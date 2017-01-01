رايح نحارب في فلسطين...!!!( مشاركتي في مسابقة مُميّزون)

السلام عليكم احبابنا في الله..



طيّب الله اوقاتكم بذكره والصلاة على نبيّه( صلى الله عليه وسلم)..

موضوعي اليوم عن الشباب الجزائري خصوصاً والعربي عموماً..

ياسيدي هذو ليام وين تدخل للنت يحبس راسك من المنشورات والموضوعات الساخنة بقرار الحمار ( حاشاكم) وكأنو قبل كان راقد وماهوش عايث في الارض فساد..

أيا قلت علاه ماتحكمنيش العدوى انا ثاني ونتكلم..وكيما قال الاخ حكيم تكلّم وماتخليهاش في قلبك، أيا انا غصة في قرجومتي وماحبتش تفوت، وين نقول هذو الشباب راهم قاريين ومتثقفين والحمد لله نلقاو اللي يحبسولك مخك هذوك بالذات..

نتكلم في لوّل على الشباب الفايسبوكي اللي راهو ناشط ماشاء الله خمسة وخموس عليه ومفوتها تعاطف مع القضية الفلسطينية..ياولدي واش نقلك الدزيري قلبو كبيييييير ( وركزلي عليها هذي) وزيد دمو سخووووون وثم ثم يشتعل ..زعمة البرج اللي فاضل من مخو قالوهاش لمصاروة مزال ماطارش من الميزيرية والدمار باه يجي ولد الحلوف حاشاكم ويطيرو، لهذاك الوليّد نحكي : ها قلي ياوليدي واش تعرف على فلسطين ؟؟ وقتاش احتلوها؟؟ وهذيك الزردة وقتاش قسّموها؟؟ وواش تبقى منها باه يسكنوها؟؟

زعمة التاريخ كنت تحبوا لدرجة النخاع وفاهمو مليييييح واستاذ التاريخ كان ديما شاد الكرسي مايشقاش باه يشرحلك لانك فاهم الدنيا وعارف اصول القضية...

زعمة قُلي : القضية من وقتاش تباعت؟؟ وشكون باعها ؟؟ ها قلي الحكام العرب ايه عندك الحق..انت قاوري دوروجين..

أيا نروحو للصوّر ديال لبروفايلات واحد (قبل ايام) داير تصويرة آخر تحفيفة ليه ( عربية دوروجين هاااا راه كبير) ولآخر داير سيلفي مع الشاب ولا الشابة مانيش عارف اسمك يا وش اسمك..ولأخرى مصورة ظفارتيها عاجبها الفيرني ..وصاحبتها مصورة قصتها ولاخرى رجلها( زعمة انتوما عندكم رجلين شابين كيما هي ؟؟ اكيد لا ..هي ماشي متسلفتهم قالتلي نتاعها...

أيا ضرك كلش تبدل وكيما قالت ليلوش بدل اللوك يحبوك..

ورجعت الصوّر تنادي ( بلادي بلادي انتِ دمي وفؤادي)..

ممكن تقولو هذي هبلت واش راهي تقول؟؟

ياسيدي ماعليهش نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة لكن لهذوك الشباب بالذات موضوعي ( واحد الأنانيش كون تقلو اقتل صرصور يقلك آآي قلبي وجعني لالا حرام نأذي الحشرات وحاب يروح يحارب حشرة اخرى..وواحد مزالو يدي في مصروف جيبو من عند اميمتو ويقلك حاب نحارب في فلسطين؟؟ لالا لاخر نهار كامل يدراgي في لبنات قدام الليسي ويتمعلم بستاتي سارقو من عند طفلة كيفو..

أيا خلاص بلا تمسخير ..جارنا بارك الله فيه خدام الله يبارك ويزيد ويروح للجامع ويفوت على هذاك الصندوق نتاع التبرعات يزيد فلافيتاس ويقفز فيالخطوة زوج ولا ثلاثة ( قفز طويل ههه) في سبيل عدم السماح لجيبه ان يخونه ويخرج حتى شوي صرف ياسيدي ..المهم هذا الجار راه راكبو الدمار وكل يوم في الجماعة ها فلسطين وعلاه مانروحوش ونحاربو و...و....

قالو واحد اسمحلي مديت قسمتك اللي قالولك عليها ( 500ألف) لإمام الحي لانو جارك مسافر للخارج عندو مرض خطير ولازمو عملية؟؟

همهم وقالهم والله الشهرية راحت دين ومالقيناش حل ( شهريتو 10ملاين وفوووق )

ايا قالو واحد وزعمة حق الترونسبور لفلسطين مخليه أكوتي؟؟؟

لا علينا الله اعلم بالنيات..

هذي صديقة قلتلها واش رايك في المسيرة تخرجي ؟؟ قالتلي هي ها هو واش حابة يقتلوني؟؟

شكون يقتلك ؟ قالتلي اذا ماقتلونيش تحت الرجلين يديرني بابا شكشوكة...لالا واعرة ختي اني نمشي ونعيط ونهز لافته؟؟ سي gراف ومااستغربتش باسكو هي تروح للسوق تضرب نهار كامل وتروح للخدمة عادي و...و.... يعني في المسيرة تكسرو رجليها وعماو عينيها ...

وبالمناسبة هي الاولى راهي في الفيس والتويتر تغرد بلادي بلادي ( ويقولو نزعت عباءة الجنسية الجزائرية وتسلطنت بكل جوارحها..)..

ونزيدكم خويا ( نهار يقتلني نظل ندخل فيه هنا هههه)

قالي صاحبي منهم زوج فلسطينين ناسيين حياتهم وجنسيتهم للأبد وعمرهم ماذكروها غير في مواقف دولية كيما هذي ماعلاباليش لجلب التعاطف ولا واش، أيا سولوهم واش ترجعو تحاربوا؟ قالولهم ماباليد حيلة؟؟ العين بصيرة واليد قصيرة!!! سقساوهم علاه مارجعتوش لبلادكم؟؟ قالولهم ماتتسكن من وقع النار؟؟ وليش ماتحاربو ؟؟

مافي سلاح ولا أي شيء!!!

ويقول المتحدث: ان ذو الشعر الأصفر والعيون الخضراء يتفنن في سرد حكاياته امام الزميلات ويذوب من شدة الأسئلة امام الزملاء...( حاشى اللي مايستاهلهاش)..

للشباب العربي عامة تحب تحارب؟؟ غايضك الحال ؟؟ هايا طبق ياسر لكلام سمعناه من زماااان ها قريب نوصلو لقرن واحنا اقوال ورا اقوال

بتعمر في أذنينا ..واحنا نريد افعال تفرّج الغمة علينا...

نحشم كي نقول دزيرية وما شفت والو من الثورة ولا سنين الاستعمار..

نحشم كي نقول جزايرية وماشفت والو من الدمار...

نحشم وانا نفتخر بالحرية

ودم الأحرار يملأ البحار..

نحشم وانا نصفق بإيديا

ونقول تحيا الشهادى، يحياو ذوك الثوار...

نحشم كي نتصوّر المجازر

ودم البراءة في كل مكان...

ونقول :

زعمة كون عايشنا الاستدمار ؟

نلقاو بحال في عصرنا ثُوّار؟؟

نلقاو شبيبة تجاهد وتحارب

ولا نلقاو اخوات ( لحمار)؟؟

زعمة فورة الدم تجيب نتيجة ؟

ولا الهدرة باطل مش بالدينار؟

زعمة الشجاعة راهي افعال

ولا اقوال يا لَبْطال؟؟

