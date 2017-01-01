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عجوز البحر الماكرة ج2

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:39.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    كانت عودة الزومبي الى البيت مبكرا مفاجئة للوالدة ، فليس هي هذه عادته

    ، ولكن ما فاجئها أكثر هو تلك العجوز التي كانت ممسكة ذراعه كأنها عشيقته

    بدت لها سيئة من نظراتها المرعبة و عيناها الضيقتين ..

    الزومبي يقدم العجوز لوالدته : " يما راني جيبتلك ضيفة اليوم ، اتهلاي فيها

    راها باغية تتزوج بوليدك الوحيد ، ها راكي كنتي تستناي وكتاه نتزوج

    ها افرحي دوك ، وليدك غدوا الصباح يتزوج "

    لم تصدق والدته ما تسمعه هل هي تحلم أم أنها حقا تعيش كل هذا و ابنها

    فقد عقله أم ماذا ؟

    تقاطع تفكيرها العجوز قائلة : " واش بيك واقيلا ماكيش فرحانة كي وليدك

    راح يتزوج بعجوزة " ، ثم تدير رأسها نحو الزومبي و تقول له : " هو قالي

    تحبي العجايز بزاف و تبغي تجمعي معاهم ، مي على حساب واش راني نشوف

    من وجهك راه يقول العكس "


    الزومبي : " لا لا العجوز ، يما ماهيش مصدقة بلي وليدها راح يتزوج ، دوك

    نهدروا وحد الزوج دقايق وحدنا و نوليلك اوكي ، ريحي هنا فالصالة ، دوك

    نولي "

    يذهب الزومبي إلى غرفته و تتبعه والدته و هي غاضة جدا ، لم تستوعب

    ما يجري حولها ..

    قبل أن ينطق ابنها بكلمة ، تمسك أذنه و تجذبه نحو الأسفل : " نحب العجايز

    و نبغي نتجمع معاهم اااه .. تتمسخر بمرى كبيرة و تتزوجها على جال

    كواغطها ، تسما كامل واش كنت تقولي من قبل صح ، الله لا يربحك باغي

    تفرج فيا الناس و الجيران و لافامي يضحكوا عليا ، يقولوا زوجتي وليدك

    الوحيد بعجوزة .. يااا يما وليدي هبل خلااص باغي يتزوج مرى شايبة

    يابسة .. "

    يتملص من الزومبي من يد والدته و يقاطع كلامها : " بلعقل يما تسمعك

    العجوز تبطل تتزوجني ، شحال رايحة تعيش بعدا نهار تموت ندي كامل

    دراهمها ، نربح فنهاري واش بيك ، عندها معارف باين ، علابلك هذي السمانة

    تخدملي الكواغط و نطلعوا لفرنسا ، هااا يما ما تفسديش عليا ، علابلي

    ما دابيك تشوفي وليدك متزوج وحدة شقرى شابة و عينيها زروقا بصح

    لازم نضحوا شوي ، ما فيها والوا نتزوحها و من بعد شهر و نطلقها و انا وليت

    لاباس عليا عندي كواغطي نطلع نهبط كما نحب .. يمااا اقبلي و ان شاء الله

    لوكان تكتب و نولي لاباس عليا و الله نخليك انتيا تخيريلي المرى اللي تبغي

    هيا واش قلتي ؟ "


    ماكان على والدته الا قبول طلب ابنها و الاستسلام للأمر الواقع : " أنا مانيش

    مصدقة واش راني نعيش فيه دوك ، و أصلا العجوز هذي ما ارتاحتش ليها

    ما نعرف كيفاه تخزر تخوف ، كي ولات فيها شهر و طلقها ما عليه

    ان شاء الله قبل ما تصرى هكا و تطلقها تموت خير ما تربح دعاويها يا وليدي

    الدعاوي صعاب .. "

    - يما ما كلاه تقلقي روحك هي اصلا صراتل... ( لم يكمل الزومبي كلامه

    خوفا من انه اذا علمت والدته بقصة زواجها الاول و طلاقها فقد تمنعه

    و ترفض الامر ..

    الزومبي محاولا ترقيع كلامه : " قصدي هي انسان مليحة ما تعرفش تدعي "


    - اييه روح يا وليدي وين وصلنا اليوم ، لوكان جا باباك هنا ما تصراش هكا

    و تروح لي لعجزوة تاع ميات سنة ، ڨولي هذي تعرفت عليها تان فالديسبوك "


    الزومبي ينفجر ضاحكا : " لا لا الفيسبوك ياما ماشي الديسبوك "

    - اييه المهم عرفتها فالانثرنيت ؟

    - لاااا حكاية طويلة هذي ...

    و راح يقص لها كل ما جرى معه اليوم ، وكيف تعرف على هذه العجوز ..


