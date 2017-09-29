جريء جدا... يجب الخوض فيه بكل احترام( البرود العاطفي بين الازواج)

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
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العمر
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مساء الانوار إخوتي أخواتي
أحييكم تحية فيها احترام وتقدير لحضرتكم جميعا

اليوم وعلى اعقاب موضوع في قسم المشاكل وهو مشكلة الرجل الذي تطالبه زوجته بالطلاق ،إرتأيت أن أكتب هذا الموضوع وهو شائك بعض الشيء لتشعبه ....
أتمنى أن نفيد بعضنا....

البرود العاطفي بين الزوجين
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-هناك أسباب ظاهرة وخفية تؤدي اليه....
- الرجل أم المرأة الاكثر تأثرا؟....
-يجب على أحد أن يحتوي الآخر ..
ما هي الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع البرود العاطفي؟......
نقترح اكبر عدد من الحلول للحد من الظاهرة....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سأحاول الخوض في هذه النقاط اليوم بمساعدتكم وتفاعلكم ونستفيد ونفيد المتزوجين .

من الاسباب التي تؤدي الى البرود أو ( الطلاق ) العاطفي هي
& عدم الاهتمام فإن قل إهتمام طرف بالآخر تبدأ الهوة بالاتساع ومما يزيد اتساعها

& عدم التحاور وهو السبب الثاني فعدم التحاور بين الزوجين يقلل من التفاهم بينهما ويزيد من نسبة المشاحنات لأن الطرفين لا يصرح بما يختلجهما من أحاسيس ( وهذا السبب موجود كثيرا عند الشعب الجزائري)

& ومن أحد الاسباب هو التعود فالرجل يتعود على زوجته والمرأة تتعود ويصبح هناك روتين عاطفي لا يعرفان الخروج منه ،فالمرأة تقول أن زوجها تغير ولم يعد كالسابق والرجل كذلك...

& ومن الاسباب ايضا استيقاظ حالة نفسية دفينة في اعماق أحد الطرفين سأشرح :

،مثلا في علم النفس هناك منطقة في المخ اسمها اللاوعي والتي ندفن فيها الذكريات والحوادث وأحيانا هذه الذكريات جميلة كانت أم سيئة تطفو على السطح ولكن بفعل منبه ،،،،،
مثلا امرأة تعرضت للتحرش الجنسي في طفولتها ولكي تهرب من الواقع دفنت تلك الذكرى في اللاوعي ،وفجأة تصرف معها زوجها في الفراش تصرفا أيقظ تلك الذكرى وربطت الفراش بذكرى سيئة عندئذ يحدث النفور العاطفي وكلما رأت زوجها تذكرت الحادثة....

مثلا رجل كانت امه قاسية جدا عليه وتضربه في صغره ولأنه يحب أمه دفن الذكرى السيئة في اللاوعي ،وعندما رأى زوجته تضرب إبنها تحرك كره تصرفات امه تجاهه في صغره وصار يرى في الزوجة الام المخطئة فينفر .

والعكس في الطرفين صالح للمرأة والرجل في المثالين ،،،،،،

& وسبب آخر هو البعد بعد أحد الطرفين بسبب العمل( غالبا الرجل في المجتمع العربي) يقلل من فهم الطرفين لبعضهما وعلاقتهم تصبح علاقة فراش لا أكثر ولا اقل مما يؤدي بالزوجة الى النفور ،لان الزوج ليس معها في أحلك وأسعد اوقاتها تحاول التأقلم على الحياة من دونه وعندما يحضر يصطدم أنه لا يوجد له مكان وهنا يقع الصدام ويزيد البرود تثلجا ...

&&&&&&&&وهناك أسباب عديدة تختلف باختلاف نمط الحياة لعلكم تعددون بعضها&&&&&&&&
......
المرأة في نظري أكثر تأثرا لانها تمر في حياتها بتغيرات هرمونية كالحيض وما يترتب عليه من موجة الغضب ،والوحم وموجات الحب والكره والعواطف الزائدة ،وحالة الكآبة لما بعد الولادة وسن ما بعد انقطاع الطمث الذي يجعلها دائما حزينة مأساوية في أحيان اخرى وهذا كله راجع الى تغير هرموني في جسمها توجب على الرجل والمرأة أن تصدي له سويا .
وصدر واسع وعقل متفهم من الرجل يحسسها بالثقة والامان.....

