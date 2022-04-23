كل ما تحتاجه في الإعراب == من الألف الى الياء ==

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
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سلام طيب من الله عليكم1- اسم .
اخوتي الطلاب اخواتي الطلبات عساكم بخير جميعا
ليس هناك لغة أسهل من اللغة العربية ولا أدق منها، وكل ما هو مطلوب منك ضبط الكلمات الضبط الصحيح ،
وهذا ما كان العرب يفعلونه قبل أن يكون هناك علم يسمى بعلم النحو.
وكل ما عليك معرفته لتعرب إعرابا صحيحا أن تدرك ثلاث
خطوات للإعراب، أجمعها فى المعادلة التالية : 3×2×3
فعليك
أن تعرف أن الكلام فى اللغة العربية ينقسم إلى :
اخوتي الطلاب اخواتي الطلبات عساكم بخير جميعا
ليس هناك لغة أسهل من اللغة العربية ولا أدق منها، وكل ما هو مطلوب منك ضبط الكلمات الضبط الصحيح ،
وهذا ما كان العرب يفعلونه قبل أن يكون هناك علم يسمى بعلم النحو.
وكل ما عليك معرفته لتعرب إعرابا صحيحا أن تدرك ثلاث
خطوات للإعراب، أجمعها فى المعادلة التالية : 3×2×3
فعليك
أن تعرف أن الكلام فى اللغة العربية ينقسم إلى :
2- فعل .
3- حرف .
= 3
ينبغى أن تحدد نوع الجملة التى أمامك، هل هى:
1- جملة فعلية؟
فتكون مكونة من = فعل + فاعل + مفعول به إذا كان الفعل متعديا .
2- أم جملة اسمية؟
= 2
تتكون من= مبتدأ + خبر ( وعلينا تحديد أنواع الخبر )
فقد يكون :
1- مفرد ( ما ليس جملة ولا شبه جملة ) .
2- جملة ( اسمية أو فعلية ) .
3- شبة جملة ( جار وجرور أو ظرف ) .
= 3
أمثلة أ:
1- الله أكبر .
التحليل :
نوع الجملة = اسمية لأنها تبدأ باسم .
مبتدأ + خبر ( نوعه مفرد ، وهو ما ليس بجملة ولا شبه جملة )
الله : لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة .
أكبر : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة .
2-المؤمن ثوبه نظيف .
نوع الجملة = اسمية .
مبتدأ + خبر ( نوع الخبر جملة اسمية - مبتدأ ثان وضمير + خبر المبتدأ الثانى )
المؤمن : مبتدأ مرفوع بالضمة .
ثوبه : مبتدأ ثان مرفوع بالضمة ، وهو مضاف ، والهاء ضمير متصل فى محل جر مضاف إليه .
نظيف : خبر المبتدأ الثانى مرفوع بالضمة . والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول .
3- الله يحب المؤمن .
نوع الجملة = اسمية
مبتدأ + خبر ( نوعه جملة فعلية - فعل + فاعل ، وقد يأتى مفعول أيضا ).
الله : لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة .
يحب : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفعل ضمبر مستتر تقديره هو ، والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأ .
المؤمن : مفعول به منصوب بالفتحة .
4- العصفور فوق الشجرة .
نوع الجملة = جملة اسمية .
مبتدأ + خبر ( شبه جملة - ظرف + مضاف إليه )
العصفور : مبتدأ مرفوع بالضمة .
فوق : ظرف مكان منصوب بالفتحة .
الشجرة : مضاف إليه مجرور بالكسرة .
وشبة الجملة ( فوق الشجرة ) فى محل رفع خبر المبتدأ .
5- الرجل فى المسجد .
نوع الجملة = اسمية .
مبتدأ + خبر ( شبه جملة - حرف جر + اسم مجرور )
الرجل : مبتدأ مرفوع بالضمة .
فى : حرف جر مبنى على السكون .
المسجد : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة ( فى المسجد ) فى محل رفع خبر المبتدأ .
أمثلة ( ب)
1- هرب الكلب .
نوع الجملة = فعلية ( لأنها تبدأ بفعل )
فعل + فاعل ( وقد يأتى مفعول به إذا كان الفعل متعديا أى ينصب مفعولا به )
هرب : فعل ماض مبنى على الفتح .
الكلب : فاعل مرفوع بالضمة .
2- يشرح المدرس الدرس .
نوع الجملة : فعلية
يشرح : فعل مضارع مرفوع بالضمة .
المدرس : فاعل مرفوع بالضمة .
الدرس : مفعول به منصوب بالفتحة .
وعلى تلك الخطوات الثلاث يمكن قياس أي جملة وإعرابها بسهولة
كل اسم معرف بأل بعد اسم الاشارة يعرب بدلا.
2- كل جملة بعد الاسم الموصول هي صلته ولا محل لها من الاعراب
3- لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها
4- لام الجحود تكون مسبوقة بكان منفية
5- لام الابتداء تتصل بالمبتدأ.
6- اللام المزحلقة هي لام ابتداء تزحلقت من اسم إن إلى خبرها.
.... يتبع