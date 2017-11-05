السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اربحو اسي من صلاة النبي ... عليه الصلاة و السلام

المهم كي العادة .... حكاية زينة نزهاو بيها و نزهو بيها الحالة هنا

ها وقيلا من هي ما نزيدش نحكي حتاااان خطرة اخرى

المهم بلا ما نطول عليكم ندخلو مباشرة في المسالة ...

و هذي حكاية ... " الشاشية "

بسم الله يا سيدي ... و قالك هذا واحد السيد ... عايش ق خسارة ... و خدمتو السرقة .. سراق .. يعرف ق يسرق

اصلا من صقرو سراق ... راك عارف النهار لي زاد فيه ... لقاو يدّو مسكرة " مغلوقة " ...كي فتحوها ... لقاوه سارق الخاتم تاع القابلة

هههههههههه

المهم يا سيدي... واحد النهار ... و صاحبنا السراق هذا مريح في قهوة .. داير فيها براس و يخمم و مديـڤوتي... ڤلبو خارج

جاه صاحبو قالك ياسي وش بيك هاك ؟

قالو والله ق كرهنا الميتي هذا ... و السرقة و نضربو في جيوب الناس

و كرهت و انا ندخّل في يدي في جيوب الناس ( راه السراق يهدر زعما ) . .ساعات نلقى اوردونونص .... ساعات بانڤل ...و الله ق كرهنا

هههههه

قالو

راك عارف واحد النهار دخلت يدي في جيب واحد لقيت ورقة ... جبدتها لقيتو كاتب فيها

" كاشما عندك 10 الاف ناخوك ؟؟ "

هههههههه

المهم صاحبو هذاك قالو ما تكره ما والو

راك درت الراي الزين و هذا الميتي راهم بالضو ما لقاوش ههه

و عندي لي رايك زين باه تعود عارف

قالو و شني هذا الراي ؟

و يجبدلو صاحبو هذاك شاشية بيضا ق كفاه دايرة ...

السراق قالو ياتل هذا هو الراي اا؟؟ شاشية ااا ؟؟

قالو هيه شاشية و اصبر عليا نوريلك كفاه بصح بشرط ... راني نبيعهالك ... نتا صح صاحبي بصح الهدرة دراهم

قالو اسي وشني السر تاعها هذي ؟

قالو هذي فيها عفسة ... هذي كي تلبسها ...تولي ما تبانش ..شفاف راني نقولك ..طرونسبارو ..... هاري بوتر ڤاع

ههههه

بصح قالو الهدرة دراهم ...

المهم السيد عجباتو الشاشية تاع هاري بوتر و كذا ... قال و الله قلا ديتها ...

المدار تفاهمو على السومة و صاحبنا السرق .. ادا الشاشية اااا

راك عارق ق داها منا ... لبسها ديركات الشاشية البيضا ... و السوبيرات الاولى الي بانتلو دخل ليها ... ها هو عوّل يطيح ع لاكيس

هههه

المهم دخل ...شاف منا و منا ... و راح طوووول للاكيس ...يحسب روحو ما يبانش خخخخ

المهم و ڤال يسرق في قرضو ... راك عارف يخيّر في المياوات و العشرينات

المقطعة ما يديهاش ...الي يشك بلي راها مزورة ما يديهاش ... و الصرف هذاك مش يشوف فيه ڤاع ههه

ههههههههههه

المهم ...شوية هاك ... و جا مولى السوبيرااااات ... اي والله

هههه

راك عارف مولى السوبيرات هذاك ...ڤريندايزر ... عملاق راني نقولك هههه

هرب من الرسوم و جا فتح سوبيرات ههه ..تقاعد ههههه

هازّ معاه كلش...الصحن الدوار ... المقرف المربعة هههه كل شي ... عملاق راني نقولك ههه

شافو يسرق في لاكيس ... ڤبضو بيدو لاڤوش من الڤراجم ..

و اليد لادروات وخّرها باه يجمل الطاقة راكم عارفين هههه ... و يعطيه ... و يزيدلو ... اضرب ...اضرب ..اضرب .... عاد قريب يموت السراق

ههه



المهم السراق هذاك ما طاڤش ....قال لمولى الحانوت اصبر اصبر الله يحفظك نسقسيك برك و بعدها كمّل اضرب على روحك

هههه

مولى السوبيرات قالو وش كاين ؟ سقسي ؟

ههه



السراق وش قالو في ميزكم ؟ ههه...

ههه