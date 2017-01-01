سلسلة همة عالية العدد5{شريفة الحقباني }

~ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ~

عدد هاته المرة مختلف من ناحية مفهوم النجاح

لأننا قد اعتدنا أن الناجح هو من وصل و بلغ مكان أراده و سطر له

لكن في الحقيقة مفهوم النجاح أبسط و أسمى في نفس الوقت

لأنه أن تصل لمكان أردته و أنت لست مرتاح أثناء طريقك له و عند و صولك

فهنا قد خسرت راحة بالك و ربما دفعت جزءً من صحتك ثمن لذلك

لكن أن تصل و قد استمعت بصعوبات الطريق و كنت أثناءها تكسب في كل مرة جزءً جديدا من ذاتك

جزءً من الطاقة و الرضا جزءً من الأمل و التفاؤل

جزءً من القوة و الكفاح

ذاك هو النجاح الحقيقي

و اليوم سوف نرى محترفة كفاح بسن الطفولة

و أي كفاح ؟

هل سمعت عن حارب السرطان ببسمة ؟

هل خطر في بالك أنه يوجد من يستطيع أن يحارب الحرقات النارية لجرع الكيماوي

و الآلام الحادة المعذبة للسرطان و نظرات التوديع التي ترسم على الأهل ببسمة و تفاؤل و ثقة و مساعدة الغير ؟

لا تتخيل أن الأمر سهل

تذكر فقط القنوط الذي يصيبك عند أتفه الأمور و أبسطها ماذا هي أمام السرطان ؟

اليوم سنرى كيف شريفة كافحت مع هذا المرض

بدأت رحلة شريفة مع المرض بعمر العاشرة

حيث ظهرت لديها أعراض شديدة من الارهاق و الشحوب و ارتفاع درجات الحرارة

التي جعلتها تعاني في البداية شخص مرضها بفقر دم لكن بعد العلاج لم يتغير شيء معها

غيرت المستشفى و بعد تحاليل دامت أسبوعين أخبروهم أنه ليس مؤكد أنها مصابة بالسرطان

لكن بعدما توجه بها أباها لمستشفى مختص تأكد مرضها بالسرطان و كان من أخطر السرطانات و هو سرطان الدم

عندما عرفت بذلك لم تتقبل الأمر فورا وكان ذلك بسبب الصورة المتكونة لها عن المرض

الذي كانت تعتبر أنه نهاية الحياة فهذا ما اكتسبته بطبيعة الحال

لكن بعد لقائها بأخصائية النفسية لمرض السرطان أدكرت أنه مرض كأي الأمراض

صعب نعم لكن له علاج

قررت أن يكون السرطان بنقطة حياة جديدة كما سمته

و أرجعت الأمر أنه ابتلاء من الله لعبد أحبه و يريد منه أن يكون أقرب له

فقررت أن تكافح هذا المرض بكل ما أوتيت من تفاؤل و عزيمة

{راح حارب السرطان بابتسامتي بأملي بتفاؤلي و بعزيمتي و الواحد لازم ما يحبط و لا ييأس لازم يصبر}

هذا ما كانت تقوله دائما أثناء فترة علاجها

رغم أن الكيماوي لم يكن بالسهل عليها لكنها دائما كانت تقول أنا أقوى من السرطان

كانت أثناء مرضها في خروج دائم لتجمعات مرضى السرطان و للحصص و البرامج المخصصة

لكي تنثر من أثير أملها و لكي تغير نظرة المجتمع للسرطان

لكي تعزز الثقة بالله تحت شعارها الحياة حلوة بس بشوية أمل

أول طفلة لقبت بمكافحة السرطان في المملكة

سجلت فيلم قصير أثناء مرضها مع ناصر الذي هو شخص تعافى من السرطان لكي ينقلا تجربتهما مع الكيماوي

و كفاحهما

كانت دائمة التغريد في التويتر بعبارات الأمل التي تساعد بها المرضى و المعافين

وقد صرحت أن مرضها لم يمنعها من تحقيق هدفها في نشر الابتسامة والأمل لأخوانها