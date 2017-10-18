من عفى واصلح فأجره على الله ..

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,819
الإعجابات
8,335
النقاط
191
#1
سنين وسنين مضت احاول انسى لكنني لم استطع نسيان زملاء كانوا ملء العين والبصر كان يلهبون المنتدى بمدادهم العبق وبحروف قل نظيرها .. ويحز بالنفس ان غيابهم عن الساحه لم يكن بإرادتهم بل كان قسرا فمتى يحين الوقت لرفع الحيف عنهم .. نحن لاننكر وجود من يستحق الحظر لسؤ تصرفه لكن من عنيت ليس من هؤلاء بل اقلام كانت نيره يشع منها النور والمعرفه ويتدرب من خلالها الفكر على التعود على الكلم الطيب والابتكار بعطاءآتٍ تجعل المنتدى مرجعا محترما للكلمة الطيبه واللغة الجميله الخاليه من السقطات والعيوب والحرف السليم .. وقد يظن البعض ان لي اصدقاء ارغب عودتهم .. حشى وكلا .. لم يكن لي بينهم صديقا واحدا انما كانوا زملاء حرف لااكثر والغالبية منهم لايرغبوا تواجدي بالمنتدى وبيني وبينهم كثيرا من المشاحنات بل انني وهم كالخطين المتوازيين الذين لايمكن لهما الالتقاء ابدا .. ولا اريد ان اطرح معرفات خشية ان انسى احدا ممن عنيتهم .. فمالمانع حينما تصدر الاداره عفوا شاملا عن كل المحظورين وتكون تلك فرصه اخيره لهم ليسهموا بالرقي بالمنتدى وليشاركوا زملائهم بالكلمه الصادقه النافعه .. انني على يقين من ان الاداره لو فعلت لاعطت المنتدى دعاية قويه سيكون لها ردة فعل شامله تعود بالنفع على المنتدى .. ومن عفى واصلح فأجره على الله ...

وجهة نظر ليس الا ...
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,065
الإعجابات
21,884
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
أهلا بالأخ و الاستاذ الغالي أبن الغوالي
أخي الغالي أنا مستعد لأي وساطة و لحل اي خلاف و اتمنى عودة كل الاحباب
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,584
الإعجابات
13,418
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اهلا بالأخ الكريم إن شاء الله أحوالك كلها بخير
اي نعم ما اروع العفو عند المقدرة ومن منا من لا يخطيء ،فنرجو العفو عند الخطأ
ارجو ان تلقى كلماتك صدى
احترامي وتقديري
حلم كبير (y)
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,819
الإعجابات
8,335
النقاط
191
#5
قال الامين محمد:
أهلا بالأخ و الاستاذ الغالي أبن الغوالي
أخي الغالي أنا مستعد لأي وساطة و لحل اي خلاف و اتمنى عودة كل الاحباب
إضغط للتوسيع...
تسلم يا رائع ..
انت صاحب واجب ولا شك في ذلك ولم اقصد شخصا بعينه حتى تتوسط له مع اننا دائما لانستغني عن جاهك ووجاهك بارك الرحمن فيك ...
لكن هي فكره جاءت على البال بعد تذكر زملاء غابوا بعكس ارادتهم فقلت نتذكرهم ونذكر الاداره بهم لعل وعسى يكون هناك عفوا شاملا مالم
يكن هناك ممن لايستحق العفو ... اطال الله عمرك .
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,819
الإعجابات
8,335
النقاط
191
#6
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اهلا بالأخ الكريم إن شاء الله أحوالك كلها بخير
اي نعم ما اروع العفو عند المقدرة ومن منا من لا يخطيء ،فنرجو العفو عند الخطأ
ارجو ان تلقى كلماتك صدى
احترامي وتقديري
حلم كبير (y)
إضغط للتوسيع...
الله يحييك ويمتع ايامك ...
نحن بخير ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا على ما نحن فيه من نعم ..
نعم العفو عند المقدره من اجمل الاعمال وافضلها بل ان فاعلها يجازى بالاحسان
واتمنى ان يكون هناك التفاتة من قبل المسئولين لهذا الامر ..
شكرا جزيلا ولاتفيك يا طيب .
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#8
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,065
الإعجابات
21,884
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#8
أخي الغالي عندي سؤال
في حال تم الصفح عن الإخوة كيف يمكننا إخبارهم
هل يوجد من لديه إتصالا بهم مثلا عن طريق الفيسبوك
 
لاريمان

لاريمان

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,571
الإعجابات
3,534
النقاط
121
الجنس
أنثى
#10
وانا اقرأ كلماتك ربما هو زمن جميل
اخي الجنتل لابد من عفو رئاسي
مشكور اولا على الالتفاتة
ونتمى الافراج
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,819
الإعجابات
8,335
النقاط
191
#11
قال الامين محمد:
أخي الغالي عندي سؤال
في حال تم الصفح عن الإخوة كيف يمكننا إخبارهم
هل يوجد من لديه إتصالا بهم مثلا عن طريق الفيسبوك
إضغط للتوسيع...
لا ليس لدينا وسيلة اتصال تمكننا من اعلامهم لكنهم كثيرا ما يحظروا للمنتدى ويجدوا أنفسهم محظورين فَلَو رفع الحظر عنهم لتمكنوا من المشاركه والمساهمة مع زملائهم .. اطال الله عمرك وبارك الله فيك على ردودك التي تثلج الصدر ..
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,819
الإعجابات
8,335
النقاط
191
#13
قال لاريمان:
وانا اقرأ كلماتك ربما هو زمن جميل
اخي الجنتل لابد من عفو رئاسي
مشكور اولا على الالتفاتة
ونتمى الافراج
إضغط للتوسيع...
هههه ربما !!!
ياطيبه حتى المجرمين تفتح أبواب السجون ويفرج عنهم بعد ان يكون كل نال جزائه بينما الحظر هنا أبدي غير مرتبه العقوبه لنوعية الخطاء ..
هي في النهايه وجهة نظر غير ملزمه .
شكرًا ..
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,819
الإعجابات
8,335
النقاط
191
#14
سنعيد هذا الطرح للواجهه بحكم ان الاداره جديده ويهمها الصالح العام للمنتدى ....
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,262
الإعجابات
5,284
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#15
سلاااااااام

حقيقة صرنا نخاف من الكلام مع الاشخاص حساسيتهم اتجاهنا غريبة!!! نقول كلام مؤدب لايعجبهم نقول كلام سيء لايعجبهم ...صدق الذي قال ارضاء الناس غاية لاتدرك...الحل الأمثل هو المتابعة بصمت لأن الكلام صار لايجدي نفعا معهم ...الكل مظلوم وفي نفس الوقت ظالم كم هي غريبة هذه الحياة عجبا لأمرها !!!كم هي صغيرة وفانية ولاتستحق أن نحزن لا لأجلها ولا لأجل أشخاص لا يهتمون بنا ...

بوركت على الموضوع الرائع تحياتي لك أخي الكريم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.