الطرفين ملزمين بالتنبه وعدم الانسياق نحو افكار هدامة

=== ومما لابد منه أن يستعينا بالله أولا وأخيرا والاستعانة بالله تكون فعلا لا لفض فقط كاتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ،فقد قال : " رفقا بالقوارير" اي ان النساء رقيقات ويسهل كسر قلوبهن فرفقا .... وقال "استوصو بالنساء خيرا".... وقال : " لو امرت عبدا ان يسجد لعبد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها"
باتباع السنة يطرح الله البركة في البيت ويبعد عنه الشيطان

=== التجديد في الحياة الزوجية بين فترة وفترة مثلا يخترع الرجل هو وزوجته جوا خاصا بهما والغاز لا يفهمها سواهما ما إن يرمز او يلم احداهما بها حتى تمر في ذاكرة الآخر ذكرى جميلة خاصة بهما،،،،

=== تبادل الرسائل عبر الهاتف ليست للمراهقين فقط بل هي تزيد من الرابط العاطفي وتجعل الطرف الاخر يحس أنه مهم بالنسبة لشريكه.....

=== الذهاب الى طبيب نفسي إذا إكتشف أحد الطرفين حالة غير عادية بداخله ويساعده الطرف الاخر ولا يقسو عليه ....

=== الابتعاد عن البعد ما استطعنا واذا كان لابد.. الهاتف والنت وسائل تقارب متطورة ويمكننا التواصل عبرهم ...

=== الحوار والحوار والحوار والتشاور والتفاهم لا يطغى رأي طرف على طرف لكي لا يكون هناك اختلال في التوازن الاسري ،دائما هناك حل وسط ....

إخوتي أخواتي اترك لكم الكلمة لنتناقش لعلنا نستفيد من شيء لم نكن نعلمه ،أو نوصل معلومة تنقذ بيتا من التشتت
ارجو الخوض في النقاط اعلاه إذا أمكن
احترامي وتقديري
حلم كبير(y)



 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
المجال مفتوح للنقاش للجميع


الاخوة والاخوات كلكم أنتظر مشاركاتكم وافاداتكم فكلنا معرضين لظاهرة مثل هذه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
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الإعجابات
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النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
تم الاعتماد
فكرت بنقل الموضوع الى منتدى الحياة الزوجية بعدها تراجعن لأني وجدت انه يستحق النقاش
و ممكن ان نجد افكار متعارضة او مشتركة

ان شاء الله تسمح لي الضروف بالعودة للمناقشة
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
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الإعجابات
5,539
النقاط
71
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#5
الزواج هو السكينة والمودة والرحمة والحب....
يعني ان يكون البيت هو السكن والراحة، ان يكون رفيق الدرب هو الصاحب والرفيق والصديق والحبيب، واذا غابت هذه المعاني يعني هذا ليس زواج......
اما اذا اختلت فعلى الزوجين العمل على علاجها كلاهما معا لانها مشاركة وشركة ومشروع مشترك واذا عمل طرف واحد على الاصلاح فنسبة النجاح ستكون قليلة وبعد وقت اطول... بينما لو عمل الاثنان على ذلك وبرغبة مزدوجة فنسبة النجاح تكون اكبر وبعد وقت اقصر بكثير، الاهم الرغبة في التغيير والصدق في الاعتراف بالخطأ....
واهم سبب لهدا الطلاق مايسمونه كلاهما الكبرياء وانا اسميه التكبر الذي حسب رايي لا وجود له بين الزوجين، فكلاهما يرفض البدء بالنقاش او المصالحة بداعي كبريائي لا يسمح فيبقى كل منهما في عالمه الخاص وكل دقيقة تمر والفجوة بينهما تكبر وتكبر وتكبر الى ان تصل الى مايحمد عقباه.......
 
