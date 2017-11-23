تعلم الإعراب

الإعراب = الموقع الإعرابي + الحالة الإعرابية + علامة الإعراب

ولتحقيق هذه المعادلة اتبع الآتي :

أولا / تأكد من نوع الجملة ( فعلية أو اسمية ) وذلك بأحد الطرق التالية :

1- أدخل ( أل ) التعريف على الكلمة الأولى في الجملة فإذا استقام اللفظ يعني ذلك أن الكلمة ( اسم ) أي أن الجملة اسمية.

مثال : منظر الجو رائع ( المنظر )

وإذا لم يستقم اللفظ فالكلمة ( فعل ) أي أن الجملة فعلية

مثال : كَتَبَ الولد الدرس ( الكَتَبَ ) ....غير مقبول

2- قم بتنوين الكلمة الأولى من الجملة فالتنوين يخص الأسماء فقط

مثال : نقول ( منظرٌ ) ولا نقول ( كَتَبٌ )

3- أدخل ( يا ) النداء على الكلمة الأولى من الجملة فالنداء من علامات الأسماء

مثال : نقول : يا منظر ولا نقول يا كَتَبَ .

ثانيًـا / بعد تحديد نوع لجملة ابدأ بالتعرف على أركانها :

الجملة الاسمية = مبتدأ + خبر

الجملة الفعلية = فعل + فاعل + مفعول به ( ليس دائمًا )

وبالتعرف على أركان الجملة تكون بذلك قد حددت الموقع الإعرابي :

الجملة الاسمية :

المبتدأ: مأخوذ من الابتداء ( أي نبدأ به الجملة الاسمية )

الخبر: الكلمة التي تُخبر عن المبتدأ وليس من الضرورة أن تلي المبتدأ مباشرة ً ولكن هي التي يفهم بها المبتدأ.

الجملة الفعلية :

الفعل: هو ـ كما عرفنا ـ أول كلمة في الجملة الفعلية

الفاعل : هو الذي حصل منه الفعل .وللتأكد من معرفته ضع في ذهنك هذا السؤال (من ؟ )

مثال : شرب الطفل اللبن ــ من الذي شرب ؟ ــ ( الطفل )

المفعول به: هو الذي وقع عليه الفعل. وللتأكد من معرفته ضع في ذهنك هذا السؤال ( ماذا؟ )

مثال : شرب الطفل اللبن ــ ماذا شرب الطفل ؟ ــ ( اللبن )

ثالثًــا / تعرف على الحالة الإعرابية للاسم المعرب

1- الرفع: المبتدأ ــ الخبر ــ الفاعل ــ نائب الفاعل ــ اسم كان وأخواتها ـ خبر إنَّ وأخواتها ــ التابع لاسم مرفوع

2- النصب: المفعول به ــ خبر كان وأخواتها ـ اسم إنَّ وأخواتها ـ الحال ـ التمييزـ التابع لإسم منصوب

3- الجر: كل اسم بعد حرف جر ــ المضاف إليه ــ التابع لاسم مجرور

رابعًـا / قم بتحديد علامة الإعراب المناسبة للاسم الذي تعربه

وذلك بحسب نوع الاسم ـ من ناحية عدده ـ والحالة الإعرابية له





​