شكون هذا.... موضوع للشاطرين

السلام عليكم جميعا

الحالة راقدة وألا راح ترقد وإلا راحت كومة

المهم اليوم خممت فيكم قلت كيفاه الشعب لازملو نشاط وعلى هذا خممت فالسوجي هذا

قلت حنا فالمنتدى غير خويا خويا وأختي أختي

مي يا درا سقسينا بعضانا إذا صح نعرفو بعضانا مليح نو مش فالواقع كل واحد وعندو خصوصياتو بمعنى معرفة المنتدى إذا صح تقول أنا أختك وريلي إذا تعرف صفاتي فالمنتدى

وراح نفهمكم

يدخل عضو يحكي على عضو آخر يوصف كل ما فيه يمعني قد ما يقدر المهم مش معاني مباشرة

وإحنا نجربو نتعرفو على ذاك العضو من هدرتو عليه

أول واحد راح يعرف العضو راح هو من بعد يمعنى على العضو

وواللي يشوف انو خلاص هدرو عليه ما يعاودوش أعضاء أخرين يمعنو عليه

ماراهيش لعبة لو درتها فقسم الألعاب والألغاز لالا

السوجي يا جماعة من المقدمة هذي وعلى شكل حزر فزر كيما قالو المصريين خاوتنا

أنو تلقى إنسان يقولك نعرفك وفلان نعرفو مليح لكن وقت الصح ما يعرف عليك والو

ما تقولوليش يمكن الطرف الآخر يكون سري وغامض لالا لما نقولو أخوة أنا نجرب هذي الأخوة نمشي فيها نعرف على الطرف الآخر اللي نحتاجو فصداقتنا نتقرب منو وقت محتاجني أكثر من وقت أنا محتاجاتو هكذا راح نجمع معلومات فراسي على صديقاتي أو أختي

الأخوة مش كلام وبرية والسلام ممكن صح ناس نعرفوهم ورا الشاشات لكن صدقوني انا من تجربتي كانو أحسن من أقرب أهل ليا ونحب صحاباتي اللي فالمنتدياات أكثر من أقرب صديقة لي فالواقع تعرفو علاه لانهم صادقين

وعلى هذا يا جماعة نلعبو ونحكو فالسوجي

ويدشن الموضوع أول عضو يفوت

الخط ليكم وربي يجمع الأخوة والمحبة بيناتنا

شكرا ​