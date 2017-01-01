المال ... زينة / وسخ ... الدنيا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته جماعة اللمة صحيتو وش حالكم و احوالكم ؟ نشالله راكم بخير ... ياااتل قولو الحمد لله الموضوع باين و واضح وضوح الشمس و القمر ...حتى و القمر ساعات يدرق ع الواحد ههه و راني في موضوعين في واش راك تهدر ههه ق على الدراهم ههه الله يرزقنا درهم حلايلية نشالله ... قولو آمين ...ههه المهم ... يا سيدي كثير ما نسمعو قاشي يهدر و منارفي ... و يقولك الدراهم فساد الدنيا الدراهم وسخ الدنيا ... و يقولك ما يفرق بين الاحباب قير الدراهم ... و يقولك ويقولك يعني كلام كبير ... في هجاء كبير للدراهم و للمال و لو نشوفو جيهة اخرى ... نلقاو ... اولا ربي سبحانو .. ذكر ان المال هو زينة الحياة الدنيا و نشوف انو الواحد بلا دراهم ما يقدرش يقضي ابسط الامور ... راها الصحة و العمليات و العلاج بالدراهم ... الامور الحياتية البسيطة و الاساسية بالدراهم ... الزواج و سيدي عبد الله بالدراهم ... و يجي يقول الدراهم وسخ الدنيا ... انا نشوف بلي الدراهم ماهيش وسخ الدنيا ... الدراهم حاجة زينة و قوة و جاه و الدرهم تخلي البنادم عزيز ... و تخليه يدو عليا مش سفلى و نتوما جماعة ؟ ... وش رايكم ؟