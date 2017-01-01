في ماذا تستخدم الشوكولاته

فوائد الشوكولاتة على الجسم و الصحة تساعد مادة الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة على تخفيض ضغط الدم العالي للنفسية و علاج الإكتئاب تحتوي الشوكولاتة على مادة السيروتونين التي تعد أحد مضادات الإكتئاب الطبيعية، كما أنها تحفز إفراز هرمون الإندروفين الذي يساعد على الشعور بالسعادة في عالم المستحضرات و التجميل إن للشوكولاتة دوراً مهمهاً في الحفاظ على البشرة و معالجتها ، حيث يتم استخدام أقنعة تحتوي على الشوكولاتة يساعد على تجديد الخلايا و تساعد في إعادة قدرة البشرة على الإمتصاص و الإستفادة من العناصر الموجودة فيها ، كما تبين ان أقنعة الشوكولاتة تساعد على الحد من التجاعيد،كما أن لحبيبات الكاكاو دوراً في التخلص من الجلد الميت