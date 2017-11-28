مقتبسات من روايتي لأحبتي باللمة الغالية

Mery Babaammi

Mery Babaammi

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غرداية
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#1
#رأيكم يهمني:
قد تكون هذه حال الكثير ممّن لم يجدوا الدفىء والحنان في بيوتهم، يهربون نحو عالم لا يعلمون بدايته ولا نهايته فإن عجزت عائلاتهم عن احتوائهم فقد تحتويهم الشّوارع، ليصبحوا في الأخير أشخاصاً مجرمين، يحاولون الانتقام من العالم الذي حرمهم الحنان والحب، وسرق من قلوبهم الصّغيرة براءتها للأبد.
وأغلب المجرمين في العالم هم أناس محرومون من العطف والحب والحنان، فلذلك تتولّد لديهم الرّغبة في الانتقام، دون أن يهمّهم من تكون الضّحية.
استيقظ في منتصف اللّيل وخرج يمشي حافي القدمين، ثمّ فتح الباب ببطء شديد وخرج نحو مصير مجـــهول.
مقتبس من روايتي.
:):):):):):):):):):):)
"فرجينا"
................

طال صمت الأمّ وفي كل ثانية كانت فرجينا تتوقّع تأنيباً عنيفاً من أمّها، لكن طال صمت هذه الأخيرة إلى أن نطقت أخيرا: إلى متى ستظلين عزباء يا ابنتي؟
أجابت الفتاة بعد تردّد:
وأيّ خير فعله بك الزواج يا أمّي؟ هل سيتزوجني رجل يرحل عني بعد سنوات ليدع أبنائي يقاسون مرارة اليتم وأبوهم على قيد الحياة؟ أم ليقاسي أبنائي مرارة الفقر وأبوهم رجل أعمال ثري يرفض أن ينفق عليهم ما داموا في حضن أمّهم؟
- تلك زيجة واحدة من بين الملايين من الزيجات في العالم وهل جميعها انتهت بالتّعاسة آخر المطاف؟
لم تجب فرجينا وأطرقت برأسها إلى الأرض ثم لاحظت أن ضوء القنديل قد بدا خافتا والزّيت قد بدأ ينفذ منه فسارعت لتسوِّي فراشها وفراش أمّها ثمّ خلدت إلى النوم، وتحت ظلمة الكوخ الصّغير أخذت تفكر، وبين مدّ وجزر أمواج أفكارها أخذت تسبح، فتارة ترميها موجة إلى شاطىء ترى نفسها فيه امرأة متزوجة سعيدة، فما تلبث موجة أخرى أن تقذف بها نحو شاطىء آخر، فتجد فيه نفسها زوجة هذا الرّجل الثريّ، إنه لا يكفّ عن التذمّر منها كَوْنَهَا فتاة قروية، لا علم لها بإيتيكيت أناس المدينة في عاداتهم وكلامهم، بل أصبح يتجنّب الخروج معها خوفاً من نظرات زملائه السّاخرة، وما تلبث موجة أخرى أن تقذف بها نحو شاطىء آخر، فترى هنالك أمّها الضريرة وحيدة، يتناوب أهالي القرية على خدمتها، وفي الأخير تأتيها موجة قوية ترمي بها في عمق البحر، إلى حيث قدرها الذي تعيشه الآن وحياتها الرّاهنة، فتسبح علّها تجد شاطئا تلقى فيه الأمان.
آه مرّ الوقت دون أن أشعر، إنّه منتصف اللّيل، ثمّ تستسلم لنوم عميق.

#سنون_الضياع .. رواية لـ مريم باباعمي
إصدار مشترك:
#ببلومانيا_للنشر_والتوزيع
#منشورات_المثقف
سلام received_391854887908684.jpeg
 
الامين محمد

الامين محمد

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#2
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#2
سيدتي و أنا أضع الماوس للإعتماد أستحييت
فكيف لقلم مثل قلمك ينتظر مني الموافقة و الإعتماد
حروفك تلامس الروح
حروفك صادقة لأنها من قلب صادق
أختي أنت مكسب حقيقي لنا و أن تكوني لي أختا هذا يشرفني
واصلي بلا فواصل أختي و الله معاك
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
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1,036
النقاط
541
العمر
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محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#3
قال الامين محمد:
سيدتي و أنا أضع الماوس للإعتماد أستحييت
فكيف لقلم مثل قلمك ينتظر مني الموافقة و الإعتماد
حروفك تلامس الروح
حروفك صادقة لأنها من قلب صادق
أختي أنت مكسب حقيقي لنا و أن تكوني لي أختا هذا يشرفني
واصلي بلا فواصل أختي و الله معاك
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والله إطراء رائع
و كبير بحق حروفي المتواضعة شكرا جزيلا و أكثر من هذا شكرا للدعم
فلمثل هذا التشجيع قوة تدفع نحو الأمام للمضي قدما و إنجاز الأفضل
شكرا جزيلا
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
21 نوفمبر 2017
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النقاط
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غرداية
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#5
قال zohor kfz:
hada dolm hhhhh
ya3tiki assa7a okhti el7Amdo lillah li nchartiha
bassa7 ya khti hakda chawa9tina ... wa9tach nal9awha f maktabatna w nachriwha w na9rawha ???
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مرسي يشرفني أنك حبيتيها
دوكا مهيش فالجزائر
كتدخل للجزائر نخبركم وين تلقاوها
و يشرفني بزاف اهتمامك و متابعتك
شكراااااا جزيلاااااااااا
 
