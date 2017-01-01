الأعمى و صاحبو

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 12:50.

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  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ايا جماعة اللمة ان شاء الله راكم بخير و عافية
    ...
    بون ... اليوك راني جبتلكم حكاية و لا نكتة سموها كيما حبيتو
    ههه
    المهم ...
    قالك ياسيدي ... هذا واحد أعمى ... الملخوق ما يشوفش ...بصح الاعمى هذا حرايمي .ها حرايمي ....سراق ..و عندو صاحبو سراق ق كيما هو
    ايا تفاهمو واحد النهار يطيحو على النخلة تاع جارهم
    و النخلة هذيك مسرجية دقلة ...ههه ... ايا هزو معاهم سلة كبيرة و راحو للنخلة
    كي لحقو ثما ... الاعمى قعد تحت النخلة و رفد السلة و فتحها.... و صاحبو طلع للنخلة
    السيد طلع للنخلة و بدا ينح في العراجين تاع الدقلة و يلوح فيهم في السلة تاع الاعمى
    و الاعمى راه شاد السلة و يستنا و العرجون الي يطيح ... راه يميز و يوزن ق بيديه ...يقول لصاحبو ...مزال !!! . ..مزال !!
    ههه
    ايا السيد الي كان الفوق طالع ..زلق من كراعو و طاح ديراكت في السلة تاع الاعمى
    ههه
    الاعمى وش قالو ؟؟
    ....
    قالو :     زيد عرجون كيما ذا و ياله !!
    ههه

     
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    habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 12:50
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    هههههههه الله يعطيك الخير
     
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    Malika Tlm, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:16
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    شكرا اختي مليكة
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:17
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:26
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و الله نفتقدوا لهذا الحكايات النظيفة بزاف.و صدقا ضحكت و نحيت الغمة على روحي
    زيد لنا انت وكل الاعضاء حكايات اخرى
     
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    ميلينا, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:33
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    ههه
    اهلا اختي ميلينا ههه
    شكرا على مرورك ... ترقبي الجديد ان شاء الله
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:35
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    ههههههههههههههههههه....هههههههههه......منين تجيب هذي لحكايات هههههنهنن
     
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    صفاءdz, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:49
    #7
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    ههههههههه
    ياوقتلتني هذي جيب عرجون
    كيما هذا وياله اخخخخخ
    يعطيك الصحة خويا
    وشكرا ع الاشارة
     
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    yaso ياسمين, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:53
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    هههه
    اهلا صفاء
    كاين بلاص ةفي الجلفة نجيبو منها الحكايات
    هههه
    شكرا على مرورك
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:54
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    ههه
    اهلا اختي ياسمين
    عفوا و بارك الله فيك
    ها ساعة و اضربو علينا طلة راني نحط في الجديد كل ما لهيت
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:55
    #10
  11. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    ان شاء الله
    بالتوفيق
     
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    yaso ياسمين, ‏4 أكتوبر 2017 على 13:56
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    هههههههه
    هاذي وحدها هاذي
    ربي يحفظك خويا على. الاشارة
    امتعك الله بما تحبه وترضاه
    ورزقك زوجة بما تتمنى آمين
     
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    حلم كبير, ‏4 أكتوبر 2017 على 18:04
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    آآآمين
    ههه
    شكرا خويا حليم
     
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    habchisalaheddin, ‏4 أكتوبر 2017 على 19:58
    #13
  14. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    هههههههههههههههههههه
    هاذي هايلة
    يعطيك الصحة عاشور الحادش
     
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    chirine zina, ‏5 أكتوبر 2017 على 08:12
    #14
  15. قيس 23

    قيس 23 :: عضو مُتميز ::

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    .عنابة .
    ههههههه
    مليحة يعطيك الصحة عمي صالح
     
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    قيس 23, ‏5 أكتوبر 2017 على 09:13
    #15
  16. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    هههههههه
    صلوح مارنيش معروضة بصح معليش جيت نضحك شوية ههههه
    يعطيك الصحة كي معرضتنيش مممم
     
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    صمت المشاعر, ‏5 أكتوبر 2017 على 10:26
    #16
  17. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    ههههه ربي يسعدك صلاح
    راك عارف وين نكون مقلقة نلقاك هههه
    شكرا على الاشارة
     
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    حروف تائهة, ‏5 أكتوبر 2017 على 11:29
    #17
  18. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    شكرا شيرين
    ههه
     
    habchisalaheddin, ‏5 أكتوبر 2017 على 14:02
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    صحيت خويا قيس
    شكرا
     
    habchisalaheddin, ‏5 أكتوبر 2017 على 14:02
    #19
  20. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    اهلا عبير
    ياودي راني درت الاشارات هاك برك
    كوبييتها من احد المواضيع و حطيتها برك
    ماكالاه تبداي في الغيرة تاعك
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏5 أكتوبر 2017 على 14:03
    #20
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