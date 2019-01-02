لصوص محترمون من هم ....إنهم اللماويون

السلام عليكم جميعا رواد اللمة أهلا وسهلا بكم عندي وبل أهلا وسهلا بي عندكم أرأيتم أنني أرحب بنفسي عندكم

اليوم عودتي للمة من أجل غض مهم ومهم جدا وهو تعليمكم فن السرقة وأي سرقة فهي فن رفيع لا تستغربون هل تظن أن السرقة لأي كان لا أبدا بل لها أناس محترفون لهذا تفضلوا لتتعلمو أصول السرقة المحترمة وركزوا معي في كلمة محترمة لننطلق إذن

هذا الأمين محمد فقط لمن لا يعرف وجهه ههههه

بالعود للموضوع ..... كثيرا من يرى صفات عند غيره يتمنى لو كانت فيه

كثيرا ما نرى شاب خلوق ومؤدب ونقوم بمقارنة بينه وبين أحد أفراد عائلتنا ربما أخانا ربما إبن عم ونتمنى لو واحد من أهنا يحمل تلك الصفات

وهاته سرقة محترمة أي نتمنى سرقة تلك الصفات وإنسابها لغير صاحبها

كثيرا ما نرى أناس يسرقون سرقة من نوع آخر لا أدري برأيكم محترمة أم لا وهي سرقة العمل أو المهنة أو الدراسة نعم حتى هاته وتسرق

عم كيرا مننرى جار يرى تجارة جاره ناجحة فيذهب ويمل نفس عمله لا لشيء فقط لأنه حسده في رزقه

جارة ما تمتهن عمل منزلي صناعة الحلويات مثلا نرى جارة اخرى كوّر ومد للأعور.....مهم أعمل عملها .... سرقة محترمة تحت إسم الرزق على الله

وكذا أنواع وانواع من السرقة المحترمة تحت مسميات كثيرة الآن أيها اللماويون نريد أن نسرق من بعضنا

قل لي ما عندك حتى أسرقك

كل عضو يدخل هنا ويشر لعضو ما أي أنه سيسرقه في شيء ما مثلا أنا أستدعي مريم قسنطينة لسرقتها وسأخبركم بما سرقت من مريم سرقة محترمة

وبل أنا سرقت من كل الأعضاء لكن مخافة أن تحسدوني سوف أضع مريم وفقط اترك الباقي حتى تسرقو قليلا منه المؤمن حتى وهو يسرق لا يكون أناني يترك يره يسرق

سرقت من مريم هدوء الأعصاب بعكسي تماما بركان راقد وإذا ناض نوضو البراكين الأخرى حتى اللي عندو قرون ميت مش راقد

سرقت منها القدرة على التعامل مع الجميع في وقت واحد وبنفس الروح دون تعب .....شابو لك مريومة

سرقت منك يا مريم عفويتك خاطر اختك ليليا منين ذاك تطرطق كالماييز لانو الهبال العفوية زوج طرق يخلاصو عند خط غرينيتش محال باه يتلاقاو

واش نقول واش نزيد واش سرقت واش خليت يا مريم وقريب معولة نسرقك كومبلي

أي عضو تخططون لسرقته وترى ما ذا يملك ؟ ​

إستدعوا أحبائكم لسرقتهم فنحن مميزون لأننا لا نسرق من نكرههم بل من من الحب فقط ألم يقولو ومن الحب ما قتل ففي اللّمة من الحب ما سرق ​

لصوصي الأعزاء ساحة الإنحراف أمامكم وضحاياكم أريدهم هنا علني أجد شخصا أخر أعرف ممتلكاته وأساعدكم في سرقته ​

وأخباروني أن الأخ فور آلجيريا يملك سيارة بورش علنني أخطط مع الأمين محمد لسرقتها ومن يدري ​

حلمي في السرقة أن أسرق اللّمة ​

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