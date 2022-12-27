يوم وفاة الزعيم هواري بومدين

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
676
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى

813761eb5f21aa8f51ebcf6008bb57d9.jpg
انها ذكرى وفاة الزعيم والمجاهد هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد ابراهيم بوخروبة
في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر عام 1978 ودعنا رئيسنا استمر على رأس السلطة حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978. يعتبر من أبرز رجالات السياسة في الجزائر والعالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، وأحد رموز حركة عدم الإنحياز. لعب دورا هاما على الساحة الأفريقية والعربية، وكان أول رئيس من العالم الثالث تحدث في الأمم المتحدة عن نظام دولي جديد.
d6bf1c368b2631eb078f9f2cdff35ac9.jpg

ربي يرحمك يا أعظم رجل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top