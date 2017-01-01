الاجتياح المغولي الاكبر ..*مشاركتي في مسابقة اُكتب قصة*

يااااااااه ماهذاقصة و لا أروع

سرد للواقع بطريقة التألم

و نقل على المباشر من ارض المعركة

تخيلت نفسي امام قناة إخبارية و المراسلة تنقل الأاحداث مباشرة

و القنابل تتفجر قربها و هي تحاول الوقوف بقوة

و الميكروفون يسقط من يدها فتلتقطه لتكمل نقل الخبر

ثم تسعف جريحا أخرا على المباشر أبتلع حبة بيمو في ارض المعركة

و هو بين الشهادة أو النصر

للأسف لو أخبرتني لأرسلت إليك أبنائي الأربعة ليكملوا القصة معاك

هبة صائمة و تحتاج فطور خاص من تحت أيديك

و ساجدة تبحث عن من يدرسها الفرنسية اكيد لن نجد أفضل منك

و إسلام يحب أن يلعب كرة القدم في الكولوار و غفران و مسلسل الصراخ و البكي ليلا و نهارا

و أمهم المتيمة بمسلسلات الأتراك و قطوسة الرماد و سلسلة إدي و لا خلي

لتكون النتيجة أنتحار فتات بسبب الأطفال الزرق و امهاتهم ههههههههههههه

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