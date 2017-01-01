من المجتمع العام .....إلى صاحب السمو

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:40.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    اللمة
    السلام عليكم جميعا
    رواد القسم الكرام أهلا بكم في موضوعي هذا رغم أنو لا نفس لي ولا رغبة لدي في الكتابة هل تصدقونني إن قلت لكم أن ما يحدث بالقدس زرع في نفسي الكآبة والحزن أشعر كمن أعتدي على جاره وهو يتفرج يحزن في صمت ولا يخطو خطوة فعذرا عذرا منك يا قدس سامحينا
    بالعودة للموضوع

    فكرتي اليوم أن نقدم رسالة إلى صاحب السمو والمشرف على المنتدى الذي يجمعنا
    كثيرا ما نتسائل أين هو الأخ


    @Fethi.dz

    لست هنا لنبحث عن مكانه أو عن قلة تواصله فيجب أن نلتمس ألف عذر وأنا أشرت له عدة مرات في مواضيعي ولكنه لم يشارك والأكيد له ظروفه الخاصة كان الله بعونه

    لكن في داخل كل عضو منا كلام يود قوله له

    طلبات تخدم المنتدى
    عتاب لما لا

    صاحب السمو الأخ فتحي وشهادة حق أقولها وقت يستطيع يرد على رسائلي متعاون جدا شخص طيب

    تخيلو ان مدير المنتدى هذا عضو متواجد بينكم الآن يقرأ ردودكم

    لا للرسمية ....نعم لتقبل آرائكم
    إقتراحكم
    سنة جديدة مقبلة على اللمة ان شاء الله سنة خير علينا كلنا
    تشهد فيها اللمة أفراح قبل الأحزان

    أعضاء زوار نطالبهم بالإنضمام إلينا
    سنة نود فيها من الأخ فتحي

    ان يكون ربان لهذه الباخرة التي جمعتنا من كل ولاية
    عادات مختلفة
    لهجات متنوعة
    أعضاء من دول مجاورة
    هي فعلا لمة ولمتنا كلنا

    كلمة منك لمدير هذا الصرح

    ومني أنا أقول له

    لدي عتاب وشكر سوف أبدأ بالعتاب لكنه عتاب محبة وإحترام ....كلنا مشغولون وكلنا لدينا ظروف وعمل وكذا ومسؤولية لكن أحببت لو نراك في مواضيعنا تعطينا البعض من الوقت حتى الأستاذ رغم كثيرة تلاميذه يعرفهم كلهم ويجد الوقت ليصحح أخطائهم ويعاتبهم ويعنفهم إن لزم الأمر
    أما الشكر أولا أشكرك على الإشراف على هذا المنتدى
    أشكرك لتركنا على حريتنا ولم تقيدنا تعلم نوايانا وتتركنا نمازح بعضنا ونتراسل ونتكلم كأب يعرف جيدا أولاده ويعرف تربيتهم
    أشكرك شخصيا على مواقفك النبيلة معي
    كإقتراح للمة حبذا لو تكون هناك إذاعة للمة نسجل فيها أصواتنا تكون هناك كل أسبوع إذاعة لماوية الفكرة موجودة لدي لو فقط أجد القبول سوف أنضمها إن شاء الله

    شكرا لكم ولكم الخط





     
    التعديل الأخير: ‏9 ديسمبر 2017 على 15:38
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    ليليا مرام, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:40
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    أول شيء ربي يفرج على إخواننا في فلسطين ويكون معهم ويمدهم ربي بالصبر والقوة
    حنا صح ربما بعاد عليهم لكن قلبونا تحمل دعوات لهم كل ليلة وفي كل صلاة
    أما بالعودة لموضوعك كالعادة دايما تخرجيلنا خرجات هايلين
    المهم قبل مانحط مشاركتي هل نقدمو شكرنا وعتابنا للأخ فتحي برك ولا نقدر نقدمو
    اقتراحات نشوفوها رايحة تساعد المنتدى؟
    اعطيني الضوء الأخضر خليني نحط مشاريعي واقتراحاتي هههه
    المهم وقت صلاة نروح نصلي ونرجع للمشاركة بإذن الله
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:46
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    اهلا مريومة
    ربي يفرج عليهم وينصرنا على القوم الظالمين
    شكرا على رأيك وروحي لموضوع بدل اللوك راكي خليتي العربون هناك
    ايه إقتراحات وراسلة منها تقترحي ومنها تشكري ومنها لومي راه فتحي ليكم ريشوه ههههه
    شكرا ويرحم الوالدين بطلت الكوكا بالشوي علينا برك فتحي يشوف ترامواي نتاعك يهرب من المنتدى يسمح فيه
     
