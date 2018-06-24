"تعبكم سيكلل بالنجاح أكيد "

Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,134
الإعجابات
37,727
النقاط
1,276
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#1


104050.13409193294.gif


أهلا وسهلا بي فمنتدى واش راك تهدر

بالفعل كيما عودتكم يوميا أني نجي نحكيلكم ونشارككم أيامي والعبر الي خرجت منها من خبراتي طبعا

هههه وهذا أكيد مكانش منو إلا أنو موضوع اليوم مشابه لأمر كيما هكا

طبعا بعد ما شفتكم ناشطين طيلة رمضان وأنا فذاك الوقت مابنتش يا ترى علاش مابنتش أنا الي مستحيل يفوت رمضان بلا بيا فاللمة ههه

صراحة مريت بفترة بزاف تعلمت منها حوايج و عبر حبيت نشارككم وقتي كيفاش فوتو فرمضان خاصة و وش صرا فهذي الفترة

باسكو علابالي توحشتو مشاركاتي ومواضيعي الراقية طبعا بكل تواضع ومن جهة باش ندير خطوة صغيرة بش نشجع روحي تانيت نرجع للريتم تع المواضيع ههه

كيما تعرفو كامل أني نقرا سنة ثانية جامعي في البداية السنة هادي كانت تبانلي بزاف حلوة فيها تجارب ومواضيعها بزاف بزاف حيويين و يفيدو

هي صح حلوة وكاينة منها "تخصص بيولوجيا" بصح المشكل أنو هذي السنة هي سنة التصفية تع الصح

فالبداية أساتذة يبانو ناس ملاح و يضحكو معانا يخلونا نشاركو وننشطو يحفزونا وفي الأخير يخبطونا بعلامات تحت المعدل فالتيدي والتيبي متفهميش منين جاوك أصلا هدو العلامات

فهمنا أنو العام هدا رايحين يعاودو بزاف عباد بداو ليزيكسبوزي ولأول مرة رايحة نقدم ايكسبوزي حبيت نقوللكم وش المشكل الي لقيتو

مش كيفية الشرح ولا أي شيء من هذا القبيل بالعكس هذا الأمر ملقيتش فيه مشكل خاصة أنو كلاصتي غير بنات فماكنتش نحشم كي نقدم ايكسبوزي وكنت نقدمو مليح

لكني كنت نتوتر وحدي وحدي ههههه أول مرة بديت نقدم فوحد التاست حتى نلقى فيدي ناضت ترجف ههههه صراحة يا معلمين كيفاش راكم تقرو معرف مفهمتش كيفاش تتشجعو هههه

و عادي شرحت مليح لكن فالنص حسيت أني نسيت حاجة فسكت هكا وخذيت نفس طويل عريض هههههه وضحكت مع روحي قلت خلات بلعقللل مبعد ززدت خذيت نفس طويل عريض ورجعت نشرح نلقى صحاباتي يضحكو رجعت نضحك ويحكم الأستاذ قالي أنزلي يلا هههههه يا استاذ والله صاي راني مش قصدي توترت برك والووو قالي انزلي ههههه نزلت وانا نبكي ياخاه غاضتني روحي هههههههههه وهو تجاهلنا كأننا لم نكن

المهم فالأخير دينا أعلى نقطة لأنو تقديمنا كان مليح وخرجت سلامات تفكرت برك هاد الموقف قلت نشارككم بيه


من أهم الأمور الي مريت بيها أنو كانو أساتذة ضدي مفهمتش وعلاش نظن على لباسي أو شيء كيما هكا مثلا أستاذ آخر طلعت نقدم تخيلو لما طلعت قلت السلام عليكم ناض يضحك قالي" أولا متقوليش السلام عليكم قولي مساء الخير ثانيا والله حبيت نسقسيك؟ اهيه قالي علاش تلبسي كيما هاك الجلباب مش تعنا البسي جلابة ولا عباية ولا كش حاجة أخرى "

قلتلو" المهم الهدف" وكملت نشرح بقا يشوف يشوف ومبعد كي سكت قالي خلصتي؟ انزلو دوك

وحطلي لانوط تيدي 8 ههههههه مفهمتش علاش رغم اني كنت نشارك مليح والدليل فالامتحان الموديل هداك ديت فيه 15 يعني أمر واضح أنو ضدي الأستاذ علاش علاجال لباسي

