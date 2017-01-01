حكاية التقرعيج

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:32.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    وش راكم وش احوالكم ... رانا غارقين بالامتحانات بصح ماعليش ههه قلت و الله نحكيلكم حكاية ههه
    نزهاو بيها شوية ههه المهم كي تضحكو ادعولنا برك ههه حـڤـا الدعاوي باطل ههه
    و راها الحكاية ڤـاصفة " قصيرة " ق ما تخافوش ههه
    ...
    بسم الله ...
    قالك واحد النهار ... في الصيف ... و السخانة ... و الشهيلي ... و الصهد ... و الـڤايلة ...
    قالك هذا واحد السيد ... كان يمشي في الزقاق ههه عادي يمشي كي يا ايها الناس .. عندو صالحة ولا شقل رايح يقضيه .. يمشي في هذيك الـڤوايل ... و يتبع ق في الظل ..
    الظل لي يبانلو يهرب ليه ههه من قوة السخانة هذيك ... الظل عاد يفحت ههه ما طاقش للسخانة ههه
    الظل مريح في ظل ههه
    المهم .. السيد يتبع فالظل ... يتبع فالظل ... حتان جابو الظل مسامي واحد الحايطة ... حايطة معناها سور مبني ق هاك ... و وراه كاين ق الخلا ههه ما فيها والو ... يعني مساحة محوطة برك ههه
    المهم السيد ڤبض الظل ... و بدا يمشي مع الحيط هذاك ههه ...دار الحيط على يمينو و راه يشمي ...
    يمشي ...يمشي .. و اذا بيه يسمع صوت تاع ناس يعيطو ورا الحيط ... و يسمع فيهم يقولو :
    خمسة و عشرين !! خمسة و عشرين !!
    خمسة و عشرين !! خمسة و عشرين !!
    السيد حار ؟؟!! ... قالك شني هذي خمسة و عشرين الي راهم يقولو فيها !!! .... ههههه .....داخ السيد ههه
    المهم يا سيدي ... كل ما يمشي يسمع في القاشي هذاك يعيط و ما سكتوش قاع ههه
    المهم خدمتلو السيد ههه قالك و الله نشوف وشني ذي الحية ههه
    بدا يحوس و يشوف ... ايا لقى ثقب في الحيط ... ثقب قدر ما يشوف منو الواحد ههه
    و هو ق حط عينو على الثقب هذاك باه يشوف .... و تجيه ديراكت في العين ... خباااااااااااااااط
    ههه
    و الجماعة الي يعيطو ورا الحيط هذاك كمّلو يقولو : ستة و عشرين !! ستة و عشرين !!
    ههههههههه
    ..............
    هذي عقوبة التقرعيج
    ههه
    نشالله تكون عجبتكم الحكاية الخفيف
    ههه
    ايا السلام عليكم و ادعولنا بالتوفيق






     
    التعديل الأخير: ‏15 ديسمبر 2017 على 21:44
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    habchisalaheddin, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:32
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    habchisalaheddin, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:34
    #2
  3. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم
    هههههههههههههههههههههه ياخي حكاية ياخي
    حتى انا خدمتلي و بغيت نعرف
    لو كان كنت في بلاصته نطلع فوق الحيط و نشوف مانحوسش على الثقبة ههههههههه
    يعطيك الصحة و ربي يوفقك مون خشيب
     
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    sقطر الندىs, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:35
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    و عليكم السلام هههه
    اهلا ايمان ههه ياسر راكي فرشتينا بكلمة خطيبك ههه
    ما تظليش تعاودي فيها ههه ما تفرشيناش ههه خليها فالسر ههه
    ...
    المهم الحكاية القصد منها ههه التقرعيج يوصل مولاه ههه
    ايل فو ينقص الواحد التقرعيج
    ههه
    شكرا ايمان على المرور الجميل​
     
    التعديل الأخير: ‏15 ديسمبر 2017 على 21:46
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    habchisalaheddin, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:39
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أهلا بالأخ صلاح


    ههههههه والله هايلة هاذي ههههه الضل مريح فالضل خخخخخ
    جبتها هايلة
    ودعوة التقرعيج هاذيك وحدها ههه
    ماهيش رايحة تحبس عند سته وعشرين رايحة تكمل شعب قرعاج ههههههه
    ربي يحفظك خويي نحيتلنا على خواطرنا
    بارك الله فيك على القصة



    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:39
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    اهلا بيك خويا حليم ههه
    الظل مريح فالظل ههه راك عارف لازم المؤثرات الخاصة
    هههه
    و التقرعيج راه يضر ساعات ههه
    شكرا خويا حليم على المتابعة المسمترة ههه
    بارك الله فيك​
     
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    habchisalaheddin, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:41
    #6

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