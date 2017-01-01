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المال ... زينة / وسخ ... الدنيا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏30 ديسمبر 2017 على 21:34.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    جماعة اللمة صحيتو وش حالكم و احوالكم ؟ نشالله راكم بخير ... ياااتل قولو الحمد لله :)

    الموضوع باين و واضح وضوح الشمس و القمر ...حتى و القمر ساعات يدرق ع الواحد ههه

    و راني في موضوعين في واش راك تهدر ههه ق على الدراهم ههه

    الله يرزقنا درهم حلايلية نشالله ... قولو آمين ...ههه

    المهم ...

    يا سيدي كثير ما نسمعو قاشي يهدر و منارفي ... و يقولك الدراهم فساد الدنيا

    الدراهم وسخ الدنيا ... و يقولك ما يفرق بين الاحباب قير الدراهم ... و يقولك ويقولك

    يعني كلام كبير ... في هجاء كبير للدراهم و للمال

    و لو نشوفو جيهة اخرى ... نلقاو ... اولا ربي سبحانو .. ذكر ان المال هو زينة الحياة الدنيا

    و نشوف انو الواحد بلا دراهم ما يقدرش يقضي ابسط الامور ...

    راها الصحة و العمليات و العلاج بالدراهم ...

    الامور الحياتية البسيطة و الاساسية بالدراهم ...

    الزواج و سيدي عبد الله بالدراهم ...

    و يجي يقول الدراهم وسخ الدنيا ...

    انا نشوف بلي الدراهم ماهيش وسخ الدنيا ... الدراهم حاجة زينة و قوة و جاه

    و الدرهم تخلي البنادم عزيز ... و تخليه يدو عليا مش سفلى

    و نتوما جماعة ؟ ... وش رايكم ؟



     
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    habchisalaheddin, ‏30 ديسمبر 2017 على 21:34
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
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    habchisalaheddin, ‏30 ديسمبر 2017 على 21:36
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    آه يا خويا الصالح الى لقيت كاش واحد قالك الدراهم وسخ الدنيا
    قلو كاين واحد دار البيت ديالو مزبلة تاع الدراهم ههههههه
    قولو يجي يرميهم عندي هههه ولا نقولك انا نروح لعندو هو مايشقاش هههههههه
    ماتتمسخرش يا خويا الصالح لي قالك هكذا باين بلي ماشافش الدراهم
    يعني ماتمتعش بيهم فلحلال طبعا باش يحسلهم ولا يكون ماقدرش يحصلهم عليها هدر هكذا
    كيما قلت انت الدراهم من الأولويات فالحيات سورتو الى كانو دراهم حلال وتصرفهم على لحلال
    متاع كبير بيهم تقدر تفرح عايلات وناس بزاف وتفرح ولادك وعايلتك ودخل عليهم الفرح
     
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    Skor m@k, ‏30 ديسمبر 2017 على 22:15
    #3
  4. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

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    اوساكا..
    هههههههه لاناستيزي يخدرو فينا خخخ الدراهم هوما الصح خخخخ و اذا مأمنتونيش سقسو دنيا بطمة خخخخخخخخ
    لا نظن المثل ينطبق نهار لي يولو الدراهم سبب فالمشاكل و لا الانحراف سي تو
    صحيت
     
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    "viola", ‏30 ديسمبر 2017 على 22:48
    #4
  5. hakim story

    hakim story
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    انا بوي من صغري يقلي :
    المال هو اللسان لمن اراد فصاحة وهو السلاح لمن اراد قتال
    وكذالك هو فضل الله يعني مايشقاش الواحد يمرض روح اذا ربي ما عطالوش
    لكنيسعى الانسانباش يكون غني عن النااس
    اما الجماعة نتاع وسخ الدنيا فيكون احد النوعين :
    اما انسان صالح تقي يعرف بلي المال قادر يفتنو
    واما يكون شخص مناافق سيتو ربي يهنيك ويرزقنا المال الححلال لانو بدون مال حلال والله ودير المليارات ق رايح تشبع من حياة الذل
    لانو اي مال يجي عن طريق الحرام يتبعو ربي بالذل ...
     
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    hakim story, ‏30 ديسمبر 2017 على 22:56
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    السلام عليكم

    ( عليها راك داير صوميل ههههههههه )

    ايه نولوا للموضوع المالي هههه تسما الواحد كي راه يحب الدراهم ماشي عيب كما يقولوا شي ناس ، الدراهم عندهم قيمة و شابين ههههه سيرتوا كي تجمع منهم بعرق جبينك والله تحس بحلاوتهم لما تصرفهم و تفرح يماك و نفسك اولا ..

