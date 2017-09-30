۩ سلسلة العـلم و أثره في تزكية الـنُّـفوس 5 ۩( المثال الذي ضربه الامام إبن القيم للنفس)

ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,576
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر

المثل الثاني للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورده في كتابه– مدارج السالكين –فقال رحمه الله :
( النّفس جبلٌ عظيم شاق في طريق السّير إلى الله تعالى وكل سائر لا طريق له إلاّ على ذلك الجبل فلا بُد أن ينتهى إليه...
ولكن منهم( أي من النّاس )من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنَّه ليسير على من يسره الله عليه ....
قال : و في ذلك الجبل أودية و شُعوب و عَقبات ووهُـود وشوك وعوسَج وعُـلَّيْـق وشِبرق ولصوص يقطعون الطريق على السائرين ، ولا سيما أهل الّليل المُدلجين ...
فإذا لم يكن معهم عُـدَدُ الإيمان ومصابيح اليقين تَتَّـقِد بزيت الإخبات ، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السّير فإنَّ أكثر السّائرين فيه رجعوا على أعقابهم لمّا عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته ...
والشّيطان على قُـلَّـة ذلك الجبل( أي على أعلاه )يُحذرُ النّاس من صعوده و ارتفاعه و يُخوفهم منه ...
فيتـفِق مشقة الصعود و قُعود ذلك المُخَوَف على قُـلّـتِه ، وضَعف عزيمة السّائر ونيته ، فيتولد من ذلك الانقطاع والرّجوع ...
والمعصوم من عصمَه الله ، وكلما رقَى السّائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه ...
فإذا قطعه وبلغ قُـلَّـته انقلبت تلك المخاوف كلهنَّ أمنًا وحينئذ يسهل السّير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقتة ومشقة عقباتها ويَرى طريقا واسعا آمنا يُفضي به إلى المنازل والمناهِل و عليه الأعلام وفيه الإقاماتُ قد أُعدت لركب الرحمن ...
فبين العبد و بين السّعادة و الفلاح قوة عزيمةٍ وصبر ساعةٍ وشجاعة نفسٍ و ثبات قلب و الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ) .

هذا أيُّها الإخوة المثل و كذلك المثل الذي قبله يُبين لنا حال النّفس ، و أن النّفس البشرية تحتاج من صاحبها إلى تعاهد و الى مُتابعة و الى مُعالجة و الى مُداومة و الى رعاية ، فإنْ لم يتابعها ، إنْ لم يُراقبها ، إنْ لم يجاهدها تنفلت مَنه و تضيع ، و مِن الخير للإنسان أن يُحاسب نفسه ما دام في دار المُهلة و دار العمل ، قبل أنْ يُحاسبه ربّ العالمين في دار الجزاء يوم القيامة .

و لهذا جاء عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنُوها قبل أن توزنُوا ، فإنّه أهْون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينُـوا للعرض الأكبر، يومئذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية ) .
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,358
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الله المستعان
هته امنيتي و الله
ادعوا الله ان يوفقنا جميعا حتى نكون هكذا
فإذا قطعه وبلغ قُـلَّـته انقلبت تلك المخاوف كلهنَّ أمنًا وحينئذ يسهل السّير وتزول عنه عوارض الطريق
ومشقتة ومشقة عقباتها ويَرى طريقا واسعا آمنا يُفضي به إلى المنازل والمناهِل و عليه الأعلام وفيه الإقاماتُ قد أُعدت لركب الرحمن ...

بارك الله فيك اخي اباليث و جزاك الله عنا كل خير
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,576
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر
قال الامين محمد:
الله المستعان
هته امنيتي و الله
ادعوا الله ان يوفقنا جميعا حتى نكون هكذا
فإذا قطعه وبلغ قُـلَّـته انقلبت تلك المخاوف كلهنَّ أمنًا وحينئذ يسهل السّير وتزول عنه عوارض الطريق
ومشقتة ومشقة عقباتها ويَرى طريقا واسعا آمنا يُفضي به إلى المنازل والمناهِل و عليه الأعلام وفيه الإقاماتُ قد أُعدت لركب الرحمن ...

بارك الله فيك اخي اباليث و جزاك الله عنا كل خير
إضغط للتوسيع...
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,358
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
يا خاطبَ الحورِ الحسانِ وطالباً ..... لوصالِهن بجنة الحيوان
لو كنت تدري من خطبتَ ومن ..... طلبتَ بذلتَ ما تحوي من الأثمان

أو كنت تدري أين مسكنُها جعلتْ ..... السعيَ منك لها على الأجفان
أسرع وحثَ السير جهدك إنما ..... مسّراكَ هذا ساعةٌ لزمانِ

فاعشق وحدّث بالوصال النفس ..... وابذل مهرها ما دمتَ ذا امكانِ
واجعل صيامك قبل لُقياها ويوم .....الوصل يوم الفطر من رمضان

لو ساوت الدنيا جناحَ بعوضةٍ .....لم يسقِ منها الربُ ذا الكفران
لكنها واللهِ احقرُ عندهُ.....من ذا الجناحِ القاصرِ الطيران

طبعت على كدر فكيف تنالُها .....صفوا اهذا قطٌّ فيالامكان
يا عاشقَ الدنيا تاهب للذي.....قد نالهُ العشاقُ كلَ زمان

من اجمل ما قرأت بارك الله فيك اخي اباليث
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,576
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر
فبين العبد و بين السّعادة و الفلاح قوة عزيمةٍ وصبر ساعةٍ وشجاعة نفسٍ و ثبات قلب و الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ) .
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,576
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر
قال ابو ليث:
فبين العبد و بين السّعادة و الفلاح قوة عزيمةٍ وصبر ساعةٍ وشجاعة نفسٍ و ثبات قلب و الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ) .
إضغط للتوسيع...
اللهم إني أسألك ذلك كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top