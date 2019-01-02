لصوص محترمون من هم ....إنهم اللماويون

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم جميعا رواد اللمة أهلا وسهلا بكم عندي وبل أهلا وسهلا بي عندكم أرأيتم أنني أرحب بنفسي عندكم
اليوم عودتي للمة من أجل غض مهم ومهم جدا وهو تعليمكم فن السرقة وأي سرقة فهي فن رفيع لا تستغربون هل تظن أن السرقة لأي كان لا أبدا بل لها أناس محترفون لهذا تفضلوا لتتعلمو أصول السرقة المحترمة وركزوا معي في كلمة محترمة لننطلق إذن
1546449181219.png هذا الأمين محمد فقط لمن لا يعرف وجهه ههههه

بالعود للموضوع ..... كثيرا من يرى صفات عند غيره يتمنى لو كانت فيه
كثيرا ما نرى شاب خلوق ومؤدب ونقوم بمقارنة بينه وبين أحد أفراد عائلتنا ربما أخانا ربما إبن عم ونتمنى لو واحد من أهنا يحمل تلك الصفات
وهاته سرقة محترمة أي نتمنى سرقة تلك الصفات وإنسابها لغير صاحبها
كثيرا ما نرى أناس يسرقون سرقة من نوع آخر لا أدري برأيكم محترمة أم لا وهي سرقة العمل أو المهنة أو الدراسة نعم حتى هاته وتسرق
عم كيرا مننرى جار يرى تجارة جاره ناجحة فيذهب ويمل نفس عمله لا لشيء فقط لأنه حسده في رزقه
جارة ما تمتهن عمل منزلي صناعة الحلويات مثلا نرى جارة اخرى كوّر ومد للأعور.....مهم أعمل عملها .... سرقة محترمة تحت إسم الرزق على الله
وكذا أنواع وانواع من السرقة المحترمة تحت مسميات كثيرة الآن أيها اللماويون نريد أن نسرق من بعضنا
قل لي ما عندك حتى أسرقك .........
1546449682181.png

كل عضو يدخل هنا ويشر لعضو ما أي أنه سيسرقه في شيء ما مثلا أنا أستدعي مريم قسنطينة لسرقتها وسأخبركم بما سرقت من مريم سرقة محترمة
وبل أنا سرقت من كل الأعضاء لكن مخافة أن تحسدوني سوف أضع مريم وفقط اترك الباقي حتى تسرقو قليلا منه المؤمن حتى وهو يسرق لا يكون أناني يترك يره يسرق
سرقت من مريم هدوء الأعصاب بعكسي تماما بركان راقد وإذا ناض نوضو البراكين الأخرى حتى اللي عندو قرون ميت مش راقد
سرقت منها القدرة على التعامل مع الجميع في وقت واحد وبنفس الروح دون تعب .....شابو لك مريومة
سرقت منك يا مريم عفويتك خاطر اختك ليليا منين ذاك تطرطق كالماييز لانو الهبال العفوية زوج طرق يخلاصو عند خط غرينيتش محال باه يتلاقاو
واش نقول واش نزيد واش سرقت واش خليت يا مريم وقريب معولة نسرقك كومبلي

أي عضو تخططون لسرقته وترى ما ذا يملك ؟
إستدعوا أحبائكم لسرقتهم فنحن مميزون لأننا لا نسرق من نكرههم بل من من الحب فقط ألم يقولو ومن الحب ما قتل ففي اللّمة من الحب ما سرق
لصوصي الأعزاء ساحة الإنحراف أمامكم وضحاياكم أريدهم هنا علني أجد شخصا أخر أعرف ممتلكاته وأساعدكم في سرقته
وأخباروني أن الأخ فور آلجيريا يملك سيارة بورش علنني أخطط مع الأمين محمد لسرقتها ومن يدري
حلمي في السرقة أن أسرق اللّمة
1546451949160.png
 

