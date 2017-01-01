عجوز البحر الماكرة ج2



كانت عودة الزومبي الى البيت مبكرا مفاجئة للوالدة ، فليس هي هذه عادته



، ولكن ما فاجئها أكثر هو تلك العجوز التي كانت ممسكة ذراعه كأنها عشيقته



بدت لها سيئة من نظراتها المرعبة و عيناها الضيقتين ..



الزومبي يقدم العجوز لوالدته : " يما راني جيبتلك ضيفة اليوم ، اتهلاي فيها



راها باغية تتزوج بوليدك الوحيد ، ها راكي كنتي تستناي وكتاه نتزوج



ها افرحي دوك ، وليدك غدوا الصباح يتزوج "



لم تصدق والدته ما تسمعه هل هي تحلم أم أنها حقا تعيش كل هذا و ابنها



فقد عقله أم ماذا ؟



تقاطع تفكيرها العجوز قائلة : " واش بيك واقيلا ماكيش فرحانة كي وليدك



راح يتزوج بعجوزة " ، ثم تدير رأسها نحو الزومبي و تقول له : " هو قالي



تحبي العجايز بزاف و تبغي تجمعي معاهم ، مي على حساب واش راني نشوف



من وجهك راه يقول العكس "





الزومبي : " لا لا العجوز ، يما ماهيش مصدقة بلي وليدها راح يتزوج ، دوك



نهدروا وحد الزوج دقايق وحدنا و نوليلك اوكي ، ريحي هنا فالصالة ، دوك



نولي "



يذهب الزومبي إلى غرفته و تتبعه والدته و هي غاضة جدا ، لم تستوعب



ما يجري حولها ..



قبل أن ينطق ابنها بكلمة ، تمسك أذنه و تجذبه نحو الأسفل : " نحب العجايز



و نبغي نتجمع معاهم اااه .. تتمسخر بمرى كبيرة و تتزوجها على جال



كواغطها ، تسما كامل واش كنت تقولي من قبل صح ، الله لا يربحك باغي



تفرج فيا الناس و الجيران و لافامي يضحكوا عليا ، يقولوا زوجتي وليدك



الوحيد بعجوزة .. يااا يما وليدي هبل خلااص باغي يتزوج مرى شايبة



يابسة .. "



يتملص من الزومبي من يد والدته و يقاطع كلامها : " بلعقل يما تسمعك



العجوز تبطل تتزوجني ، شحال رايحة تعيش بعدا نهار تموت ندي كامل



دراهمها ، نربح فنهاري واش بيك ، عندها معارف باين ، علابلك هذي السمانة



تخدملي الكواغط و نطلعوا لفرنسا ، هااا يما ما تفسديش عليا ، علابلي



ما دابيك تشوفي وليدك متزوج وحدة شقرى شابة و عينيها زروقا بصح



لازم نضحوا شوي ، ما فيها والوا نتزوحها و من بعد شهر و نطلقها و انا وليت



لاباس عليا عندي كواغطي نطلع نهبط كما نحب .. يمااا اقبلي و ان شاء الله



لوكان تكتب و نولي لاباس عليا و الله نخليك انتيا تخيريلي المرى اللي تبغي



هيا واش قلتي ؟ "





ماكان على والدته الا قبول طلب ابنها و الاستسلام للأمر الواقع : " أنا مانيش



مصدقة واش راني نعيش فيه دوك ، و أصلا العجوز هذي ما ارتاحتش ليها



ما نعرف كيفاه تخزر تخوف ، كي ولات فيها شهر و طلقها ما عليه



ان شاء الله قبل ما تصرى هكا و تطلقها تموت خير ما تربح دعاويها يا وليدي



الدعاوي صعاب .. "



- يما ما كلاه تقلقي روحك هي اصلا صراتل... ( لم يكمل الزومبي كلامه



خوفا من انه اذا علمت والدته بقصة زواجها الاول و طلاقها فقد تمنعه



و ترفض الامر ..



الزومبي محاولا ترقيع كلامه : " قصدي هي انسان مليحة ما تعرفش تدعي "





- اييه روح يا وليدي وين وصلنا اليوم ، لوكان جا باباك هنا ما تصراش هكا



و تروح لي لعجزوة تاع ميات سنة ، ڨولي هذي تعرفت عليها تان فالديسبوك "





الزومبي ينفجر ضاحكا : " لا لا الفيسبوك ياما ماشي الديسبوك "



- اييه المهم عرفتها فالانثرنيت ؟



- لاااا حكاية طويلة هذي ...



و راح يقص لها كل ما جرى معه اليوم ، وكيف تعرف على هذه العجوز ..