zohor kfz

zohor kfz

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
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tlemcen
الجنس
أنثى
#7
قال Mery Babaammi:
مرسي يشرفني أنك حبيتيها
دوكا مهيش فالجزائر
كتدخل للجزائر نخبركم وين تلقاوها
و يشرفني بزاف اهتمامك و متابعتك
شكراااااا جزيلاااااااااا
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nchallah ya rabi nchofoha f maktabatna w tdirina ma3rad w iftita7 kbir ya rabi
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: عضو متألق ::
#8
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محل الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم و رحمة الله

"فرجينا" ^^ هذا اسم الفتاة ؟؟

واااو رائع ما اقتبسته لنا من روايتك حقاا تستحقين النجاح ،، واصلي اخيتي و لا تيأسي نحن معك إلى الأمام

لكن .. أول نسخة لي كما وعدنا بعض ههههههه

أتمنى أن أقرأ لك يوما رواية كااملة

بالتوفيق
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#10
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غرداية
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#10
قال الصحافية الساخرة:
السلام عليكم و رحمة الله

"فرجينا" ^^ هذا اسم الفتاة ؟؟

واااو رائع ما اقتبسته لنا من روايتك حقاا تستحقين النجاح ،، واصلي اخيتي و لا تيأسي نحن معك إلى الأمام

لكن .. أول نسخة لي كما وعدنا بعض ههههههه

أتمنى أن أقرأ لك يوما رواية كااملة

بالتوفيق
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امين يارب نعم اسمها فرجينا ههه لم استغربت الأسامي أجنبية و توجد شخصيات عربية كتقراي الرواية يتضح الغموض
نشالله تقرايها كاملة و شكرا للدعم
مرررسي فطوووومة
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: عضو متألق ::
#12
إنضم
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23
محل الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#12
قال Mery Babaammi:
امين يارب نعم اسمها فرجينا ههه لم استغربت الأسامي أجنبية و توجد شخصيات عربية كتقراي الرواية يتضح الغموض
نشالله تقرايها كاملة و شكرا للدعم
مرررسي فطوووومة
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يااا ريت نقراها متشوقة نقرى اول رواية ليك مريومة ^^

بالنسبة للاسم فرجينا استغربت لانني اعرف اسم فرجينيا هكذا اما فرجينا لم اسمع به لهذا استغربت ^^
بالتوفيق
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#13
إنضم
21 نوفمبر 2017
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غرداية
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#13
قال الصحافية الساخرة:
يااا ريت نقراها متشوقة نقرى اول رواية ليك مريومة ^^

بالنسبة للاسم فرجينا استغربت لانني اعرف اسم فرجينيا هكذا اما فرجينا لم اسمع به لهذا استغربت ^^
بالتوفيق
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ااااه فهمتك
ايه دقيقة الملاحظة
الأصل فرجينيا ههههههه
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: عضو متألق ::
#14
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Jijel
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#14
ا

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#15
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الشرق-الوسط
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#15
رائعة ماشاءالله
أعجبتني اختي
لاتبخلي علينا بمقتطفات اخرى وعن قصة فريجينا
بارك الله فيك وفي قلمك الرائع
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
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#16
قال أم ياسمينdz:
رائعة ماشاءالله
أعجبتني اختي
لاتبخلي علينا بمقتطفات اخرى وعن قصة فريجينا
بارك الله فيك وفي قلمك الرائع
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شكرا
فرجينا تقريبا هي البطلة التي تأخذ الأضواء أكثر
سأشارككم مقتطفات أخرى بإذن الله
شكراااااااااااااا أم ياسمين
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#17
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الجنس
أنثى
#17
كنت سأطلب منك كتابة روايتك. ولكن الآن سعدت كثيرا لما قرأت هذه المقتطفات الرائعةمن الرواية الرائعة... نتمنى قراءة المزيد... لما لا؟ شكرا مريم
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#18
إنضم
21 نوفمبر 2017
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النقاط
541
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#18
قال دعاء الجنات:
كنت سأطلب منك كتابة روايتك. ولكن الآن سعدت كثيرا لما قرأت هذه المقتطفات الرائعةمن الرواية الرائعة... نتمنى قراءة المزيد... لما لا؟ شكرا مريم
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العفو و أكثر من ذلك سرني وجود الأخت الرائعة المثابرة دعاء الجنات
سأحاول نشر المزيد
شكرا جزيلا
 
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