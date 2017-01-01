حكاية التقرعيج

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وش راكم وش احوالكم ... رانا غارقين بالامتحانات بصح ماعليش ههه قلت و الله نحكيلكم حكاية ههه

نزهاو بيها شوية ههه المهم كي تضحكو ادعولنا برك ههه حـڤـا الدعاوي باطل ههه

و راها الحكاية ڤـاصفة " قصيرة " ق ما تخافوش ههه

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بسم الله ...

قالك واحد النهار ... في الصيف ... و السخانة ... و الشهيلي ... و الصهد ... و الـڤايلة ...

قالك هذا واحد السيد ... كان يمشي في الزقاق ههه عادي يمشي كي يا ايها الناس .. عندو صالحة ولا شقل رايح يقضيه .. يمشي في هذيك الـڤوايل ... و يتبع ق في الظل ..

الظل لي يبانلو يهرب ليه ههه من قوة السخانة هذيك ... الظل عاد يفحت ههه ما طاقش للسخانة ههه

الظل مريح في ظل ههه

المهم .. السيد يتبع فالظل ... يتبع فالظل ... حتان جابو الظل مسامي واحد الحايطة ... حايطة معناها سور مبني ق هاك ... و وراه كاين ق الخلا ههه ما فيها والو ... يعني مساحة محوطة برك ههه

المهم السيد ڤبض الظل ... و بدا يمشي مع الحيط هذاك ههه ...دار الحيط على يمينو و راه يشمي ...

يمشي ...يمشي .. و اذا بيه يسمع صوت تاع ناس يعيطو ورا الحيط ... و يسمع فيهم يقولو :

خمسة و عشرين !! خمسة و عشرين !!

خمسة و عشرين !! خمسة و عشرين !!

السيد حار ؟؟!! ... قالك شني هذي خمسة و عشرين الي راهم يقولو فيها !!! .... ههههه .....داخ السيد ههه

المهم يا سيدي ... كل ما يمشي يسمع في القاشي هذاك يعيط و ما سكتوش قاع ههه

المهم خدمتلو السيد ههه قالك و الله نشوف وشني ذي الحية ههه

بدا يحوس و يشوف ... ايا لقى ثقب في الحيط ... ثقب قدر ما يشوف منو الواحد ههه

و هو ق حط عينو على الثقب هذاك باه يشوف .... و تجيه ديراكت في العين ... خباااااااااااااااط

ههه

و الجماعة الي يعيطو ورا الحيط هذاك كمّلو يقولو : ستة و عشرين !! ستة و عشرين !!