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soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
216
الإعجابات
490
النقاط
13
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
هههه لعبة شابة بصح ماشي السرقة حراااام اي نوع من السرقة حرام ولا يوجد سرقة محترمة او غيرها بل السرقة سرقة ولكن علا بالي بلي انتي مراكيش قاصدة السرقة بمعنى سرقة راكي قاصدة ما تحبه في غيرك من اعضاء اللمة راني فهمتك ولكن ياريتك غيرتي
كلمة سرقة آآسفة لانني نتفلسف بزاااف سمحيلي غير قعدت في خاطري وحبيت نقولها ولكن يشرفني اني ابدأ
العضو الي اختاره هو..................
@Soumia hadj mohammed
وراني حابة نسرقلها كاميرا نتاعها باه نولي نصور بيها هههه
تعجبني بزااف فووور نتمنى تستمر وتعطينا صور اجمل من سابقتها
وكذلك الكثير من الاعضاء ههه كلكم متميزون وعندكم الكثير من المفاجآت التي تثير غيركم
وكذلك @ماغيكاي تشان حابة نسرقلها.....قلبها قاتلك ماهيش حاباتو مي مانيش حابة نديه حابة نعطيه لصديقتي ههه لازمها قلب طيب كيما قلب ماغيكاي ههه
وكذلك @sami44 حابة نسرقلوا الحرفة نتاعو في الطلاء ههه باه نطلي دارنا ههه يعجبني بزاااف الديكور لي يديروا فووور (y)(y)(y)
تقبلي تحياتي واحتراماتي
احييك على موضوع الرائع وسيجد تفاعل كبير ان شاء الله
 
آخر تعديل:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,426
الإعجابات
21,506
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا والف مرحبا بالاخت ليليا وكما عودتنا بمواضيعها الحصرية والجميلة
ان شاء الله راكم بالف خير يارب وان شاء الله الصحة تكون احسن
اشتقنا لتواجدك هنا ولحروفك ولمواضيعك المميزة دائما
الحمد لله، انا لم اسرق اي شيء من اي عضو لدي شخصيتي واسلوبي اللذان قمت بجعلهما هكذا على مراحل متفاوتة، لست كاملة اكيد ولدي عيوب وساصلحها باذن الله بطريقتي لكنها عيوبي اتجاه نفسي وتؤذيني انا ولا تؤذي غيري لدا لا اهتم كثيرا هههههههههه
يعجبني الكثير من الاعضاء والعضوات وشخصية الكثير منهم ماشاء الله لا قوة الا بالله، وايضا مواضيعهم ومشاركاتهم المفيذة كثيرا جدا بارك الله فيهم وجزاهم كل خير
بارك الله فيك للموضوع المميز اختي الكريمة
سلمت يمناك وفي انتظار مواضيعك الجميلة
ارجو تقبل مروري، في المتابعة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,426
الإعجابات
21,506
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#4
قال soso ana:
هههه لعبة شابة بصح ماشي السرقة حراااام اي نوع من السرقة حرام ولا يوجد سرقة محترمة او غيرها بل السرقة سرقة ولكن علا بالي بلي انتي مراكيش قاصدة السرقة بمعنى سرقة راكي قاصدة ما تحبه في غيرك من اعضاء اللمة راني فهمتك ولكن ياريتك غيرتي
كلمة سرقة آآسفة لانني نتفلسف بزاااف سمحيلي غير قعدت في خاطري وحبيت نقولها ولكن يشرفني اني ابدأ
العضو الي اختاره هو..................
@Soumia hadj mohammed
وراني حابة نسرقلها كاميرا نتاعها باه نولي نصور بيها هههه
تعجبني بزااف فووور نتمنى تستمر وتعطينا صور اجمل من سابقتها
وكذلك الكثير من الاعضاء ههه كلكم متميزون وعندكم الكثير من المفاجآت التي تثير غيركم
وكذلك @ماغيكاي تشان حابة نسرقلها.....قلبها قاتلك ماهيش حاباتو مي مانيش حابة نديه حابة نعطيه لصديقتي ههه لازمها قلب طيب كيما قلب ماغيكاي ههه
وكذلك @sami44 حابة نسرقلوا الحرفة نتاعو في الطلاء ههه باه نطلي دارنا ههه يعجبني بزاااف الديكور لي يديروا فووور (y)(y)(y)
تقبلي تحياتي واحتراماتي
احييك على موضوع الرائع وسيجد تفاعل كبير ان شاء الله
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ياو منيش عارفة كيفاه راكي تشوفي انه قلبي طيب، نظن ندي رقمك ونمدلك تحكي مع دارنا بالاخص اختي وتقلك كيفاه انا قلبي بيض كيما البترول لتم ترجعي تامنيني ههههههههههههههههه
اتشرف كثيرا جدا برايك غاليتي، واتمنى حقا من قلبي ان ارقى له ولحسنه ان شاء الله يارب
تحياتي القلبية غاليتي
 
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