abdou benk

abdou benk

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
6 مارس 2017
المشاركات
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النقاط
3
العمر
25
الإقامة
الجزائر
#6
السلام عليكم
رغم أني مزال ماشي مزوج لكن قريبا إن شاء الله :)
في رآيي هناك نقطة مهمة جدا و هي ما تسببه الأفلام و المسلسلات و ما تبيعه من أوهام و حب زائف ..
بالتجربة عندي صديق صارلو سنتين متزوج .. في احد المرات قالي شفت السوريين كيفاه ينوضو الصباح و تاعنا كيفاه ينوضو صباح ؟
حيرني .. قتلو أغلب الممثلات هاذوك مطلقات أو عندها مشاكل زوجية و عائلية و إجتماعية في حياتها الواقعية ..و جيبلي ممثلة نجحت في زواجها سواء عربية او اجنبية ..
المهم حسيتو عايش اوهام ... وصل مرتين للطلاق .. اليوم عندو بنت صغيرة و ربي يثبتو ان شاء الله
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
1,842
الإعجابات
5,539
النقاط
71
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#7
قال abdou benk:
السلام عليكم
رغم أني مزال ماشي مزوج لكن قريبا إن شاء الله :)
في رآيي هناك نقطة مهمة جدا و هي ما تسببه الأفلام و المسلسلات و ما تبيعه من أوهام و حب زائف ..
بالتجربة عندي صديق صارلو سنتين متزوج .. في احد المرات قالي شفت السوريين كيفاه ينوضو الصباح و تاعنا كيفاه ينوضو صباح ؟
حيرني .. قتلو أغلب الممثلات هاذوك مطلقات أو عندها مشاكل زوجية و عائلية و إجتماعية في حياتها الواقعية ..و جيبلي ممثلة نجحت في زواجها سواء عربية او اجنبية ..
المهم حسيتو عايش اوهام ... وصل مرتين للطلاق .. اليوم عندو بنت صغيرة و ربي يثبتو ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
الله يسخرلك اخي وبالنسبة لصديقك قوله قاع نسا كيف كيف فصباح اما لي فالمسلسلات مجرد تمثيل ماشي حقيقة ويقدر يحوس على صورة لممثلة بدون ماكياج او عمليات تجميل اكيد غادي يلقى مرته شابة عليهم
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#9
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,559
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#9
قال الامين محمد:
تم الاعتماد
فكرت بنقل الموضوع الى منتدى الحياة الزوجية بعدها تراجعن لأني وجدت انه يستحق النقاش
و ممكن ان نجد افكار متعارضة او مشتركة

ان شاء الله تسمح لي الضروف بالعودة للمناقشة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أخي الامين ممتن لك
ننتظر تفاعلك مع الموضوع ونظرت الخاصة له
احترامي وتقديري
حلم كبير(y)
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,559
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#10
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
اخي عجبني الموضوع روعة
لي عودة ان شاء الله
تحياتي
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اهلا بك اختي الفاضلة انتظر نظرتك للموضوع وتحليلك كما عودتنا
احترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#11
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,559
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#11
قال بشرى ملاك:
الزواج هو السكينة والمودة والرحمة والحب....
يعني ان يكون البيت هو السكن والراحة، ان يكون رفيق الدرب هو الصاحب والرفيق والصديق والحبيب، واذا غابت هذه المعاني يعني هذا ليس زواج......
اما اذا اختلت فعلى الزوجين العمل على علاجها كلاهما معا لانها مشاركة وشركة ومشروع مشترك واذا عمل طرف واحد على الاصلاح فنسبة النجاح ستكون قليلة وبعد وقت اطول... بينما لو عمل الاثنان على ذلك وبرغبة مزدوجة فنسبة النجاح تكون اكبر وبعد وقت اقصر بكثير، الاهم الرغبة في التغيير والصدق في الاعتراف بالخطأ....
واهم سبب لهدا الطلاق مايسمونه كلاهما الكبرياء وانا اسميه التكبر الذي حسب رايي لا وجود له بين الزوجين، فكلاهما يرفض البدء بالنقاش او المصالحة بداعي كبريائي لا يسمح فيبقى كل منهما في عالمه الخاص وكل دقيقة تمر والفجوة بينهما تكبر وتكبر وتكبر الى ان تصل الى مايحمد عقباه.......
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

معكي حق في كل ما تقوليه بارك الله فيك

لكن مع مرور السنين والزوج في وجه زوجته والزوجة في وجه زوجها ونفس الروتين مدة ست سنوات او اقل او أكثر ،يجعل منهما كالبراكين الخامدة التي تنتظر شرارة ليشتعلا شغفا كما السابق،لكن هذه الشرارة لا يشعلها لا الزوج ولا الزوجة
وذلك لقلة الوعي بهذه المرحلة العادية التي يمر بها كل زوجين ، فيغرقا في صمتهما او في شجاراتهما واتهامهما لبعضهما...

