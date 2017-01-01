الغرب يتمادى و العرب!!!!!!!

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أم منيــــــر, ‏8 ديسمبر 2017 على 11:18.

  1. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    السلام عليكم
    فكرت ان اضع هذا الموضوع في القسم السياسي و لكن رايت ان الامر يعني الجميع و انه موضوع مهم و عام
    الغرب و الامريكان على وجه الخصوص يتجرؤون علينا مند الازل و جراتهم تزيد و تكبر عام بعد عام فكل ما حدث لم يحرك ساكنا للعرب مجرد تنديد من وزارات الخارجية ثم ياتي السكون حتى غليان الشعوب لم يحرك ساكنا للحكومات
    يا ليت لدينا عشرة من اردوغان الذي لا يخاف احدا رغم كل الانتقادات التي طالته يبق رجلا باتم معنى الكلمة
    للاسف لم نر زعيما عربيا بقوته و جراته يقول كلمته و لا يهاب
    كل الرؤساء الامريكان تركو بصمتهم و ابدوا ولاءهم الدائم للكيان الصهيوني و هذا الخنزير الاخير خرج خرجة لم يفعلها سابقيه
    انا هنا لا اتكلم عن هذا الموضوع لان كل العالم سمع به و الكل تحدث عنه
    لكن انا هنا اتكلم و قلبي يغلي من المواقف العربية المخزية
    في خطبة الجمعة من المسجد الحرام الذي من المفروض ان تكون خطبة تدين و تستنكر ما حدث
    جاء الامام ليدرسنا كيف كان يحب سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام امنا خديجة رضي الله عنها
    انتظر و اترقب متى ينفجر الامام و يقول شيئا عما حدث
    لا حدث !!!!!و كان الامر لا يعنيهم
    وامحمداه........ تعال لترى الذل الذي تعيشه الامة التي اعزها الله بالاسلام
    رضخت لاوامر الامريكان و اصبحت تحسب الف حساب كي لا تغضب اسيادها و خاصة دول الخليج و على وجه الخصوص السعودية التي من المفروض ان تكون هي حامية الاسلام و مصالحه اصبحت حامية امريكا و مصالحها
    الامريكان دللوا اسرائيل و حطمو العراق و سوريا ووضعوا دول الخليج في جيوبهم و اصبحوا يفعلوا ما يريدون
    يا الله يا الله يا الله الشكوى لك و منك الفرج
    العرب باعوا ذمتهم و تخلوا عن مبادئهم و لم يحتفظو الا بالشعارات
    خادم الحرمين الشريفين !!!!!!!!!!كيف ذلك
    الخدمة ليس بتوسيع المساجد و تبذير الاموال الطائلة
    و لكن كلمة حق عند الله تعادل كل ذلك و اكثر
    هم يستهزؤون بنا و يقولون للفلسطنيين ماذا فعل العرب من اجلكم؟
    اهؤلاء هم من تشدون بهم ظهوركم
    يا الاهي
    هم طبعا محقون و هذا ما يؤلم القلب
    السلام عليكم

     
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    أم منيــــــر, ‏8 ديسمبر 2017 على 11:18
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السلام عليكم

    اتيت لاحجز مكاني
    موضوع في غاية الاهمية
    لي عودة باذن الله
     
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    yaso ياسمين, ‏8 ديسمبر 2017 على 11:28
    #2
  3. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

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    بين صفحـات التاريخ
    الســـلام عليكم
    الذي حــدث هو مجــرد جرعة مورفين لمــا هو أت
    حديــث النتن ياهو عن زمــن السبي لم يــكــن بدون عنــوان
    الألـم سيحس به العرب عندمـا تقوم دولة القـردة من النيل حتى الفــرات
    المشكلة ليست في الحكـومات
    بل في الشعوب نفسها
    هل تحركت الشعوب الخليجية !!!
    ع الرغم من أن تصريحــات النتن ياهو كان واضحة !!
    الخــطر سيمسهم هم قبل الأخريــن
    سيــأتي يوما ويصبحون مواطنين درجة ثانية أو ثالثة في دولة القردة
    لــو نقوم بحساب دعم الشعوب العربية لهذه الدولة من خلال ماتقتنيه من الشركات الداعمة
    لتلك الدولة سنجده سنويا بمليارات الدولارات
    أه يا أم منير
    أردوغــان بلاده من أكبر المتعاملين الإقتصاديين مع دولة الصهاينة
    هو رجـل إخواني سياسي يركــب الموجة فقط
    يداعب مشاعر المسلمين لكسب التعاطف وتقوية الحركات والأحزاب القريبة من حزبه
    في دول هذه الشعوب
    فهــو يحلم بإرث الدولة العثمانية
    يتكلم عن القدس ودمــاء البشر ع إختلاف ديانتهم في سوريا وليبيا تلطخ وجهه !
     