الزومبي : " و من بعد جيبتها معاي لهنا قلت نفرح يما بالخبر "



- تفرحني ،، يااو جلطتني جايبلي فعجوزة من البحر صيدتك هي ماش أنت



صيدتها يا البهلول .. "





يضحك الزومبي و والدته و يقاطعهما صوت طرق على باب الغرفة



، يفتح الزومبي لها الباب ..



العجوز منزعحة منه : " هذا قلتلي زوج دقايق قعدت ساعة "



تدير رأسها نحو والدته و ترمقها بنظرات خبيثة ثم تقول لها : " ما تخافيش



وليدك راح يعيش معاي معيشة خير من اللي عايشها هنا ، غير اتهناي "





الوالدة بصوت متوتر : " إن شاء الله ، اسمحيلي ما رحبتش بيك ، شوي



تصدمت ، ما كنتش مأمنة بلي وليدي يدير حاجة مور ظهري و كي حكالي



القصة بلي اليوم باش عرفك تطمنت ، مرحبا بيك عندنا .. "





- ايه تتصدمي الولاد تاع هذا الزمان ما فيهمش لامان





انزعجت الوالدة من كلامها ، فقد أحست أن من وراء ما قالته حقدا



كبيرا ، و سألتها : " أنتيا وين تسكني منا من ولايتنا ولا ؟ و ما عن... "



تقاطعها العجوز : " تحبي نعطيك لاكارت تاعي تان ، عندك حق تعرفي عليا



كلشي بصح وليدك ما خممش يسقسيني خلاص ؟ "





تدير والدة الزومبي رأسها نحوه قائلة له : " واقيلا حتى اسمها مازال



ما سقسيتهاش عليه ؟ كيفاه حاب تتزوج وحدة ما تعرف عليها والوا



لا اصلها لا فصلها غير شكلها ؟ !! "



الزومبي يرد عليها بجنونه المعتاد : " لاا يا يما منحوسش نفهم ، ماشي



انتيا قلتيلي مرة بلي انتم تاع بكري الكبارات ما تخونوش و ما تكذبوش



وبلي ناس ملاح ماشي كما تاع دوك اااه ؟ شفتي مالا ما تخوسيش تفهمي



باينة عجوز البحر بنت فاميليا و زاد قالتلك نعطيك لاكارت تبين كلشي



ها دوك ما ناكلوش حاجة راني جيعان "



..



اصفر وجه والدته ، كأن هذا ليس ولدها الذي تعرفه ، كيف يفكر و يتحدث



بغباء و لا مبالاة ، فكيف لعجوز أن تسحره و تسحر عقله ..



الزومبي يقاطع والدته التي غرقت في بحر من الأفكار و التساءلات



: " واش بيك يما و ين رحتي ماكيش معانا ؟ .. "



العجوز : " ايه يماك راها بدات تتوحشك من دوك "





الوالدة : " لا راني معاكم ، واش كنتوا تقولوا تتزوجوا غدوا ان شاء الله



بلا واحد ما يسمع ، ايه ومن بعد ؟ "



العجوز : " من بعد نبدا نوجد فكواغط وليدك و منا و سمانة نخرجوا



انا وياه من البلاد بصح نسيت نقولك حاجة الزومبي .. "



الزومبي مستغربا : " واش نسيتي تقوليلي ؟ ما تفشلينيش برك "





- لاا ما كان والوا ما تخافش ،، واشنوا يماك بلاك ما ترضاش ؟





ثم تدير رأسها نحو والدته و على وجهها ابتسامة و نظرات خبيثة : " غدوا



إن شاء الله كي نتزوج بوليدك منقدروش نبقاو هنا لازم نديه معاي باش



نخدموا الكواغط تاعه ، تسما سمانة تاع الجري "





لم يعجب الوالدة هذا القرار الذي اتخدته العجوز ، و لم تكن مطمئنة لهذا



و لكنها لأجل سعادة و أحلام ولدها تستسلم و توافق على ذلك





- يما نحبك و نموت عليك ، ما تخمميش راح نعيطلك كل يوم و نبعثلك



تصويرتي فالديسبوك كما تقوليلوا انتيا "





كان الزومبي فرحا جدا و متشوق للغد ، بينما والدته فلم تكن تشعر بالفرح



على عكسه تماما ..





و أنتم يا ترى فرحانين كي رايح الزومبي يتزوج بالعجوز غدوا ؟



و لا راكم موسوسين من العجوز هذي مثل والدته ؟



هههه يتبع ( إن شاء الله)





"فطوم"



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