لهجاتنا ولكناتنا الأصيلة والأصلية

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,686
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
السلام عليكم جميعا .
الفكرة جات واذا جات جات ماعندي منديرلكم.

ما يميز بلادنا الحبيبة واسعة المساحة ومتنوعة التضاريس والفصول والضاربة جذورها في عمق التاريخ والأصول هو الموروث الثقافي المتنوع والثري ومنها اللهجات واللكنات المتنوعة من منطقة لاخرى ومن مدينة لاخرى وبين الشمال والجنوب والشرق الغرب كلمات والفاظ وعبارات لا يستوعبها الا اصحابها .

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خلينا من هاذي

بالعربية نتاعنا اليوم راح نعملو تجربة علمية يشارك فيها جميع الاعضاء عبارة عن فقرة او نص كتبته بالعربية الفصحى من تأليفي ليفهمه الجميع لكن اريد من كل عضو وعضوة ان يترجمه ويحوله الى اللهجة واللكنة التي يتكلم بها اهل منطقته اللهجة الاصيلة والاصلية وليس المشتركة بين كل الجزائريين.

دعونا نتعرف على الهنود الحمر السكان الاصليين للمنتدى.

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خير يعطيكم الخير.



النص

خرجت مبكرا في الصباح متعبا ومكتئبا قاصدا المدينة انتظرت في موقف الحافلة كثيرا حتى مللت كانت الشمس حارقة وكانت تقف هناك امرأة تبدوا مثقفة وتبدو حزينة ومرتبكة تصرخ في وجه ابنها وهو يبكي ويصرخ بشدة انحنيت عليه مبتسما قائلا ماذا تريد يا ولدي هل اشتري لك بوظة؟ ام قارورة عصير ؟ ماذا تريد ؟
التفت الطفل نحوي ورماني بهاتف أمه Redmi Note 10 Pro الذي كان يحمله فأصاب أنفي وانطلق الدم ينزف منه بغزارة . انحرجت أمه من هذا الموقف وصفعته بشدة حتى اغمي عليه وناولتني منديلا وهي تعتذر بخجل ووجل . اعذرني يا ابني هذا الولد أتعبني وفي كل مرة أخرجه معي يقوم بعمل سيء هل أنت بخير أنفك بخير سأهاتف زوجي ويأتي في الحال ليقلك الى المصحة.
لم أجد ما أقول لها في هذا الموقف الالم من جهة والاحراج من جهة اخرى لا لا عليك ياخالتي سيكبر ويتعقل انه لا يزال صغيرا ويتعلم لكن في سريرة قلبي كنت اقول لو تتتركيني معه لأفسدت له وجهه😤

وأخيرا وصلت الحافلة صعد الجميع فيها وانا أمسك بأنفي المصاب بالرضوض والتمزقات وجلست افكر بمن التقيت به صباحا حتى يحصل لي كل هذا من هذا وجه النحس.
اقترب مني مساعد السائق وهو يلَوَّحَ بتذاكر السفر ويصرخ ... تذاكر ...تذاكر أخرجت محفظتي لابحث عن قطع نقدية فلم أجد فيها سوى 10 دينار و5 دينار وورقة من فئة 2000 دينار وورقة عليها رقم محل اصلاح الاجهزة الكهرومنزلية كنت قد حملت له الثلاجة ليصلحها ولما هممت بسحب النقود واذ بشاب كنت قد لمحته في البداية ممسكا بمقبض باب المدخل الخلفي للحافلة وكان قصير القامة يرتدي قميصا داخليا ويعتمر قبعة رياضية له ندوب سكين في وجهه ورائحته عفنة وفي غفلة مني يخطف المحفظة من بين يدي ويقفز من الحافلة وعندما اراد قطع الطريق للجهة المقابلة نحو الازقة الضيقة صدمته شاحنة نقل صغيرة فسقط مغشيا عليه كنت اتفرج من نافذة الحافلة على المشهد مصابا بدهشة نزلت بسرعة حتى استرجع المحفظة قبل ان يأخذها سارق اخر لكن لم استطع كان الناس ملتفين حوله ويساعدونه على النهوض في الاخير التفت السارق نحوي من بين الجموع المكتضة وقال خذ محفظتك فمنذ ان لمحت وجهك من بعيد واقفا في محطة الحافلة عرفت ان اليوم لن يمضي على خير وماكنت خائفا منه طوال عمري قد تحقق ثم سقط مرة اخرى لا ادري اهو حي ام ميت.
وعندها علمت جيدا بمن التقيت في هذا الصباح.
فقد كنت انظر الى وجهي في مراة غرفتي معجبا بمنظري وهندامي.


بالتوفيق للجميع .
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,686
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال فريد أبوفيصل:
خرجت مبكرا في الصباح متعبا ومكتئبا قاصدا المدينة انتظرت في موقف الحافلة
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كثيرا حتى مللت كانت الشمس حارقة وكانت تقف هناك امرأة تبدوا مثقفة وتبدو

خرجت الصباح مبكر مدقدق عيان وكاره حياتي رايح للبلاد استنيت نكرهت في لاري نتاع الطروليات والسمش تصرع البعير ترعفو شفت وحد المخلوقة بانتلي مسفلزة وهي حازنة وماهيش قدقد.
حزينة ومرتبكة تصرخ في وجه ابنها وهو يبكي ويصرخ بشدة انحنيت عليه مبتسما قائلا ماذا تريد يا ولدي هل اشتري لك بوظة؟ ام قارورة عصير ؟ ماذا تريد ؟
وتعيط على بنها وهو خاليها بالبكي والعياط ادنيت ليه بالشوية قتلو واش نشريلك وليدي كورني اكريم ولا جيتوب واش تحوس نشريلك وليدي قول اه ؟