وهناك من شخصيته سلسة تتأقلم مع التغيرات ويطري الجو الحميمي ولا يجعل الملل يتسلل الى حياته مع طرفه الآخر .

وهناك من ينجرف مع الملل ويصبح مطلقا عاطفيا متزوج جسديا للأسف...

فالتكن زوجتك صديقتك تحكي لها نكتة وتضحك معها لكي تأنس بك وترى فيك الصديق والحبيب...
ولتكوني المصغية الجيدة لزوجك ،ابدي له الاهتمام لكي يتقرب اليك أكثر فأكثر ....
شكرا على إبداء رأيك بارك الله فيك
احترامي وتقديري
حلم كبير(y)
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#12
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,559
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#12
قال abdou benk:
السلام عليكم
رغم أني مزال ماشي مزوج لكن قريبا إن شاء الله :)
في رآيي هناك نقطة مهمة جدا و هي ما تسببه الأفلام و المسلسلات و ما تبيعه من أوهام و حب زائف ..
بالتجربة عندي صديق صارلو سنتين متزوج .. في احد المرات قالي شفت السوريين كيفاه ينوضو الصباح و تاعنا كيفاه ينوضو صباح ؟
حيرني .. قتلو أغلب الممثلات هاذوك مطلقات أو عندها مشاكل زوجية و عائلية و إجتماعية في حياتها الواقعية ..و جيبلي ممثلة نجحت في زواجها سواء عربية او اجنبية ..
المهم حسيتو عايش اوهام ... وصل مرتين للطلاق .. اليوم عندو بنت صغيرة و ربي يثبتو ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أخي الفاضل على المرور وإبداء رأيك
بالعكس هذه الامور يجب أن يعرفها حتى من هم مقبلون على الزواج لكي يكون على علم بالتغيرات التي قد أقول قد تحدث مع مرور سنوات الزواج وغالبا ما تحدث
هذه واحدة من الاسباب الكارثية وهي المقارنة أن يقارن الرجل زوجته ب نجمات السينما الزائفات وتقارن المرأة زوجها بنجوم الدراما التركية المبهرجين
فلو رضي كل واحد حياته التي كتبها الله له وليرضى كل منهما بنصيبه ،فبدل تضييع الوقت في المقارنة والنقد ومراقبة حياة الاخرين ،من الاحسن ان يشغل نفسه بتحسين تصرفاته مع شريكه وتعليم شريكه اذا كان جاهلا لبنة لبنة حتى يكتمل البناء....
شكرا على مشاركتنا
ربي يهديهم ويوفق بيناتهم في الصلاح والخير
احترامي وتقديري
حلم كبير(y)
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
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النقاط
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الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#13
المشكلة في كلاهما ولا واحد منهما يرضى التنازل للاسف يفضل كل منهما الابتعاد على التنازل ظنا منهما ان التنازل عن حقهم فيه مذلة وان يكن، فالتذلل للحبيب من شيم الاديب على قول محمد بن داود الأصبهاني الذي ألف كتاباا كبيرا عن هذا الأمر...
كما قال احد الشعراء:
اخضع وذل لمن تحب فليس في....حكم الهوى أنف يشال ويعقد

حتى المتنبي الذي لا يكاد يرى أحدا من الناس غطرسة واستكبارا يقول:
تذلل واخضع على القرب والنوى فما عاشق من لا يذل ويخضع...
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#14
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#14
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم
موضوع في غاية الاهمية
لي عودة ان شاء الله
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اهلا وسهلا بك اختي الفاضله
ننتظر نظرتك الى الموضوع واقتراحاتك
احترامي وتقديري
حلم كبير(y)
 
ع

عماد خطاب

:: عضو فعّال ::
#15
إنضم
30 جانفي 2016
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111
الإقامة
موزمبيق
#15
حلم كبير

