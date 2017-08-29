استفسا حول عملية الليز

anis789

anis789

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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dead island
#1
السلام عليكم
انا اعاني من ضعف في البصر و اريد اجراء عملية تصحيح النظر باللزيك او الليزر و اود ان اعرف ان كانت هذه العملية تصلح لي اما لا و هل تنساب درجة نقص النظر عندي و التي هي -6.5على عشرة في العين اليمنى و -1على عشرة في العين اليسرى ارجو ان تفيدوني بالمعلومات حول الموضوع
 
faith8

faith8

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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
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#2
إنضم
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الجزائر العاصمة
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أنثى
#2
وحده الطبيب المختص في امراض العيون يمكنه افادتك طبعا بعد التشخيص واجراء اختبارات النظر اللازمة
 
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