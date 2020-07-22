كيكة لذيذة بكريمة الزبدة السويسرية

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين

الحمد لله الذي رزقنا من فضله

اللهم بارك لنا فيما اطعمتنا واطعمنا خيرا منه وبارك لنا فيما سقيتنا وزدنا منه

اليوم رح نعملو كيكة مختلفة في طريقتها على الي موالفة نخدمها في فصل الصفار على البياض رح تكون طريقة بسيطة



القاعدة كالعادة لكل حبة بيض 30 غ من السكر و30غ من الفرينة ونصيحة الفرينة الخاصة بالحلويات هدو الخفاف يكون مكتوب فيها T45

حنا نقصنا شوي من السكر لانو مباعد رح نشربو الجنواز بالسيرو ورح تتشبع بالكريمة يسمى بش ما تكونش حلوى بزاف







نضيف فانيليا



ثم 180غ من الفرينة منخولة مع قرصة خميرة الحلوى ونحرك تدريجيا بالعقل بواسطة ملعقة خشبية او سباتيل









نواسيو ورق الطهي في القاعدة تع المول و ندهن بالزيت ونرش بالفرينة في الحواف ونفرغ الخليط

حنا ستعمنا زوج تع لي مول مختلفين في الحجم وكي تطيب نتأكدو بواسطة موس ندخلوه فالعمق ادا خرج ناشف معنتها راهي طابت











لما تبرد تماما نقطعوها من 3 طبقات الى 4 طبقات حسب وش تحبو

حنا حطينها فالبراد قبل ما نقطعوها



تحضير كريمة الزبدة السويسرية :

3 بياض بيض مع 160غ سكر عادي نحطوه على حمام مائي ونخلطو حتى يذوب السكر فالبياض البيض



لما ناخذ باصبعي شوي من الخليط ونبقى نواسيه بالابهام والسبابة كي يدير خيوط معناها خلاص



نفرغوه فالوعاء ونبدا نطلع فيه بالخلاط الكهربائي على سرعة عاليىة حتى يتشاعف حجمه ويشد روحه ويبرد تماما ويدير منقار العصفور

نبداو نضيفو تدريجيا 250 غرام من الزبدة مع الخلط المستمر (استعملو زبدة خاصة بالكريميات خاطش المارغرين ما تمدش نتيجة مليحة ) حتى تولي كريمة شادة روحها













شكلها يجي هكدا

حنا زدنالها ذوق الكراميل

حضرنا كراميل ذوبنا السكر وزدنالو اما حليب او كريمة سائلة









نقطعو الكيكة الى طبقات ونشربو كل طبقة بالسيرو ونواسيو طبقة من الكريمة وهكذا دواليك

ثم التزيين حسب ذوقكم









هنا استعملت شريط من ورق شفاف لي نستعملوه فوق لاباج دو قارذ تع البحوث

شكلت خطوط مائلة ومتعاكسة عليه وحطيتها تبرد قيس ما تشد روحها وتكون قابلة للطي بحيث دورتها على جدار الكيك ورجعتها تبرد ومباعد نحيت هداك الورق البلاستيكي الشفاف













5 حبات بيض نحطوهم في الوعاء مع 150غ سكر عادي ونضربهم مليح مليح بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الحجمنضيف فانيلياثم 180غ من الفرينة منخولة مع قرصة خميرة الحلوى ونحرك تدريجيا بالعقل بواسطة ملعقة خشبية او سباتيلنواسيو ورق الطهي في القاعدة تع المول و ندهن بالزيت ونرش بالفرينة في الحواف ونفرغ الخليطحنا ستعمنا زوج تع لي مول مختلفين في الحجم وكي تطيب نتأكدو بواسطة موس ندخلوه فالعمق ادا خرج ناشف معنتها راهي طابتلما تبرد تماما نقطعوها من 3 طبقات الى 4 طبقات حسب وش تحبوحنا حطينها فالبراد قبل ما نقطعوهاتحضير كريمة الزبدة السويسرية :3 بياض بيض مع 160غ سكر عادي نحطوه على حمام مائي ونخلطو حتى يذوب السكر فالبياض البيضلما ناخذ باصبعي شوي من الخليط ونبقى نواسيه بالابهام والسبابة كي يدير خيوط معناها خلاصنفرغوه فالوعاء ونبدا نطلع فيه بالخلاط الكهربائي على سرعة عاليىة حتى يتشاعف حجمه ويشد روحه ويبرد تماما ويدير منقار العصفورنبداو نضيفو تدريجيا 250 غرام من الزبدة مع الخلط المستمر (استعملو زبدة خاصة بالكريميات خاطش المارغرين ما تمدش نتيجة مليحة ) حتى تولي كريمة شادة روحهاشكلها يجي هكداحنا زدنالها ذوق الكراميلحضرنا كراميل ذوبنا السكر وزدنالو اما حليب او كريمة سائلةنقطعو الكيكة الى طبقات ونشربو كل طبقة بالسيرو ونواسيو طبقة من الكريمة وهكذا دواليكثم التزيين حسب ذوقكمهنا استعملت شريط من ورق شفاف لي نستعملوه فوق لاباج دو قارذ تع البحوثشكلت خطوط مائلة ومتعاكسة عليه وحطيتها تبرد قيس ما تشد روحها وتكون قابلة للطي بحيث دورتها على جدار الكيك ورجعتها تبرد ومباعد نحيت هداك الورق البلاستيكي الشفاف

على بركة الله