قصة معبرة عن التفريق بين الأبناء في المعاملة

أمر الله تعالى الأبناء ببر والديهم ، ولأنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان فقد أمر سبحانه وتعالى الآباء أيضًا أن يعدلوا بين أبنائهم حتى في القبلة على رأس الطفل ، وقد حدد الله تعالى في كتابه العزيز طريقة تقسيم المواريث بعد الموت ، لذلك لا يجب على الآباء أن يهبوا أموالهم خلال حياتهم لأحد أبنائهم دون الآخرين ، وهذه القصة عن قيام أحد الآباء بتمييز ابنه الصبي على بناته تحمل بداخلها عبرة وعظة كبيرة .





تحكي القصة عن رجل ميسور الحال كان له خمسة من الأبناء ، أربعة فتيات وصبي واحد، فكان هذا الأب يميز في معالة الصبي منذ صغره وكان يبدي الحب والعطف تجاهه أكثر من البنات ويلبي له كل رغباته ، حتى كبر الأبناء وتزوجت البنات وقرر الرجل أن يزوج ابنه في سن مبكر





وبعد أن ماتت زوجة الرجل وسوس له الشطان بأنه بعد أن يموت فإن جزء من أمواله سوف يذهب إلى أزواج بناته وهم أغراب عنه وأن ولده أولى بأمواله ، فقرر أن يكتب كل ما يملك لابنه وألا يترك أي قرش من ثروته لأيًا من بناته ويكفي إنفاقه عليهن حتى تزوجن .





بعد أن نقل الرجل كل أمواله باسم ابنه الوحيد والذي كان يعيش معه في نفس المنزل ، لاحظ أن معاملة ابنه وزوجته له قد تغيرت ، وكان كلما طلب من زوجة ابنه طلب كانت تشعر بالضيق منه وترد عليه بغلظة ، وعندما اشتكى الرجل لابنه عنفه بقسوة وأخبره أنه إذا استمر في أفعاله فإن زوجته قد تغضب وتترك له المنزل وأنه لن يسمح له بعمل ذلك .





وفي أحد الأيام ذهب الرجل إلى أحد المحلات التي كانت ملكه في السابق لكنه أعطاه لابنه ، وطلب من العامل بعض من أموال المحل ، لكن العامل أخبر الابن بذلك فحضر الابن بسرعة وعنف أبيه بشدة أمام العمال ، فلما حاول الأب أن يرد على ابنه رفع يده وضرب والده .





شعر لأب بالحسرة لأنه ميز ابنه على باقي إخوته ، وكان كل أهل القرية قد علموا بما حدث للأب ، ووصلت الأخبار إلى أحد أزواج بناته الذي كان يعيش في قرية مجاورة ، وعلى الفور ذهبت الابنة ومعها زوجها إلى منزل أبيها وطلبت منه أن يذهب ليعيش معها في منزلها ، وقد فرح الابن وزوجته كثيرًا لأنه سوف يرتاح من رعاية والده العجوز بالرغم من أنه كان المفضل لديه طوال حياته .





عاش الأب في منزل ابنته ولاقى معاملة كريمة من زوج ابنته وقد لبوا له كل احتياجاته دون ضجر أو غضب ، ولكنه كان يشعر بالخجل في نفسه ، فقد منح كل الأموال التي جمعها طوال حياته لابنه العاق ، بينما لن يبقى أي شيء لبناته ليروه بعد فاته ، ومع ذلك فإن ابنته وزوجها أكرماه بينما طرده ابنه .





ومع مرور الوقت قام الابن بخسارة معظم المال الذي تركه والده وضاق به الحال وبدأت زوجته تشعر بالضجر منه ، كما أن ابنه الصغير علم بما فعله بجده من أهل القرية فغضب من والديه وغادر المنزل ، شعر الابن أن الدنيا قد ضاقت أمامه وأيقن أنه قد لاقى عقابه بسبب ما فعله بوالده . على الفور قرر أن يذهب لمنزل أخته ليطب العفو من والده ، فوجد ابنه هناك يجلس مع جده ، اعتذر الرجل من والده وطلب منه أن يعود معه إلى منزله ، فأخبره الأب أنه قد سامحه لكنه سوف يظل عند ابنته ، ومع الوقت بدأ الابن يعمل من جديد حتى استعاد الأموال التي تركها له أبيه ، وقرر أن يعيدها لوالده حتى يتم تقسيمها بينه وبين أخواته بالعدل بعد وفاة والده .