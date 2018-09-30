الجمل التي لا محل لها من الإعراب & التي لها محل من الإعراب

الجمل التي لا محل لها من الإعراب:



جزم و منها:

-أ- الجملة الابتدائية: هي كل جملة تقع في بداية الكلام، في بداية الفقرة، أو بعد نقطة مثل العلم نور) (ينتصر الحق)

أ (- أصلحك الله-) بالفضيلة ٌ -ب- الجملة الاعتراضية: هي كل جملة تقع بين مطتين - - و تفصل بين شيئين متلازمين مثل: اعتصم

-ج- الجملة التفسيرية: هي كل جملة تأتي بعد أي أو أن التفسيريتين، قال تعالى:<<وأوحينا إليه أن (اصنع الفلك)>>

-د- الجملة الواقعة صلة وموصول: وهي كل جملة تأتي بعد اسم موصول قال تعالى: <<قد أفلح من (تزكى)>>

-ه- الجملة الواقعة جوابا لقسم: وهي كل جملة تقع بعد قسم قال تعالى: << تاهلل (لأكيدن أصنامكم)>>

-و- الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم: وهي كل جملة تقع بعد أداة شرط غير جازمة مثل: لو اجتهدت (لنجحت)

-ز- الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب: وهي كل جملة تأتي بعد جملة من الجمل السابقة مثل: العلم نور و(الجهل ظلام) هي الجمل التي لا تحل محل كلمة مفردة ومن ثم لا تقع موقع رفع أو نصب أو جر أوجزم و منها:-أ- الجملة الابتدائية: هي كل جملة تقع في بداية الكلام، في بداية الفقرة، أو بعد نقطة مثلالعلم نور) (ينتصر الحق)أ (- أصلحك الله-) بالفضيلة ٌ -ب- الجملة الاعتراضية: هي كل جملة تقع بين مطتين - - و تفصل بين شيئين متلازمين مثل: اعتصم-ج- الجملة التفسيرية: هي كل جملة تأتي بعد أي أو أن التفسيريتين، قال تعالى:<<وأوحينا إليه أن (اصنع الفلك)>>-د- الجملة الواقعة صلة وموصول: وهي كل جملة تأتي بعد اسم موصول قال تعالى: <<قد أفلح من (تزكى)>>-ه- الجملة الواقعة جوابا لقسم: وهي كل جملة تقع بعد قسم قال تعالى: << تاهلل (لأكيدن أصنامكم)>>-و- الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم: وهي كل جملة تقع بعد أداة شرط غير جازمة مثل: لو اجتهدت (لنجحت)-ز- الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب: وهي كل جملة تأتي بعد جملة من الجمل السابقة مثل: العلم نور و(الجهل ظلام)

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الجمل التي لها محل من الإعراب:

هي الجمل التي تحل محل المفرد وتأتي في محل رفع أو نصب أوجر أو جزم ومنها:

-أ- الجملة الواقعة خبرا: وهي كل جملة تقع خبرا لمبتدأ أو خبرا لناسخ {إن وأخواتها أو كان وأخواتها} مثل: العلم (ينفع صاحبه).

-ب- الجملة الواقعة في محل نصب حالا: وهي كل جملة تأتي فضلة {زائدة} بعد معرفة، مثل: جاء الطفل (يجري).

-ج- الجملة الواقعة في...نعتا: وهي كل جملة تأتي فضلة {زائدة} بعد نكرة، مثل: جاء طفل (يجري).

-د- الجملة الواقعة مفعولا به: وهي كل جملة تأتي بعد الفعل {قال} أو ما معناه، مثل: قال المتهم: (أنا بريء).

-ه- الجملة الواقعة مضافا إليه: وهي كل جملة تأتي بعد ظرف زمان غير منون، مثل: سأسافر حين (يعتدل الجو).

-و- الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم: وهي كل جملة تأتي بعد أداة شرط وجملة فعل الشرط وتقترن بالفاء أو إذا

قال تعالى:<<إن ينصركم الله (فلا غالب لكم) >>

-ز- الجملة الواقعة تابعة لجملة لها محل من الإعراب: وهي كل جملة تأتي معطوفة على جملة لها محل من الإعراب

مثل: العلم ينفع و (يرفع )