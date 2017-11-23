تعلم الإعراب

الإعراب = الموقع الإعرابي + الحالة الإعرابية + علامة الإعراب ولتحقيق هذه المعادلة اتبع الآتي : أولا / تأكد من نوع الجملة ( فعلية أو اسمية ) وذلك بأحد الطرق التالية : 1- أدخل ( أل ) التعريف على الكلمة الأولى في الجملة فإذا استقام اللفظ يعني ذلك أن الكلمة ( اسم ) أي أن الجملة اسمية. مثال : منظر الجو رائع ( المنظر ) وإذا لم يستقم اللفظ فالكلمة ( فعل ) أي أن الجملة فعلية مثال : كَتَبَ الولد الدرس ( الكَتَبَ ) ....غير مقبول 2- قم بتنوين الكلمة الأولى من الجملة فالتنوين يخص الأسماء فقط مثال : نقول ( منظرٌ ) ولا نقول ( كَتَبٌ ) 3- أدخل ( يا ) النداء على الكلمة الأولى من الجملة فالنداء من علامات الأسماء مثال : نقول : يا منظر ولا نقول يا كَتَبَ . ثانيًـا / بعد تحديد نوع لجملة ابدأ بالتعرف على أركانها : الجملة الاسمية = مبتدأ + خبر الجملة الفعلية = فعل + فاعل + مفعول به ( ليس دائمًا ) وبالتعرف على أركان الجملة تكون بذلك قد حددت الموقع الإعرابي : الجملة الاسمية : المبتدأ: مأخوذ من الابتداء ( أي نبدأ به الجملة الاسمية ) الخبر: الكلمة التي تُخبر عن المبتدأ وليس من الضرورة أن تلي المبتدأ مباشرة ً ولكن هي التي يفهم بها المبتدأ. الجملة الفعلية : الفعل: هو ـ كما عرفنا ـ أول كلمة في الجملة الفعلية الفاعل : هو الذي حصل منه الفعل .وللتأكد من معرفته ضع في ذهنك هذا السؤال (من ؟ ) مثال : شرب الطفل اللبن ــ من الذي شرب ؟ ــ ( الطفل ) المفعول به: هو الذي وقع عليه الفعل. وللتأكد من معرفته ضع في ذهنك هذا السؤال ( ماذا؟ ) مثال : شرب الطفل اللبن ــ ماذا شرب الطفل ؟ ــ ( اللبن ) ثالثًــا / تعرف على الحالة الإعرابية للاسم المعرب 1- الرفع: المبتدأ ــ الخبر ــ الفاعل ــ نائب الفاعل ــ اسم كان وأخواتها ـ خبر إنَّ وأخواتها ــ التابع لاسم مرفوع 2- النصب: المفعول به ــ خبر كان وأخواتها ـ اسم إنَّ وأخواتها ـ الحال ـ التمييزـ التابع لإسم منصوب 3- الجر: كل اسم بعد حرف جر ــ المضاف إليه ــ التابع لاسم مجرور رابعًـا / قم بتحديد علامة الإعراب المناسبة للاسم الذي تعربه وذلك بحسب نوع الاسم ـ من ناحية عدده ـ والحالة الإعرابية له