صدقني راقني ما نشرته من أول كلمة إلي أخر نقطة كلامك جد رائع

هناك بعض الكلمات أستحيت بنشرها وهي تساعد في قتل البرود العاطفي

لم أستطع كتابتها ونشرها أعذروني
67402_1339789774.gif
-------------------------------------------------------------------------------

أما العلاج فانه يختلف باختلاف المسبب

يجب البدء برفع معنويات المرأة بوجه عام وذلك بازالة بواعث لبغم والقلق والاجهاد ومن المستحسن العناية بغذاءالمرأة وعلى الرجل أن يوفر لها الجو المعنوي الملائم بتصرفاته وعلى الرجل كذلك أن يختار لا تيانها الدور الشهري الذى تكون فيه أوفر استعدادا للفعل الجسدي وهو يقع غالبا فى منتصف الشهر القمري " وعلى الطبيب أن ينصح الزوج بأن يمهد للفعل بملاطفات من شأنها تحريك نعرة المرأة وتنصب أكثر ما تنصب على المواضع الحساسة وأن لا يأتيها إلا فى الوقت المناسب .

أهمية الغذاء

سوءالتغذية يسبب البرودة وأحيانا العنة وينصح الأطباء للمرأة الباردة بأن تتناول غذاء مقويا والسمك والطير واللحوم وإذا كان فيتامين " أ " يساعد على النمو وفيتامين "ب" يقوي الاعصاب والفيتامينات "ث" ينقي الدم والفيتامين "د" غنيا بالفسفور فالفيتامين المستخرج من الثمار الطازجة يقوي الجهاز الجنسى ويساعد على مكافحة البرودة .


الحياة الزوجية...هي حياة ود, ومحبه, وتراحم,....هي حياة وليده لتبادل روحي..ووجداني

وسوف تبقى ثنائية الرجل والمرأه هي الاروع حين تكون هناك محبه ومحاولة فهم متبادل

قال تعالى: ((هن لباس لكم وانتم لباس لهن))



فالعاطفه:هي ذلك الشعور الذي يعبر فيه كلا الطرفين (الزوج- الزوجه ) بحبه العميق لطرف الآخر وتترجم هذه العاطفه

اما بسلوك فعلي.........او بكلمات تعبيريه



ومن اسباب البرود العاطفي

عدم معرفة الزوجه في كيفية التعامل الأمثل مع الزوج فهي إنسانه تفتقر

-- للكلمات الحانية..تفتقر لأسلوب الحوار المتسم بالهدوء..انفعاليه ومتوترة دائما..غيوره الى درجة الجنون

-- مطالبها لا تنتهي سواء الزوج كان مقتدر ماليا.....ام لا

-- كثيرة السؤال (وين رايح؟! لاه تاخرت؟ ومتى؟؟ ))وأنا لا اقصد اهمال هذا الجانب فمن الجميل ان تحسسي زوجك باهتمامك به... ولكن لا تكوني لحوحه بالاسئله....وجافه بطرحها

-- كثيرة الشكوى واللوم

-- ادق التفاصيل حياتها تتحدث فيها امام النساء

-- والأهم من ذلك ان جمالها... رائحتها العطره.....لبسها الفتان...امام من..؟؟؟ امام زوجها !!!

بتأكيد لآآآآآآا........... فهو امام صديقاتها وجيرانها

--جل وقتها خارج المنزل..في الاسواق....وفي ....وفي ...؟؟!

ومجرد يرجع لدار تغسل المكياج..... تلم شعرها....تلبس القميص....وتعود امرأة وكأنها في الستين

متناسيه ذلك الزوج المشتاق لابتسامتها النظره.......ووسادتها....

