مشاركة في مسابقة الطبخ لعيد اللمة 12

الموضوع في 'ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري' نشر بواسطة حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 19:45.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,743
    الإعجابات المتلقاة:
    10,321
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    يشرفني أن أشارك معكم في المسابقة

    عائلة حلم كبير الصغيرة تتمنى للمة الجزائرية عمر مديد وكل عام وهي بخير ونڤولولها راكي طلعتي للمتوسطة مبروك عليك هههه



    كعكة مخترعة
    (رانا نختارعو هنا )

    الطريقة
    نخلط
    180 غرام فرينة
    100 غرام سكر
    قرصة ملح
    مغرف صغيرة خميرة
    170 غرام حليب ما يعادل نصف ربع اللتر اي الثمن
    4 صفار بيض
    غرف صغيرة فاني سائلة أو العادية
    100 غ زيت
    في نفس الوقت نطلع بياض البيضات مع قرصة ملح في الخلاط أو باليد حتى يصبح كالثلج ثم نضيف 50 غرام سكر ونكمل حتى يختلط السكر جيدا
    نضيف بياض البيض مثل الثلج للخليط الأول على مهل لكي لا نفقد الفقاعات الجميلة
    نضعه في بلاتو مدهون بالزيت ومرشوش بالفرينة الزينة
    نسخنو الفور على 160 درجة مئوية حرارية
    وندخلها لقدرها المحتوم مسكينة

    وننتظرها حتى تنضج ،ولكي نعرف أنها نضجت ندخل سكينا في قلبها قصدي في الكعكة وعندما لا يخرج مليء بالدماء قصدي الكعكة غير الناضجة ويخرج ناشف هناك سبق السيف العدل ..،،،راها طابت هههه
    وهي تطيب يا حراير ديرو السيرو ( زوج كيسان ماء زائد كاس سكر زائد ربع ليمونة ميام ميام وخليوها تقلي فالقلاية عشر دقايق ) تحبو تديروه كيما لبارح وتخبيوه على ولادكم يعودو يشربوه ويخليوكم هكذاك ها ها
    شربوها مليح تلڤاوها عطشانة من السخانة نتاع الفور مسكينة
    نتركها تبرد خمس ساعات
    في الخمس ساعات سيداتي عندكم الوقت تروحو للسوڤ وتجيو ههه
    قصدي تديرو كرام شانتيي
    نجيبو كرام فراش ليكيد باردة تحرڤ (25 سل ) قشدة سائلة ونطلعوها فالروبو مليح ونضيفولها 25 غرام سكر رطب نڤولو سكر قندلي هههه
    تخلطو مليح حتى كي تهزيها في صبعك تولي كي منڤار الوعل ( منقار العصفور ) ثم ثم حبسي وحطيها فالفريڤو ...

    مع الشكوكولا
    وبعض الملونات
    وباطة نتاع تمر نحينالها الرسمة نتاع الخريطة ههه
    يكتمل العمل
    وما تنساوش مع عياط الاولاد وهرجهم ،وجريهم في جميع الأنحاء
    ومع رشوة مني لوزارة الاقتصاد والموارد البشرية خرجت هاذ الكعكة ،بالمناسبة نشكرو هاذ الوزارة بزاف
    ما تضحكوش
    نزعفو أكل العائلة وأنا

    زعما نكتب فيها تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    ما كفاتش البلاصة

    اليكم الصور

    P_20171212_144538.jpg
    هذا كأس لقياس المقادير
    P_20171212_144555.jpg P_20171212_144803.jpg P_20171212_145541.jpg P_20171212_145835.jpg P_20171212_150015.jpg P_20171212_151731.jpg

    P_20171212_154123.jpg

    P_20171212_190539.jpg


    P_20171212_185905.jpg


    P_20171212_185957.jpg
    ما عنديش ثناش شمعة هههه

    P_20171212_190252.jpg

    أتمنى أن تعجبكم
    بالنسبة للمذاق راها فالثلاجة مزلت ما ضڤتش ما هانتش علينا نڤطعوها ههههه
    وأنا وعائلتي الصغيرة نرجو من الله أن تبقى اللمة دائما تجمع كل الاحباب
    وترشد كل تائه
    وتعين كل محتاج
    كل عام واللمة الجزائرية بألف خير
    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير (y)

     
    habchisalaheddin, لؤلؤة قسنطينة و أم منيــــــر معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 19:45
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,743
    الإعجابات المتلقاة:
    10,321
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 19:48
    #2
  3. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2010
    المشاركات:
    8,156
    الإعجابات المتلقاة:
    9,599
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الجنس:
    أنثى
    واااوو واااااو واااااو روووووووعة يااا خويااااااا
    عجبتني بزاف يعطيك الصحة يا خويا
     
    habchisalaheddin و حلم كبير معجبون بهذا.
    أشــواق 19, ‏12 ديسمبر 2017 على 19:51
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,668
    الإعجابات المتلقاة:
    34,933
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة

