"تعبكم سيكلل بالنجاح أكيد "

أهلا وسهلا بي فمنتدى واش راك تهدر



بالفعل كيما عودتكم يوميا أني نجي نحكيلكم ونشارككم أيامي والعبر الي خرجت منها من خبراتي طبعا



هههه وهذا أكيد مكانش منو إلا أنو موضوع اليوم مشابه لأمر كيما هكا



طبعا بعد ما شفتكم ناشطين طيلة رمضان وأنا فذاك الوقت مابنتش يا ترى علاش مابنتش أنا الي مستحيل يفوت رمضان بلا بيا فاللمة ههه



صراحة مريت بفترة بزاف تعلمت منها حوايج و عبر حبيت نشارككم وقتي كيفاش فوتو فرمضان خاصة و وش صرا فهذي الفترة



باسكو علابالي توحشتو مشاركاتي ومواضيعي الراقية طبعا بكل تواضع ومن جهة باش ندير خطوة صغيرة بش نشجع روحي تانيت نرجع للريتم تع المواضيع ههه



كيما تعرفو كامل أني نقرا سنة ثانية جامعي في البداية السنة هادي كانت تبانلي بزاف حلوة فيها تجارب ومواضيعها بزاف بزاف حيويين و يفيدو



هي صح حلوة وكاينة منها

"تخصص بيولوجيا"

بصح المشكل أنو هذي السنة هي سنة التصفية تع الصح



فالبداية أساتذة يبانو ناس ملاح و يضحكو معانا يخلونا نشاركو وننشطو يحفزونا وفي الأخير يخبطونا بعلامات تحت المعدل فالتيدي والتيبي متفهميش منين جاوك أصلا هدو العلامات



فهمنا أنو العام هدا رايحين يعاودو بزاف عباد بداو ليزيكسبوزي ولأول مرة رايحة نقدم ايكسبوزي حبيت نقوللكم وش المشكل الي لقيتو



مش كيفية الشرح ولا أي شيء من هذا القبيل بالعكس هذا الأمر ملقيتش فيه مشكل خاصة أنو كلاصتي غير بنات فماكنتش نحشم كي نقدم ايكسبوزي وكنت نقدمو مليح



لكني كنت نتوتر وحدي وحدي ههههه أول مرة بديت نقدم فوحد التاست حتى نلقى فيدي ناضت ترجف ههههه صراحة يا معلمين كيفاش راكم تقرو معرف مفهمتش كيفاش تتشجعو هههه



و عادي شرحت مليح لكن فالنص حسيت أني نسيت حاجة فسكت هكا وخذيت نفس طويل عريض هههههه وضحكت مع روحي قلت خلات بلعقللل مبعد ززدت خذيت نفس طويل عريض ورجعت نشرح نلقى صحاباتي يضحكو رجعت نضحك ويحكم الأستاذ قالي أنزلي يلا هههههه يا استاذ والله صاي راني مش قصدي توترت برك والووو قالي انزلي ههههه نزلت وانا نبكي ياخاه غاضتني روحي هههههههههه وهو تجاهلنا كأننا لم نكن



المهم فالأخير دينا أعلى نقطة لأنو تقديمنا كان مليح وخرجت سلامات تفكرت برك هاد الموقف قلت نشارككم بيه





من أهم الأمور الي مريت بيها أنو كانو أساتذة ضدي مفهمتش وعلاش نظن على لباسي أو شيء كيما هكا مثلا أستاذ آخر طلعت نقدم تخيلو لما طلعت قلت السلام عليكم ناض يضحك قالي

" أولا متقوليش السلام عليكم قولي مساء الخير ثانيا والله حبيت نسقسيك؟ اهيه قالي علاش تلبسي كيما هاك الجلباب مش تعنا البسي جلابة ولا عباية ولا كش حاجة أخرى "



قلتلو

" المهم الهدف"

وكملت نشرح بقا يشوف يشوف ومبعد كي سكت قالي خلصتي؟ انزلو دوك



وحطلي لانوط تيدي 8 ههههههه مفهمتش علاش رغم اني كنت نشارك مليح والدليل فالامتحان الموديل هداك ديت فيه 15 يعني أمر واضح أنو ضدي الأستاذ علاش علاجال لباسي



لا علينا ناس كيما هاك يا إخوتي ملازمش تكسرو روسكم بيهم باسكو المهم تكونو علابالكم وش تديرو رضى الله أهم من أي شيء آخر





يبقى أستاذ آخر هداك حطلي نوط تيدي تاني 8 ووط كونترول لتحت المهم هدا منحكيش عليه أحسن من العام الماضي يكرهني معلاباليش وعلاش





يبقى رغم كلشي إخوتي نصيحتي

لازم التحدي متخلوش الناس الي تكرهكم تشوف فشلكم لازم ديما ناجحين والي كتبو ربي مرحبا بيه المهم اجتهدو من أجل أنكم تشوفو النجاح بين عينيكم ومن أجل تنتصرو وما أحلاه انتصار بعد تحد طويل و صعب





بلا ما ننسى

نشكر الناس الي وقفو معايا

فهدي الفترة تع الإختبارات صدقوني كنت نرقد على 6 تع الصباح وننوض 8 نرقد ساعتين برك والباقي قراية وخدمة فالدار وتعب وشقاء



المهم فالأخير الحمد لله ماراحش التعب هباءا منثورا



وربي ينجحكم جميعا و الصبر ثم الصبر أكيد مفتاح الفرج وطاعة ربي سبحانو وحاولو رغم كل الظروف تبقاو ديما سعداء إخوتي وماتعطوش الأمور أكبر من حجمها حفاظا على سعادتكم وصحتكم أهم شيء رضى الله وليس رضى الناس



غلطتو صححو أخطائكم الإعتذار من سمات الأقوياء



و في الأخير نقوللكم إن شاء الله تكونو قريتو موضوعي للأخير ههههه مش تقراو سطر وتسوطيو سطر آخر



وبارك الله فيكم وشكرا لي أيضا ههههه وفي أمان الله