-- ايتها الزوجه الفاضله اين هي حقوق زوجك من كل ذلك وهل يلام في هذه الحاله ان يفكر في الطلاق

او الزواج (2) او...او...كل الاحتمالات واردة



عدم معرفة الزوج في كيفية التعامل مع الزوجة المثاليه التي لم تقصر في حقه

فهو انسان عبوس الوجه.....عاقد الحاجبين.....صامت المشاعر.....بخيل في عطاءه المادي والمعنوي

وهو على العكس امام زملائه فهو انسان مبتسم.......حديثه لا يمل

قلما يحسس هذه الزوجه باهميتها.....بانوثتها.....بحبه لها



وبتاكيد لن تستمر هذه الزوجه في عطائها له مما يؤدي الى الفتور واتساع الفجوه ويحدث ما يسمى بالطلاق العاطفي

ايضا يدخل من ضمن الاسباب

-- وجود التفاوت الفكري بين الزوجين وهذا ما يولد ميل احد الاطراف الى الصمت وعدم الرغبه في الحديث.......لعدم وجود مواضيع مشتركه ومتبادله بين الطرفين

-- العناد ومحاولة احد الطرفين تقليص شخصية الآخر لحسابه

-- الانانيه وحب التملك وهي من اسباب اخماد العاطفه بين الزوجين

الحل

لا بد ان تدرك أي زوجه ان زوجها بحاجه الى مرأه

طيبة المعشر...انيقة المظهر...اهتمامها له وليس فقط لغيره.....حافظة لعرظه ...امينة على ماله

...مقدرة لظروفه......تحسسه دائما برجولته وفحولته.....دائمة الثناء على افعاله (الحسنه)

....رقيقة الاحساس....ذواقة الكلمات..........

متجدده في حياتها...فهي لاتجعل لروتين طريق في حياتها.....وحبذا ايتها الزوجة الفاظله

ان تجعلي في احد ايام الشهر او السنه.....يوما مميزا فيها....يوما تسترجع فيه ذكريات ذلك الزواج الميمون

تتخلله رائحة العطور الشذيه.......وأنوار الشموع الخافته....يوم للمفاجئات....والهدايا

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ((تهادوا تحابوا ))

-- كوني حكيمه في ارآئك وسلوكك فاذا اخطأ زوجك...قصر في حقوقك...اختاري الوقت المناسب و ناقشيه بهدوء وعقلانيه

--ابتعدي كل البعد عن الانفعال.....فهذا يعقد الامور بدلا من حلها

لا تكوني كثيره الكلام فيمل الحديث معك ولا مطبقة الشفتين(فخير الامور اوسطها)

--احتويه بهمومه..والآمه...وعيوبه....وحاولي ان تخففي عنه اعباء الحياه

=============================================

ايها الزوج الفاضل فلتعلم انه لا توجد امرأه تصل الى الكمال...فلا تطلب منها المستحيل لتحقيق .......رغباتك الشخصيه...فا القناعه كنز لا يفنى

-- كن كريما..وذواقا في انتقاء كلماتك...ولا تجعل هذه الكلمات حبيسة في شفاهك وتخرجها وقت حاجتك

......وصدقني الكلمة الطيبه قد لاتعني لك الشيئ الكثير بقدر ما هي(( اكسير لحياة المرأه ))

-- حاول تفهم رغبات زوجتك..حقق لها ما تستطيع .. وصارحها بما لاتستطيع

وليحاول كلا الطرفين تقليص عيوب الآخر وتعظيم حسناته

ما يحدث للمرأه من اكتئاب مابعد الولاده والاجهاض وما قبل واثناء الدوره الشهريه واكتئاب الرجال من ضعف المعاشره الجنسيه او العجز الجنسي كلها لها دور فعال في المشاكل الزوجيه فاذا لم يتفهم الطرفين الحاله النفسيه لطرف الآخر ومحاولة احتوائها فسوف ينتج شرخ كبير وفجوه يصعب التئامها



وليتأمل الجميع في هذه الآيه قال تعالى:

ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم

يتفكرون

 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#17
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
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13,559
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#17
قال عماد خطاب:
حلم كبير

صدقني راقني ما نشرته من أول كلمة إلي أخر نقطة كلامك جد رائع

هناك بعض الكلمات أستحيت بنشرها وهي تساعد في قتل البرود العاطفي

لم أستطع كتابتها ونشرها أعذروني
مشاهدة المرفق 69002
-------------------------------------------------------------------------------

أما العلاج فانه يختلف باختلاف المسبب

يجب البدء برفع معنويات المرأة بوجه عام وذلك بازالة بواعث لبغم والقلق والاجهاد ومن المستحسن العناية بغذاءالمرأة وعلى الرجل أن يوفر لها الجو المعنوي الملائم بتصرفاته وعلى الرجل كذلك أن يختار لا تيانها الدور الشهري الذى تكون فيه أوفر استعدادا للفعل الجسدي وهو يقع غالبا فى منتصف الشهر القمري " وعلى الطبيب أن ينصح الزوج بأن يمهد للفعل بملاطفات من شأنها تحريك نعرة المرأة وتنصب أكثر ما تنصب على المواضع الحساسة وأن لا يأتيها إلا فى الوقت المناسب .

