المال ... زينة / وسخ ... الدنيا



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

موضوع مليح ووش حكآية الميآتلف وش قعد من لآبورس ولا وش ههههه

هآلمهم

نبدا بقول الله الكريم(المال والبنون زينة الحياة الدنيا)

الدرآهم والله راهم كيما قال ربي زينة ومايقدرش الانسان يعيش بلا بيهم

كلشي بيهم الدراهم جآمي يكونوا حاجة مش مليحة الا اذا راحوا فالحاجة المش مليحة

الانسان اول حاجة لازم يعرف كفاه يتصرف فيهم كما قال ربي زكاة وصدقة وعدم اسراف وو

ماعيبش الواحد انو يحب الدرآهم علآجال بش يفرح عايلتو ويشري حوايج خاصينو

ولكن العيب أنو يحتسب انو المآل راه كلش كي نقول كلش يعني يقدر يضحي بعايلتو من أجل الدراهم

وفي النهآية بعد الموت من يذكره؟ امواله لن تذكره الا =>ان ترك صدقة جارية أو أهله

اللي يقول المال وسخ الدنيآ هو نفسو اللي شآف بلي علاجآل الدرآهم طآحت الرّوح أو شيء من هذا القبيل

صح المآل يفتّن وهنا نتفكرو القصّة في سورة الكهف خاصة أمام انسان ضعيف ...

المآل زينة:لما يلبي الانسان حآجيات عايلتو ويفرّح اقاربو يدآوي بيهم صحتو يدير بيهم حوآيج يخبيهم لآخرتو

المآل وسخ:لمآ يوسخهم الانسان بتصرفآتو قآدر يقتل علآجآلهم أو يقطع صلّة رحم أو يُعصى علاجالهم الوآلدين أو...

ربي يرزق الجميع الدراهم الحلآل ويبآرك في رزقهم

شكرا على الموضوع ^^ ​