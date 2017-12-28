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《 نداء استعانة إلى صانعات الرجال 》

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏28 ديسمبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    مقالة في مشروع: {النهوض بالأخت المسلمة}

    عنونتها بعنوان : -
    《نداء استعانة إلى صانعات الرجال》
    images.jpeg

    "ابنة الإسلامِ" نناديك فلا تتركينا ، ونستعين بك بعد الله فلا تخذلينا

    أنت أمنا وأنتي أختنا ، أنتي ابنتنا وأنتي زوجتنا .

    أفتترك الأمُّ ولدها أم تخذلُ الأختُ أخَاها أفتعقُ البنت أباها أم تخون الزوجةُ زوجها ‼️
    وبداية أقول لك
    images.jpeg

    أختاه : -

    أتتركينا《 ياصانعة الرجال 》وقد تشابكت الرماح ونودي في الساحات على الكفاح ؟
    أتتركينا《 يا صانعة الرجال 》وقد توالت الهزائم وضعفت في القلوب العزائم ؟
    images.jpeg
    أتتركينا《 يا صانعة الرجال 》وقد هدم للإسلام العرين ورجاله بين قتيل وسجين ؟
    أتتركينا《 يا صانعة الرجال 》 وقد انتهكت الأعراض وانتشرت في القلوب الشبهات والأمراض ؟
    أتتركينا《 يا صانعة الرجال 》وقد استأسدت يهود وقهرت أهل السنة والتوحيد ؟
    images.jpeg
    أتتركينا《 يا صانعة الرجال 》وقد ضيعت بالشوراع الولدان وهجرت السنة والقرآن ؟
    images.jpeg ❓❓❓❓❓❓❓
    "ابنة الإسلَامِ" أخرجك أعداءُ الإسلامِ من بيتِكِ : يُريدونَكِ فتنة ، وليضيع عملُكِ الذي أناطَهُ اللَّهُ بكِ لأنهمْ علموا دورك المهم ، وشأنك العظيم الذي أكده اللَّه سبحانه وتعالى بقوله :- 《وقرن في بيوتكن 》
    فقد يظنُّ البعضُ أنَّ استقرارَ المرأةِ هُو فقط كي لا تخرجَ فتفتن الرِّجالَ ، وتنشرَ الشهواتِ
    images.jpeg
    فمَن ظنَّ أنَّ هذا فقط هُو سببُ تأكيدِ الإسلامِ وأمرِه للمرأة أن تستقر في بيتِها فقد أخطأ الفهم ؛ بل يكون أعداء الإسلام أكثر منه فهمًا ❗ .
    images.jpeg
    فالإسلامُ أكد على المرأة وأمرَهَا أن تستقرَ في بيتِها وذلك لأن في خروجها فتنة للرِّجال نعم لكن.. في استقرارها أيضا سر عظيم ومهنة جليلة ألا وهي
    :-《صِنَاعةُ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ وَصِنَاعةُ الصَّالِحَاتِ》
    images.jpeg
    فلما عَلِم أعداءُ الإسلام دورك الحقيقي سعوا لإخراجك من بيتك ومِن مصنعك الذي تصنعينَ به الرِّجال وتُنتجين مِنه الصالحات اللواتي سيكن يومًا صانعاتٌ للرجال كما صنعت أمهاتهنَّ ذلك.
    images.jpeg
    وقد نجحوا بإخراجِك فاستطاعوا أنْ يُعطلوا مصَانعنا ويُخربوا علينا صانعاتِنا وقتها استطاعوا أن يهزمونا
    وكيف لا نُهزم وقد تركت المصانع في البيوتِ خاليةً من غيرِ صانعات .
    images.jpeg
    وكيفَ لا نُهزمُ وقد تركتِ دوركِ الحقيقي وعملَكِ الأساسي في صناعة الصالحين والصالحات ؟ وخرجتِ تُزاحمينَ الرِّجالَ في الوظائف والمحلات وفي العمل والحافلات .
    images.jpeg

    لذلك أذكرُكِ وأناشدُكِ أمِّي وأختي وابنتي أن ترجعنَ لمصانعِكنَّ فنحن بكنَّ نرتفعُ وبسببكنَّ ننخفضُ ، بكنَّ ننتصرُ وبسببكنَّ ننهزمُ ، بكنَّ نُرجِعُ مجدنا المفقود ونرجع تاريخنا التليد .
    images.jpeg
    《يا صانعات الرجال》كنَّ كسلفِكُنَّ الصالح من الصحابيات وغيرهنَّ من الصَّالحات لما كنَّ لا يتركنَ مصانعهُنَّ في البيوت فأخرجن لنَا قادةً عظامًا وعلماءَ أبرارًا ، قادة كأمثال الزبير بن العوام وصلاح الدين الأيوبي وقطز والظاهر بيبرس وغيرهم
    وأخرجن لنا علماء أمثال مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وابن تيمية وغيرهم من العلماء الأفذاذ .
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    《ياصانعات الرجال》ضحكوا عليكِ بقولِهم :
    《أَنْتِ نصفُ المجتمع》
    فاخرجي لتكملي النصف الآخر، واللَّهِ لقدْ كذبوا عليك .
    بل أنتِ كل المجتمع فكيفَ لا تكونين أنتِ كل المجتمع بل ملكته وأنت من تصنعين الصالحين والصالحات الذين يقودون الناس إلى بر الأمان وشاطئ الإيمان .
    images.jpeg

