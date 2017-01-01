في ماذا تستخدم الشوكولاته

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ندى زهرة اليوم, ‏7 أوت 2017 على 10:28.

  1. ندى زهرة اليوم

    ندى زهرة اليوم :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    0
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    مصر
    فوائد الشوكولاتة على الجسم و الصحة

    تساعد مادة الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة على تخفيض ضغط الدم العالي

    للنفسية و علاج الإكتئاب

    تحتوي الشوكولاتة على مادة السيروتونين التي تعد أحد مضادات الإكتئاب الطبيعية، كما أنها تحفز إفراز هرمون الإندروفين الذي يساعد على الشعور بالسعادة

    في عالم المستحضرات و التجميل

    إن للشوكولاتة دوراً مهمهاً في الحفاظ على البشرة و معالجتها ، حيث يتم استخدام أقنعة تحتوي على الشوكولاتة يساعد على تجديد الخلايا و تساعد في إعادة قدرة البشرة على الإمتصاص و الإستفادة من العناصر الموجودة فيها ، كما تبين ان أقنعة الشوكولاتة تساعد على الحد من التجاعيد،كما أن لحبيبات الكاكاو دوراً في التخلص من الجلد الميت
     
    ندى زهرة اليوم, ‏7 أوت 2017 على 10:28
    #1

مشاركة هذه الصفحة