شعرك كما سيعمل على تحفيز نمو الشعر.

يستعمل هذا العلاج المنزلي حول العالم لنمو سريع و طبيعي للشعر. كما نعلم فإن البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين للمساعدة على نمو شعر جديد كما أنه غني بالكبريت و الزينك و الحديد و السيلينيوم و الفسفور و اليود.

لتحضير قناع البيض قم بإضافة بياض بيضة واحدة إلى وعاء مجوف و أضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (أو يمكنك استبداله بزيت بذور العنب أو زيت اللافندر) و العسل. قم بتحضير خليط من هذه المكونات و ضعيها على شعرك و فروة رأسك لمدة 20 دقيقة. قم بغسل شعرك بعد ذلك بالماء البارد و بعض من الشامبو.

نصيحة سريعة: تقوم ماسكات البيض بعمل مذهل لبشرة طرية و صحية و مشرقة.

يمكنك الآن استخدام أكياس الشاي الأخضر بعد استعمالها عوضاً عن رميها فوراً. كما نعلم فإن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على نمو الشعر و منع تساقطه. ضعي الشاي الأخضر الدافئ (يمكنك استعمال الأكياس المستعملة) على فروة رأسك و اتركيها لمدة ساعة ثم اغسليها بالماء البارد.

الكولاجين الطبيعي ذو الجودة العالية يحتوي على أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية التي تعمل كمواد البناء الأساسية لبشرة صحية و كذلك الأمر بالنسبة للأظافر و الشعر. بمجرد البدء بتناول حبوب الكولاجين بشكل يومي، ستلاحظين تحسناً في نمو الشعر و قوة الأظافر.

أضيفي البروتين إلى نظامك الغذائي

كما ذكرنا سابقاً فإن الشعر و الأظافر مكونة من الكيراتين و هو بروتين فبالتالي سيساعدك تناول المزيد من البروتين على نمو شعرك. يمكنك زيادة الحصص المتناولة من الدجاج، البيض و اللبن إلى نظامك الغذائي.

المعادن مثل الحديد و الزنك هامة لإنتاج البروتين و الذي يعتبر المكون الرئيسي للشعر. في الواقع انخفاض مستويات الحديد تؤدي إلى تساقط الشعر. يمكنك الحصول على الحديد و الزنك بشكل طبيعي من السبانخ و البقوليات و المأكولات البحرية.