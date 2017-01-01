أنا مهبولة ولا كامل كيفي ؟؟

مساء الخير عساكم بخير ؟ من قديم الزمان ما عملت موضوع هنا وجاني في راسي موضوع كي حطيت غير وين كلام في الحالة الشخصية مالا تفكرت شي حبيت نسقسيكم عليه ... / بالعادة نكتب خارج منتدى عالم المرأة بالنواغ باه نبان زعمة سيغيوز مي معليش كوم درت كوبيي كولي كيما تقول وحدة كانت تخدم معايا طابي كولي عجزت نبدل اللون أتحملو برك الغوز |~ المهم رح ندخل في الموضوع، مش عارفة إذا تعرفو المعلومة هذي بصح هذي الإحصائيات حقيقة ما جبتهاش من راسي. علابالكم بلي المرأة تحكي حق ربع رجال ؟؟؟ كيفاه هذي ؟ درك نقوللكم ... / المرأة في اليوم الواحد معدل الكلمات لي تنطقهم بالمتوسط 40000 ألف كلمة يعني في المتوسط المرأة أي لازم تحكي 40000 ألف كلمة في اليوم ولا تضيقلها ...~ بصح بالمقابل الرجل يحكي 10000 كلمة فقط بالمتوسط يعني إذا حكى المطلوب منو في اليوم رح يسكت بافي اليوم ومرات المراة تضيقلها تقول واش بيه ساكت ما يحكيش بصح هو أو خلاص كون يزيد يحكي معناها مسلفين المهم مش هذا هو الموضوع درك أنا حبيت نحكي ع روحي شوية، هذيك أي مقدمة برك حبيت نمدلكم معلومة ممكن تفيدكم وهكذا يا النسا ما تكسروش راس راجلكم كي يسكت أو كمل الكلمات تاعو ندخل طول في الموضوع بسؤال: تصرالكم انتو تاني وين تحبو تحكو وحدكم ؟ مثلا أنا عندي فترة من اليوم لازم نبقى فيها وحدي ونحكي وحدي !! لوكان نغسل لماعن نقفل عليا الباب باه نحكي وحدي كي شغل معايا عباد قاعدين ع الطابلة !! لو نروح نبغوسي سناني نحكي مع روحي في لمراية وإذا ما صحتلي فرصة على خاطر ما كنت وحدي نأجلها حتى نكون وحدي ونحكي ونبرد قلبي بالشغاييل !! مرات نقلق صح كي ما تصحليش فرصة أني نبقى وحدي باه نحكي وحدي !! ونولي عصبية على خاطر ما وفرولي المساحة من الخصوصية لي أنا محتاجتها !! حتى منين نخدم وقت نكون وحدي في البيغو ونتأكد بلي راني وحدي نحكي وحدي طبعا دايما نحكي بصوت واطي ما تدري شكون يسمعني يحسبني مهبولة مرة برك كنت برا ماشية ونسيت ع روحي وليت نحكي وحدي قالي واحد واش بيك يا بنتي صغيرة بصغرك ديجا راكي تحكي وحدك هذاك وين فقت مع روحي وحكمت لاسكيف سألت شوية من معارفي إذا يحكو وحدهم وكاين لي قالو وي وظهرو كتر مني وكاين لي قالو نو وحسيت روحي مهبولة قدامهم مبعد كي وليت ندقق في لي قالو وي نحكو وفي لي قالو نو ما نحكو لقيت بلي لي يحكو وحدهم كيفي ناس محددين معارفهم ولي قالو نو ما نحكو ناس اجتماعيين بزاف وعندهم بزاف معارف يحكو معاهم هنا قلت أكيد هذو لبنات لي ما يحكو وحدهم أكيد يكملو الربعين ألف كلمة تاعهم مع معارفهم ثالمون بزاف علابيها ما يكونش عندهم فرصة يحكو مع رواحهم بصح أنا ولي قالو أنهم يحكو وحدهم كيفي معارفنا محدودين وما نتجمعوش وما نحكوش برك مع الناس ننطقو بلحساب معاهم علابيها يبقالنا الزايد وكوم لازمنا ربعين ألف ما فيهاش تكمل علينا نكملو في لكريدي مع رواحنا المهم قولولي درك انتو تحكو مع رواحكم بدرجة كبيرة كيفي ؟ ولا نو ما تحكوش ؟ ومادابيكم كل واحد يقولي إذا راهو اجتماعي بدرجة كبيرة ولا شوية شوية ولا محدد معارفو كيفي ؟ باه نتأكد من صحة النظرية ونقنع بلي لي بيا الكلمات برك ما كملتهم مش لهبال ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا