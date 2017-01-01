الأعمى و صاحبو

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ايا جماعة اللمة ان شاء الله راكم بخير و عافية ... بون ... اليوك راني جبتلكم حكاية و لا نكتة سموها كيما حبيتو ههه المهم ... قالك ياسيدي ... هذا واحد أعمى ... الملخوق ما يشوفش ...بصح الاعمى هذا حرايمي .ها حرايمي ....سراق ..و عندو صاحبو سراق ق كيما هو ايا تفاهمو واحد النهار يطيحو على النخلة تاع جارهم و النخلة هذيك مسرجية دقلة ...ههه ... ايا هزو معاهم سلة كبيرة و راحو للنخلة كي لحقو ثما ... الاعمى قعد تحت النخلة و رفد السلة و فتحها.... و صاحبو طلع للنخلة السيد طلع للنخلة و بدا ينح في العراجين تاع الدقلة و يلوح فيهم في السلة تاع الاعمى و الاعمى راه شاد السلة و يستنا و العرجون الي يطيح ... راه يميز و يوزن ق بيديه ...يقول لصاحبو ...مزال !!! . ..مزال !! ههه ايا السيد الي كان الفوق طالع ..زلق من كراعو و طاح ديراكت في السلة تاع الاعمى ههه الاعمى وش قالو ؟؟ .... قالو : زيد عرجون كيما ذا و ياله !! ههه