شكون هذا.... موضوع للشاطرين

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الموضوع في 'ركـن الألغـاز' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏3 أكتوبر 2017 على 17:46.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم جميعا
    الحالة راقدة وألا راح ترقد وإلا راحت كومة
    المهم اليوم خممت فيكم قلت كيفاه الشعب لازملو نشاط وعلى هذا خممت فالسوجي هذا
    قلت حنا فالمنتدى غير خويا خويا وأختي أختي
    مي يا درا سقسينا بعضانا إذا صح نعرفو بعضانا مليح نو مش فالواقع كل واحد وعندو خصوصياتو بمعنى معرفة المنتدى إذا صح تقول أنا أختك وريلي إذا تعرف صفاتي فالمنتدى
    وراح نفهمكم
    يدخل عضو يحكي على عضو آخر يوصف كل ما فيه يمعني قد ما يقدر المهم مش معاني مباشرة
    وإحنا نجربو نتعرفو على ذاك العضو من هدرتو عليه
    أول واحد راح يعرف العضو راح هو من بعد يمعنى على العضو
    وواللي يشوف انو خلاص هدرو عليه ما يعاودوش أعضاء أخرين يمعنو عليه
    ماراهيش لعبة لو درتها فقسم الألعاب والألغاز لالا
    السوجي يا جماعة من المقدمة هذي وعلى شكل حزر فزر كيما قالو المصريين خاوتنا
    أنو تلقى إنسان يقولك نعرفك وفلان نعرفو مليح لكن وقت الصح ما يعرف عليك والو
    ما تقولوليش يمكن الطرف الآخر يكون سري وغامض لالا لما نقولو أخوة أنا نجرب هذي الأخوة نمشي فيها نعرف على الطرف الآخر اللي نحتاجو فصداقتنا نتقرب منو وقت محتاجني أكثر من وقت أنا محتاجاتو هكذا راح نجمع معلومات فراسي على صديقاتي أو أختي
    الأخوة مش كلام وبرية والسلام ممكن صح ناس نعرفوهم ورا الشاشات لكن صدقوني انا من تجربتي كانو أحسن من أقرب أهل ليا ونحب صحاباتي اللي فالمنتدياات أكثر من أقرب صديقة لي فالواقع تعرفو علاه لانهم صادقين
    وعلى هذا يا جماعة نلعبو ونحكو فالسوجي
    ويدشن الموضوع أول عضو يفوت
    الخط ليكم وربي يجمع الأخوة والمحبة بيناتنا
    شكرا

     
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    ليليا مرام, ‏3 أكتوبر 2017 على 17:46
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام أختي ليليا
    إن شاء الله تكوني مليحة وارتحتي
    بالنسبة لفكرتك فالموضوع شابة هكا بش ممكن نزيدو نتعرفو اكثر على خاوتنا وممكن نشوفوهم إذا يعرفونا صح أو لا

    كنت حابة نبدا نوصفلكم فشخصية فالمنتدى بش تتعرفو عليها لكن منقدرش دوك بيسك حاندير العشا هههه فأسمحيلي أختي
    ولي عودة إن شاء الله
    بورك فيك ^^
     
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    Twinkle Stars, ‏3 أكتوبر 2017 على 18:17
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    موضوع شباب نحركو بيه شوي القسم
    عجبتني الفكرة صراحة
    ونظن رايحة نبدا أنا ونتكلم على أخت ولازم تعرفوها هههه

    هاد الأخت طيبة بزااف وحنينة ورقيقة كالنسمة
    وتحب الأطفال وتحب بدرجة كبيرة القهوة لا بل تعشقها ههه
    تحب هذا البلد بشدة، اهتماماتها الطبخ والكتابة وحتى عالم التصوير
    هي محبوبة الكثير من العضوات هنا في اللمة وهذا لحسن معاملتها وحلو كلامها
    فمن هي يا ترى؟

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 أكتوبر 2017 على 19:33
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    اعتقد سكون الفجر
     
    سكون الفجر, ليليا مرام, Twinkle Stars و 3 آخرون معجبون بهذا.
    aljentel, ‏3 أكتوبر 2017 على 19:39
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    نظن هي سكون الفجر
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏3 أكتوبر 2017 على 19:43
    #5
  6. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    موضوع هايل ختي ليليا بصح مانعرف الى يوالم مع واش راك تهدر هههههههههه
    الاخت الورد الاحمر ياك رقيتيلها ولالا باش ماتحذفوش هههههههه
    راهم فاتوني الاعضاء ضرك ممبعد نشوف الى مزالني نشفى عليكم ولا كبرت هههههههه
     