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    ليليا مرام, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:55
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    راني جيت، عدنا من جديد
    ههههه ماتخافيش ختي ليليا هاد المرة ماش ترامواي هاد المرة سكة حديدية :LOL:
    غير نضحك برك، أولا نتقدمو بالشكر ساع للأخ فتحي لأنو قبل ما يطور المنتدى وقبل ما يتعب عليه
    وقبل كلشي هو دارلنا بلاصة تلاقينا فيها من كل بلاصة وحبينا فيها ناس ووالفنا بناس وبكينا مع ناس
    وضحكنا مع ناس أنا نأكدلك لي يدخل هاد البلاصة ويوالف صح بناسها صدقيني يولي يحسها دارو التانية
    ويولي يهرب من هموم العالم ليها على هادي نشروه على إنشاء اللمة لي هي عزيزية عليا بزااااف بيها بناسها لدرجة
    لا يتصورها العقل وكذلك نشكره على التحديثات والتقنيات الجديدة لي راهو يضيفها لمنتدانا باه يكون التنقل فيها سهل
    أما النقد ربما كيما قلتي قلة تواجد الأخ في المنتدى خاطر يمكن يصرا خلل بالمنتدى ولازملو اصلاحات المهم انا مانفهمش
    في الامور التقنية لكن مول الدار لازم يكون هنا هههه يزيدو يزدمو علينا من كاش قبيلة هههه
    اما الاقتراحات صراحة رانا نشوفو تطور ملحوظ داخل لمتنا يعني الاخ راهو يبذل جهد كبير باه يطور من منتدانا
    أما بالنسبة للاقتراحات صراحة لفتت انتباهي حاجة في قسم المحاولات القصصية خاطر كاين أعضاء بزاف راهم يحطو مواهبهم تما
    ولكن قادر يجيو ناس من برا يشوفو الموضوع ومرحبا بيهم أكيد ولكن كاين بعض الناس لي يستغلو مواهب الغير
    على هادي تمنيت لو قسم المحاولات القصصية يكون مسموح بيه غير للأعضاء يعني يشوفوه غير الاعضاء
    يعني مجرد اقتراح، هادا ما جا في بالي درك كاشما تفكرت نولي هههه
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:05
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    رسالة جميلة منك و مضمونها غني ، و إستفسار في محله ، ليتها تلقى أذان صاغية ليقول المدير: ( انا هنا اراقبكم دوما ، و سأجيب على أسئلتكم )
     
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    ميلينا, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:14
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    انا نوافقك على الرأي فعلا هناك مواهب كثيرة ورائعة وهناك صيادون الفرص كم من مواضيعنا وجدناها في منتدياو أخرى ولم يذكرو حتى أنها لنا أنة معك قسم قصص الأعضاء يجب أن يشفر
    شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:41
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم ميلينا
    المدير ولو تواجد لن يأتي ويرد يكفينا أنه يقرأ لنا ولو وددت لو يتنازل ويشاركنا لكن لابأس
    شكرا لك أختي ميلينا
     
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    ليليا مرام, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:42
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم

    موضوعك أعجبني صدق اختي ليلوش و اقتراحك عجبني فالحقيقة كنت خمنت فيه من قبل ماذا لوكان عندنا اذاعة معليش بسيطة مهم نطوروا منتدانا و راكي اقترحتيها بارك الله فيك

    كذلك اقتراح الاخت @لؤلؤة قسنطينة اعجبني لانو في ناس تسرق افكار غيرها ومعندهاش ضمير يعطيك الصحة اختي ليوش

    الاخ فتحي اكيد عندو ظروفوا الخاصة بصح على الاقل يشاركنا ولو بالقليل مي راه عنده مشاريع ههههه

    مشكورة اختي ليلوش و تحية ليك
     
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    الصحافية الساخرة, ‏14 ديسمبر 2017 على 13:20
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    السلام عليكم

    موضوعك أعجبني صدق اختي ليلوش و اقتراحك عجبني فالحقيقة كنت خمنت فيه من قبل ماذا لوكان عندنا اذاعة معليش بسيطة مهم نطوروا منتدانا و راكي اقترحتيها بارك الله فيك

    كذلك اقتراح الاخت @لؤلؤة قسنطينة اعجبني لانو في ناس تسرق افكار غيرها ومعندهاش ضمير يعطيك الصحة اختي ليوش

    الاخ فتحي اكيد عندو ظروفوا الخاصة بصح على الاقل يشاركنا ولو بالقليل مي راه عنده مشاريع ههههه

    مشكورة اختي ليلوش و تحية ليك
     
    missing heart معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏14 ديسمبر 2017 على 13:22
    #9

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