كل ما تحتاجه في الإعراب == من الألف الى الياء ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,900
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
سلام طيب من الله عليكم

اخوتي الطلاب اخواتي الطلبات عساكم بخير جميعا

ليس هناك لغة أسهل من اللغة العربية ولا أدق منها، وكل ما هو مطلوب منك ضبط الكلمات الضبط الصحيح ،

وهذا ما كان العرب يفعلونه قبل أن يكون هناك علم يسمى بعلم النحو.

وكل ما عليك معرفته لتعرب إعرابا صحيحا أن تدرك ثلاث

خطوات للإعراب، أجمعها فى المعادلة التالية : 3×2×3
فعليك

أن تعرف أن الكلام فى اللغة العربية ينقسم إلى :
1- اسم .
2- فعل .
3- حرف .
= 3
ينبغى أن تحدد نوع الجملة التى أمامك، هل هى:
1- جملة فعلية؟
فتكون مكونة من = فعل + فاعل + مفعول به إذا كان الفعل متعديا .
2- أم جملة اسمية؟
= 2
تتكون من= مبتدأ + خبر ( وعلينا تحديد أنواع الخبر )
فقد يكون :
1- مفرد ( ما ليس جملة ولا شبه جملة ) .
2- جملة ( اسمية أو فعلية ) .
3- شبة جملة ( جار وجرور أو ظرف ) .
= 3
أمثلة أ:
1- الله أكبر .
التحليل :
نوع الجملة = اسمية لأنها تبدأ باسم .
مبتدأ + خبر ( نوعه مفرد ، وهو ما ليس بجملة ولا شبه جملة )
الله : لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة .
أكبر : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة .

2-المؤمن ثوبه نظيف .
نوع الجملة = اسمية .
مبتدأ + خبر ( نوع الخبر جملة اسمية - مبتدأ ثان وضمير + خبر المبتدأ الثانى )
المؤمن : مبتدأ مرفوع بالضمة .
ثوبه : مبتدأ ثان مرفوع بالضمة ، وهو مضاف ، والهاء ضمير متصل فى محل جر مضاف إليه .
نظيف : خبر المبتدأ الثانى مرفوع بالضمة . والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول .

3- الله يحب المؤمن .
نوع الجملة = اسمية
مبتدأ + خبر ( نوعه جملة فعلية - فعل + فاعل ، وقد يأتى مفعول أيضا ).
الله : لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة .
يحب : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفعل ضمبر مستتر تقديره هو ، والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأ .
المؤمن : مفعول به منصوب بالفتحة .

4- العصفور فوق الشجرة .
نوع الجملة = جملة اسمية .
مبتدأ + خبر ( شبه جملة - ظرف + مضاف إليه )
العصفور : مبتدأ مرفوع بالضمة .
فوق : ظرف مكان منصوب بالفتحة .
الشجرة : مضاف إليه مجرور بالكسرة .
وشبة الجملة ( فوق الشجرة ) فى محل رفع خبر المبتدأ .

5- الرجل فى المسجد .
نوع الجملة = اسمية .
مبتدأ + خبر ( شبه جملة - حرف جر + اسم مجرور )
الرجل : مبتدأ مرفوع بالضمة .
فى : حرف جر مبنى على السكون .
المسجد : اسم مجرور بفى وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة ( فى المسجد ) فى محل رفع خبر المبتدأ .

أمثلة ( ب)
1- هرب الكلب .
نوع الجملة = فعلية ( لأنها تبدأ بفعل )
فعل + فاعل ( وقد يأتى مفعول به إذا كان الفعل متعديا أى ينصب مفعولا به )
هرب : فعل ماض مبنى على الفتح .
الكلب : فاعل مرفوع بالضمة .

2- يشرح المدرس الدرس .
نوع الجملة : فعلية
يشرح : فعل مضارع مرفوع بالضمة .
المدرس : فاعل مرفوع بالضمة .
الدرس : مفعول به منصوب بالفتحة .

وعلى تلك الخطوات الثلاث يمكن قياس أي جملة وإعرابها بسهولة
كل اسم معرف بأل بعد اسم الاشارة يعرب بدلا.
2- كل جملة بعد الاسم الموصول هي صلته ولا محل لها من الاعراب
3- لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها
4- لام الجحود تكون مسبوقة بكان منفية
5- لام الابتداء تتصل بالمبتدأ.
6- اللام المزحلقة هي لام ابتداء تزحلقت من اسم إن إلى خبرها.

