طرقة تكثيف الشعر

طريقة تكثيف الشعر بالأعشاب كل شخص لديه نوع مختلف من الشعر اعتمادا على الطبيعة الوراثية والأغذية والمناخ والمكان الذي يعيش فيه. يوجد هناك الكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على كثافة شعرك منها نقص التغذية، والإجهاد العاطفي والبدني المفرط، استخدام المنتجات الكيماوية الضارة، سوء روتين العناية بالشعر، والاختلالات الهرمونية، والحساسية أو التلوث. هذه الأسباب قد تكون سبب وراء خفة شعرك، ولكن لحسن الحظ يمكن علاجها بطرق بسيطة وسهلا. أفضل 10 طرق لتكثيف الشعر الخفيف البرتقال ؛ أخلطي أجزاء متساوية من عصير البرتقال والتفاح المهروس وضعيها على فروة رأسك وشعرك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء مع تكرار العلاج مرة في الأسبوع لشعر أكثر كثافة. طريقة أخرى رائعة ببساطة ضعي قشر البرتقال في الخلاط، من ثم طبّقيها على شعرك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسليه. يمكن أيضا وضع كمية متساوية من عصير البرتقال وزيت الزيتون على نار لبعض الوقت، بعدها طبيقي المزيج على فروة رأسك وشعرك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل كالمعتاد. البيض ؛ اخفقي بيضتين وطبّقيها على الشعر الرطب واتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالماء الفاتر لتتخلصي من رائحة البيض. كرّري العملية ما لا يقل عن 3-4 مرات في الأسبوع لتحصلي على شعر كثيف وقوي في فترة قصيرة. طريقة بسيطة أخرى امزجي صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من أي زيت متاح لديكي وملعقتين من الماء. قومي بتدليك المزيج على فروة رأسك لمدة عشر دقائق، ثم أتركيه لمدة 10 دقائق أخرى بعدها اغسليه. استخدمي الطريقة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. بذور الحلبة ؛ انقعي ملعقتين أو ثلاثة من بذور الحلبة في الماء لمدة 10 ساعة وإطحنيها جيدا. ضعي الحلبة على فروة رأسك واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيها جيدا بالماء الفاتر. استخدمي الطريقة بنتظام لتكثيف وعلاج الشعر الجاف. أتمنى أن أكون قد أفدتكم شكرا في أمان الله ....