





السلام عليكم جميعا

رواد القسم أهلا وسهلا بكم جميعا يومكم مبارك

أيها المجتمع اللماوي حالك حال المجتمع الخارجي والواقعي

لك أمور تفعلها قد تعصب البعض وقد تسعدهم

حركات منك في هذا الصرح الجميل مستفزة .... جميلة ....هادئة ... أي كانت صفاتك في التعامل مع الأعضاء

اليوم أريد أن تكون لديكم صفة واحدة ألا وهي المستفزة



السلام عليكم جميعارواد القسم أهلا وسهلا بكم جميعا يومكم مباركأيها المجتمع اللماوي حالك حال المجتمع الخارجي والواقعيلك أمور تفعلها قد تعصب البعض وقد تسعدهمحركات منك في هذا الصرح الجميل مستفزة .... جميلة ....هادئة ... أي كانت صفاتك في التعامل مع الأعضاءاليوم أريد أن تكون لديكم صفة واحدة ألا وهي المستفزة

أحرجني أيها اللماوي







نعم اليوم أريد منكم أن

تستفزوا

أحبائكم وركزوا معي على كلمة أحبائكم بمعنى من تعرفونهم لن يغضبوا منكم وتسألونهم أسئلة عن نفسي ههههه لا أستطيع تخيل من سيقع بيدي

والجواب منه إجباري بشرط يا جماعة الأسئلة لا تتجاوز حدها والعضو المقابل ليس عليه عدم الإجابة بل الإجابة مفروضة عليه



لانك تحبني فعليك

إحراجي

على كل المشاركين إختيار عضو معين ووضعه تحت أمر الواقع لا مهرب لا مفر من سؤالي

ولأنك تعلم أنني أحبك محتاج جدا أن أحرجك



وكما قلت دون خصوصية زائدة

مجتمعنا اللماوي اليوم عازم على إستفزاز بعضه البعض دعونا نرى من أكثر عضو إستفزازي هنا



