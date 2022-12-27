يوم وفاة الزعيم هواري بومدين

هند
:: عضو مُتميز ::
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انها ذكرى وفاة الزعيم والمجاهد هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد ابراهيم بوخروبة
في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر عام 1978 ودعنا رئيسنا استمر على رأس السلطة حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978. يعتبر من أبرز رجالات السياسة في الجزائر والعالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، وأحد رموز حركة عدم الإنحياز. لعب دورا هاما على الساحة الأفريقية والعربية، وكان أول رئيس من العالم الثالث تحدث في الأمم المتحدة عن نظام دولي جديد.
ربي يرحمك يا أعظم رجل