ضحية جزائرية . جديدة بسبب #الفيسبوك !

بنت تعرفت على شاب على الفايسبوك

كان في البداية يدعي انه خليجي واظهر الخبيث إعجابا كبيرا بالضحية. بعد ما

تطورت العلاقة اعترف لها انه غير خليجي وانه غير مسلم وأنه مستعد لدخول الإسلام للزواج بها.أرسل لها في مرحلة أولى 1000 دولار بالعملة الاجنبيه اي حوالي 1700الف مليون. وطلب منها ان تعمل تحاليل الدم و القلب و الكبد و تحاليل أخرى..

قالت له الفتاة: تحاليل الدم كافية، فرد عليها: أنا أفضل أن نعمل كل التحاليل الممكنة لنطمئن ونرتاح.. عملت المسكينة الساذجة كل التحاليل و أرسلت له النتائج.، فأرسل لها مرة أخرى3000ألاف دولار لكي تطمئن ويبعد كل الشكوك التي يمكن ان تخطر ببالها. و قال لها: سوف أحضر للجزائر لبدء اجراءات الزواج والسفر معا خارج العاصمة



وبالفعل جاء للعاصمة. وانهى كل الاجراءات في اسرع وقت وغادرا معا. وهنا تبدأ المأساة لأن الفتاة اختفت مباشرة بعد السفر وانقطع اتصالها بأهلها وقامت عائلتها بإبلاغ الدرك الوطني و بعد اسبوع اتصلت الشرطة بالعائلة وأخبرتها أنه تم العثور على الفتاة!!!

وجدوها مقطعة إربا إربا جثة مجردة من جميع أعضائها لا كلى ولا قلب ولا كبد.... فالرجل المجرم الذي كانت معه ينتمي إلى منظمة دولية لبيع الأعضاء.. والفحوصات والتحاليل التي كانت ارسلتها له ما هي إلا معلومات كانت تهمهم عن الضحية لمعرفة كل شيء عن أعضائها و فصيلة دمها وسلامتها من كل الامراض المحتملةء حتى تؤخذ هذه الاعضاء بكل طمأنينة

"فاعتبروا يا أهل العقول".

نبهوا اولادكم وبناتكم من سوء استخدام الانترنت ومشاكله التي لا تعد ولا تحصى.

حفظنا الله واياكم من شر الاشرار

وحسبنا الله ونعم الوكيل