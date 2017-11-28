مقتبسات من روايتي لأحبتي باللمة الغالية

السلام عليكم و رحمة الله



"فرجينا" ^^ هذا اسم الفتاة ؟؟



واااو رائع ما اقتبسته لنا من روايتك حقاا تستحقين النجاح ،، واصلي اخيتي و لا تيأسي نحن معك إلى الأمام



لكن .. أول نسخة لي كما وعدنا بعض ههههههه



أتمنى أن أقرأ لك يوما رواية كااملة



بالتوفيق