كيف حال الامانات عندكم

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    إخوتي الأكارم ،أخواتي الكريمات
    مساؤكم معبق برائحة الزعتر البري
    معطر بعطر النرجس الجبلي
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    أتيت اليوم وفي جعبتي أسئلة لمن هو معني ،مع أنني أظن أن كل واحد فينا معني بالامر .

    { ملاحظة : قصة مخترعة فقط لخدمة الموضوع }
    أعطاني صديقي ذات يوم أمانة ملفوفة في قماش وقال لي يا صديقي احفظها لي ولو بعد دهر طويل ،وإذا لم أحظر فاعطها لأولادي ،حملتها ووضعتها بين أغراضي الثمينة ،ويوما بعد يوم صار الشيطان يوخزني ويقول لي انظر ما بداخلها ماذا لو كان سلاح أو شيء ما ،شيئا فشيئا فتحتها فإذا هي مبلغ كبير من المال ،وسولت لي نفسي أن بدأت كل يوم بأخذ ورقة منه حتى نفذ ......
    ولما عاد صديقي بعد أعوام طويلة طلب أمانته ،فكان وجهي منه في التراب ولم أعرف ماذا أقول.... بكيت بين يديه وقلت له سامحني لقد غرني الشيطان ،وأعدت له المبلغ على دفعات بعد أن تدينت معظمه ....

    ونحن معشر البشر الله أعطانا أمانات كثيرة والواحدة أغلى من الاخرى وسنسأل عنهم يوم القيامة حتما
    وأذكر منها على سبيل المثال

    الامانة الاولى بالنسبة لنا كمسلمين وهي أمانة الدين والعلوم الشرعية
    شرع الله سبحانه وتعالى لنا الدين وارسل رسلا وأنبياء بأمانة الدعوة فأدوها على أكمل وجه صلوات الله عليهم وتسليمه
    ومن بعدهم حملت لنا كبشر و نبينا محمد صلى اللهة عليه وسلم أتى بالاسلام وأكمل أمانته في حجة الوداع وسلمها لنا بيضاء لا تشوبها شائبة ،ومنذ ذلك الوقت بدأ المسلمون يخونون الامانة دون شعور أو عن قصد ...
    وحتى من يحملها ويحفظها ولا يعمل بها بقي له أداء أمانة العمل بها .

    فقد قال الله تعالى :    {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5)}
    وقصده هنا هو أن الذي يؤتى علما كثيرا ثم لا يعمل به فهو مثله مثل الحمار الذي يحمل أسفارا من كتب العلم ولكنه للاسف حمار لا ينتفع بها والله أعلم .

    والامانة الثانية هي أمانة أجسامنا وصحتنا
    فقد وهب الله لكل واحد جسما قويا وعقل يفكر به وعيون وآذان وو .....
    إذن وجب علينا الحفاظ على الامانة بأكل كل ما يفيد هذه الاعضاء ولا ننجرف خلف أنفسنا وشياطيننا بتسميمها بما يؤذيها من غذاء مليء بالزيوت والملح والسكر وو ...
    ونستعملها في ما يفيدنا ويفيد امتنا ونستعملها في الخير وليس في الشر فلا نسمع إلا طيبا ولا نتكلم إلا طيبا ولا ننظر إلا لطيب ..

    والامانة الثالثة هي الشباب والقوة
    ،فالله خلقنا على مراحل متتابعة وأهدانا زهرة العمر وهي الشباب والقوة ،ونحن نستخدم هذا الشباب وهذه القوة في أمور تافهة تضيعها ،فلو نظرنا الى تاريخ الصحابة لوجدنا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قاد جيشا فيه عمر بن الخطاب وهو لم يبلغ العشرين من العمر ، قوتنا نستخدمها في مساعدة الضعيف والاهل ،وفي بناء ما حولنا إن هدم وليس أن نستقوى بها على الاخرين ،وشبابنا نمرره في الانكباب عن العلوم لكي نضمن مستقبل جيل بعد جيلنا ،ولا نستغل هذا الشباب في التفكير في الحب وقصصه ومشاهدة الافلام والمسلسلات ...
    فبعد الشباب تأتي مرحلة الشيخوخة حتما فيجب أن نعمل إذا اردنا أن نعيش شيخوخة مريحة وإذا اردنا قبرا واسعا الى قيام الساعة...