    ابنة الإسلام 《يا صانعة الرجال》عدن إلى مصانعكن ولا تكن الواحدة منكن خرَّاجة ولَّاجة فتترُك مصنعها وتضيع ما وكَّلها الله به ، عدن إلى بيوتكن وتمسكن بكتاب ربِّكن وسنة رسولكن كي تكن خير خلف لخير سلف .
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    فإن كنت لا تعلمين أختاه عملك ومهنتك وحجمك ووزنك فقد عرّفتُكِ به وإن كنت لا تعلمين عظم مؤامرات أعداء الدين عليك فقد نبهتُك عليها وكشفتُها لكِ .
    images.jpeg
    أبعد هذا تتركينا ، أبعد هذا تخذلينا ، أبعد هذا تُعينين أعدائنا علينا
    أتتركينا وقد كثرت علينا
    ذئاب الكفر تأكل من جناحي
    أتتركينا وذئاب الكفر ماتعبت
    تألب بني الأشرار من شتى البطاح .
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    أختاه 《يا صانعة الرجال》يا صانعة الصالحات والصالحين عودي إلى مصنعك فهُو ينتظرك لتديريه مرةً أخرى لتُرجعي لنا مجد أمتنا وتذكرينا بتاريخ رفعتنا .
    images.jpeg

    أختاه نحن الرِّجال بحاجةٍ لك أكثر من حاجتك لنا
    فلا تخذلينا في ساعة العسرة وتتركينا في وسط المعمعة وفيك بعد اللَّهِ نجاتُنا ونجدتُنا فمُدي لنا يدَ العون برجوعك لمصنعك واخذلي أعداء الدين برجوعك إلى وظيفتك ودورك الحقيقي الذي وكلك وأناطك الله به .
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    وأخيرًا أقولُ لك أختاه : -
    لا تتركينا وتكوني مع أعداء الدين علينا، بل كوني لنا ومعنا لا علينا فأنتي أمنا وأختنا وابنتنا وزوجتنا .
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    أسألُ اللَّهَ أن لا تكون مقالتي صرخة في وادٍ أو نفخة في رمادٍ
    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

    《كتبَهُ
    ✍: أبو مُحمَّد مُنِير الفياض السوري 》
     
    إلياس, ميلينا و قمر الوادي معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏28 ديسمبر 2017
    #1
  2. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    سلمت اناملك ع النقل
    بارك الله فيك ع هذه الصرخة القوية والغنية..
    جادت الأحرف ووفت وكفت بإذن الله، نسأل الله
    ان نكون ممن تسعد بقرّة عينها وتحقق شيئًا بما تزرع مع كل نبضة قلب...
    حفظك الله وأسعدك في الداريّن..
    ( اشتقنا لهمساتك )...
     
    *حزن النبلاء*, ميلينا و إلياس معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏28 ديسمبر 2017
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    إلياس, ‏28 ديسمبر 2017
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    أين أنت يا صانعة الرجال
    اين انت من بين الأطنان اللآئي صرن تحت النعال
    اين انت لصولة اخرى و جولة يا ذخر الاجيال
    عزت و رب الكعبة
     
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    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 15:06
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    هي غائبة
     
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    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 15:07
    #5
  6. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    وأي غياب ذاك ؟؟؟
     
    قمر الوادي, ‏10 جانفي 2018 على 15:10
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    اظنك لم تفهمي
    الاخت رب اغفر لي غائبة عن المشاركة
     
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    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 15:11
    #7
  8. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    وهل عساها تنفع التساؤلات؟؟
    أزيحوا تلك ( الغشاوة) ..فورّب الكعبة هي موجودة وواضحة وضوح شمس الضحى..
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏10 جانفي 2018 على 15:12
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    وقصدتُ( وأيُ غياب هو غيابها؛ غياب يجعلنا نشتاق لمثل هذه الهمسات النديّة ونسأل ألف سؤال..
    عساها غيبة خير يارب
     
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    قمر الوادي, ‏10 جانفي 2018 على 15:17
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    غشاوة ؟
    أماآ و نحن الذين صرنا ندفع عن كل "ذرة من غيابها" إتاوة !
    و عندما تعز و تندر "هي" تتشقق صلابة ذاته "هو" ويلا من التساؤلات وابلا ..
     
    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 15:20
    #10
  11. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    إبنة الاسلام
    توجز كل مقال.
    اعذروني وقفت عندها .. ما أبلغَها !!
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏10 جانفي 2018 على 15:43
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    الجزائر
    صانعة الرجال سايرت الغرب بمباركة الأم
    سافرت لوحدهامع الرجال و كانها واحدة منهم

    خلعت الحجاب و لبست لباس الرجال و حتى قص الشعر
    صانعة الرجال تسعى وراء المال لتمتلك السيارة الفخمة و الشقةباسمها و تشترى الرجل
    صانعة الرجال اوقفت المصنع و قالت يكفيني من الابناء طفل و طفلة فالامة الاسلامية لا تحتاجوهم
    صانعة الرجال قالت لهم أنا متساوية معكم بل أنا قوامة عليكم
    رحم الله صانعة الرجال
     
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    ميلينا, ‏10 جانفي 2018 على 15:59
    #12

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