حبيتاكم تشاركوني فرحتي

السلام عليكم

اليوم جيتكم بخبر شباب و حبيتكم تفرحو معايا العائلة نتاعي كامل فرحت معايا و حبيت عائلتي الثانية تفرح معايا

اليوم تحقق حلمي و لله الحمد و عمت الفرحة و الزغاريد بعد شهر من التوتر و القلق

شفت بنتي تكبر قدام عينيا و تتخطى في اطوار التعليم خطوة خطوة حتى وصلت للفاصل لي هو الباك

بنتي امورتي حبيبتي ربحت و جابت الباك يويويويوي

الف الحمد و الشكر لله

ممكن تقولو اليوم 3 ايام من خرجت النتيجة انا نقولكم راني روطار لاخاطر كنت مع العايلة و الفرحة و التبريكات

قلت نسرق اليوم شويا وقت و نبشركم

الحمد لله ارجو من الله عز و جل باش يحقق لها كل احلامها و االمزيد المزيد من النجاحات

و الف مبيروك لكل بناتي وولادي لي ربحوا في اللمة

ايا احبابي باركوا لي