أهمية الغذاء

سوءالتغذية يسبب البرودة وأحيانا العنة وينصح الأطباء للمرأة الباردة بأن تتناول غذاء مقويا والسمك والطير واللحوم وإذا كان فيتامين " أ " يساعد على النمو وفيتامين "ب" يقوي الاعصاب والفيتامينات "ث" ينقي الدم والفيتامين "د" غنيا بالفسفور فالفيتامين المستخرج من الثمار الطازجة يقوي الجهاز الجنسى ويساعد على مكافحة البرودة .


الحياة الزوجية...هي حياة ود, ومحبه, وتراحم,....هي حياة وليده لتبادل روحي..ووجداني

وسوف تبقى ثنائية الرجل والمرأه هي الاروع حين تكون هناك محبه ومحاولة فهم متبادل

قال تعالى: ((هن لباس لكم وانتم لباس لهن))



فالعاطفه:هي ذلك الشعور الذي يعبر فيه كلا الطرفين (الزوج- الزوجه ) بحبه العميق لطرف الآخر وتترجم هذه العاطفه

اما بسلوك فعلي.........او بكلمات تعبيريه



ومن اسباب البرود العاطفي

عدم معرفة الزوجه في كيفية التعامل الأمثل مع الزوج فهي إنسانه تفتقر

-- للكلمات الحانية..تفتقر لأسلوب الحوار المتسم بالهدوء..انفعاليه ومتوترة دائما..غيوره الى درجة الجنون

-- مطالبها لا تنتهي سواء الزوج كان مقتدر ماليا.....ام لا

-- كثيرة السؤال (وين رايح؟! لاه تاخرت؟ ومتى؟؟ ))وأنا لا اقصد اهمال هذا الجانب فمن الجميل ان تحسسي زوجك باهتمامك به... ولكن لا تكوني لحوحه بالاسئله....وجافه بطرحها

-- كثيرة الشكوى واللوم

-- ادق التفاصيل حياتها تتحدث فيها امام النساء

-- والأهم من ذلك ان جمالها... رائحتها العطره.....لبسها الفتان...امام من..؟؟؟ امام زوجها !!!

بتأكيد لآآآآآآا........... فهو امام صديقاتها وجيرانها

--جل وقتها خارج المنزل..في الاسواق....وفي ....وفي ...؟؟!

ومجرد يرجع لدار تغسل المكياج..... تلم شعرها....تلبس القميص....وتعود امرأة وكأنها في الستين

متناسيه ذلك الزوج المشتاق لابتسامتها النظره.......ووسادتها....

-- ايتها الزوجه الفاضله اين هي حقوق زوجك من كل ذلك وهل يلام في هذه الحاله ان يفكر في الطلاق

او الزواج (2) او...او...كل الاحتمالات واردة



عدم معرفة الزوج في كيفية التعامل مع الزوجة المثاليه التي لم تقصر في حقه

فهو انسان عبوس الوجه.....عاقد الحاجبين.....صامت المشاعر.....بخيل في عطاءه المادي والمعنوي

وهو على العكس امام زملائه فهو انسان مبتسم.......حديثه لا يمل

قلما يحسس هذه الزوجه باهميتها.....بانوثتها.....بحبه لها



وبتاكيد لن تستمر هذه الزوجه في عطائها له مما يؤدي الى الفتور واتساع الفجوه ويحدث ما يسمى بالطلاق العاطفي

ايضا يدخل من ضمن الاسباب

-- وجود التفاوت الفكري بين الزوجين وهذا ما يولد ميل احد الاطراف الى الصمت وعدم الرغبه في الحديث.......لعدم وجود مواضيع مشتركه ومتبادله بين الطرفين

