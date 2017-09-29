ضحية جزائرية . جديدة بسبب #الفيسبوك !

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة محمد إبن الصحراء, ‏29 سبتمبر 2017.

  1. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُتميز ::

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    حسبنا الله ونعم الوكيل !!!
    بنت تعرفت على شاب على الفايسبوك كان في البداية يدعي انه خليجي واظهر الخبيث إعجابا كبيرا بالضحية. بعد ما تطورت العلاقة اعترف لها انه غير خليجي وانه غير مسلم وأنه مستعد لدخول الإسلام للزواج بها.أرسل لها في مرحلة أولى 1000 دولار بالعملة الاجنبيه اي حوالي 1700الف مليون. وطلب منها ان تعمل تحاليل الدم و القلب و الكبد و تحاليل أخرى..
    قالت له الفتاة: تحاليل الدم كافية، فرد عليها: أنا أفضل أن نعمل كل التحاليل الممكنة لنطمئن ونرتاح.. عملت المسكينة الساذجة كل التحاليل و أرسلت له النتائج.، فأرسل لها مرة أخرى3000ألاف دولار لكي تطمئن ويبعد كل الشكوك التي يمكن ان تخطر ببالها. و قال لها: سوف أحضر للجزائر لبدء اجراءات الزواج والسفر معا خارج العاصمة

    وبالفعل جاء للعاصمة. وانهى كل الاجراءات في اسرع وقت وغادرا معا. وهنا تبدأ المأساة لأن الفتاة اختفت مباشرة بعد السفر وانقطع اتصالها بأهلها وقامت عائلتها بإبلاغ الدرك الوطني و بعد اسبوع اتصلت الشرطة بالعائلة وأخبرتها أنه تم العثور على الفتاة!!!
    وجدوها مقطعة إربا إربا جثة مجردة من جميع أعضائها لا كلى ولا قلب ولا كبد.... فالرجل المجرم الذي كانت معه ينتمي إلى منظمة دولية لبيع الأعضاء.. والفحوصات والتحاليل التي كانت ارسلتها له ما هي إلا معلومات كانت تهمهم عن الضحية لمعرفة كل شيء عن أعضائها و فصيلة دمها وسلامتها من كل الامراض المحتملةء حتى تؤخذ هذه الاعضاء بكل طمأنينة
    "فاعتبروا يا أهل العقول".
    نبهوا اولادكم وبناتكم من سوء استخدام الانترنت ومشاكله التي لا تعد ولا تحصى.
    حفظنا الله واياكم من شر الاشرار
    وحسبنا الله ونعم الوكيل
     
    حلم كبير, yaso ياسمين, صمت المشاعر و 4 آخرون معجبون بهذا.
    محمد إبن الصحراء, ‏29 سبتمبر 2017
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    هل تعلم قصة واقعية لكن المشكل الفتاة الان تقراها ولا تعرها إهتمام لخطركش المقولة تقول خبز الدار يكلو الباراني ونزيد نعطيك مثال حياتي كامل في العالم الازرق كان عندي 50 حساب وبقاولي 10 وجعني قلبي جيت للمنتدي نقلك كون نحكيلك واش ران شايف ألا عدت أعزب متزوجش وألا عدت متزوج يدخلك الشك المهم ربي يهديهم
    وتوخذ من رأي انشرها في الفيسبوك باه تعم الفائدة وبارك الله فيك
     
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    عماد خطاب, ‏29 سبتمبر 2017
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    قصة وعبرة كبيرة من هذه القصة
    فمؤخرا هذه المنظمات صارت تنشط بشكل كبير عبر النت
    وهذه الضحية اعتقدت ان الزواج والحب عند هذا الشخص الذي قام بتقطيعها وبيع اعضاءها
    بوركت اخي
     
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    أم ياسمينdz, ‏30 سبتمبر 2017
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك اخي @محمد ابن الصحراء
    بصح انا نظن غير لي تكون بهلولة لي تصدق شخص ما تعرفوش بزاف لي صرالهم حوايج هاك هذا غباء ماشي حب للأسف
     
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    صمت المشاعر, ‏30 سبتمبر 2017
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اخي الكريم عالم النت عالم منور بنور العلم والفضيلة ،وهو مفتوح للجميع
    وعالم مظلم بالرذيلة والتعارف الوقح ،فلو كان كل واحد يتوخى الحذر في معاملاته لما وصل احد الى خسران شيء ....
    والأدهى تصديق الكذب الذي يطلقه من هو وراء الشاشة ... هل اعرفه حتى أصدقه مجرد كلمات لا تسمح لي بتصديقه للاسف ....

    أمن وما تخونش
    ربي يحفظ بنات واولاد المسلمين من كل شر ...آمين
    تقبل مروري من هنا مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    حلم كبير, ‏9 أكتوبر 2017 على 16:48
    #5
  6. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم

    حقيقة طمع بعض الفتيات و هوسهم بالأجابنت و الخليجين والسوريين سبب الشىء هادا اضافة الى غياب الرقابة

    و ما خفي أعظم .. وربي يجيب الخير
     
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    prince of love, ‏9 أكتوبر 2017 على 17:12
    #6

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