    اللي يقولك وسخ راه هو قلبه موسخ و عقله تان ، سينورمال كي تولي تشري بيهم غير الحرام اكيد تشوفهم وسخ .. بالنسبة ليا تان الدراهم لازم بويسك يفكوا الواحد ما تحتاجش تمد يدك ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) دوك ككي تولي ما عندكش صباط باش تشريه تما نشوفوا ما يقولو دراهم وسخ الدنيا !! ،، وكي تلقى روحك محير كيفاه تكسي ولادك و تخلص المرى و الماء تما قولي وسخ الدنيا اه !!!

    صح الدراهم ما يرجعولكش صحتك الى راحت بصح على الاقل يعالجوك وحتى لو ما تبراش مي ما يخلوكش تذل و لا تمد يدك لحتى واحد باش تشري دوا ولا تتعالج برى ..

    ( ها شفت اصلاح علاه النساء يحوسوا على اللي عنده الدراهم ياو يسلكوا غدوا ان شاء الله هههههه ، مهم حتى انتم تحبوا الدراهم بويسك ملاح هههه )

    مرسي على الموضوع ^^ ​
     
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    الصحافية الساخرة, ‏31 ديسمبر 2017 على 12:07
    #6
  7. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    موضوع مليح ووش حكآية الميآتلف وش قعد من لآبورس ولا وش ههههه
    هآلمهم
    نبدا بقول الله الكريم(المال والبنون زينة الحياة الدنيا)
    الدرآهم والله راهم كيما قال ربي زينة ومايقدرش الانسان يعيش بلا بيهم
    كلشي بيهم الدراهم جآمي يكونوا حاجة مش مليحة الا اذا راحوا فالحاجة المش مليحة
    الانسان اول حاجة لازم يعرف كفاه يتصرف فيهم كما قال ربي زكاة وصدقة وعدم اسراف وو
    ماعيبش الواحد انو يحب الدرآهم علآجال بش يفرح عايلتو ويشري حوايج خاصينو
    ولكن العيب أنو يحتسب انو المآل راه كلش كي نقول كلش يعني يقدر يضحي بعايلتو من أجل الدراهم
    وفي النهآية بعد الموت من يذكره؟ امواله لن تذكره الا =>ان ترك صدقة جارية أو أهله
    اللي يقول المال وسخ الدنيآ هو نفسو اللي شآف بلي علاجآل الدرآهم طآحت الرّوح أو شيء من هذا القبيل
    صح المآل يفتّن وهنا نتفكرو القصّة في سورة الكهف خاصة أمام انسان ضعيف ...
    المآل زينة:لما يلبي الانسان حآجيات عايلتو ويفرّح اقاربو يدآوي بيهم صحتو يدير بيهم حوآيج يخبيهم لآخرتو
    المآل وسخ:لمآ يوسخهم الانسان بتصرفآتو قآدر يقتل علآجآلهم أو يقطع صلّة رحم أو يُعصى علاجالهم الوآلدين أو...
    ربي يرزق الجميع الدراهم الحلآل ويبآرك في رزقهم
    شكرا على الموضوع     ^^
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏31 ديسمبر 2017 على 12:40
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    بارك الله فيك خويا على الموضوع
    الدراهم ماهمش ملاح إذا استعملناهم في حاجة تغضب ربي اكيد
    بصح انا مع كسب المال الحلال وبكثرة ثاني ،لانو المؤمن القوي خير عند ربي من المؤمن الضعيف وقوة المال اليوم راها من اكبر القوى فالعالم ..
    كيما اليهود حكمو العالم باموالهم وسيروه كيما يحبو هوما
    والمال يقضي كل شيء في اقصر الاوقات طبعا بما يرضي الله
    ميش يعني عندي المال نمد الرشوة ،ولا نشري العباد ولا نعڤب قبل عباد لالا
    كان يهودي في عهد الاستدمار الفرنسي عند حانوت مرفه يعني
    كي يجيوه اليهود يطلبو يتلفهم ما يعطيلهمش يڤولهم روحو تخدمو
    وكي يجيوه المسلمين يمدلهم ويڤولهم اڤعدو هنا كل يوم نمدلكم
    يعني الخدمة هي اللي تخرج الانسان من اي ازمة
    والدراهم ملاح واذا كانو وسخ الدنيا راه على ناس ما تحبش تخدم
    يعني الشحمة كي تبعد الڤط يڤولك ما انتنها
    ربي يرزقنا مال الحلال اللي ننتفعو بيه آمين
    بارك الله فيك خويا على الموضوع
    احترامي وتقديري

     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏31 ديسمبر 2017 على 15:50
    #8

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