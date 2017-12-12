مشاركة في مسابقة الطبخ لعيد اللمة 12



السلام عليكم و رحمة الله



في الحقيقة انا ما علاباليش بالطبخ هذا و كذا ههه



نعرف ناكل وي ههه بصح كذا و ادي و جيب خاطيني ههه



بصح و الله مقير كي درتلي اشارة قلت ما نخليهاش في قلبك ههه



راني جيت نطلعلك المورال و نقولك راك درت حاجة فور ههه



روح شارك فيها في ماستر شيف دار الشيوخ ههه



بصح الصورة الاخيرة راك جبتها فور ياو ههه منتدى اللمة و كذا ههه و الشموع هذوك ههه ياااودي طري بيان قاع



ههه

بصح كن كملت خيرك و بعثتلنا شوية ههه نعطوك العنوان و ابعث القاطو ههه حقا راها التكنلوجيا اطبخ يفوح



هههه

شكرا خويا حليم يعطيك الصحة









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