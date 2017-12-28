《 نداء استعانة إلى صانعات الرجال 》

سلمت اناملك ع النقل

بارك الله فيك ع هذه الصرخة القوية والغنية..

جادت الأحرف ووفت وكفت بإذن الله، نسأل الله

ان نكون ممن تسعد بقرّة عينها وتحقق شيئًا بما تزرع مع كل نبضة قلب...

حفظك الله وأسعدك في الداريّن..

( اشتقنا لهمساتك )...

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