    والامانة الرابعة هي الاولاد
    فالله وهبنا فلذات أكباد لنعتني بهم ونربيهم ونجهزهم لمواجهة الدنيا ،ومواجهة أعداء الدين ، هم ليسو ملكنا هم بشر أرسلهم الله لتعمير الدنيا من خلالنا ونحن حملنا هذه الامانة ويجب علينا أن نكملها على أكمل وجه
    ولا ننجب أولادا ونتركهم للشارع يربي ولصديق السوء يضيع و.....
    والاولاد أكبر تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى:     {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}
    أي أننا إذا آمنا واتبعنا شرع الله وتبعتنا ذريتنا الحق الله بنا بعد موتنا أعمال أولادنا الصالحة لأننا نحن من غرسناها فيهم ولم ينقص منها شيئا ،{ هذا تفسير سمعته من الشيخ النابلسي حفظه الله ورعاه }

    والامانة الخامسة هي الارض التي نعيش عليها
    خلق الله الارض بدون نقائص من أجلنا قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام ،بهوائها النقي الذي يفيد رئتينا وبزروعها التي نأكل منها ،وبحيواناتها التي نستفيد منها ،ونحن كبشر عامة وكمسلمين خاصة ماذا فعلنا لهذه الامانة ،نمشي في الأرض ونفسد فيها ،تكسير للغابات وحرقها ،تعذيب للحيوانات حتى الذبح لموعد البعض يحسنه ،نرمي أوساخنا في كل جهة
    لم نفكر في هذه الامانة أبدا أنها من نعيش عليها ....
    قال تعالى:{ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً } سورة البقرة
    وقال سبحانه وتعالي:{ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (سورة البقرة :جزء من آية 60) .

    والامانة السادسة هي أمانة المال والجاه والسلطة
    فالله أعطانا المال لننفقه في الحلال ولا ننفقه في أمور لا فائدة منها مثل الاحتفالات التي لا تزيد ولا تنقص ،وأوصانا بالزكاة التي هي أمانة عندنا للفقراء في الارض وعلينا تأديتها .
    ووصل البعض الى السلطة فخانو الامانة وهم كثر بدون أن أضطر الى ذكر أمثلة عنهم فهم يحيطون بنا من كل جهة ،فحاكم البلاد جعلت له كل الارض ومن عليها امانة سيسأل عنها يوم القيامة ......
    ومن جعل الله له منصبا وخان الامانة بالرشوة والمحسوبية { بن عمي يفوت أولا }
    فقد خانها بكل ما للكلمة من معنى

    لذلك أردت بموضوعي هذا أن نضع كلنا نقطة سكون ننظر حولنا ....

    هل فعلا نحن نحمل الامانة -التي عرضت على الخلق كله ولم يحملها إلا نحن حملناها- هل نحن أهل لها ؟
    هل والدينا أيضا أمانة يجب أن نؤديها لخالقنا ؟
    أليست كل هذه الامانات كثيرة ؟ أم أنه اختبار ؟
    مقارنة بما نتنعم به من نعم الله هل الامانات كثيرة فعلا ؟
    الشباب مثلا أمانة وفي نفس الوقت نعمة
    كيف نستغل هذه النعمة دون أن نخون هذه الامانة ؟


    أنتظر تفاعلكم
    ..................
    إخوتي أخواتي
    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)



     
    aljentel, بشرى ملاك, إلياس و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أنت مميز كعادتك لي عودة بحول الله
    لأني مشغول بتحضير موضوع المسابقة الكبرى
     
    بشرى ملاك, إلياس, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك اخي الكريم
    أعانك الله
     
    إلياس, بشرى ملاك و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مميز متميز كالعادة اخي الكبير
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    احجز مكانا ولي عودة باذن الله مريضة والحمد لله
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان اللح وحفظه
     
    إلياس, بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    missing heart, ‏1 ديسمبر 2017
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    اولا جزاك الله خيرا أخي حليم على الطرح القيم

    و هذا الموضوع يتطلب تركيزا في الرد عليه ...

