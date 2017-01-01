عجوز البحر الماكرة ج2

كانت عودة الزومبي الى البيت مبكرا مفاجئة للوالدة ، فليس هي هذه عادته ، ولكن ما فاجئها أكثر هو تلك العجوز التي كانت ممسكة ذراعه كأنها عشيقته بدت لها سيئة من نظراتها المرعبة و عيناها الضيقتين .. الزومبي يقدم العجوز لوالدته : " يما راني جيبتلك ضيفة اليوم ، اتهلاي فيها راها باغية تتزوج بوليدك الوحيد ، ها راكي كنتي تستناي وكتاه نتزوج ها افرحي دوك ، وليدك غدوا الصباح يتزوج " لم تصدق والدته ما تسمعه هل هي تحلم أم أنها حقا تعيش كل هذا و ابنها فقد عقله أم ماذا ؟ تقاطع تفكيرها العجوز قائلة : " واش بيك واقيلا ماكيش فرحانة كي وليدك راح يتزوج بعجوزة " ، ثم تدير رأسها نحو الزومبي و تقول له : " هو قالي تحبي العجايز بزاف و تبغي تجمعي معاهم ، مي على حساب واش راني نشوف من وجهك راه يقول العكس " الزومبي : " لا لا العجوز ، يما ماهيش مصدقة بلي وليدها راح يتزوج ، دوك نهدروا وحد الزوج دقايق وحدنا و نوليلك اوكي ، ريحي هنا فالصالة ، دوك نولي " يذهب الزومبي إلى غرفته و تتبعه والدته و هي غاضة جدا ، لم تستوعب ما يجري حولها .. قبل أن ينطق ابنها بكلمة ، تمسك أذنه و تجذبه نحو الأسفل : " نحب العجايز و نبغي نتجمع معاهم اااه .. تتمسخر بمرى كبيرة و تتزوجها على جال كواغطها ، تسما كامل واش كنت تقولي من قبل صح ، الله لا يربحك باغي تفرج فيا الناس و الجيران و لافامي يضحكوا عليا ، يقولوا زوجتي وليدك الوحيد بعجوزة .. يااا يما وليدي هبل خلااص باغي يتزوج مرى شايبة يابسة .. " يتملص من الزومبي من يد والدته و يقاطع كلامها : " بلعقل يما تسمعك العجوز تبطل تتزوجني ، شحال رايحة تعيش بعدا نهار تموت ندي كامل دراهمها ، نربح فنهاري واش بيك ، عندها معارف باين ، علابلك هذي السمانة تخدملي الكواغط و نطلعوا لفرنسا ، هااا يما ما تفسديش عليا ، علابلي ما دابيك تشوفي وليدك متزوج وحدة شقرى شابة و عينيها زروقا بصح لازم نضحوا شوي ، ما فيها والوا نتزوحها و من بعد شهر و نطلقها و انا وليت لاباس عليا عندي كواغطي نطلع نهبط كما نحب .. يمااا اقبلي و ان شاء الله لوكان تكتب و نولي لاباس عليا و الله نخليك انتيا تخيريلي المرى اللي تبغي هيا واش قلتي ؟ " ماكان على والدته الا قبول طلب ابنها و الاستسلام للأمر الواقع : " أنا مانيش مصدقة واش راني نعيش فيه دوك ، و أصلا العجوز هذي ما ارتاحتش ليها ما نعرف كيفاه تخزر تخوف ، كي ولات فيها شهر و طلقها ما عليه ان شاء الله قبل ما تصرى هكا و تطلقها تموت خير ما تربح دعاويها يا وليدي الدعاوي صعاب .. " - يما ما كلاه تقلقي روحك هي اصلا صراتل... ( لم يكمل الزومبي كلامه خوفا من انه اذا علمت والدته بقصة زواجها الاول و طلاقها فقد تمنعه و ترفض الامر .. الزومبي محاولا ترقيع كلامه : " قصدي هي انسان مليحة ما تعرفش تدعي " - اييه روح يا وليدي وين وصلنا اليوم ، لوكان جا باباك هنا ما تصراش هكا و تروح لي لعجزوة تاع ميات سنة ، ڨولي هذي تعرفت عليها تان فالديسبوك " الزومبي ينفجر ضاحكا : " لا لا الفيسبوك ياما ماشي الديسبوك " - اييه المهم عرفتها فالانثرنيت ؟ - لاااا حكاية طويلة هذي ... و راح يقص لها كل ما جرى معه اليوم ، وكيف تعرف على هذه العجوز .. الزومبي : " و من بعد جيبتها معاي لهنا قلت نفرح يما بالخبر " - تفرحني ،، يااو جلطتني جايبلي فعجوزة من البحر صيدتك هي ماش أنت صيدتها يا البهلول .. " يضحك الزومبي و والدته و يقاطعهما صوت طرق على باب الغرفة ، يفتح الزومبي لها الباب .. العجوز منزعحة منه : " هذا قلتلي زوج دقايق قعدت ساعة " تدير رأسها نحو والدته و ترمقها بنظرات خبيثة ثم تقول لها : " ما تخافيش وليدك راح يعيش معاي معيشة خير من اللي عايشها هنا ، غير اتهناي " الوالدة بصوت متوتر : " إن شاء الله ، اسمحيلي ما رحبتش بيك ، شوي تصدمت ، ما كنتش مأمنة بلي وليدي يدير حاجة مور ظهري و كي حكالي القصة بلي اليوم باش عرفك تطمنت ، مرحبا بيك عندنا .. " - ايه تتصدمي الولاد تاع هذا الزمان ما فيهمش لامان انزعجت الوالدة من كلامها ، فقد أحست أن من وراء ما قالته حقدا كبيرا ، و سألتها : " أنتيا وين تسكني منا من ولايتنا ولا ؟ و ما عن... " تقاطعها العجوز : " تحبي نعطيك لاكارت تاعي تان ، عندك حق تعرفي عليا كلشي بصح وليدك ما خممش يسقسيني خلاص ؟ " تدير والدة الزومبي رأسها نحوه قائلة له : " واقيلا حتى اسمها مازال ما سقسيتهاش عليه ؟ كيفاه حاب تتزوج وحدة ما تعرف عليها والوا لا اصلها لا فصلها غير شكلها ؟ !! " الزومبي يرد عليها بجنونه المعتاد : " لاا يا يما منحوسش نفهم ، ماشي انتيا قلتيلي مرة بلي انتم تاع بكري الكبارات ما تخونوش و ما تكذبوش وبلي ناس ملاح ماشي كما تاع دوك اااه ؟ شفتي مالا ما تخوسيش تفهمي باينة عجوز البحر بنت فاميليا و زاد قالتلك نعطيك لاكارت تبين كلشي ها دوك ما ناكلوش حاجة راني جيعان " .. اصفر وجه والدته ، كأن هذا ليس ولدها الذي تعرفه ، كيف يفكر و يتحدث بغباء و لا مبالاة ، فكيف لعجوز أن تسحره و تسحر عقله .. الزومبي يقاطع والدته التي غرقت في بحر من الأفكار و التساءلات : " واش بيك يما و ين رحتي ماكيش معانا ؟ .. " العجوز : " ايه يماك راها بدات تتوحشك من دوك " الوالدة : " لا راني معاكم ، واش كنتوا تقولوا تتزوجوا غدوا ان شاء الله بلا واحد ما يسمع ، ايه ومن بعد ؟ " العجوز : " من بعد نبدا نوجد فكواغط وليدك و منا و سمانة نخرجوا انا وياه من البلاد بصح نسيت نقولك حاجة الزومبي .. " الزومبي مستغربا : " واش نسيتي تقوليلي ؟ ما تفشلينيش برك " - لاا ما كان والوا ما تخافش ،، واشنوا يماك بلاك ما ترضاش ؟ ثم تدير رأسها نحو والدته و على وجهها ابتسامة و نظرات خبيثة : " غدوا إن شاء الله كي نتزوج بوليدك منقدروش نبقاو هنا لازم نديه معاي باش نخدموا الكواغط تاعه ، تسما سمانة تاع الجري " لم يعجب الوالدة هذا القرار الذي اتخدته العجوز ، و لم تكن مطمئنة لهذا و لكنها لأجل سعادة و أحلام ولدها تستسلم و توافق على ذلك - يما نحبك و نموت عليك ، ما تخمميش راح نعيطلك كل يوم و نبعثلك تصويرتي فالديسبوك كما تقوليلوا انتيا " كان الزومبي فرحا جدا و متشوق للغد ، بينما والدته فلم تكن تشعر بالفرح على عكسه تماما .. و أنتم يا ترى فرحانين كي رايح الزومبي يتزوج بالعجوز غدوا ؟ و لا راكم موسوسين من العجوز هذي مثل والدته ؟ هههه يتبع ( إن شاء الله) "فطوم"