.... يتبع
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,900
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
1- أى اسم بعد لولا يعرب مبتدأ خبره محذوف تقديره موجود ( لولا الإسلام لهلكنا ) .
2- أى اسم بعد بخاصة يعرب مبتدأ ( بخاصة ) خبر شبه جملة ( احترم كل الأنبياء وبخاصة محمد ) .
3- أى اسم بعد ( هنا – هناك – ثمة ) يعرب مبتدأ ( هنا القاهرة ) .
4- أى اسم بعد ( رب ) يعرب مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة ( رب ملوم لا ذنب له ) .
5- كلمة ( طوبى ) تعرب مبتدأ وخبرها جار ومجرور وطوبى اسم شجرة فى الجنة . ( طوبى للمحسن ) .
6- كلمة ( لعمرى ) تعرب مبتدأ واللام للإبتداء .
7- أى اسم بعد ( حبذا ) أو ( لا حبذا ) يعرب مبتدأ مؤخر ( حبذا الدين ) .
8- أى اسم يكون منصوباً بعد أفعل التفضيل يعرب تمييزاً ملحوظاً .
9- أى اسم يكون منصوباً بعد ( نعم – بئس – لاسيما ) يعرب تمييزاً .
10- أى اسم يكون منصوباً بعد أساليب التعجب يعرب تمييزاً ( ما أفعله – أفعل به – لله دره ) .
11- أى اسم بعد ( كم – كذا ) يعرب تمييزاً .
12- أى اسم بعد ( كيلة – وزن – مساحة – عدد ) يعرب تمييزاً .
13- أى اسم صيغة ( كفى به ) ويكون منصوباً يعرب تمييزاً ( وكفى بالله شهيداً ) .
14- الاسم النكرة بعد الاسم النكرة أو الاسم المعرفة بعد الاسم المعرفة ( يعرب غالباً صفة ) .
15- أى اسم معرف بالألف واللام بعد ( أيها – أيتها) يعرب ( صفة مرفوعة )
16- أى اسم معرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلاً مطابقاً .
17- أى اسم بعد اللقب يعرب بدل مثل ( الفاروق عمر ) واللقب بعد الاسم صفة .
18- ( نفس – عين – كل - جميع – كلا – كلتا ) + ضمير متصل تعرب توكيداً معنوياً وإذا لم تتصل بضمير تعرب حسب موقعها فى الجملة .
19- كلمة ( جميعاً – معاً – بدلاً ) تعرب حالاً .
20- أى ضمير يتصل بإن وأخواتها أو كان وأخواتها أو كاد وأخواتها يعرب ضمير مبنى فى محل ...... ( اسمها ) .
21- أى اسم يكون منصوباً بعد كان وأخواتها أو إحدى أخواتها يعرب خبرها ( كن جميلاً ) .
22- أى اسم بعد أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة يعرب فاعلاً لفعل محذوف مثل ( إذا السماء انشقت ) ، ( وإن طائفتان من ... ) .
23- كلمة ( أيضاً – شكراً – تحيةً – حقاً – يقيناً – حمداً – سبحان ) تعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف .
24- الكلمات ( عوض – دائماً – أبداً – قط – فقط – أمس – قديماً – حديثاً – تلو ) تعرب ظرف زمان .
أما ( دون مع دونما – حيث – ثم – وسط – لدن – هنا – نحو – شطر – حوا – خلال – بين – تجاه ) تعرب ظرف مكان .
25- أى اسم بعد ( خاصة – خصوصاً ) يعرب مفعولاً به .
26- الأسماء التى لها صدارة الكلام مثل ( أين – متى ) تعرب ( خبر مقدم ) والاسم الواقع بعدها ( مبتدأ مؤخر ) مثل ( متى نصر الله ) ( أين الحق ) .
27- شبه الجملة فى بداية الكلام أو بعد كان أو إن وأخواتها يعرب ( خبراً ) .
28- الأسماء الواقعة بعد ( كل – بعض – غير – سوى – جميع – كلا – كلتا ) وما بعد الظروف مثل ( فوق – تحت – عند – بين – خلف – أمام - دون – وسط – مع ... إلخ ) يعرب مضاف إليه .
29- ( ما التعجبية ) تعرب ( مبتدأ ) وما بعدها فعل ماضى مبنى على الفتح والفاعل ضمير مستتر وما بعد فعل التعجب يعرب مفعولاً به مثل ( ما أروع الطبيعة ) .
30- ما الاستفهامية تعرب مبتدأ مثل ( ما لك حزيناً ) .
31- الاسم النكرة المنصوب الواقع بعد ( مالك – ماله – ما لها – ما لهن .. إلخ ) يعرب حالاً منصوباً مثل ( ما لك واجماً ) .
32- المخصوص بالمدح أو الذم بعد ( نعم – بئس ) يجوز إعرابه مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف مثل ( نعم الخلق الصدق ) .
33- الاسم المجرور بالباء بعد وزن ( أفعل ) يعرب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة مثل ( أجمل بالحق ) ، والاسم المجرور بالباء بعد ( كفى ) مثل ( وكفى بالله ) ( وكفى بك ) .
34- الفعل ( طال – كثر – قل ) إذا دخلت عليهم ( ما طالما – كثير ما – قلما) فهى أفعال ماضية ليس لها فاعل .
35- الاسم الواقع بعد ( إنما – كأنما – أنما – لعلما – لكنما – ليتما ) يعرب ( مبتدأ ) مثل ( إنما المؤمنون أخوة ) . ويجوز فى الاسم الواقع بعد ليتما أن يعرب اسماً لــ ( ليت ) .
36- أدوات الشرط غير الجازمة ( إذا – لو – لولا – كلما – لما ) ولا تجزم الفعل بعدها وإنما تربط بين الجمل فقط .
37- الجمل بعد المعارف أحوال مثل أبناء مصر يعيشون ( رؤسهم مرفوعة ) والجمل بعد النكرات صفات مثل
( ابتكرت مخترعات ترقى بها البشرية ).
38- الاسم المنصوب النكرة الواقع بعد المنسوب يعرب تمييزاً مثل ( هذا مصرى أصلاً )
 
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