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تعلم الإعراب

الموضوع في 'منتدى ديوان اللمة للأدب والفكر والثقافة' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏23 نوفمبر 2017.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    الإعراب = الموقع الإعرابي + الحالة الإعرابية + علامة الإعراب
    ولتحقيق هذه المعادلة اتبع الآتي :
    أولا / تأكد من نوع الجملة ( فعلية أو اسمية ) وذلك بأحد الطرق التالية :
    1- أدخل ( أل ) التعريف على الكلمة الأولى في الجملة فإذا استقام اللفظ يعني ذلك أن الكلمة ( اسم ) أي أن الجملة اسمية.
    مثال : منظر الجو رائع ( المنظر )
    وإذا لم يستقم اللفظ فالكلمة ( فعل ) أي أن الجملة فعلية
    مثال : كَتَبَ الولد الدرس ( الكَتَبَ ) ....غير مقبول
    2- قم بتنوين الكلمة الأولى من الجملة فالتنوين يخص الأسماء فقط
    مثال : نقول ( منظرٌ ) ولا نقول ( كَتَبٌ )
    3- أدخل ( يا ) النداء على الكلمة الأولى من الجملة فالنداء من علامات الأسماء
    مثال : نقول : يا منظر ولا نقول يا كَتَبَ .
    ثانيًـا / بعد تحديد نوع لجملة ابدأ بالتعرف على أركانها :
    الجملة الاسمية = مبتدأ + خبر
    الجملة الفعلية = فعل + فاعل + مفعول به ( ليس دائمًا )
    وبالتعرف على أركان الجملة تكون بذلك قد حددت الموقع الإعرابي :
    الجملة الاسمية :
    المبتدأ: مأخوذ من الابتداء ( أي نبدأ به الجملة الاسمية )
    الخبر: الكلمة التي تُخبر عن المبتدأ وليس من الضرورة أن تلي المبتدأ مباشرة ً ولكن هي التي يفهم بها المبتدأ.
    الجملة الفعلية :
    الفعل: هو ـ كما عرفنا ـ أول كلمة في الجملة الفعلية
    الفاعل : هو الذي حصل منه الفعل .وللتأكد من معرفته ضع في ذهنك هذا السؤال (من ؟ )
    مثال : شرب الطفل اللبن ــ من الذي شرب ؟ ــ ( الطفل )
    المفعول به: هو الذي وقع عليه الفعل. وللتأكد من معرفته ضع في ذهنك هذا السؤال ( ماذا؟ )
    مثال : شرب الطفل اللبن ــ ماذا شرب الطفل ؟ ــ ( اللبن )
    ثالثًــا / تعرف على الحالة الإعرابية للاسم المعرب
    1- الرفع: المبتدأ ــ الخبر ــ الفاعل ــ نائب الفاعل ــ اسم كان وأخواتها ـ خبر إنَّ وأخواتها ــ التابع لاسم مرفوع
    2- النصب: المفعول به ــ خبر كان وأخواتها ـ اسم إنَّ وأخواتها ـ الحال ـ التمييزـ التابع لإسم منصوب
    3- الجر: كل اسم بعد حرف جر ــ المضاف إليه ــ التابع لاسم مجرور
    رابعًـا / قم بتحديد علامة الإعراب المناسبة للاسم الذي تعربه
    وذلك بحسب نوع الاسم ـ من ناحية عدده ـ والحالة الإعرابية له


     
    التعديل الأخير: ‏23 نوفمبر 2017
    aljentel و Yasmineyasmina معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏23 نوفمبر 2017
    #1
  2. Yasmineyasmina

    Yasmineyasmina :: عضو منتسِب ::

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    شكرا على الافادة القيمة
    والشرح الدقيق
     
    Yasmineyasmina, ‏28 ديسمبر 2017 على 00:57
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    جميل وجدا ...
     
    aljentel, ‏28 ديسمبر 2017 على 01:34
    #3

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