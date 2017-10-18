من عفى واصلح فأجره على الله ..

سنين وسنين مضت احاول انسى لكنني لم استطع نسيان زملاء كانوا ملء العين والبصر كان يلهبون المنتدى بمدادهم العبق وبحروف قل نظيرها .. ويحز بالنفس ان غيابهم عن الساحه لم يكن بإرادتهم بل كان قسرا فمتى يحين الوقت لرفع الحيف عنهم .. نحن لاننكر وجود من يستحق الحظر لسؤ تصرفه لكن من عنيت ليس من هؤلاء بل اقلام كانت نيره يشع منها النور والمعرفه ويتدرب من خلالها الفكر على التعود على الكلم الطيب والابتكار بعطاءآتٍ تجعل المنتدى مرجعا محترما للكلمة الطيبه واللغة الجميله الخاليه من السقطات والعيوب والحرف السليم .. وقد يظن البعض ان لي اصدقاء ارغب عودتهم .. حشى وكلا .. لم يكن لي بينهم صديقا واحدا انما كانوا زملاء حرف لااكثر والغالبية منهم لايرغبوا تواجدي بالمنتدى وبيني وبينهم كثيرا من المشاحنات بل انني وهم كالخطين المتوازيين الذين لايمكن لهما الالتقاء ابدا .. ولا اريد ان اطرح معرفات خشية ان انسى احدا ممن عنيتهم .. فمالمانع حينما تصدر الاداره عفوا شاملا عن كل المحظورين وتكون تلك فرصه اخيره لهم ليسهموا بالرقي بالمنتدى وليشاركوا زملائهم بالكلمه الصادقه النافعه .. انني على يقين من ان الاداره لو فعلت لاعطت المنتدى دعاية قويه سيكون لها ردة فعل شامله تعود بالنفع على المنتدى .. ومن عفى واصلح فأجره على الله ...



وجهة نظر ليس الا ...