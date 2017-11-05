الشاشية البيضا

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017.

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  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اربحو اسي من صلاة النبي ... عليه الصلاة و السلام
    المهم كي العادة .... حكاية زينة نزهاو بيها و نزهو بيها الحالة هنا
    ها وقيلا من هي ما نزيدش نحكي حتاااان خطرة اخرى
    المهم بلا ما نطول عليكم ندخلو مباشرة في المسالة ...
    و هذي حكاية ... " الشاشية "
    بسم الله يا سيدي ... و قالك هذا واحد السيد ... عايش ق خسارة ... و خدمتو السرقة .. سراق .. يعرف ق يسرق
    اصلا من صقرو سراق ... راك عارف النهار لي زاد فيه ... لقاو يدّو مسكرة " مغلوقة " ...كي فتحوها ... لقاوه سارق الخاتم تاع القابلة
    هههههههههه
    المهم يا سيدي... واحد النهار ... و صاحبنا السراق هذا مريح في قهوة .. داير فيها براس و يخمم و مديـڤوتي... ڤلبو خارج
    جاه صاحبو قالك ياسي وش بيك هاك ؟
    قالو     والله ق كرهنا الميتي هذا ... و السرقة و نضربو في جيوب الناس
    و كرهت و انا ندخّل في يدي في جيوب الناس     ( راه السراق يهدر زعما ) ..ساعات نلقى اوردونونص .... ساعات بانڤل ...و الله ق كرهنا
    هههههه
    قالو     راك عارف واحد النهار دخلت يدي في جيب واحد لقيت ورقة ... جبدتها لقيتو كاتب فيها " كاشما عندك 10 الاف ناخوك ؟؟ "
    هههههههه
    المهم صاحبو هذاك قالو ما تكره ما والو
    راك درت الراي الزين و هذا الميتي راهم بالضو ما لقاوش ههه
    و عندي لي رايك زين باه تعود عارف
    قالو و شني هذا الراي ؟
    و يجبدلو صاحبو هذاك شاشية بيضا ق كفاه دايرة ...
    السراق قالو ياتل هذا هو الراي اا؟؟ شاشية ااا ؟؟
    قالو هيه شاشية و اصبر عليا نوريلك كفاه بصح بشرط ... راني نبيعهالك ... نتا صح صاحبي بصح الهدرة دراهم
    قالو اسي وشني السر تاعها هذي ؟
    قالو هذي فيها عفسة ... هذي كي تلبسها ...تولي ما تبانش ..شفاف راني نقولك ..طرونسبارو ..... هاري بوتر ڤاع
    ههههه
    بصح قالو الهدرة دراهم ...
    المهم السيد عجباتو الشاشية تاع هاري بوتر و كذا ... قال و الله قلا ديتها ...
    المدار تفاهمو على السومة و صاحبنا السرق .. ادا الشاشية اااا
    راك عارق ق داها منا ... لبسها ديركات الشاشية البيضا ... و السوبيرات الاولى الي بانتلو دخل ليها ... ها هو عوّل يطيح ع لاكيس
    هههه
    المهم دخل ...شاف منا و منا ... و راح طوووول للاكيس ...يحسب روحو ما يبانش خخخخ
    المهم و ڤال يسرق في قرضو ... راك عارف يخيّر في المياوات و العشرينات
    المقطعة ما يديهاش ...الي يشك بلي راها مزورة ما يديهاش ... و الصرف هذاك مش يشوف فيه ڤاع ههه
    ههههههههههه
    المهم ...شوية هاك ... و جا مولى السوبيرااااات ... اي والله
    هههه
    راك عارف مولى السوبيرات هذاك ...ڤريندايزر ... عملاق راني نقولك هههه
    هرب من الرسوم و جا فتح سوبيرات ههه ..تقاعد ههههه
    هازّ معاه كلش...الصحن الدوار ... المقرف المربعة هههه كل شي ... عملاق راني نقولك ههه
    شافو يسرق في لاكيس ... ڤبضو بيدو لاڤوش من الڤراجم ..
    و اليد لادروات وخّرها باه يجمل الطاقة راكم عارفين هههه ... و يعطيه ... و يزيدلو ... اضرب ...اضرب ..اضرب .... عاد قريب يموت السراق
    ههه

    المهم السراق هذاك ما طاڤش ....قال لمولى الحانوت اصبر اصبر الله يحفظك نسقسيك برك و بعدها كمّل اضرب على روحك
    هههه
    مولى السوبيرات قالو وش كاين ؟ سقسي ؟
    ههه

