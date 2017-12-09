تبييض الاسنان

اول وصفة

الفراولة جربتها شخصيا روووعة ساهلة الاستعمال احكم حبة افركيها على الاسنان لمدة جمس دقائق فقط و ستلاحظين النتيجة بشكل ملحوظ جدااا

ثاني وصفة

البرتقال راهو متوفر في هذا الفصل اليكم طريقة منقولة

قشر البرتقال الجاف يساعد على تبيض الاسنان بفاعلية عالية ، فقط ضعى بعض قشور البرتقال لتجف فى الشمس ثم اطحنيها وضعى القليل منها على فرشاة الاسنان ونظفى اسنانك بها جيدا ،ويمكن استعمال تلك الوصفة يوميا قبل النوم ،وهى تساعد ايضا على منع تقرحات اللثة .

ثالث وصفة

السواك فهو لا يعلى عليه ابداا

استخدام السواك فهو يساعد على تبيض الاسنان بصورة طبيعيبة ودائمة ولة فوائد صحية كثيرة منها القضاء على التهابات اللثة ومنع تكون طبقة البلاك على الاسنان ،منع رائحة الفم الكريهة .



رابع وصفة

استخدام وصفة طبيعية لتبيض الاسنان وهى خلط قليل من السكرالبنى مع قليل من الملح ومعلقة من عسل النحل وبعض قطرات من عصير الليمون وقليل من قشر البرتقال المجفف وتدلك بة الاسنان جيدا فهو يجعل اسنانك تبدو كحبات اللؤلؤ .



كاين مبيض اخر يشكرو فيه بنات بزاااف .



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ارجو ان تنال اعجابكم

في امان الله