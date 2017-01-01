حبيتاكم تشاركوني فرحتي

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة أم منيــــــر, ‏27 جويلية 2017 على 14:27.

  1. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    اليوم جيتكم بخبر شباب و حبيتكم تفرحو معايا العائلة نتاعي كامل فرحت معايا و حبيت عائلتي الثانية تفرح معايا
    اليوم تحقق حلمي و لله الحمد و عمت الفرحة و الزغاريد بعد شهر من التوتر و القلق
    شفت بنتي تكبر قدام عينيا و تتخطى في اطوار التعليم خطوة خطوة حتى وصلت للفاصل لي هو الباك
    بنتي امورتي حبيبتي ربحت و جابت الباك يويويويوي
    الف الحمد و الشكر لله
    ممكن تقولو اليوم 3 ايام من خرجت النتيجة انا نقولكم راني روطار لاخاطر كنت مع العايلة و الفرحة و التبريكات
    قلت نسرق اليوم شويا وقت و نبشركم
    الحمد لله ارجو من الله عز و جل باش يحقق لها كل احلامها و االمزيد المزيد من النجاحات
    و الف مبيروك لكل بناتي وولادي لي ربحوا في اللمة
    ايا احبابي باركوا لي

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    أم منيــــــر, ‏27 جويلية 2017 على 14:27
    #1
  2. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    اه ههه مليون مبروك ربي يدومافراحكم اختي ام منير
    تستاهلي كل خير
     
    يونس قاسم, ‏27 جويلية 2017 على 14:33
    #2
  3. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    الله يبارك فيك ربي يحفظك و يحقق لك ما تتمنى
    مشكور استاذ
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    أم منيــــــر, ‏27 جويلية 2017 على 14:38
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ألف ألف ألف مبارك عليكم
    و عقبال للشهادات العليا
    ربي يحفظها و يصونها
     
    الامين محمد, ‏27 جويلية 2017 على 14:52
    #4

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