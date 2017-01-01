أتحداكم أيها اللماويون ....

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:46.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم جميعا
    رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم
    الليلة فكرت في أفراد المجتمع اللماوي
    كونكم أعضاء على قدر عالي من التحدي
    نقاشاتكم الساخنة تفاعلكم وتحاوبكم مع كل موضوع جعلني أفكر أن أضعكم في هذا الإختبار

    أنا وأنتم سوف نتحدى بعضنا ومن يجمع أكبر عدد من نقاط التحدي يكون بطل المجتمع اللماوي ولما لا المنتدى ككل

    الفكرة

    كل منكم يختار عضو ويطلب منه تحدي في أرض الواقع أو الإفتراضي
    وعلى العضو أن ينفذ

    التحدي يكون كالتالي
    سوف أبدأ أنا


    أنا أتحدى

    @لؤلؤة قسنطينة

    مريومة نوضي روحي للكوزينة كولي شوي ملح ههههه
    وتجي تحلفي إنك درتيها


    بعدو مش من حق العضوة ترجع تقولي ليا تحدي ممكن يجي عضو آخر ينتقملها مني هههههه


    أبطال فالردود والنقاش يا الله دعوني أرى شجاعتكم

    أيها المجتمع اللماوي أنا أتحداكم
    لنتحدى بعضنا

    تفصلوا الكل مجبر على المشاركة وإلا أعتبره خواف وأعتبرها خوافة


    تفضلوا
    مريومة أنتظر التنفيذ

    أتمنى أن يروقكم الموضوع
     
    قطر الندىdz, لؤلؤة قسنطينة, صمت المشاعر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:46
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:48
    #2
  3. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
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    اصابني ملل وكنت راح نرقد
    ايا هبطت طلعلي موضوعك جيت نقرعج
    يعطيك الصحة ليليااااا
     
    قطر الندىdz, لؤلؤة قسنطينة, صمت المشاعر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أشــواق 19, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:49
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم
    فكرة هايلة هذي ههههه
    مع انو عندي امتحانات و راني نراجع
    بصح نشارك معاكم
    هههنبدا معاك ... @ليليا مرام ... نتحداك ... اطفي الميكرو و لا التلفون قاع ههه و تعاودي تفتحيه و تني الباتري
    و تعاودي تركبيهم قاع و تدخلي و تحلفي بلي درتيهم
    ههه
    وش رايك​
     
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    habchisalaheddin, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:50
    #4
  5. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    بعدا نحيو شويا الغمة
     
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    أم منيــــــر, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:51
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    يا يما ترهجت أقسم بالله :sick:
    اصلا الملح في اللمة ومانكترش منو فمابالك وحدو o_O
    والله العظيم قمت بالمهمة :(
    وشكرا ليليا على الوجبة اللذيذة ههههه
    وشكرا على الموضوع المميز يعطيك الصحة
    ودرك نخمم في تحدي لعضو خلاف و نولي
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏12 ديسمبر 2017 على 21:04
    #6
  7. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    ในหัวของฉัน
    إيييه يا ليليا ... نتي نتاع مباصيات !!
    أنا نهرب قبل ما يجي واحد و يقولي أطلع فوق السطح و نقّز لتحت o_O .. من بعد ما نضنش نقدر نرجع و نحلفلو بلّي درتها .. :LOL:
     
    rycerz, ‏12 ديسمبر 2017 على 21:06
    #7

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