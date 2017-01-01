حكاية العمسيدي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

وش راكم ناس اللمة ؟ لاباس ؟ الحمد لله ... ياااتل قولو الحمد لله ها وش بيكم

ههه

بون ... كي العادة و العوايد ... حكاية خفيفة ظريفة نطلفو بيها الجو شوية ههه

علابالي راكم والفتو الحكايات ... بصح مع لي العطلة خلاصت ههه ادعولنا برك ربي يوفقنا في مشوارنا

حـڤـا الدعاوي باطل ...ههه



بسم الله ...

ياسيدي ... واحد النهار... في فيلاج ... في جامع ... كاين واحد السيد مريّح في الجامع هذاك ... مريّح عادي كي يا ايها الناس ...ههه

صلى صلاتو و قعد قالك كاشما نقرا حزيبات ...

ايا سيدي هو مريّح ... و مريّح مساميه العمسيدي ( المعلم ) ... العمسيدي هذاك راني نقولك داهية ههه يااتل يحكمها طايرة ههه



ايا قلنا السيد يقرا ... و فاتح سورة يوسف ... و يقرا و يتمحّن ... يقرا في سورة يوسف ... وشايق صاحبنا ... خاشعا متصدعا ههه

بصح كاين حاجة ... السيد الي يقرا في سورة يوسف ... ماهو فاهم فيها تيزقة ... ياااتل حبة مش فارزها ... ما يعرف لا احكام التلاوة ...

ما يعرف الوقف ... ما عندو صوت زين ... الفتحة يقلبها ضمة ... الضمة يقلبها كسرة ... الكسرة ما يقلبهاش قاع ههههه

ياااتل ق يرحي ... و يحسب روحو بلحـڤ راه جايبها ههه

خاصة وهو يشوف في الجماعة يخزرو فيها ههه يحسبو روح راه خيرات الله يبارك هههه و هو ق يحش ...هههه



و العمسيدي هذاك قلبو خارج من القراية المكسرة تاع صاحبنا ههه

ربعو مقلوب راني نقولك ههه ياااتل خلاص ههه ما طاقش ههه

ههه

ايا السيد راه يقرا ... يقرا ... يقرا ... و خاشع راني نقولك ههه

ايا و كي كمّل ... صدّ للعمسيدي و قالو :



العمسيدي !! ... شفت خاوت سيدنا يوسف وش دارو فيه ااا ؟؟



العمسيدي وش قالو ؟؟

قالو :



الي درتها نتا في يوسف ... اكثر من خاوتو !!!!



هههه

....

هذي هي ان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية

و ادعولنا مش تقراو ق هاك

ههه

ايا السلام عليكم







