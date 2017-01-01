راديو طروطوار

تحياتي لكم انتم اخوتي في القارة السمراء ولكن صدقوني تمنيت لو ان اخوتنا كانت في القارة العجوز .. حتى في استراليا معليش -__- جبتلكن اليوم اذاعة كونطوار اطلقلي تعيش ... ظرافة



في طريق نسمع للاذاعة ايا وطلقو فيها راديو طروطوار على حاجة ما لازمش تتنسى وانت نسيتها وتهاطلت المكالمات .. جمعت شوية حالات في هاذ الموضوع ..



طروطوار لول

... وحدة تخدم في البنكة ايا نسات مليار في صاشي وخرجت حتى عيطتلها ديراكتريس تاعها يا بنتي المليار خليتيه لذيابة رجعت لخدمتها مزية ليزاجو ولاد حلال -_-

ماشي غير ولاد حلال هادو يا مدام هوما الحلال اونباغسون اخخخ

طروطوار دوزيام

.. هادي وحدة متحجبة خرجت مع راجلها في الطومبيل للخدمة بلا خمار مشاو نورمال في نص طريق قلها يا مدام هدا واش قاتلو شعري وش بيك .. قالها هو ايه نسيت لي شعرك ... ومبعدا فاقت اه شعري الخمار نسيتو وها حي عليا..

وهدا يسموه البخس اونباغسون .. وعندو حق الشاعر لي قال ولي لدارك وين راكي رايحة -_-



طروطوار طروازيام

.. هدا واحد رجع العشية عيط لمرتو وهو مقلق وينك مراكيش في الدار قاتلو ماشي حطيتني نقري لي كور طاحت الظلمة وانا نستنى فيك وليزينيتي مكاش .. والدوزيام راح يجيب بنتو من لكراش ما لقاهاش كي سقسى قالولو نسي ماا جبتهاش اليوم ...

حبيبنا هذا نقولولو لي موالف بالحفى ينسى سباطو





طروطوار الفوريام

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ولي صح فور السيد ڨارى طومبيلتو قدام الجامع وصلى المغرب كي كمل رجع على رجليه كي ناص صباح وجهو رجع صفر في بالو سرقولو طوموبيل ايا دار تصاور في الفايس بوك ديكلارا لابوليس ندب حناكو ومبعدا صابوها قدام الجامع ..

. صديقي مهما خذلتك الحياة ما تخليهاش تخذلك



السانكيام هادي وحدة نعرفها خلات البورت موني تاعها عند صاحبتها كي جات تركب في البيس مالقاتش دراهم دونك دارت انسحاب بهدوء واكملت طريقا مشيا على ال pied في ذلك البرد القارص ..

. وانا مع قول الشاعر افقد ذراعك ولا تخلي بورت موني عند صاحبك موت بالدراهم ولا تموت بردان -____-



الاخير صراتلي انا المتحدث شخصيا خطرة تفاهمت مع وحدة نعقدو في البلدية .. كي جا نهار نسيت الميعاد .. من هذاك النهار وتلفونها مقفول ..

ملاحظة لي يقولي تكذب نحشلو كلتا رجليه -______- نسيت نقلكم بضربة واحدة



ايا علابالي كل واحد صراتلو حكاية وين حوايج ملازمش يتنساو وهو نساهم ومبعدا عرف حجم بن الشيخ الذي يسكن مشاعره وكيانه .. دونك احكولنا حكاياتكم المثيرة هنا .. ونصيحتي ليكم مهما خذلتك الحياة انسى كلش الا مفاتح شومبرا لي تبات فيها قالك سقسي بايت برا ومتسقسيش ڨوڨل..



ودمتم سالمين



