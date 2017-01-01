حكم وعبارات رائعة ..~





مساء الخير







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مساء الخير****

قولوا لمن تحبوا سلاما .. فقول المحب للمحب شفاء. - ابن الفارض

فعل الخير حسن والأحسن منه ستره. - قاسم أمين



نعيش في عالم غريب , كل شيء فيه أصبح ممكناً. - أونوريه دي بلزاك ​

كنت في بعض الأحيان أتلقى من عيونها رسالة جميلة. - ويليام ووردزوورث ​



ربما لم يعلّق الآخرون آمالاً عريضة علي , ولكني كنت أعلّق آمالاً عريضةً على نفسي. - تشارلي تشابلن ​



يومٌ بدونك .. لايمكن أن أسميه يوماً. - تون هيرمانس ​



وأغني ببطء ، أغني لنفسي وحدها .. أغاني غامضة أنظمها ، وأنا أنتظر. - ف رناندو بيسوا ​



حين حكمت القلب في أمور العقل سقط الجسد بينهما. - خولة حمدي ​



قد يبدو الجبل من بعيد وكأنه حجر. - هاورد فاست ​



الأمر أشبه بأنني أريدك أن تعلم، ولا أود إخبارك. - جبران خليل جبران ​



تدري نوبات السفن لو ضاق خاطرها بجبن قبطانها تسافر وحدها. - مظفر النواب ​

نَظرّ ﺍﻟﻤُﺤﺐ إلى المُحِبِّ ﺳﻼﻡ .. وﺍﻟﺼﻤﺖُ ﺑَﻴﻦ ﺍﻟﻌَﺎﺭِﻓِﻴﻦَ ﻛﻼﻡ. - أحمد بن علوان ​



نحن أقوياء، لا عليك من كلام المحبطين، نحن نستيقظ كل يوم لنعيش الحياة نفسها في المكان نفسه مع نفس الأشخاص هذا بحد ذاته كفاح. - فيودور دوستويفسكي ​

كثيرا ما يخطئ الناس في الظن بأن التواضع يقهر الكبرياء .. هناك حالات عدة ، لا يجدي التواضع فيها فتيلا، ويكون فيها بالاضافة الى ذلك عائقا ولا سيما عندما يستخدم في التعامل مع أناس متغطرسين ، قد يدفعهم الحسد أو أي شيء آخر ، إلى حمل الكراهية لك. - نيكولو مكياڤلي ​



يجب أن يكون لدى المرء حُب , حب كبير في حياته، لأنه ضد حالات اليأس غير المبرر التي تضنينا ألبير كامو ​



البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، و يحاسب في الآخرة حساب الأغنياء علي بن ابي طالب رضي الله عنه ​



حين يبكي الشجاع يضحك الجبان. - علي بن ابي طالب رضي الله عنه ​



إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، أو التثبط فيها عند إمكانها. - علي بن ابي طالب رضي الله عنه ​



أداء الأمانة مفتاح الرزق. - علي بن ابي طالب رضي الله عنه ​

لا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حراً علي بن ابي طالب رضي الله عنه ​



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