    السراق وش قالو في ميزكم ؟ ههه...
    ههه
    قالو.... ااااالمعلم !!... راك تشوف فيا ولا ق توهّي ؟؟؟
    ...
    و هذي هي نهايتها
    هههههههههههههههههههههههههه
    المهم هذي هي حكاية السراق مولى الشاشية
    ان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية
    ايا السلام عليكم

     
    التعديل الأخير: ‏5 نوفمبر 2017
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    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    الله يعطيك الخير
    من اجمل الحكايات.النظيفة و تاع جمال الماضي
     
    بشرى ملاك, ام مصطفى و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏5 نوفمبر 2017
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا اختي
    بصح قريتيها قاع و لا ق وشوي ؟ ههه
    ههه
     
    ام مصطفى, ميلينا و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #4
  5. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    ههههههه فتحي اللمة انت يعطيك الصحة
     
    بشرى ملاك و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏5 نوفمبر 2017
    #5
  6. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    هههههههههه
    ولله قريتها بشوية بشوية وفهمتها هههه
    عجبتني الشاشية تاع هاري بوتر مليحة هادي ههه
    يعطيك الصحة صلاح
     
    بشرى ملاك, ام مصطفى و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏5 نوفمبر 2017
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ههه
    يعطيك الصحة خويا يونس
    ههه
     
    بشرى ملاك و يونس قاسم معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ايا مليح كي شرفتينا بمرورك عبير
    ههه
    شكرا
     
    بشرى ملاك و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    بشرى ملاك معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    ههههههه يستاهل كتر من الضرب
    عجبتني غير قراندايزر ودا تقاعد وحل سوبيرات هههه
    شكرا خويا صلاح على القصة الظريفة
    هادي نتا كتبتها؟ يعني من اختراعك ولا تعرفها ونتا عاودت زدتلها شوي اكشن برك هههه
    ان شا ء الله نزيدو نشوفو مزيد من القصص المضحكة
    بالتوفيق
     
    Malika Tlm, قمر الوادي, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 نوفمبر 2017
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا بالاخت مريم
    هههههه
    مليح كي عجباتك
    ههه
    لا يا اختي هذي الحكاية مش انا لي كتبتها ... راني جبتها و درت فيها شوي تعديلات من عندي برك
    بصح الفكرة الاساسية مش تاعي للامانة
    بارك الله فيك اختي شكرا على مرورك الجميل
    شرفتينا
     
    بشرى ملاك و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    @بشرى ملاك
    كيما وعدتك ذاااك العام
    راني درتلك اشارة
    ههه
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    هههههه قصة ضحك صح يستاهل السراق وناس زمان قالو "الطماع يحشِهاله الكذاب"...
    شكرا على الاشارة...
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏5 نوفمبر 2017
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    العفو اختي بشرى
    ههه
    شكرا على مرورك
     
    chirine zina و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #14
  15. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    هههههههه
    قصة رائعة وهايلة وتقتل بالضحك
    يعطيك الصحة​
     
    بشرى ملاك و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    chirine zina, ‏5 نوفمبر 2017
    #15
  16. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    شكرا :)
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 نوفمبر 2017
    #16
  17. ام مصطفى

    ام مصطفى :: عضو منتسِب ::

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    يعطيك الصحة على لحكاية والله العضيم ق روعة
    هههههههههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    ام مصطفى, ‏6 نوفمبر 2017
    #17
  18. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و الله قريتها للاخير و تخيلت الموقف و ضحكت من قلبي
    الحكايات هذي عندها طعم خاص ماش كما انتاع اليوم صامطين
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    ميلينا, ‏6 نوفمبر 2017
    #18
  19. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    ในหัวของฉัน
    ههههههههههههههه
    قتلتنا بالضحك يا صلاح :ROFLMAO:
    و تعرف منين وانا ميّت بالضحك ؟؟؟؟ ... من هاذي و روح :
    بالصح قولنا ، هاذي نتاع كي زاد سرق الخاتم نتاع القابلة .. ماشي صرات صح ؟؟ .. ماشي قصدي سرقو و لكن قلت أنا بالاك شدّو بيدو و بقا عندو و روّح بيه للدار (ههه)

     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    rycerz, ‏6 نوفمبر 2017
    #19
  20. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    japan
    السلام عليكم
    ااااالمعلم !... راك تشوف فيا ولا ق توهّي ؟؟
    قتلتنـــــــي والله ∞    ـــــــهههههههههههــــــ∞
    //اضحك الله سنك//
    لكن عذرا عندي سؤال برك اذا ممكن
    عييت نفهم حكآية "قِ":unsure:
    وشكـــــــرآ على الطّرح المميز
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏6 نوفمبر 2017
    #20
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