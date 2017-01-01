  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة
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حكم وعبارات رائعة ..~

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة (الصياد), ‏20 ديسمبر 2017 على 21:52.

  1. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    مساء الخير

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    قولوا لمن تحبوا سلاما .. فقول المحب للمحب شفاء. - ابن الفارض

    فعل الخير حسن والأحسن منه ستره. - قاسم أمين

    نعيش في عالم غريب , كل شيء فيه أصبح ممكناً. - أونوريه دي بلزاك

    كنت في بعض الأحيان أتلقى من عيونها رسالة جميلة. - ويليام ووردزوورث


    ربما لم يعلّق الآخرون آمالاً عريضة علي , ولكني كنت أعلّق آمالاً عريضةً على نفسي. - تشارلي تشابلن


    يومٌ بدونك .. لايمكن أن أسميه يوماً. - تون هيرمانس


    وأغني ببطء ، أغني لنفسي وحدها .. أغاني غامضة أنظمها ، وأنا أنتظر. - فرناندو بيسوا


    حين حكمت القلب في أمور العقل سقط الجسد بينهما. - خولة حمدي


    قد يبدو الجبل من بعيد وكأنه حجر. - هاورد فاست


    الأمر أشبه بأنني أريدك أن تعلم، ولا أود إخبارك. - جبران خليل جبران


    تدري نوبات السفن لو ضاق خاطرها بجبن قبطانها تسافر وحدها. - مظفر النواب


    نَظرّ ﺍﻟﻤُﺤﺐ إلى المُحِبِّ ﺳﻼﻡ .. وﺍﻟﺼﻤﺖُ ﺑَﻴﻦ ﺍﻟﻌَﺎﺭِﻓِﻴﻦَ ﻛﻼﻡ. - أحمد بن علوان


    نحن أقوياء، لا عليك من كلام المحبطين، نحن نستيقظ كل يوم لنعيش الحياة نفسها في المكان نفسه مع نفس الأشخاص هذا بحد ذاته كفاح. - فيودور دوستويفسكي


    كثيرا ما يخطئ الناس في الظن بأن التواضع يقهر الكبرياء .. هناك حالات عدة ، لا يجدي التواضع فيها فتيلا، ويكون فيها بالاضافة الى ذلك عائقا ولا سيما عندما يستخدم في التعامل مع أناس متغطرسين ، قد يدفعهم الحسد أو أي شيء آخر ، إلى حمل الكراهية لك. - نيكولو مكياڤلي


    يجب أن يكون لدى المرء حُب , حب كبير في حياته، لأنه ضد حالات اليأس غير المبرر التي تضنينا ألبير كامو


    البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، و يحاسب في الآخرة حساب الأغنياء علي بن ابي طالب رضي الله عنه


    حين يبكي الشجاع يضحك الجبان. - علي بن ابي طالب رضي الله عنه


    إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، أو التثبط فيها عند إمكانها. - علي بن ابي طالب رضي الله عنه


    أداء الأمانة مفتاح الرزق. - علي بن ابي طالب رضي الله عنه

    لا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حراً علي بن ابي طالب رضي الله عنه


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    التعديل الأخير: ‏20 ديسمبر 2017 على 21:57
    (الصياد), ‏20 ديسمبر 2017 على 21:52
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