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الخبّاز و العشرية السوداء

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2017 على 12:54.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله
    ناس اللمة ان شاء الله راكم بخير ... ق العافية ؟ رحمة ربي ؟ ... الحمد لله
    الحمد لله ... يااااتل قولو الحمد لله ما تظلوش تهاوضو فيا هاك ...ههه
    المهم ... راكم عارفين ما جينا نخرجو من الامتحانات ق بسيدي و سيدك ... و رانا في العطلة ... و راها عندي مدة ما حكيتلكمش حكاية
    ههه
    ايا قضتوني ... لا ضحك لا زهو ... قلت و الله انجيبلكم اليوم حكاية تزهاو بيها و نزهاو بيها قاع ...ههه انا ثاني راني نزهى كي نحكي ها والله ههه
    و راها طويلة شوية ...امالا جماعة خفيف ظريف ... ق شوفو جيهة اخرى ههه
    و راني نوضح كاش كلمات نحسها صعيبة عليكم ..ها راه فيكم الشرقي و القربي و الشمالي و زيد لهيه ...ههه
    بسم الله ...
    هذي يا سيدي ... في وقت العشرية السودا .. و الله يرزق بلادنا الامن و الاستقرارنشالله ... و يبعد علينا البلا و المصايب ...آمين ... قولو آمين اسي ...
    المهم اسييدي ... العشرية السودا .. و كان الرصاص يقرد ... و البارود ينده ...حية و خلاص ...
    و الكوفر فو " حظر التجول " ... يبدا من الربعة تاع العشيا ...حنا ما حضرلنالهاش زين ...
    ق وشني ... بوياتنا حكاولنا ... حنا سلكنالها الحمد لله ههه
    المدار راني جايكم في الحديث ...كيما قلنا الوقت الارهاب ... و القاشي هذك فاح عليهم الشر عامها " يعني الفقر "
    و المخيرة و الحاذقة في العزايج الي داسّة مخلب     " حفنة " تاع دقيق ق لكاش ضيف يقصدهم محسبوشي ههه
    المهم و الحكاية قاع راها على الخباز ...كاين واحد البلاصة مش عارف وشمن جيهة بالضبط ... المهم فيها كوشة وحدة هذيك البلاصة ... يعني مخبزة ...
    و القاشي تاع الفيلاج هذاك فايح عليهم الشر المدقع ...لا خبز لا كسرة لا سيدي عبد الله ... و قاعيتين يشروا الخبز من عند الخباز صاحبنا ااا
    و الخباز هذاك ...خلاص.... بيه حس روحو القاشي قاع ياكل من عندو ... هاهو داها في روحو شوية و لعبها ...ههه و عاد يخزر في القواشي هذيك ق بالموسطاش تاعو ههه
    راك عارف تقلقو و لا تنويه يقولك :     " اللية نبيتك شر !!! " هههه
    و المخيّر في المشترية يدي 5 خبزات برك ههه ماكاش الي يدي فوق 5 خبزات
    المهم ... واحد النهار كي العادة المخبزة فاتحة ... القاشي داخل خارج يشري ... مولى الكوشة يبيع ... عادي كي يا ايها الناس ...ههه
    و القاشي فوق بعضو بعض داير لاشين ق باه يدي كاش فويم ...     " فويم معناها شوية خبز "
    المهم هوما كيما هاك ... و تحبس واحدر الكروسة زيزطافا قدام الدخلة تاع الكوشة ايقزاكت    ..ههه
    و يهبط منها واحد العبد ... ياااتل طول ...عرض ...حجم ... كي هبط السما اسحّبت ... هذاك السيد من الضخامة تاعو ... في بطاقة التعريف مش دايريلنو القامة ... دايرينلو المساحة ههههه
    و السيد هذاك اللحية تاعو فيها ذراع ... اصلا لحيتو لابسها ههه
    ولابس قشبية من هذوك تاع زيقة ليا و زيقة ليك ههه جاية طبقات بالطول .. بيضا كحلا ... بيضا كحلا ...
    و مدخل ذراع تحت القشبية ... و مخرج ذراع ...
    و قعد داير لاشين مع الجماعة ... المهم ياسيدي ... راه يستنى في دالتو ... يستنى ... حتااان لحق للكونطوار ...
    كي لحق للكونطوار ... مولى المخبزة هذاك بيه الخدمة و القاشي و كذا ... ما حطش معاه زين ...
    صد ليه ديراكت : " وش تسحق نتا ؟؟ ياله !!"
    السيد بولحية قالو : " ...نسحق 70 خبزة ... "
    قالو يااتل راه المخير يدي 5 خبزات ... والو ماكانش ... ق شوف جيهة اخرة
    قالو قلتلك 70 خبزة حيناً !!!! ههه
    و الخباز مزال في رايو و يحسلو ق واحد من الجماعة هههه
    قالو والو هههه
    و السيد بولحية هذاك ما معاهش الهدرة ...المهم ... حرّك يدو هذيك الي دايرها تحت القشبية ...
    و القشبية ياك راها مفتوحة من القدام ههه
    المهم بولحية قااا بشوية ... جبد الكابوس الي مخبيه تحت القشابية و صددوا في جيهة الخباز : " المعلم !! 70 خبزة ضرك !! ههه
    الخباز وش قالو ؟؟
    ههه
    " ياودي علاه ما قلتليش بلي عندكم عرس !!! هههه يا حسراااااه و الله ق عيب عليك ها كن قلتهالي ههه"
    ههههههههه