    الزومبي : " و من بعد جيبتها معاي لهنا قلت نفرح يما بالخبر "

    - تفرحني ،، يااو جلطتني جايبلي فعجوزة من البحر صيدتك هي ماش أنت

    صيدتها يا البهلول .. "


    يضحك الزومبي و والدته و يقاطعهما صوت طرق على باب الغرفة

    ، يفتح الزومبي لها الباب ..

    العجوز منزعحة منه : " هذا قلتلي زوج دقايق قعدت ساعة "

    تدير رأسها نحو والدته و ترمقها بنظرات خبيثة ثم تقول لها : " ما تخافيش

    وليدك راح يعيش معاي معيشة خير من اللي عايشها هنا ، غير اتهناي "


    الوالدة بصوت متوتر : " إن شاء الله ، اسمحيلي ما رحبتش بيك ، شوي

    تصدمت ، ما كنتش مأمنة بلي وليدي يدير حاجة مور ظهري و كي حكالي

    القصة بلي اليوم باش عرفك تطمنت ، مرحبا بيك عندنا .. "


    - ايه تتصدمي الولاد تاع هذا الزمان ما فيهمش لامان


    انزعجت الوالدة من كلامها ، فقد أحست أن من وراء ما قالته حقدا

    كبيرا ، و سألتها : " أنتيا وين تسكني منا من ولايتنا ولا ؟ و ما عن... "

    تقاطعها العجوز : " تحبي نعطيك لاكارت تاعي تان ، عندك حق تعرفي عليا

    كلشي بصح وليدك ما خممش يسقسيني خلاص ؟ "


    تدير والدة الزومبي رأسها نحوه قائلة له : " واقيلا حتى اسمها مازال

    ما سقسيتهاش عليه ؟ كيفاه حاب تتزوج وحدة ما تعرف عليها والوا

    لا اصلها لا فصلها غير شكلها ؟ !! "

    الزومبي يرد عليها بجنونه المعتاد : " لاا يا يما منحوسش نفهم ، ماشي

    انتيا قلتيلي مرة بلي انتم تاع بكري الكبارات ما تخونوش و ما تكذبوش

    وبلي ناس ملاح ماشي كما تاع دوك اااه ؟ شفتي مالا ما تخوسيش تفهمي

    باينة عجوز البحر بنت فاميليا و زاد قالتلك نعطيك لاكارت تبين كلشي

    ها دوك ما ناكلوش حاجة راني جيعان "

    ..

    اصفر وجه والدته ، كأن هذا ليس ولدها الذي تعرفه ، كيف يفكر و يتحدث

    بغباء و لا مبالاة ، فكيف لعجوز أن تسحره و تسحر عقله ..

    الزومبي يقاطع والدته التي غرقت في بحر من الأفكار و التساءلات

    : " واش بيك يما و ين رحتي ماكيش معانا ؟ .. "

    العجوز : " ايه يماك راها بدات تتوحشك من دوك "


    الوالدة : " لا راني معاكم ، واش كنتوا تقولوا تتزوجوا غدوا ان شاء الله

    بلا واحد ما يسمع ، ايه ومن بعد ؟ "

    العجوز : " من بعد نبدا نوجد فكواغط وليدك و منا و سمانة نخرجوا

    انا وياه من البلاد بصح نسيت نقولك حاجة الزومبي .. "

    الزومبي مستغربا : " واش نسيتي تقوليلي ؟ ما تفشلينيش برك "


    - لاا ما كان والوا ما تخافش ،، واشنوا يماك بلاك ما ترضاش ؟


    ثم تدير رأسها نحو والدته و على وجهها ابتسامة و نظرات خبيثة : " غدوا

    إن شاء الله كي نتزوج بوليدك منقدروش نبقاو هنا لازم نديه معاي باش

    نخدموا الكواغط تاعه ، تسما سمانة تاع الجري "


    لم يعجب الوالدة هذا القرار الذي اتخدته العجوز ، و لم تكن مطمئنة لهذا

    و لكنها لأجل سعادة و أحلام ولدها تستسلم و توافق على ذلك


    - يما نحبك و نموت عليك ، ما تخمميش راح نعيطلك كل يوم و نبعثلك

    تصويرتي فالديسبوك كما تقوليلوا انتيا "


    كان الزومبي فرحا جدا و متشوق للغد ، بينما والدته فلم تكن تشعر بالفرح

    على عكسه تماما ..


    و أنتم يا ترى فرحانين كي رايح الزومبي يتزوج بالعجوز غدوا ؟

    و لا راكم موسوسين من العجوز هذي مثل والدته ؟

    هههه يتبع ( إن شاء الله)


    "فطوم"

     
    التعديل الأخير: ‏29 ديسمبر 2017 على 22:47
    الصحافية الساخرة, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:39
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,185
    الإعجابات المتلقاة:
    9,620
    نقاط الجوائز:
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    أنثى
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    Jijel
    الصحافية الساخرة, ‏30 ديسمبر 2017 على 16:28
    #2

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