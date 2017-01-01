من المجتمع العام .....إلى صاحب السمو

السلام عليكم جميعا

رواد القسم الكرام أهلا بكم في موضوعي هذا رغم أنو لا نفس لي ولا رغبة لدي في الكتابة هل تصدقونني إن قلت لكم أن ما يحدث بالقدس زرع في نفسي الكآبة والحزن أشعر كمن أعتدي على جاره وهو يتفرج يحزن في صمت ولا يخطو خطوة فعذرا عذرا منك يا قدس سامحينا

بالعودة للموضوع



فكرتي اليوم أن نقدم رسالة إلى صاحب السمو والمشرف على المنتدى الذي يجمعنا

كثيرا ما نتسائل أين هو الأخ

لست هنا لنبحث عن مكانه أو عن قلة تواصله فيجب أن نلتمس ألف عذر وأنا أشرت له عدة مرات في مواضيعي ولكنه لم يشارك والأكيد له ظروفه الخاصة كان الله بعونه



لكن في داخل كل عضو منا كلام يود قوله له



طلبات تخدم المنتدى

عتاب لما لا



صاحب السمو الأخ فتحي وشهادة حق أقولها وقت يستطيع يرد على رسائلي متعاون جدا شخص طيب



تخيلو ان مدير المنتدى هذا عضو متواجد بينكم الآن يقرأ ردودكم



لا للرسمية ....نعم لتقبل آرائكم

إقتراحكم

سنة جديدة مقبلة على اللمة ان شاء الله سنة خير علينا كلنا

تشهد فيها اللمة أفراح قبل الأحزان



أعضاء زوار نطالبهم بالإنضمام إلينا

سنة نود فيها من الأخ فتحي



ان يكون ربان لهذه الباخرة التي جمعتنا من كل ولاية

عادات مختلفة

لهجات متنوعة

أعضاء من دول مجاورة

هي فعلا لمة ولمتنا كلنا



كلمة منك لمدير هذا الصرح



ومني أنا أقول له



لدي عتاب وشكر سوف أبدأ بالعتاب لكنه عتاب محبة وإحترام ....كلنا مشغولون وكلنا لدينا ظروف وعمل وكذا ومسؤولية لكن أحببت لو نراك في مواضيعنا تعطينا البعض من الوقت حتى الأستاذ رغم كثيرة تلاميذه يعرفهم كلهم ويجد الوقت ليصحح أخطائهم ويعاتبهم ويعنفهم إن لزم الأمر

أما الشكر أولا أشكرك على الإشراف على هذا المنتدى

أشكرك لتركنا على حريتنا ولم تقيدنا تعلم نوايانا وتتركنا نمازح بعضنا ونتراسل ونتكلم كأب يعرف جيدا أولاده ويعرف تربيتهم

أشكرك شخصيا على مواقفك النبيلة معي

كإقتراح للمة حبذا لو تكون هناك إذاعة للمة نسجل فيها أصواتنا تكون هناك كل أسبوع إذاعة لماوية الفكرة موجودة لدي لو فقط أجد القبول سوف أنضمها إن شاء الله



شكرا لكم ولكم الخط







