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تبييض الاسنان

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    حبيت نشارك معاكم بعض الوصفات لتبييض الاسنان منها مجربة و منها منقولة فقط
    [​IMG]

    اول وصفة
    الفراولة جربتها شخصيا روووعة ساهلة الاستعمال احكم حبة افركيها على الاسنان لمدة جمس دقائق فقط و ستلاحظين النتيجة بشكل ملحوظ جدااا
    ثاني وصفة
    البرتقال راهو متوفر في هذا الفصل اليكم طريقة منقولة
    قشر البرتقال الجاف يساعد على تبيض الاسنان بفاعلية عالية ، فقط ضعى بعض قشور البرتقال لتجف فى الشمس ثم اطحنيها وضعى القليل منها على فرشاة الاسنان ونظفى اسنانك بها جيدا ،ويمكن استعمال تلك الوصفة يوميا قبل النوم ،وهى تساعد ايضا على منع تقرحات اللثة .
    ثالث وصفة
    السواك فهو لا يعلى عليه ابداا
    استخدام السواك فهو يساعد على تبيض الاسنان بصورة طبيعيبة ودائمة ولة فوائد صحية كثيرة منها القضاء على التهابات اللثة ومنع تكون طبقة البلاك على الاسنان ،منع رائحة الفم الكريهة .

    رابع وصفة
    استخدام وصفة طبيعية لتبيض الاسنان وهى خلط قليل من السكرالبنى مع قليل من الملح ومعلقة من عسل النحل وبعض قطرات من عصير الليمون وقليل من قشر البرتقال المجفف وتدلك بة الاسنان جيدا فهو يجعل اسنانك تبدو كحبات اللؤلؤ .

    كاين مبيض اخر يشكرو فيه بنات بزاااف .

    Crest 3D White Luxe Whitestrips – أفضل منتج والأسرع.


    [​IMG]

    ارجو ان تنال اعجابكم
    في امان الله
     
    قطر الندىdz و ♥نجلاء♥ معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏9 ديسمبر 2017
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017
    #3
  4. louloucha19

    louloucha19 :: عضو منتسِب ::

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    louloucha19, ‏8 جانفي 2018 على 20:18
    #4
  5. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    شكرا لمرورك العطر
     
    Ryry_Ndj, ‏11 جانفي 2018 على 18:18
    #5

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