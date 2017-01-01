الغرب يتمادى و العرب!!!!!!!

السلام عليكم فكرت ان اضع هذا الموضوع في القسم السياسي و لكن رايت ان الامر يعني الجميع و انه موضوع مهم و عام الغرب و الامريكان على وجه الخصوص يتجرؤون علينا مند الازل و جراتهم تزيد و تكبر عام بعد عام فكل ما حدث لم يحرك ساكنا للعرب مجرد تنديد من وزارات الخارجية ثم ياتي السكون حتى غليان الشعوب لم يحرك ساكنا للحكومات يا ليت لدينا عشرة من اردوغان الذي لا يخاف احدا رغم كل الانتقادات التي طالته يبق رجلا باتم معنى الكلمة للاسف لم نر زعيما عربيا بقوته و جراته يقول كلمته و لا يهاب كل الرؤساء الامريكان تركو بصمتهم و ابدوا ولاءهم الدائم للكيان الصهيوني و هذا الخنزير الاخير خرج خرجة لم يفعلها سابقيه انا هنا لا اتكلم عن هذا الموضوع لان كل العالم سمع به و الكل تحدث عنه لكن انا هنا اتكلم و قلبي يغلي من المواقف العربية المخزية في خطبة الجمعة من المسجد الحرام الذي من المفروض ان تكون خطبة تدين و تستنكر ما حدث جاء الامام ليدرسنا كيف كان يحب سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام امنا خديجة رضي الله عنها انتظر و اترقب متى ينفجر الامام و يقول شيئا عما حدث لا حدث !!!!!و كان الامر لا يعنيهم وامحمداه........ تعال لترى الذل الذي تعيشه الامة التي اعزها الله بالاسلام رضخت لاوامر الامريكان و اصبحت تحسب الف حساب كي لا تغضب اسيادها و خاصة دول الخليج و على وجه الخصوص السعودية التي من المفروض ان تكون هي حامية الاسلام و مصالحه اصبحت حامية امريكا و مصالحها الامريكان دللوا اسرائيل و حطمو العراق و سوريا ووضعوا دول الخليج في جيوبهم و اصبحوا يفعلوا ما يريدون يا الله يا الله يا الله الشكوى لك و منك الفرج العرب باعوا ذمتهم و تخلوا عن مبادئهم و لم يحتفظو الا بالشعارات خادم الحرمين الشريفين !!!!!!!!!!كيف ذلك الخدمة ليس بتوسيع المساجد و تبذير الاموال الطائلة و لكن كلمة حق عند الله تعادل كل ذلك و اكثر هم يستهزؤون بنا و يقولون للفلسطنيين ماذا فعل العرب من اجلكم؟ اهؤلاء هم من تشدون بهم ظهوركم يا الاهي هم طبعا محقون و هذا ما يؤلم القلب السلام عليكم