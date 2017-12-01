إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017.

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  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    [​IMG]
    [​IMG]
    بسم الله و على بركة الله
    كما وعدناكم سابقا
    نعلن إنطلاق مسابقة الموسم أحتفالا بعيد ميلاد المنتدى
    المصادف لـ 18 ديسمبر

    المسابقة الكبرى للمة المباركة
    مسابقة ممــــيزون للعدد الخامس
    و تحت شعار
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    تاريخ 18 من شهر ديسمر

    هذا التاريخ العزيز علينا جميعا
    و هو تاريخ تأسيس هذا الصرح العظيم
    منتدى اللمة الجزائرية

    اللمة الجزائرية إسم كبير و شامخ
    في سماء المنتديات
    إسم و عنوان للرقي و للابداع و للأخلاق
    إسم للصداقة و للمصداقية
    و رمز للأقلام الراقية في كل المجالات
    [​IMG]
    اللمة الجزائرية
    لم تخلق من عدم
    ولم تُشيد ببساطة
    ولم تكن مجرد منتدى مرّ اسمه مرور الكرام في عالم النت والواقع !
    هي اكبر من هذا كثيرا
    و حتى نثبت ذالك هي الفرصة سانحة
    للكتابة و للإبداع
    في جو التنافس الشريف بين الأعضاء الكرام
    لتتحفونا بما تجود به أناملكم من إبداع كما عودتمونا دائما
    [​IMG]
    المسابقة ستكون على النحو التالي
    المسابقة موجودة في أقسام معينة و بشروط خاصة
    [​IMG]
    الأقسام و العناوين
    1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء
    2 ـ قســـم .الاسرة والمجتمع أو الحياة الزوجية عنوان الموضوع و هو السكن الخاص بين حق الزوجة و الواجب أتجاه الأهل
    3 ـ قســـم .منتدى التصوير ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ] عنوان الموضوع و هو كن جميلا فما حولك جميل صور عن جمال محيطك
    4 ـ قســـم .منتدى واش راك تهدر عنوان الموضوع و هو موضوع حر ( لكم الحرية في أختيار الموضوع )
    5 ـ قســـم .منتدى بوح القلم عنوان الموضوع و هو قالوا و قلنا عن الحب ( يوجد شرح خاص لهذا الموضوع في الأخير )
    6 ـ قسم الحوار و النقاش الهادف عنوان الموضوع و هو شبابنا و التقليد أسباب و حلول​

    بخصوص موضوع بوح القلم قالوا و قلنا عن الحب يكتب لنا الكاتب موضوع يبدؤه بنقل خاطرة أو أبيات شعرية
    من اي كاتب بعدها يعرض موضوعه يحكي قصته أو فكرته أو خاطرته
    [​IMG]
    شروط المسابقة
    إدراج كلمة مشاركة في المسابقة الكبرى مميزون ضمن العنوان
    إدراج شعار المسابقة في بداية الموضوع
    الألتزام بالقوانين العامة للمنتدى و الخاصة بكل قسم
    آخر أجل لأستلام المشاركات يوم 15 ديسمبر
    الإعلان عن النتائج سيكون يوم 18 ديسمبر
    يحق للمشرفين المشاركة في الأقسام الأخرى أي لا يحق لهم المشاركة في أقسامهم فقط
    [​IMG]
    جوائز المسابقة
    يتحصل الفائز الأول من كل قسم
    على وسام نجم اللمة
    [​IMG]
    و على
    [​IMG] [​IMG]
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    باقي المشاركات تتحصل على الوسام
    [​IMG] [​IMG]
    و على الوسام
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    ملاحظة هامة
    شعار التظاهرة إجباري في كل المواضيع
    حتى التي هي خارجة عن المسابقة

    [​IMG]
    أي استفسار نحن في الخدمة
    ننتظر إسهاماتكم
    و نتمنى منكم الإشهر للمسابقة إعلام الإخوة الأعضاء

    المسابقة تحت إشراف إدارة اللمة
    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏1 ديسمبر 2017
    فيتامين سي, missing heart, hakim story و 13 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    راحتریوحلي خسارَه
    المشكل هو منقدرش ندير لشعار والصور خاظش التيليفون ميدرليش ,ماكاش حل أخر اخي .؟
     
    heba biba, بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏1 ديسمبر 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    معليش أختي يا طيوبة أنت شاركي و أنا أتكفل بالباقي
    بشرط إذا اربحتي نقسم مخعاك الجائزة هههههههههههه

    معليش شاركي و أنا نزيد الشعارات لمواضيعك
     
    بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #3
  4. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    هههه ايا مالا مليح
    ههه اقسم الشعار فالنص معليش
    ان شاء اﷲ
    نبداو من اليوم ؟
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏1 ديسمبر 2017
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله

    مبارك افتتاح الفعالية ... يعطيك الصحة خويا امين

    ههه

    انا ربحت العام الي فات ... السنة ما نشاركش نخلي فرصة للشباب ههه

    نقسر برك ههه رانا نحاولو ... حتى و الامتحانات لاحقتنا و الله يسلكها على خير

    بالتوفيق ان شاء الله خويا

    يعطيكم الصحة
     
    missing heart, بشرى ملاك, heba biba و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2017
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههه خلاص رايح نقسموا الشعار

