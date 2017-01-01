أتحداكم أيها اللماويون ....

السلام عليكم جميعا

رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم

الليلة فكرت في أفراد المجتمع اللماوي

كونكم أعضاء على قدر عالي من التحدي

نقاشاتكم الساخنة تفاعلكم وتحاوبكم مع كل موضوع جعلني أفكر أن أضعكم في هذا الإختبار



أنا وأنتم سوف نتحدى بعضنا ومن يجمع أكبر عدد من نقاط التحدي يكون بطل المجتمع اللماوي ولما لا المنتدى ككل



الفكرة





كل منكم يختار عضو ويطلب منه تحدي في أرض الواقع أو الإفتراضي

وعلى العضو أن ينفذ



التحدي يكون كالتالي

سوف أبدأ أنا





أنا أتحدى



مريومة نوضي روحي للكوزينة كولي شوي ملح ههههه

وتجي تحلفي إنك درتيها





بعدو مش من حق العضوة ترجع تقولي ليا تحدي ممكن يجي عضو آخر ينتقملها مني هههههه





أبطال فالردود والنقاش يا الله دعوني أرى شجاعتكم



أيها المجتمع اللماوي أنا أتحداكم

لنتحدى بعضنا



تفصلوا الكل مجبر على المشاركة وإلا أعتبره خواف وأعتبرها خوافة