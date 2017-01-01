الغرب يتمادى و العرب!!!!!!!

السلام عليكم

فكرت ان اضع هذا الموضوع في القسم السياسي و لكن رايت ان الامر يعني الجميع و انه موضوع مهم و عام

الغرب و الامريكان على وجه الخصوص يتجرؤون علينا مند الازل و جراتهم تزيد و تكبر عام بعد عام فكل ما حدث لم يحرك ساكنا للعرب مجرد تنديد من وزارات الخارجية ثم ياتي السكون حتى غليان الشعوب لم يحرك ساكنا للحكومات

يا ليت لدينا عشرة من اردوغان الذي لا يخاف احدا رغم كل الانتقادات التي طالته يبق رجلا باتم معنى الكلمة

للاسف لم نر زعيما عربيا بقوته و جراته يقول كلمته و لا يهاب