طرقة تكثيف الشعر

طريقة تكثيف الشعر بالأعشاب

أفضل 10 طرق لتكثيف الشعر الخفيف

البرتقال ؛

أخلطي أجزاء متساوية من عصير البرتقال والتفاح المهروس وضعيها على فروة رأسك وشعرك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء مع تكرار العلاج مرة في الأسبوع لشعر أكثر كثافة. طريقة أخرى رائعة ببساطة ضعي قشر البرتقال في الخلاط، من ثم طبّقيها على شعرك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسليه. يمكن أيضا وضع كمية متساوية من عصير البرتقال وزيت الزيتون على نار لبعض الوقت، بعدها طبيقي المزيج على فروة رأسك وشعرك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل كالمعتاد.

البيض ؛

اخفقي بيضتين وطبّقيها على الشعر الرطب واتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالماء الفاتر لتتخلصي من رائحة البيض. كرّري العملية ما لا يقل عن 3-4 مرات في الأسبوع لتحصلي على شعر كثيف وقوي في فترة قصيرة. طريقة بسيطة أخرى امزجي صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من أي زيت متاح لديكي وملعقتين من الماء. قومي بتدليك المزيج على فروة رأسك لمدة عشر دقائق، ثم أتركيه لمدة 10 دقائق أخرى بعدها اغسليه. استخدمي الطريقة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بذور الحلبة ؛

انقعي ملعقتين أو ثلاثة من بذور الحلبة في الماء لمدة 10 ساعة وإطحنيها جيدا. ضعي الحلبة على فروة رأسك واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيها جيدا بالماء الفاتر. استخدمي الطريقة بنتظام لتكثيف وعلاج الشعر الجاف.