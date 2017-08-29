استفسا حول عملية الليز

anis789
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السلام عليكم
انا اعاني من ضعف في البصر و اريد اجراء عملية تصحيح النظر باللزيك او الليزر و اود ان اعرف ان كانت هذه العملية تصلح لي اما لا و هل تنساب درجة نقص النظر عندي و التي هي -6.5على عشرة في العين اليمنى و -1على عشرة في العين اليسرى ارجو ان تفيدوني بالمعلومات حول الموضوع
انا اعاني من ضعف في البصر و اريد اجراء عملية تصحيح النظر باللزيك او الليزر و اود ان اعرف ان كانت هذه العملية تصلح لي اما لا و هل تنساب درجة نقص النظر عندي و التي هي -6.5على عشرة في العين اليمنى و -1على عشرة في العين اليسرى ارجو ان تفيدوني بالمعلومات حول الموضوع