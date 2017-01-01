  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

حكاية العمسيدي

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2018 على 23:13.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,065
    الإعجابات المتلقاة:
    37,658
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    وش راكم ناس اللمة ؟ لاباس ؟ الحمد لله ... ياااتل قولو الحمد لله ها وش بيكم
    ههه
    بون ... كي العادة و العوايد ... حكاية خفيفة ظريفة نطلفو بيها الجو شوية ههه
    علابالي راكم والفتو الحكايات ... بصح مع لي العطلة خلاصت ههه ادعولنا برك ربي يوفقنا في مشوارنا
    حـڤـا الدعاوي باطل ...ههه

    بسم الله ...
    ياسيدي ... واحد النهار... في فيلاج ... في جامع ... كاين واحد السيد مريّح في الجامع هذاك ... مريّح عادي كي يا ايها الناس ...ههه
    صلى صلاتو و قعد قالك كاشما نقرا حزيبات ...
    ايا سيدي هو مريّح ... و مريّح مساميه العمسيدي ( المعلم ) ... العمسيدي هذاك راني نقولك داهية ههه يااتل يحكمها طايرة ههه

    ايا قلنا السيد يقرا ... و فاتح سورة يوسف ... و يقرا و يتمحّن ... يقرا في سورة يوسف ... وشايق صاحبنا ... خاشعا متصدعا ههه
    بصح كاين حاجة ... السيد الي يقرا في سورة يوسف ... ماهو فاهم فيها تيزقة ... ياااتل حبة مش فارزها ... ما يعرف لا احكام التلاوة ...
    ما يعرف الوقف ... ما عندو صوت زين ... الفتحة يقلبها ضمة ... الضمة يقلبها كسرة ... الكسرة ما يقلبهاش قاع ههههه
    ياااتل ق يرحي ... و يحسب روحو بلحـڤ راه جايبها ههه
    خاصة وهو يشوف في الجماعة يخزرو فيها ههه يحسبو روح راه خيرات الله يبارك هههه و هو ق يحش ...هههه

    و العمسيدي هذاك قلبو خارج من القراية المكسرة تاع صاحبنا ههه
    ربعو مقلوب راني نقولك ههه ياااتل خلاص ههه ما طاقش ههه
    ههه
    ايا السيد راه يقرا ... يقرا ... يقرا ... و خاشع راني نقولك ههه
    ايا و كي كمّل ... صدّ للعمسيدي و قالو :

    العمسيدي !! ... شفت خاوت سيدنا يوسف وش دارو فيه ااا ؟؟

    العمسيدي وش قالو ؟؟

    قالو :

    الي درتها نتا في يوسف ... اكثر من خاوتو !!!!

    هههه
    ....
    هذي هي ان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية
    و ادعولنا مش تقراو ق هاك
    ههه
    ايا السلام عليكم



     
    التعديل الأخير: ‏5 جانفي 2018 على 23:33
    بشرى ملاك, حروف تائهة, جميلة أنا و 1 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2018 على 23:13
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,065
    الإعجابات المتلقاة:
    37,658
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
     
    حروف تائهة, بشرى ملاك و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2018 على 23:17
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    4,270
    الإعجابات المتلقاة:
    15,444
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب زمردة
    ههههههههههه
    مسكيييييين حشموو ههههههههه
    يعطيك الصحة صلاح رووعة ولله ههههه
    وشكرا على العرضة راهي وصلتني هادي المرة ههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏5 جانفي 2018 على 23:25
    #3
  4. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الإثنين
    المشاركات:
    76
    الإعجابات المتلقاة:
    277
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    ههههههههههههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    والله صدق فيه

    ربي يحفضك خونا صلاح والله غير صح تنحيلنا على بالنا ههههههه (y)(y)
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏5 جانفي 2018 على 23:30
    #4
  5. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    5,433
    الإعجابات المتلقاة:
    14,992
    نقاط الجوائز:
    901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    ههههههههه و الله اسي هههههههه
    السيد خرجلو قلبو هههههه و يقوله شوف خاوته ههههههه
    عجبتني تاع الناس تشوف فيه و هو حاسب روحه جايبها ههههههههه
    يعطيك الصحة خويا لكبير ربي يسعدك .. و ربي يوفقك و يوفقني انا ثاني هههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حروف تائهة, ‏5 جانفي 2018 على 23:36
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,065
    الإعجابات المتلقاة:
    37,658
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    اهلا عبير ... ها والله
    ههه
    اقرا زين ماكاش الي يحشمك ههه
    و العرضة واجب
    شكرا على مرورك الجميل
    اهلا اختي جميلة
    بارك الله فيك و شكرا على مرورك الجميل

     
    صمت المشاعر و جميلة أنا معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2018 على 23:37
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,065
    الإعجابات المتلقاة:
    37,658
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    و عليكم السلام
    اهلا اختي زكية ههه
    ايا مليح ههه السيد يحسب روحو بلحق ههه
    شكرا على مرورك الجميل
    و الله يوفقنا كلنا
    ههه
     
    حروف تائهة معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2018 على 23:41
    #7
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,585
    الإعجابات المتلقاة:
    4,873
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ههههههههههه لكشفة شت هههههههههه وهدا زعما ماصبرش ههههههههه صراله كيما واحد تلقى بواحد تلصقله الهدرة قاله ماشفتش فلان قاله غير درك ففففففاااااتتتتتتت بببببب طكطكطكطكطكتوووووور قاله هداك السيد قتلك ماشفتش فلان ماقتلكش نوض تركتور هههههههههههه (ندولك السوق زعما)
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏5 جانفي 2018 على 23:53
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,065
    الإعجابات المتلقاة:
    37,658
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    ههه
    الطراااكتور ههه
    راكي جبتي وحدة خير اختي بشرى ههه
    شكرا على مرورك الجميل
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2018 على 23:55
    #9
  10. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,585
    الإعجابات المتلقاة:
    4,873
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    لااااااااااا نلحقك انا جاااااااااامي انت سيد الضحك واحد مايلحقك بغيت نضحكم برك هههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏5 جانفي 2018 على 23:57
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,065
    الإعجابات المتلقاة:
    37,658
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    ههه
    ماعليش ما قلناش ههه
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏6 جانفي 2018 على 00:18
    #11

مشاركة هذه الصفحة