    ..............................................
    و هذي هي حكاية الخباز و العشرية السودا
    و الله يرحم لي ماتوا و يرحم الشهدا نشالله
    و الله يحفظ البلاد و يهدي العباد
    ان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية
    ايا السلام عليكم

     
    التعديل الأخير: ‏26 ديسمبر 2017 على 14:05
    حروف تائهة معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2017 على 12:54
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    حروف تائهة معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2017 على 13:28
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,847
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    جماعة ارواحو تضحكو شوي !!
    ههه
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    @{هِشام}
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    @صدام بكل فخر
    @Skor m@k
    @madridista
    @بنت سطيف
    @يونس قاسم
    @chirine zina
    @ميلينا
    @بشرى ملاك
    @aYyÖub aDaM
    @جيهان جوجو
    @لؤلؤة قسنطينة
    @امين احمد
    @جلال عبدالمنعم
    @theking
    @saddek06000
    @bassem1618
    @BTCMADANI
    @Hossam 01
    @sanaya
    @Soumia hadj mohammed
    @ليليا مرام
    @Ma$Ter
    @ماجدة لربها ساجدة
    @نعمات
    @hakim story
    @habchisalaheddin
    @أم ياسمينdz
    @Asseli Queen
    @فيتامين سي
    @omaridj27
    @NOOR EL Huda
    @salima77
    @عآشقة الجنـة
    @krimo65
    @Mustapha Bita
    @مكان وزمان
    @طموحة
    @امين احمد
    @رضا الرحمان غايتي
    @acher.dz
    @الصراحة راحة
    @محمد التبسي
    @صمت المشاعر
    @الامين محمد
    @Twinkle Stars
    @فتحي عاشق الجنه
    @حلم كبير
    @الصحافية الساخرة
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    @عاشقة الإحسان
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    @chirine zina
    @dahman kz
     
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    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2017 على 13:28
    #2
  4. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    المرّيخ (-_^)
    هههههههههههههههه ايقزاكت هههههههه عييت نقرا و نعاود باه فهمتها ههههههههه
    السلام عليكم هههههههه
    بن عميييي انت ناوي تقتلني تاع الصح ولا كيفاش هههههههههه
    قال واش قال ههههههه دايرينله المساحة ههههههههههههههههه
    و هذاك الخباز يستاهل ههههههههه ولاه يشوف في الغاشي ق بالموسطاش ههههههههه
    يعطيك الصحة صلاح ههههه قتلتني هههههه
    و الله يرحم اموات المسلمين كامل
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حروف تائهة, ‏26 ديسمبر 2017 على 13:41
    #3
  5. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    هههههه بسيف فهمتها هههههه
    نقرا سطر نروح ندور شوية و نعاود نزيد نكمل
    ههههه انا من جماعةخفيف ظريف بصح لقيت الحل ههههههههه
    قتلتني بالضحك سيتو هذيك تاع في بلاصة القامة دايرين المساحة هههههه
    يعطيك الصحة ههههههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏26 ديسمبر 2017 على 14:34
    #4

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