كل ما تحتاجه في الإعراب == من الألف الى الياء ==

سلام طيب من الله عليكم



اخوتي الطلاب اخواتي الطلبات عساكم بخير جميعا



ليس هناك لغة أسهل من اللغة العربية ولا أدق منها، وكل ما هو مطلوب منك ضبط الكلمات الضبط الصحيح ،



وهذا ما كان العرب يفعلونه قبل أن يكون هناك علم يسمى بعلم النحو.



وكل ما عليك معرفته لتعرب إعرابا صحيحا أن تدرك ثلاث



خطوات للإعراب، أجمعها فى المعادلة التالية : 3×2×3

فعليك



أن تعرف أن الكلام فى اللغة العربية ينقسم إلى : ​

1- اسم .

2- فعل .

3- حرف .

= 3

ينبغى أن تحدد نوع الجملة التى أمامك، هل هى:

1- جملة فعلية؟

فتكون مكونة من = فعل + فاعل + مفعول به إذا كان الفعل متعديا .

2- أم جملة اسمية؟

= 2

تتكون من= مبتدأ + خبر ( وعلينا تحديد أنواع الخبر )

فقد يكون :

1- مفرد ( ما ليس جملة ولا شبه جملة ) .

2- جملة ( اسمية أو فعلية ) .

3- شبة جملة ( جار وجرور أو ظرف ) .

= 3

أمثلة أ:

1- الله أكبر .

التحليل :

نوع الجملة = اسمية لأنها تبدأ باسم .

مبتدأ + خبر ( نوعه مفرد ، وهو ما ليس بجملة ولا شبه جملة )

الله : لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة .

أكبر : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة .



2-المؤمن ثوبه نظيف .

نوع الجملة = اسمية .

مبتدأ + خبر ( نوع الخبر جملة اسمية - مبتدأ ثان وضمير + خبر المبتدأ الثانى )

المؤمن : مبتدأ مرفوع بالضمة .

ثوبه : مبتدأ ثان مرفوع بالضمة ، وهو مضاف ، والهاء ضمير متصل فى محل جر مضاف إليه .

نظيف : خبر المبتدأ الثانى مرفوع بالضمة . والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول .



3- الله يحب المؤمن .

نوع الجملة = اسمية

مبتدأ + خبر ( نوعه جملة فعلية - فعل + فاعل ، وقد يأتى مفعول أيضا ).

الله : لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة .

يحب : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفعل ضمبر مستتر تقديره هو ، والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأ .

المؤمن : مفعول به منصوب بالفتحة .



4- العصفور فوق الشجرة .

نوع الجملة = جملة اسمية .

مبتدأ + خبر ( شبه جملة - ظرف + مضاف إليه )

العصفور : مبتدأ مرفوع بالضمة .

فوق : ظرف مكان منصوب بالفتحة .

الشجرة : مضاف إليه مجرور بالكسرة .

وشبة الجملة ( فوق الشجرة ) فى محل رفع خبر المبتدأ .



5- الرجل فى المسجد .

نوع الجملة = اسمية .

مبتدأ + خبر ( شبه جملة - حرف جر + اسم مجرور )

الرجل : مبتدأ مرفوع بالضمة .

فى : حرف جر مبنى على السكون .

المسجد : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة ( فى المسجد ) فى محل رفع خبر المبتدأ .



أمثلة ( ب)

1- هرب الكلب .

نوع الجملة = فعلية ( لأنها تبدأ بفعل )

فعل + فاعل ( وقد يأتى مفعول به إذا كان الفعل متعديا أى ينصب مفعولا به )

هرب : فعل ماض مبنى على الفتح .

الكلب : فاعل مرفوع بالضمة .

2- يشرح المدرس الدرس .

نوع الجملة : فعلية

يشرح : فعل مضارع مرفوع بالضمة .

المدرس : فاعل مرفوع بالضمة .

الدرس : مفعول به منصوب بالفتحة .



وعلى تلك الخطوات الثلاث يمكن قياس أي جملة وإعرابها بسهولة

كل اسم معرف بأل بعد اسم الاشارة يعرب بدلا.

2- كل جملة بعد الاسم الموصول هي صلته ولا محل لها من الاعراب

3- لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها

4- لام الجحود تكون مسبوقة بكان منفية

5- لام الابتداء تتصل بالمبتدأ.

6- اللام المزحلقة هي لام ابتداء تزحلقت من اسم إن إلى خبرها.