    السلام عليكم و رحمة الله

    في الحقيقة انا ما علاباليش بالطبخ هذا و كذا ههه

    نعرف ناكل وي ههه بصح كذا و ادي و جيب خاطيني ههه

    بصح و الله مقير كي درتلي اشارة قلت ما نخليهاش في قلبك ههه

    راني جيت نطلعلك المورال و نقولك راك درت حاجة فور ههه

    روح شارك فيها في ماستر شيف دار الشيوخ ههه

    بصح الصورة الاخيرة راك جبتها فور ياو ههه منتدى اللمة و كذا ههه و الشموع هذوك ههه ياااودي طري بيان قاع

    ههه
    بصح كن كملت خيرك و بعثتلنا شوية ههه نعطوك العنوان و ابعث القاطو ههه حقا راها التكنلوجيا اطبخ يفوح

    هههه
    شكرا خويا حليم يعطيك الصحة




     
    حلم كبير معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏12 ديسمبر 2017 على 19:54
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,743
    الإعجابات المتلقاة:
    10,321
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 19:54
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,743
    الإعجابات المتلقاة:
    10,321
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    شكرا على التشجيع يعطيك الصحة
    حبيت نحتافلو بعيد اللمة كثر من مشاركة في مسابقة
    سعداء هنا جميعا أنها نالت اعجابك
    بارك الله فيك
    احترامي وتقديري
     
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 19:57
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,743
    الإعجابات المتلقاة:
    10,321
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    ههههه بارك الله فيك
    أنا نكتب ونصور ههههه
    ما هانتش عني نخليهم ياكلوها ههههه
    نخليوها ذكرى خخخخ

    نبعث لخويي نبعثهالك كاملة للجامعة

    بارك الله فيك ما خليتهاش في خاطري
    ربي يحفظك
    احترامي وتقديري

     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:00
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    11,712
    الإعجابات المتلقاة:
    45,033
    نقاط الجوائز:
    1,901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم
    ماشاء الله وتبارك الرحمن والله هايلة تهبل الله يبارك
    والله بدون مجاملة خرجت تسخف ما شاء الله
    ربما مالفين نشوفو على القنوات احترافية في صنع الكعكات وتزيينها
    ولكن الكعكة تاعك أجمل من اي كعكة محترفة الصنع خاطر
    الكعكة تاعك يميزها المشاعر يعني نحسو صح أنك خدمت الكعكة بقلبك
    وهذا دليل على محبتك للمة، يعني بارك الله فيك
    وأنا دائما نقول أني نحب البساطة في اي حاجة وعلى هادي عجبتني هاد الكعكة بزاف
    المهم بصحتكم نتا والعائلة الكريمة تاكلوها بالصحة والهنا ان شاء الله
    خسارة لو تقدرو تبعتولنا طرف من تم :cry:
    يعطيك الصحة خويا وبالتوفيق ان شاء الله ربي يهنيك
    تحياتي
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:03
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,176
    الإعجابات المتلقاة:
    19,716
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    يااااااااااااااا وااااش هذا
    رووووووووووعة و من بلاد المهجر كل هذا الحب للمة و للجزاير
    ربي يحفظك خويا حليييم
    أنت متميز دائما
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:06
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,743
    الإعجابات المتلقاة:
    10,321
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم
    أهلا بالاخت لؤلؤة
    الله يسلمك الاخت الكريمة ويعيشك
    الاولاد ما خلاوناش نكتبوها مليح متحمسين كثر مني تڤول عارفين لواش هاذي هههه
    راني علقت حتى كرهت في طريقة صنع الكعكة ههههه
    المهم أنها معبرة جات عوجة شويه بصح الكتبة واضحة ههههه
    كون لڤيت كيفاه نبعثلكم نبعثلكم ههه
    ڤلتلهم خليوني نتفرج فيها ڤبل باه تاكلوها ههههه
    يدرا يا طعمها
    شكرا على المرور والاطراء
    بارك الله فيك
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:13
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,743
    الإعجابات المتلقاة:
    10,321
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم
    أهلا بالأخ الامين
    ربي يحفظك خويا ويعيشك هذا من لطفك
    وراها فيها فيها الماعن :cry: ههههه

    باه نحتفل بعيد اللمة ،وعيد انتسابي معا في 24 ديسمبر الفارط

    كل عام وأنتم بألف خير
    وإن شاء الله يفتح الله في وجهك الابواب
    وتعرف حياتك سعادة لا تعرف منها الغروب
    احترامي وتقديري
     
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 20:18
    #11

مشاركة هذه الصفحة