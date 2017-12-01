إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون

بسم الله و على بركة الله كما وعدناكم سابقا نعلن إنطلاق مسابقة الموسم أحتفالا بعيد ميلاد المنتدى المصادف لـ 18 ديسمبر المسابقة الكبرى للمة المباركة مسابقة ممــــيزون للعدد الخامس و تحت شعار تاريخ 18 من شهر ديسمر هذا التاريخ العزيز علينا جميعا و هو تاريخ تأسيس هذا الصرح العظيم منتدى اللمة الجزائرية اللمة الجزائرية إسم كبير و شامخ في سماء المنتديات إسم و عنوان للرقي و للابداع و للأخلاق إسم للصداقة و للمصداقية و رمز للأقلام الراقية في كل المجالات اللمة الجزائرية لم تخلق من عدم ولم تُشيد ببساطة ولم تكن مجرد منتدى مرّ اسمه مرور الكرام في عالم النت والواقع ! هي اكبر من هذا كثيرا و حتى نثبت ذالك هي الفرصة سانحة للكتابة و للإبداع في جو التنافس الشريف بين الأعضاء الكرام لتتحفونا بما تجود به أناملكم من إبداع كما عودتمونا دائما المسابقة ستكون على النحو التالي المسابقة موجودة في أقسام معينة و بشروط خاصة الأقسام و العناوين1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء 2 ـ قســـم .الاسرة والمجتمع أو الحياة الزوجية عنوان الموضوع و هو السكن الخاص بين حق الزوجة و الواجب أتجاه الأهل 3 ـ قســـم .منتدى التصوير ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ] عنوان الموضوع و هو كن جميلا فما حولك جميل صور عن جمال محيطك 4 ـ قســـم .منتدى واش راك تهدر عنوان الموضوع و هو موضوع حر ( لكم الحرية في أختيار الموضوع ) 5 ـ قســـم .منتدى بوح القلم عنوان الموضوع و هو قالوا و قلنا عن الحب ( يوجد شرح خاص لهذا الموضوع في الأخير ) 6 ـ قسم الحوار و النقاش الهادف عنوان الموضوع و هو شبابنا و التقليد أسباب و حلول بخصوص موضوع بوح القلم قالوا و قلنا عن الحب يكتب لنا الكاتب موضوع يبدؤه بنقل خاطرة أو أبيات شعرية من اي كاتب بعدها يعرض موضوعه يحكي قصته أو فكرته أو خاطرته شروط المسابقة إدراج كلمة مشاركة في المسابقة الكبرى مميزون ضمن العنوان إدراج شعار المسابقة في بداية الموضوع الألتزام بالقوانين العامة للمنتدى و الخاصة بكل قسم آخر أجل لأستلام المشاركات يوم 15 ديسمبر الإعلان عن النتائج سيكون يوم 18 ديسمبر يحق للمشرفين المشاركة في الأقسام الأخرى أي لا يحق لهم المشاركة في أقسامهم فقط جوائز المسابقة يتحصل الفائز الأول من كل قسم على وسام نجم اللمة و على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باقي المشاركات تتحصل على الوسام و على الوسام ملاحظة هامة شعار التظاهرة إجباري في كل المواضيع حتى التي هي خارجة عن المسابقة أي استفسار نحن في الخدمة ننتظر إسهاماتكم و نتمنى منكم الإشهر للمسابقة إعلام الإخوة الأعضاء المسابقة تحت إشراف إدارة اللمة