    لي عودة ان شاء الله
     
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    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أهلا بالأخت الكريمة بنت الأكارم
    عودي عندما تجدي الوقت المناسب :)
    اهلا بك في كل وقت الموضوع لكي اختي
    شكرا على المرور الكريم
     
    missing heart و إلياس معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أهلا بالأخ الكريم ولد الاجواد
    لا عليك الموضوع هنا من اجلكم وزره في اي وقت يناسبك
    شكرا على المرور الكريم


     
    إلياس, missing heart و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #7
  8. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    بارك الله فيك اخي الكريم
     
    missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    إلياس, ‏1 ديسمبر 2017
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    لازالت الدنيا بخير ولازال هناك من يحفظ امانته ويؤديها على اكمل وجه من كل النواحي .. نعم هناك مقصرون وان لم يكن قصورا في الجميع الا انه يوجد قصورفي بعضها بل يوجد افراط في بعض ما كلفوا به فنحن نعلم ان الصلاة عمود الدين ان صلحت صلح العمل كله وان فسدت فسد العمل كله ورغم ذلك تجد من يفرط بها ويتهاون بها ولا يؤديها كما ينبغي .. نسأل الله العفو والعافيه ...
    شكر اخي موضوع ولا اجمل .
     
    missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    aljentel, ‏5 ديسمبر 2017
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك الرحمان أخي الكريم
    شكرا على المرور الكريم
     
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    حلم كبير, ‏5 ديسمبر 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اللهم آمين
    أهلا بالأخ الكريم إبن الأكارم
    بارك الله فيك على الاضافة الرائعة والمفيدة جعلها الله في ميزان حسناتك ...
    شكرا على الاطراء هذا من لطفك:)
    إحترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏5 ديسمبر 2017
    #11
  12. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    اكرم الله اصلك اخي الكبير
    عدنا والعود احمد باذن الله
    ترحب بك الجنة ان شاء الله
    لا شكر على واجب باذن الله

    موضوع مهم ومميز وفي الصميم حقا اخي الكبير
    لو كنا نؤذي الامانات الا من رحم ربي اكيد ،فهل كان هدا حالنا اليوم ؟؟
    حتى النفس امانة ،ويوجد من لم يحافظ حتى على نفسه للاسف

    هل فعلا نحن نحمل الامانة -التي عرضت على الخلق كله ولم يحملها إلا نحن حملناها- هل نحن أهل لها ؟

    لا ابدا للاسف ،وكابسط مثال رسالة الاسلام امانة عند المسلمين فيجب على كل مسلم ان يوصل رسالة الاسلام وليس وقفا على العلماء فقط
    لكن مادا يفعل المسلمون الا من رحم ربي ؟؟؟؟؟؟
    ابسط مثال لما ياتي غير المسلمين لبلدهم فبدل ان يشرحو لهم ان دينهم يحرم عليهم التعامل بالخمر وغيره فاول مايقدمونه لهم خريطة لكباريه اسفة للكلمة في حين انه لا يجب ان يكون متواجدا اصلا

    هل والدينا أيضا أمانة يجب أن نؤديها لخالقنا ؟

    اجل اكيد ،فالوالدين مانة بل طاعتهما من طاعة الله عز وجل الا ادا كان طلبهما يحتوي على عصيان الله والرسول فحينها لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق

    أليست كل هذه الامانات كثيرة ؟ أم أنه اختبار ؟

    امانات واختبار في نفس الوقت ،فما الحياة الدنيا الا اختبار للانسان فاما ان يفشل فيه او يسقط فيه ،ونسال الله السلامة لنا ولكل المسلمين

    مقارنة بما نتنعم به من نعم الله هل الامانات كثيرة فعلا ؟

    لا ابدا ليست كثيرة ،بل هي جد ضئيلة والله

    الشباب مثلا أمانة وفي نفس الوقت نعمة
    كيف نستغل هذه النعمة دون أن نخون هذه الامانة ؟

    ببساطة بالتمتع به فيما يحل لنا والابتعاد عن ما حرمه الله عز وجل
    فكل ماحرمه الله علينا مضر لنا وكل ما احله لنا مفيذ لنا ،لكن الان الاغلب اصبح يظن انها قيود تقيده فنسال الله الهداية والثبات لنا ولهم ولكل المؤمنين

    بارك الله فيك وجزاك كل خير للموضوع الجميل بكلماته الذهبية ومعانيه الجوهرية
    وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    missing heart, ‏9 ديسمبر 2017 على 11:46
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا بالاخت الكريمة ثانية ومرحبا
    شكرا على الاضافة الرائعة التي زادت الموضوع فائدة
    اجل هي ممنوعات لصالحنا وفي صالح انفسنا والاغلب لا يدري ويعترض...
    بارك الله فيك على المرور والاضافة المميزة
    جزاكي الله خيرا كثيرا
    احترامي وتقديري
     
    missing heart معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏15 ديسمبر 2017 على 15:36
    #13

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