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    Amine7N, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:24
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    لي عودة باذن الله خالتي
     
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    missing heart, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:46
    #4
  5. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    حقائق مرة تدمي القلب
    الخليجيين غارقون في الترف و البدخ و يعتبرون انفسهم سويسرا العرب و الامر لا يعنيهم
    متناسين الحديث النبوي
    (( مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى ))
    اما فيما يخص اردوغان فرغم كل ما قيل و يقال عنه
    مواقفه لم يقفها حاكم عربي ووقوفه في وجه الحكام الصهينيون لم يقفه احد
    هل رايت حاكما عربيا انسحب من جلسة فيها شيمون بعد ما انتقد سياسته تجاه الفلسطنيين
    اردوغان فعلها ...حتى و ان كان له هدف من كل هذا المهم انه لم يخش احد مثل الحكام العرب
    شكرا على المرور
     
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    أم منيــــــر, ‏8 ديسمبر 2017 على 14:59
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ماعدنا نستطيع الكلام
    كل مايحدث أمامنا واضح
    لكِ اللهُ ياقدس
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    في كل من دعّم وساند هؤلاء الخنازير
    حسبنا الله ونعم الوكيل
     
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    أم ياسمينdz, ‏8 ديسمبر 2017 على 15:21
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    السلام عليكم و رحمة الله
    في الحقيقة ... القرار الذي خرج به الرئيس الامريكي ترامب ... لم يكن بالامر الغريب جدا
    فالقدس منذ زمن طويل و هي تحت أيدي الكيان الصهيوني و الوجود اليهودي .. تحت ما يسمى اسرائيل
    و الانبطاح العربي ... ليس بالامر الجديد ... القدس تحت ايدي جانبية منذ منتصف القرن المنصرم
    و الجامعة العربية ... عملها ...مجرد اجتماعات شكلية لا تخدم لا مصالح الحكومات و لا مصالح الشعوب
    و أئمة الحرم المكي ... عوض ان يصبوا سيل خطبهم ... صوب قضية الامة
    موضوعهم ظهر خارج نطاق ما يخدم امة الاسلام
    و اغلب الحكومات العربية تطعن في الانتفاضات التي تقوم بها حماس
    و حماس لم تتفق يوما مع فتح
    و
    تنفست القدر الصعداء

    قرار ترامب ... فطرة افاضت الكأس فقط


     
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 15:25
    #7
  8. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    الحكام العرب باعو ذمتهم و جعلوا مصيرهم بين ايدي اعداء الاسلام
    فعلا كل شيء واضح وضوح الشمس وكل الاقنعة سقطت
    حسبنا الله و نعم الوكيل​
     
    أم منيــــــر, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:31
    #8
  9. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    هي فعلا مند زمن طويل و لكن الامور تتمادى و تكبر
    و العرب في صمت رهيييييب و قلوبهم وجلة من غضب الامريكان تبا لهم وهذا ما زاد اعداءنا قوة و صلابة
    حماس هو الوحيد الذي يدافع على القضية و هو في نظر المنبطحين من العرب و نظر امريكا و اليهود جماعة ارهابية
    ائمة الحرم لم يدافعوا يوما على القضية الفلسطينية الاكيد اوامر اسيادهم
    يا للغرابة النفاق بام عينه ايخشون العباد و هم دعاة و لا يخشون الله
    حسبنا الله و نعم الوكيل
    فكيف بالله عليكم ان ننتظر نصر الله و نحن رضينا بالذل و الهوان
    "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ"
     
    أم منيــــــر, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:40
    #9

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