جريء جدا... يجب الخوض فيه بكل احترام( البرود العاطفي بين الازواج)





مساء الانوار إخوتي أخواتي

أحييكم تحية فيها احترام وتقدير لحضرتكم جميعا



اليوم وعلى اعقاب موضوع في قسم المشاكل وهو مشكلة الرجل الذي تطالبه زوجته بالطلاق ،إرتأيت أن أكتب هذا الموضوع وهو شائك بعض الشيء لتشعبه ....

أتمنى أن نفيد بعضنا.... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهمساء الانوار إخوتي أخواتيأحييكم تحية فيها احترام وتقدير لحضرتكم جميعااليوم وعلى اعقاب موضوع في قسم المشاكل وهو مشكلة الرجل الذي تطالبه زوجته بالطلاق ،إرتأيت أن أكتب هذا الموضوع وهو شائك بعض الشيء لتشعبه ....أتمنى أن نفيد بعضنا....



البرود العاطفي بين الزوجين

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-هناك أسباب ظاهرة وخفية تؤدي اليه....

- الرجل أم المرأة الاكثر تأثرا؟....

-يجب على أحد أن يحتوي الآخر ..

ما هي الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع البرود العاطفي؟......

نقترح اكبر عدد من الحلول للحد من الظاهرة....



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سأحاول الخوض في هذه النقاط اليوم بمساعدتكم وتفاعلكم ونستفيد ونفيد المتزوجين .



من الاسباب التي تؤدي الى البرود أو ( الطلاق ) العاطفي هي

& عدم الاهتمام فإن قل إهتمام طرف بالآخر تبدأ الهوة بالاتساع ومما يزيد اتساعها



& عدم التحاور وهو السبب الثاني فعدم التحاور بين الزوجين يقلل من التفاهم بينهما ويزيد من نسبة المشاحنات لأن الطرفين لا يصرح بما يختلجهما من أحاسيس ( وهذا السبب موجود كثيرا عند الشعب الجزائري)



& ومن أحد الاسباب هو التعود فالرجل يتعود على زوجته والمرأة تتعود ويصبح هناك روتين عاطفي لا يعرفان الخروج منه ،فالمرأة تقول أن زوجها تغير ولم يعد كالسابق والرجل كذلك...



& ومن الاسباب ايضا استيقاظ حالة نفسية دفينة في اعماق أحد الطرفين سأشرح :



،مثلا في علم النفس هناك منطقة في المخ اسمها اللاوعي والتي ندفن فيها الذكريات والحوادث وأحيانا هذه الذكريات جميلة كانت أم سيئة تطفو على السطح ولكن بفعل منبه ،،،،،

مثلا امرأة تعرضت للتحرش الجنسي في طفولتها ولكي تهرب من الواقع دفنت تلك الذكرى في اللاوعي ،وفجأة تصرف معها زوجها في الفراش تصرفا أيقظ تلك الذكرى وربطت الفراش بذكرى سيئة عندئذ يحدث النفور العاطفي وكلما رأت زوجها تذكرت الحادثة....



مثلا رجل كانت امه قاسية جدا عليه وتضربه في صغره ولأنه يحب أمه دفن الذكرى السيئة في اللاوعي ،وعندما رأى زوجته تضرب إبنها تحرك كره تصرفات امه تجاهه في صغره وصار يرى في الزوجة الام المخطئة فينفر .



والعكس في الطرفين صالح للمرأة والرجل في المثالين ،،،،،،



& وسبب آخر هو البعد بعد أحد الطرفين بسبب العمل( غالبا الرجل في المجتمع العربي) يقلل من فهم الطرفين لبعضهما وعلاقتهم تصبح علاقة فراش لا أكثر ولا اقل مما يؤدي بالزوجة الى النفور ،لان الزوج ليس معها في أحلك وأسعد اوقاتها تحاول التأقلم على الحياة من دونه وعندما يحضر يصطدم أنه لا يوجد له مكان وهنا يقع الصدام ويزيد البرود تثلجا ...



&&&&&&&&وهناك أسباب عديدة تختلف باختلاف نمط الحياة لعلكم تعددون بعضها&&&&&&&&

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المرأة في نظري أكثر تأثرا لانها تمر في حياتها بتغيرات هرمونية كالحيض وما يترتب عليه من موجة الغضب ،والوحم وموجات الحب والكره والعواطف الزائدة ،وحالة الكآبة لما بعد الولادة وسن ما بعد انقطاع الطمث الذي يجعلها دائما حزينة مأساوية في أحيان اخرى وهذا كله راجع الى تغير هرموني في جسمها توجب على الرجل والمرأة أن تصدي له سويا .

وصدر واسع وعقل متفهم من الرجل يحسسها بالثقة والامان.....



الطرفين ملزمين بالتنبه وعدم الانسياق نحو افكار هدامة



=== ومما لابد منه أن يستعينا بالله أولا وأخيرا والاستعانة بالله تكون فعلا لا لفض فقط كاتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ،فقد قال : " رفقا بالقوارير" اي ان النساء رقيقات ويسهل كسر قلوبهن فرفقا .... وقال "استوصو بالنساء خيرا".... وقال : " لو امرت عبدا ان يسجد لعبد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها"

باتباع السنة يطرح الله البركة في البيت ويبعد عنه الشيطان



=== التجديد في الحياة الزوجية بين فترة وفترة مثلا يخترع الرجل هو وزوجته جوا خاصا بهما والغاز لا يفهمها سواهما ما إن يرمز او يلم احداهما بها حتى تمر في ذاكرة الآخر ذكرى جميلة خاصة بهما،،،،



=== تبادل الرسائل عبر الهاتف ليست للمراهقين فقط بل هي تزيد من الرابط العاطفي وتجعل الطرف الاخر يحس أنه مهم بالنسبة لشريكه.....



=== الذهاب الى طبيب نفسي إذا إكتشف أحد الطرفين حالة غير عادية بداخله ويساعده الطرف الاخر ولا يقسو عليه ....



=== الابتعاد عن البعد ما استطعنا واذا كان لابد.. الهاتف والنت وسائل تقارب متطورة ويمكننا التواصل عبرهم ...



=== الحوار والحوار والحوار والتشاور والتفاهم لا يطغى رأي طرف على طرف لكي لا يكون هناك اختلال في التوازن الاسري ،دائما هناك حل وسط ....





ارجو الخوض في النقاط اعلاه إذا أمكن

احترامي وتقديري

حلم كبير إخوتي أخواتي اترك لكم الكلمة لنتناقش لعلنا نستفيد من شيء لم نكن نعلمه ،أو نوصل معلومة تنقذ بيتا من التشتتارجو الخوض في النقاط اعلاه إذا أمكناحترامي وتقديريحلم كبير



