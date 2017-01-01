فوائد زيت الخروع للشعر

- يمكن تغيير الفوطة بأخرى بعد نصف ساعة لزيادة تغلغل الزيت إلى بصيلات الشعر وأطرافة.





- قومي بغسيل شعركِ باستخدام شامبو عشبي ثم تجفيفة بالمنشفة فقط وأتركية في الهواء الطلق.







ولاستخدام زيت الخروع لمنع تساقط الشعر وتدليك فروة الرأس، عليكِ اتباع هذه الخطوات:





- قومي بوضع بعض قطرات من زيت الخروع على فروة الرأس وهي نظيفة، ثم دلكي فروة رأسكِ من الجذور



بداية من منطقة الجبهة إلى أن تصلي للرقبة وتكرر العملية مع إضافة بعض قطرات زيت الخروع مع ضرورة



تجنب استخدام أظافركِ عند التدليك حتى لا تصاب فروة الراس بخدوش وتصاب بإلتهابات وتؤدي إلى تساقط الشعر.

​