    أي نعم من اليوم و أي استفسار آني في الخدمة
     
    بشرى ملاك, heba biba, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    هههههههههههه العام اللي فات البطولة و هاذ العام الكاس
    لازم تحقق الثنائية باش تبقى في التاريخ حبيبي صلاح
     
    بشرى ملاك, heba biba, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    يا خويا مذابيا الثنائية ... ههه
    ههه
    بصح الله قالب ... نشالله نشالله ساهل الحال
    ههه





     
    missing heart, بشرى ملاك, heba biba و 1 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2017
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أهلا بالأخ الكريم

    سؤال
    يعني وشكون نشارك فيهم اكل ....اكل اه،... ونربح فيهم اكل ..... اكل اه كيفاه تديرولي ست اوسمة :unsure:


    هههه نڤسر برك نشالله نشارك فيهم كامل وندير اجمل سلسلة نتاع اوسمة ههه

    بالتوفيق للجميع سنلتقي في ساحة المعركة ها هاه

    نيا ها ها ها :devilish:



    بارك الله فيكم فكرة محفزة وإن شاء الله تلڤى ردة فعل من الاعضاء

    على العموم انا اتحدى الجميع :geek:
    وسنرى من يفوز بست اوسمة
    إن شاء الله
     
    missing heart, بشرى ملاك, Malika Tlm و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    هههههههههههه
    معليش شارك في كل الأقسام هذا من حظنا أنه عندنا قلم مثلك
    واش رايك نقولوا للأخ فتحي يدير الجائزة هي مليار دج ههههههههههههههه رايح نصبحوا كلنا نوابغ ههههههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الأشارات منقولة من أحد المواضيع و العضو الذي لم يجد أسمه نعتذر منه مسبقا
    و الدعوة للجميع عامة

    @ميلينا
    @Malika Tlm
    @Twinkle Stars
    @لؤلؤة قسنطينة
    @قمر الوادي
    @Soumia hadj mohammed
    @chirine zina
    @قلم مغرور
    @ملامح شاعر
    @صمت المشاعر
    @الامين محمد
    @ربي اغفرلي
    @بشرى ملاك
    @الصحافية الساخرة
    @السحاب العابر
    @الأزرق الملكي
    @حلم كبير
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    @يزيد 05
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    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    صدقني غير دزاير اكل تسجل اليوم فالمنتدى ونوليو ما نبانوش فالزحمة ههههههههههه
    ويشاركو حتى وين ما ڤلتولهمش ههههههههه
     
    missing heart, بشرى ملاك, heba biba و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    خويا امين
    راني شفت مليح و لقيتك دايرها كبيرة ااصاحبي ههه
    علاه ما درتش ركن النكت و الطرائف ضمن الاركان هذي تاع الكومبيتيسيو هههه
    نتحداك ... ماكاش لي يديها قيري ههه
    @حلم كبير ... خويا حليم ها اهدرلنا معاه اسي ههه
     
    missing heart, بشرى ملاك, heba biba و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2017
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    الاخ @habchisalaheddin شفت ذاك الحال ههههه
    بصح علابالنا واشكون يربح لاه نعياو ونشقاو رفعنا الراية خويي ڤدامك هههههه

    وزيد ركن الطبخ ما كانش:eek: خلا ت عليهم من الجنس الناعم ههههه
    ربي يستر برك
    ربي يعاونك خويا الامين
    :p
     
    missing heart, بشرى ملاك, Malika Tlm و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    هههههههههههههههه هاذي راحت علي
    ممكن لأني عارف مسبقا شكون ملك النكت هنا بلا منازع ههههههههههههه
     
    missing heart, بشرى ملاك, heba biba و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #15
  16. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    بارك الله فيك اخي الامين لي الشرف في المشاركة فيها
     
    بشرى ملاك, missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    إلياس, ‏1 ديسمبر 2017
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ههه
    راك تشوف ههه بحال هذا هو السبب خخخ
    زعما مانيش عارف هههه

    ههه
    يا خويا كي عاد هاك امالا راك سلكت ههه
     
    بشرى ملاك, الصحافية الساخرة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2017
    #17
  18. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههههههه
    بخصوص الطبخ لازم نذوقوا الصورة وحدها لا تكفي واش رايك هههههههههههههه
     
    بشرى ملاك, الصحافية الساخرة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #18
  19. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا و سهلا خويا إلياس
    و مشاركتك تشرفنا و وجودك يسعدنا حبيبي
     
    حلم كبير, بشرى ملاك و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #19
  20. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    خويا امين ... كن درتو ثاني ركن المواضيع المكررة و المخالفة
    يا درا شكون لي يربح ثما ههه
    ههه.jpg
    ههههه
     
    yaso ياسمين, بشرى ملاك, الصحافية الساخرة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2017
    #20
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