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    Skor m@k, ‏3 أكتوبر 2017 على 19:49
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    هيه هي الأخت سكون ودرك دور الأخ @aljentel هو يوصفلنا عضو معين بما أنو كان الاسرع
    اما خويا مالك والله صراحة فكرت أنو ننقلو لقسم الالعاب ومن بعد تفكرت موضوع واحد الاخ
    كان كل اسبوع يتكلم على عضو على هادي خليت الموضوع
    واذا شافو تاع الادارة بلي غير مناسب بلاصتو هنا ننقلوه وننتاقلو معاه لأنو عجبني بزاف ههه
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 أكتوبر 2017 على 19:56
    #7
  8. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    اوك
    عضوه مخضرمه كثيرة الحياء لم ترى يوما طرفا في اي مشاده موجوده وكأنها ليست موجوده اديبه ومؤدبه حرفها مميز لايضاهى من تكون ؟
     
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    aljentel, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:02
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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     طاقم المشرفات

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    نظن هكذا مستحيل نلقاوها
    يجب أن يكون التعريف أعمق قليلا حتى نتمكن من معرفة العضو
    حيث أن مغزى الموضوع أن يدرك كل عضو إذا كان يعرف الآخر جيدا من ناحية ماذا يحب وماذا يكره
    وهو موضوع لتقوية الروابط بين الاعضاء، فمن الجميل أن تجد أخا يعرف عنك كل شيء
    وبالمناسبة سأستدعي الأخت @سكون الفجر لتخبرنا إن كانت مشاركتي بالفعل تعبر عنها
    على كل حال نتمنى شرحا أكبر حتى نتعرف على العضوة
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:22
    #9
  10. hakim story

    hakim story
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    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    اضن الاخت هدى لوفلي اس سمايل
     
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    hakim story, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:24
    #10
  11. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    مع الأسف لم تكن هي
     
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    aljentel, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:30
    #11
  12. habchisalaheddin

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    habchisalaheddin, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:32
    #12
  13. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    هههه هي تتميز بالأدب قلمها فذ تدخل المنتدى بحياء وتخرج بحياء فعرفت هنا على انها الأديبة المؤدبه ليس لها علاقات فهي دائماً. بحالها ان طرحت افادت وان ردت أجادت فمن هي ؟
     
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    aljentel, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:34
    #13
  14. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    والنعم فيها لكن مع الأسف ليست هي
     
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    aljentel, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:35
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    يو دونت ناو وات ؟​
     
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    habchisalaheddin, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:35
    #15
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    هههههههه ضحكتني
    اممم زعما أنا صح؟ :unsure:
    كن غير يعطينا الاجابة الصحيحة
    انا شاكة في الاخت @Twinkle Stars
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:39
    #16
  17. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    انا عن نفسي فكرة الموضوع الحالية تصلح في قسم الالعاب
    لكن اذا حبيتو تخليو الموضوع في قسم واش راك تهدر نقترح كفكرة
    انو صاحبة الموضوع تحطلنا اسم عضو
    وكل واحد يكتب واش يعرف على هذا العضو
    والعضو اللي تكون قريب اجاباتو يعني العضو المستضاف هو اللي يخير الاجابة اللي يحسها قريبة لشخصيتو نتاع المنتدى
    هكاك باش نبتعد تماما عن التgزان يعني قادر واحد يحطلك عضو عندو مدة غايب خخخ ونحصلو هيا اللي يوافقني على الفكرة يقول دير اقتباس للرد ويقول
    im with u
     
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    hakim story, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:39
    #17
  18. لؤلؤة قسنطينة

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    منتدى واش راك تهدر
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    آي آم ويذ يو هههه ولكن عجبتني تاني فكرة التgزان لكن تصلح في قسم الالعاب
    يعني يا نكملو الموضوع في قسم واش راك تهدر ونتعبو طريقتك وإلا نخليوه تgزان وننقلوه لقسم الالعاب
    لي معايا يزيد يقولي آي آم ويذ يو هههه غير نضحك
    المهم نستناو راي الاخت ليليا وراي الاعضاء
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:43
    #18
  19. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    والنعم فيها لكن ليست هي
     
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    aljentel, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:43
    #19
  20. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    معقول ما تعرفوها
     
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    aljentel, ‏3 أكتوبر 2017 على 20:45
    #20
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