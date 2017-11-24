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أحرجني أيها اللماوي

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    [​IMG]


    السلام عليكم جميعا
    رواد القسم أهلا وسهلا بكم جميعا يومكم مبارك
    أيها المجتمع اللماوي حالك حال المجتمع الخارجي والواقعي
    لك أمور تفعلها قد تعصب البعض وقد تسعدهم
    حركات منك في هذا الصرح الجميل مستفزة .... جميلة ....هادئة ... أي كانت صفاتك في التعامل مع الأعضاء
    اليوم أريد أن تكون لديكم صفة واحدة ألا وهي المستفزة
    [​IMG]

    أحرجني أيها اللماوي

    [​IMG]

    نعم اليوم أريد منكم أن تستفزوا أحبائكم وركزوا معي على كلمة أحبائكم بمعنى من تعرفونهم لن يغضبوا منكم وتسألونهم أسئلة عن نفسي ههههه لا أستطيع تخيل من سيقع بيدي
    والجواب منه إجباري بشرط يا جماعة الأسئلة لا تتجاوز حدها والعضو المقابل ليس عليه عدم الإجابة بل الإجابة مفروضة عليه

    لانك تحبني فعليك إحراجي
    [​IMG]


    على كل المشاركين إختيار عضو معين ووضعه تحت أمر الواقع لا مهرب لا مفر من سؤالي
    ولأنك تعلم أنني أحبك محتاج جدا أن أحرجك

    وكما قلت دون خصوصية زائدة
    مجتمعنا اللماوي اليوم عازم على إستفزاز بعضه البعض دعونا نرى من أكثر عضو إستفزازي هنا


    [​IMG]


    الموضوع لكم أتمنى لكم وقت طيب في الموضوع ومسكاين أنتم يا من سوف تتعرضون للهجوم


    شكرا لكم

    [​IMG]


     
    "viola", ماجدة لربها ساجدة, آمِيْرَتُه و 16 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ههههههه موضوع خطير هدا
    بصح هاتي مثال من عندك بش نعززو المفهوم برك ههههه
    بارك الله فيك حبيبتي
     
    ماجدة لربها ساجدة, wissam 47, فيتامين سي و 9 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏24 نوفمبر 2017
    #2
  3. فتحي عاشق الجنه

    فتحي عاشق الجنه :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم فكره رائعه وجميله راني نلعبهها تقريب كل يوم هههه شخال مليح الاحراج هخهخخخهه
     
    ماجدة لربها ساجدة, فيتامين سي, لؤلؤة قسنطينة و 8 آخرون معجبون بهذا.
    فتحي عاشق الجنه, ‏24 نوفمبر 2017
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    ليليا نتي وحدك ههه كل يوم معاك الجديد ههه يعطيك الصحة

    خلي نشوف و نقولك نشالله ههه
     
    ماجدة لربها ساجدة, فيتامين سي, لؤلؤة قسنطينة و 6 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏24 نوفمبر 2017
    #4
  5. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    هههههههههه متألقة كالعادة ليلوش
    يعطيك الصحةةةة
     
    فيتامين سي, لؤلؤة قسنطينة, missing heart و 5 آخرون معجبون بهذا.
    أشــواق 19, ‏24 نوفمبر 2017
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    إمالا جابين مثال عندي بون راح نبدا بإسم الله
    @لؤلؤة قسنطينة

    هل انت تعيشين حالة حب حاليا ؟ وحلي عينك تتهربي تجاوبي بالذراع ولو تكذبي راح انا نقولهم إذا صح او لالا
    تفضلي جاوبي
     
    wissam 47, فيتامين سي, لؤلؤة قسنطينة و 7 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #6
  7. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    habchisalaheddin هل تعجبك فتاة في اللمة بصراحة هههه؟
    بدأ القصف هعهعهع
     
    صفاءdz, wissam 47, فيتامين سي و 9 آخرون معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏24 نوفمبر 2017
    #7
  8. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    ليليا مرام: هل نظرت الى المرآة وانت تبكين ؟ هههههههه
     
    صفاءdz, wissam 47, لؤلؤة قسنطينة و 8 آخرون معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏24 نوفمبر 2017
    #8
  9. Twinkle Stars

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    ميلة
    هههههههههههههههههههههههه أيما خلايا

    مالا أنا تاني ندير حاجة
    @missing heart
    هل تنظرين إلى نفسك في المرآة وتتكلمين معها ؟
     
    wissam 47, لؤلؤة قسنطينة, Malika Tlm و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏24 نوفمبر 2017
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    اهلا يونس
    اييه ونزيد صورت روحي وانا نبكي هههههههه بها نشوف روحي إذا شابة ونيفي حمر والدموع هابطين ههههههههههههههه
    يعطيك روينة دورتها عليا ههههههههههههه
     
    يونس قاسم, wissam 47, لؤلؤة قسنطينة و 6 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #10
  11. عآشقة الجنـة

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    السلام عليكم
    هههه ختي ليليا الله يبارك راكي ناشطة ربي يدوم ڨوسطوك
    صراحة الموضوع اكثر من رائع
    لي عووودة مع كاش عضو ههههه
    شكرا
     
    wissam 47, لؤلؤة قسنطينة, Malika Tlm و 4 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 نوفمبر 2017
    #11
  12. عآشقة الجنـة

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    @Twinkle Stars

    آسكو تعرفي تطيبي الطعام و البركوكس ههههه ؟
     
    لؤلؤة قسنطينة, Malika Tlm, missing heart و 3 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 نوفمبر 2017
    #12
  13. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    ميلة
    ههههه ايا مليح كي خممتي فيا أسومتي
    إن شاء الله راكي مليحة^^
    وي نعرف نطيب الطعام هههه
    بصح البركوكس والله مانعرف مزال ماجربتش نديرو ههههه
     
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    Twinkle Stars, ‏24 نوفمبر 2017
    #13
  14. عآشقة الجنـة

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    الحمد لله يا ختي
    هههههه آمالا نعطيك 5/10 ههههه البركوكس ساهل على الطعام
     
    لؤلؤة قسنطينة, missing heart, ليليا مرام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 نوفمبر 2017
    #14
  15. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    أشــواق 19, ‏24 نوفمبر 2017
    #15
  16. Twinkle Stars

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    ههههه علابالي بصح مزال ماجربتوش ههههههه
    دوك هادي ليك أختي أسماء @عآشقة الجنـة
    شحال مرة تشوفي مع روحك قبل ماتروحي تطلي على الضياف وتسلمي عليهم ههههههه
     
    missing heart, لؤلؤة قسنطينة و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏24 نوفمبر 2017
    #16
  17. aljentel

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    ههههههه
    الم اقل لكم ان ليليا مجنونه رسمي .....
    لكن يالله نشارك ...
    ليليا هل تعيشين قصة حب بحق وهل انتي مستعده للزواج فيما لو تقدم لك خاطب ؟
     
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    aljentel, ‏24 نوفمبر 2017
    #17
  18. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    أشــواق 19, ‏24 نوفمبر 2017
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ياو فتيات مش فتاة
    هههههههههههه
     
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    habchisalaheddin, ‏24 نوفمبر 2017
    #19
  20. عآشقة الجنـة

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    هههههه والله منكذب عليك مرات نشوف و مرات لالا خاطرش المراية مقابلة الصالون هههههه
     
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    عآشقة الجنـة, ‏24 نوفمبر 2017
    #20
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