السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





المشاركة الزائفة على الإنترنت .....





هل راهم يشاركو حياتهم فعلاً أم يُخفون واقعهم خلف صور مثالية؟





أول حاجة

واش يشاركو فعلاً ؟

كي نشوفو مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع أو المنتديات نلقاو صور مزينة و فيها أفضل الأمور مثلا لبسة شابة ولا كاش ماكلة فاخرة ولا سفر…

بصح هاد الصور راهي تمثيل للجزء الإيجابي و الشباب فقط من حياتهم

ما يشاركوش التعب و الضغط ولا المشاكل اللي يعيشوهم كيما أي إنسان







ثاني حاجة

علاش يديرو هكذا ؟

باش يعجبو الناس و كي الناس يديرو جام ولا تعليق يحسو بالرضا و يبانو يعيشو مليح



يقارنو رواحهم بالناس مثلا كي يقولو شوف فلان واو شحال مليحة حياتو ومن بعد يحاولو يبانوا كيفو



أيضا يهربو من الواقع يعني يزينو رواحهم قدام العالم باش ينساو الهم اللي في داخلهم







الحاجة الثالثة

التأثير النفسي

هاد الشي يقدر يخليهم يعيشو فالضغط الدائم و لازم ديما يبانو في الصورة و أيضا يولد الغيرة و الشك في النفس و يخلي الشخص يحس بالوحدة بالرغم من وجودو الدائم "أونلاين"







الحاجة الرابعة

كاين الجانب المليح ؟

أكييييد كاين لي يشارك مواقف صعيبة باش يوعّي الناس ولا باش يخرج وش كاين فالقلب ولا حتى يفرّغ روحو من السلبيات و كاين لي يوثق اللحظات المليحة باش يشكر ربي





نقدرو نكونوا صادقين و ننقلوا الواقع كما راه ولا نبقاو نجرو وراء الصورة المثالية



و أنتم

هل تحسّو رواحك تنشرو لحظاتكم الحقيقية ولا غير الحاجة اللي تبان مليحة ؟



هل تحسون أن تواجدكم على الإنترنت يزيد في راحة بالكم ولا يزيد في الضغط؟



واش رأيكم في الناس اللي يشاركوا تجاربهم الصعبة بصراحة تامة ؟ هل هو شجاعة، ولا تهوّر ؟



شكرا لكم

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