لا علينا ناس كيما هاك يا إخوتي ملازمش تكسرو روسكم بيهم باسكو المهم تكونو علابالكم وش تديرو رضى الله أهم من أي شيء آخر


يبقى أستاذ آخر هداك حطلي نوط تيدي تاني 8 ووط كونترول لتحت المهم هدا منحكيش عليه أحسن من العام الماضي يكرهني معلاباليش وعلاش


يبقى رغم كلشي إخوتي نصيحتي لازم التحدي متخلوش الناس الي تكرهكم تشوف فشلكم لازم ديما ناجحين والي كتبو ربي مرحبا بيه المهم اجتهدو من أجل أنكم تشوفو النجاح بين عينيكم ومن أجل تنتصرو وما أحلاه انتصار بعد تحد طويل و صعب


بلا ما ننسى نشكر الناس الي وقفو معايا فهدي الفترة تع الإختبارات صدقوني كنت نرقد على 6 تع الصباح وننوض 8 نرقد ساعتين برك والباقي قراية وخدمة فالدار وتعب وشقاء

المهم فالأخير الحمد لله ماراحش التعب هباءا منثورا

وربي ينجحكم جميعا و الصبر ثم الصبر أكيد مفتاح الفرج وطاعة ربي سبحانو وحاولو رغم كل الظروف تبقاو ديما سعداء إخوتي وماتعطوش الأمور أكبر من حجمها حفاظا على سعادتكم وصحتكم أهم شيء رضى الله وليس رضى الناس

غلطتو صححو أخطائكم الإعتذار من سمات الأقوياء

و في الأخير نقوللكم إن شاء الله تكونو قريتو موضوعي للأخير ههههه مش تقراو سطر وتسوطيو سطر آخر

وبارك الله فيكم وشكرا لي أيضا ههههه وفي أمان الله

 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,771
الإعجابات
60,498
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هاذي هي الجامعة ومشاكلها
مايتهنى العبد منها حتان يخرج منها ويتهنى
حكاية الجلباب نعم مازالت في بلادنا هاذ العقلية ومظنيتش راح تروح
وراح تبقى عقلية الاساتذة لي يشروها للطالب هاكاك
وينتقمو منو في لانوت تيدي
يهزو الغل والحقد ولو ماغلطش فيهم الطالب
ربي يهدي من خلق وفرات
والحمد لله كي كملتي الاختبارات ورجعتي للمة
بالتوفيق ان شاءالله عقبال العام الجاي
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,134
الإعجابات
37,727
النقاط
1,276
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#3
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هاذي هي الجامعة ومشاكلها
مايتهنى العبد منها حتان يخرج منها ويتهنى
حكاية الجلباب نعم مازالت في بلادنا هاذ العقلية ومظنيتش راح تروح
وراح تبقى عقلية الاساتذة لي يشروها للطالب هاكاك
وينتقمو منو في لانوت تيدي
يهزو الغل والحقد ولو ماغلطش فيهم الطالب
ربي يهدي من خلق وفرات
والحمد لله كي كملتي الاختبارات ورجعتي للمة
بالتوفيق ان شاءالله عقبال العام الجاي
إضغط للتوسيع...
صح أختي أم ياسمين تكذبي وقتاش يخلاص العام وأنتي ناجحة
وتكذبي وقتاش تتهناي منها هههه
وصح يبقاو الأساتذة تع الجامعة كيما هاك أغلبهم وأكيد كاين أساتذة عادلين صح
والله وعادلين على الشعرة تتمناي يغلطولك مرة بالناقص ههه
آمين يا رب ربي يهدي الجميع إن شاء الله والله توحشنا وقت الليسي يااااه هههه
الحمد لله يا ربي صاي دوك راني هنا نهبلكم دوك ههههه
آمين يا رب إن شاء الله العام الجاي نفيقلهم من البداية بش منزيدش نتعب كيما هاك
بارك الله فيك أختي وشكرا على مرورك الطيب ^^
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,980
الإعجابات
50,437
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
أهلا بعبورة ومواضيعها الشيقة
آسفة حبيبتي طفيت الميكرو وتعرفيني نحب نعبر هههه
خلي غدوة لا كتب ربي نرجع ونرد بما يناسب الموضوع
ومرحبا بعودتك غاليتي لمنتدى واش راك تهدر​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.