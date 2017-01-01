.. ¦ السَــلامُ عـليكُــم ورحمــة الله وبـَـركــَاتـُـه ¦ .. الكثير منا يتساءل عن أهمية زيت الخروع للشعر تحديداً، بحكم أنه من أكثر الزيوت المتداولة منذ فترات طويلة، والذي ينصح العديد باستخدامه، حيث أن فوائد زيت الخروع للشعر تتعدى إحدى أنواعه لتشملهم جميعم؛ الشعر الجاف، المتقصّف، الدهني والمتساقط وغيرهم، وتأتي أهمية زيت الخروع للشعر لتكون كالتالي: - تطويل الشعر. - زيادة كثافة الشعر. - زيادة نعومة الشعر. - زيادة لمعان الشعر. - معالجة الشعر التالف والمتقصف. - التخلص من القشرة. وتكمن أهمية زيت الخروع للشعر في طريقة استخدامه الصحيحة لضمان نتائج مُرضية، فمثلاً تكون طريقة استخدامه لتطويل الشعر وزيادة كثافته كالآتي: - يمزج كمية مناسبة من زيت الخروع مع زيت اللوز بكمية مساوية للتقليل من كثافة زيت الخروع ثم يوضع الخليط على الشعر بداية من الأطراف وصولاً لفروة الرأس. - بأطراف الأصابع قومي بعملية تدليك خفيفة للرأس لبعض دقائق. - لفي شعرك بفوطة ساخنة وأتركي الزيت عليه لمدة ساعة. - يمكن تغيير الفوطة بأخرى بعد نصف ساعة لزيادة تغلغل الزيت إلى بصيلات الشعر وأطرافة. - قومي بغسيل شعركِ باستخدام شامبو عشبي ثم تجفيفة بالمنشفة فقط وأتركية في الهواء الطلق. ولاستخدام زيت الخروع لمنع تساقط الشعر وتدليك فروة الرأس، عليكِ اتباع هذه الخطوات: - قومي بوضع بعض قطرات من زيت الخروع على فروة الرأس وهي نظيفة، ثم دلكي فروة رأسكِ من الجذور بداية من منطقة الجبهة إلى أن تصلي للرقبة وتكرر العملية مع إضافة بعض قطرات زيت الخروع مع ضرورة تجنب استخدام أظافركِ عند التدليك حتى لا تصاب فروة الراس بخدوش وتصاب بإلتهابات وتؤدي إلى تساقط الشعر. يُنصح باستخدام زيت الخروع مرة أسبوعياً لضمان نتائج جيدة للشعر.