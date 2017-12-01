إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون







بسم الله و على بركة الله

كما وعدناكم سابقا

نعلن إنطلاق مسابقة الموسم أحتفالا بعيد ميلاد المنتدى

المصادف لـ 18 ديسمبر



المسابقة الكبرى للمة المباركة

مسابقة ممــــيزون للعدد الخامس

و تحت شعار







تاريخ 18 من شهر ديسمر



هذا التاريخ العزيز علينا جميعا

و هو تاريخ تأسيس هذا الصرح العظيم

منتدى اللمة الجزائرية



اللمة الجزائرية إسم كبير و شامخ

في سماء المنتديات

إسم و عنوان للرقي و للابداع و للأخلاق

إسم للصداقة و للمصداقية

و رمز للأقلام الراقية في كل المجالات



اللمة الجزائرية

لم تخلق من عدم

ولم تُشيد ببساطة

ولم تكن مجرد منتدى مرّ اسمه مرور الكرام في عالم النت والواقع !

هي اكبر من هذا كثيرا

و حتى نثبت ذالك هي الفرصة سانحة

للكتابة و للإبداع

في جو التنافس الشريف بين الأعضاء الكرام

لتتحفونا بما تجود به أناملكم من إبداع كما عودتمونا دائما



المسابقة ستكون على النحو التالي

المسابقة موجودة في أقسام معينة و بشروط خاصة



الأقسام و العناوين ​ بسم الله و على بركة اللهكما وعدناكم سابقانعلن إنطلاق مسابقة الموسم أحتفالا بعيد ميلاد المنتدىالمصادف لـ 18 ديسمبرالمسابقة الكبرى للمة المباركةمسابقة ممــــيزون للعدد الخامسو تحت شعارهذا التاريخ العزيز علينا جميعاو هو تاريخ تأسيس هذا الصرح العظيممنتدى اللمة الجزائريةاللمة الجزائرية إسم كبير و شامخفي سماء المنتدياتإسم و عنوان للرقي و للابداع و للأخلاقإسم للصداقة و للمصداقيةو رمز للأقلام الراقية في كل المجالاتلم تخلق من عدمولم تُشيد ببساطةولم تكن مجرد منتدى مرّ اسمه مرور الكرام في عالم النت والواقع !هي اكبر من هذا كثيراو حتى نثبت ذالك هي الفرصة سانحةللكتابة و للإبداعفي جو التنافس الشريف بين الأعضاء الكراملتتحفونا بما تجود به أناملكم من إبداع كما عودتمونا دائماالمسابقة ستكون على النحو التاليالمسابقة موجودة في أقسام معينة و بشروط خاصة

عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء

2 ـ قســـم .الاسرة والمجتمع أو الحياة الزوجية عنوان الموضوع و هو السكن الخاص بين حق الزوجة و الواجب أتجاه الأهل

3 ـ قســـم .منتدى التصوير ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ] عنوان الموضوع و هو كن جميلا فما حولك جميل صور عن جمال محيطك

4 ـ قســـم .منتدى واش راك تهدر عنوان الموضوع و هو موضوع حر ( لكم الحرية في أختيار الموضوع )

5 ـ قســـم .منتدى بوح القلم عنوان الموضوع و هو قالوا و قلنا عن الحب ( يوجد شرح خاص لهذا الموضوع في الأخير )

6 ـ قسم الحوار و النقاش الهادف عنوان الموضوع و هو شبابنا و التقليد أسباب و حلول​ 1 ـ قســـم .اللمة العامقناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء2 ـ قســـم .الاسرة والمجتمع أو الحياة الزوجيةالسكن الخاص بين حق الزوجة و الواجب أتجاه الأهل3 ـ قســـم .منتدى التصوير4 ـ قســـم .منتدى واش راك تهدرموضوع حر ( لكم الحرية في أختيار الموضوع )5 ـ قســـم .منتدى بوح القلمقالوا و قلنا عن الحب ( يوجد شرح خاص لهذا الموضوع في الأخير )6 ـ قسم الحوار و النقاش الهادفشبابنا و التقليد أسباب و حلول​