قال فريد أبوفيصل:
التفت الطفل نحوي ورماني بهاتف أمه Redmi Note 10 Pro الذي كان يحمله فأصاب أنفي وانطلق الدم ينزف منه بغزارة . انحرجت أمه من هذا الموقف وصفعته بشدة حتى اغمي عليه وناولتني منديلا وهي تعتذر بخجل ووجل
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ياتل ق مع رفع راسو ويلوح فيا تيليفون قد قد ماهو بالقد خبطني للنيف رعفني وامو حشمت ودخلت في بعضاها خبطاتو بكف حتى حمار وجهو ومدتلي مشوارتها وهي تسسمح وتعاود اسمحلي يوليدي ياعيبي ياعيبي هاذ الطفل راه معييني كلما نخرجوا معايا يدير فيها هزبة وش نيفك وليدي يخي لاباس تكيسر ولا تجيرح نعيط لراجلي ذرك يجي يهزك للزبايطار استنى نعيطلو استنى انح التيليفون من نيفك ههه

قال فريد أبوفيصل:
. اعذرني يا ابني هذا الولد أتعبني وفي كل مرة أخرجه معي يقوم بعمل سيء هل أنت بخير أنفك بخير سأهاتف زوجي ويأتي في الحال ليقلك الى المصحة.
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لا لا خالتي والله مصارت راه قصقير يكبر ويتربى وانا دخلاني كون نحكمو نجيفو نخلطلو لخليقة نتاعو
قال فريد أبوفيصل:
لم أجد ما أقول لها في هذا الموقف الالم من جهة والاحراج من جهة اخرى لا لا عليك ياخالتي سيكبر ويتعقل انه لا يزال صغيرا ويتعلم لكن في سريرة قلبي كن
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قال فريد أبوفيصل:
اقول لو تتتركيني معه لأفسدت له وجهه😤

وأخيرا وصلت الحافلة صعد الجميع فيها وانا أمسك بأنفي المصاب بالرضوض والتمزقات وجلست افكر بمن التقيت به صباحا حتى يحصل لي كل هذا من هذا وجه
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منلخر حاقي وصلت الطرولي ركبنا وقعدت نخمم منهو الفيقورة اللي صبحت عليها اليوم.
قال فريد أبوفيصل:
النحس.
اقترب مني مساعد السائق وهو يلَوَّحَ بتذاكر السفر ويصرخ ... تذاكر ...تذاكر أخرجت محفظتي لابحث عن قطع نقدية فلم أجد فيها سوى 10 دينار و5 دينار وورقة من فئة 2000 دينار وورقة عليها رقم محل اصلاح الاجهزة الكهرومنزلية كنت قد حملت له
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ايا جا الروتسوفور يلوح بالتيكيات ...تيكيات تيكيات جبدت الدزديم نفركت على كاشما صرف خمسطاعشمية وورقة خضرا نتاع ميتين الف و نيميرو تيليفون نتاع الخدام نتاع اليكتروميناجي كنت عاطيه فريجيدان يخدمولي.

قال فريد أبوفيصل:
الثلاجة ليصلحها ولما هممت بسحب النقود واذ بشاب كنت قد لمحته في البداية ممسكا بمقبض باب المدخل الخلفي للحافلة وكان قصير القامة يرتدي قميصا داخليا ويعتمر قبعة رياضية له ندوب سكين في وجهه ورائحته عفنة وفي غفلة مني يخطف المحفظة من بين يدي ويقفز من الحافلة وعندما اراد قطع الطريق للجهة المقابلة نحو الازقة الضيقة صدمته شاحنة نقل صغيرة فسقط مغشيا عليه كنت اتفرج من نافذة الحافلة على المشهد مصابا بدهشة نزلت بسرعة حتى استرجع المحفظة قبل
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قانا جبدت البورتموني ويطير بيه واحد شفيت عليه ققبيلا وانا نشوف فيه شاد البواني نتاع الباب لخراني ينقز من الطرولي ويقطع الطريق ويخبطو هاربيل يحيبو في الارض مكسل. انا كنت قنتفرج ونقانص من الكارو نتاع الطرولي هبطت ألف نجري نجيب تزديمي قدام لا يزيدو يطيرو بيه السراقة اخرين وبدا القاشي يتلم من كل جيه وجنب ناض السراق ليا وقالي ياودي هاك صواردك راني مين شفتك الصباح واقف في لاري قلت هذا النهار ماهوش بخير واللي كنت خايف منها راني طحت فيها ويعاود يتبطخ في لارض قمادرية.
ايا من بعد عرفت شكون صبحت عليه وهي راها قخليقتي صبحت عليها في المرايا نتاع شمبرتي .
قال فريد أبوفيصل:
ان يأخذها سارق اخر لكن لم استطع كان الناس ملتفين حوله ويساعدونه على النهوض في الاخير التفت السارق نحوي من بين الجموع المكتضة وقال خذ محفظتك فمنذ ان لمحت وجهك من بعيد واقفا في محطة الحافلة عرفت ان اليوم لن يمضي على خير وماكنت خائفا منه طوال عمري قد تحقق ثم سقط مرة اخرى لا ادري اهو حي ام ميت.
وعندها علمت جيدا بمن التقيت في هذا الصباح.
فقد كنت انظر الى وجهي في مراة غرفتي معجبا بمنظري وهندامي.
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آخر تعديل:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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