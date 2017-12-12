مشاركة في مسابقة الطبخ لعيد اللمة 12

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يشرفني أن أشارك معكم في المسابقة عائلة حلم كبير الصغيرة تتمنى للمة الجزائرية عمر مديد وكل عام وهي بخير ونڤولولها راكي طلعتي للمتوسطة مبروك عليك هههه كعكة مخترعة (رانا نختارعو هنا ) الطريقة نخلط 180 غرام فرينة 100 غرام سكر قرصة ملح مغرف صغيرة خميرة 170 غرام حليب ما يعادل نصف ربع اللتر اي الثمن 4 صفار بيض غرف صغيرة فاني سائلة أو العادية 100 غ زيت في نفس الوقت نطلع بياض البيضات مع قرصة ملح في الخلاط أو باليد حتى يصبح كالثلج ثم نضيف 50 غرام سكر ونكمل حتى يختلط السكر جيدا نضيف بياض البيض مثل الثلج للخليط الأول على مهل لكي لا نفقد الفقاعات الجميلة نضعه في بلاتو مدهون بالزيت ومرشوش بالفرينة الزينة نسخنو الفور على 160 درجة مئوية حرارية وندخلها لقدرها المحتوم مسكينة وننتظرها حتى تنضج ،ولكي نعرف أنها نضجت ندخل سكينا في قلبها قصدي في الكعكة وعندما لا يخرج مليء بالدماء قصدي الكعكة غير الناضجة ويخرج ناشف هناك سبق السيف العدل ..،،،راها طابت هههه وهي تطيب يا حراير ديرو السيرو ( زوج كيسان ماء زائد كاس سكر زائد ربع ليمونة ميام ميام وخليوها تقلي فالقلاية عشر دقايق ) تحبو تديروه كيما لبارح وتخبيوه على ولادكم يعودو يشربوه ويخليوكم هكذاك ها ها شربوها مليح تلڤاوها عطشانة من السخانة نتاع الفور مسكينة نتركها تبرد خمس ساعات في الخمس ساعات سيداتي عندكم الوقت تروحو للسوڤ وتجيو ههه قصدي تديرو كرام شانتيي نجيبو كرام فراش ليكيد باردة تحرڤ (25 سل ) قشدة سائلة ونطلعوها فالروبو مليح ونضيفولها 25 غرام سكر رطب نڤولو سكر قندلي هههه تخلطو مليح حتى كي تهزيها في صبعك تولي كي منڤار الوعل ( منقار العصفور ) ثم ثم حبسي وحطيها فالفريڤو ... مع الشكوكولا وبعض الملونات وباطة نتاع تمر نحينالها الرسمة نتاع الخريطة ههه يكتمل العمل وما تنساوش مع عياط الاولاد وهرجهم ،وجريهم في جميع الأنحاء ومع رشوة مني لوزارة الاقتصاد والموارد البشرية خرجت هاذ الكعكة ،بالمناسبة نشكرو هاذ الوزارة بزاف ما تضحكوش نزعفو أكل العائلة وأنا زعما نكتب فيها تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير ما كفاتش البلاصة اليكم الصور هذا كأس لقياس المقادير ما عنديش ثناش شمعة هههه أتمنى أن تعجبكم بالنسبة للمذاق راها فالثلاجة مزلت ما ضڤتش ما هانتش علينا نڤطعوها ههههه وأنا وعائلتي الصغيرة نرجو من الله أن تبقى اللمة دائما تجمع كل الاحباب وترشد كل تائه وتعين كل محتاج كل عام واللمة الجزائرية بألف خير تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير حلم كبير