-- العناد ومحاولة احد الطرفين تقليص شخصية الآخر لحسابه

-- الانانيه وحب التملك وهي من اسباب اخماد العاطفه بين الزوجين

الحل

لا بد ان تدرك أي زوجه ان زوجها بحاجه الى مرأه

طيبة المعشر...انيقة المظهر...اهتمامها له وليس فقط لغيره.....حافظة لعرظه ...امينة على ماله

...مقدرة لظروفه......تحسسه دائما برجولته وفحولته.....دائمة الثناء على افعاله (الحسنه)

....رقيقة الاحساس....ذواقة الكلمات..........

متجدده في حياتها...فهي لاتجعل لروتين طريق في حياتها.....وحبذا ايتها الزوجة الفاظله

ان تجعلي في احد ايام الشهر او السنه.....يوما مميزا فيها....يوما تسترجع فيه ذكريات ذلك الزواج الميمون

تتخلله رائحة العطور الشذيه.......وأنوار الشموع الخافته....يوم للمفاجئات....والهدايا

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ((تهادوا تحابوا ))

-- كوني حكيمه في ارآئك وسلوكك فاذا اخطأ زوجك...قصر في حقوقك...اختاري الوقت المناسب و ناقشيه بهدوء وعقلانيه

--ابتعدي كل البعد عن الانفعال.....فهذا يعقد الامور بدلا من حلها

لا تكوني كثيره الكلام فيمل الحديث معك ولا مطبقة الشفتين(فخير الامور اوسطها)

--احتويه بهمومه..والآمه...وعيوبه....وحاولي ان تخففي عنه اعباء الحياه

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ايها الزوج الفاضل فلتعلم انه لا توجد امرأه تصل الى الكمال...فلا تطلب منها المستحيل لتحقيق .......رغباتك الشخصيه...فا القناعه كنز لا يفنى

-- كن كريما..وذواقا في انتقاء كلماتك...ولا تجعل هذه الكلمات حبيسة في شفاهك وتخرجها وقت حاجتك

......وصدقني الكلمة الطيبه قد لاتعني لك الشيئ الكثير بقدر ما هي(( اكسير لحياة المرأه ))

-- حاول تفهم رغبات زوجتك..حقق لها ما تستطيع .. وصارحها بما لاتستطيع

وليحاول كلا الطرفين تقليص عيوب الآخر وتعظيم حسناته

ما يحدث للمرأه من اكتئاب مابعد الولاده والاجهاض وما قبل واثناء الدوره الشهريه واكتئاب الرجال من ضعف المعاشره الجنسيه او العجز الجنسي كلها لها دور فعال في المشاكل الزوجيه فاذا لم يتفهم الطرفين الحاله النفسيه لطرف الآخر ومحاولة احتوائها فسوف ينتج شرخ كبير وفجوه يصعب التئامها



وليتأمل الجميع في هذه الآيه قال تعالى:

ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم

يتفكرون

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخي الكريم ماذاعساني أقول ردك يثلج الصدر وإضافتك غنية كثيرة وجدا بالمعلومات
بارك الله فيك
هو كذلك طلاق عاطفي فلا يستفيقا إلا وهما يعيشان جسديا معا وليس عاطفيا....
شكرا على الرد الزاخر والرائع
تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير (y)
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#18
إنضم
24 ديسمبر 2016
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العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#18
قال بشرى ملاك:
المشكلة في كلاهما ولا واحد منهما يرضى التنازل للاسف يفضل كل منهما الابتعاد على التنازل ظنا منهما ان التنازل عن حقهم فيه مذلة وان يكن، فالتذلل للحبيب من شيم الاديب على قول محمد بن داود الأصبهاني الذي ألف كتاباا كبيرا عن هذا الأمر...
كما قال احد الشعراء:
اخضع وذل لمن تحب فليس في....حكم الهوى أنف يشال ويعقد

حتى المتنبي الذي لا يكاد يرى أحدا من الناس غطرسة واستكبارا يقول:
تذلل واخضع على القرب والنوى فما عاشق من لا يذل ويخضع...
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بارك الله فيك على الاضافة الجميلة (y)(y)(y)(y)(y)
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#20
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,559
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#20
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