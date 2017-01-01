الْهَدْرَة ... دْرَاهم ...

باه يخرج استاذ يخلصحوالي 3 ملاين و شوية ...صح ...

الاستاذ الي ناجح في الكونكور تاع التعليم ...هاهو اكيد عندو على الاقل لا ليسونس ... و كي يجيب لاليسونس ... يقعد يعس و يقابر كاش كونكورات ...

كاش افيرات ق باه يدفع الدوسي المخلوق و كاشما ياكل فيه كسيرة ...

و بالمعريفة و سيدي عبد الله باه يدخل و يحكم كاش بوسط و يدخل يقرّي .. ثاني بحوالي 3 ملاين للشهار ...

الطبيب ... و أكدولي على كلمة طبيب زين و ماناش نهدرة على البريفي ... نهدرو على الي يخدم في القطاع العمومي ...الي قاري على الاقل 7 سنين ...

كي يتخرج اكيد راهم يلوحوه في الصحرا يخدم ...

و بالمعريفة و سيدي و سيدك باه يقدر يدخل يخدم في كاش سبيطار في الولاية تاعو ... و علاه ؟ .. ق باه يولي يخلص 5 ملاين و حاجة ولا 6 ملاين على الاكثر ... للشهر ...

...

و هذاك الي

يلعب

في اتحاد حجوط ... ولا يلعب في غالي معسكر ...ههه ويا للعجب ... يخلص في 70 ولا 80 مليون للشهر

ههه

و يجو يريكلامو و يقولك ... حقرونا صديقي !!! ههه

...

لا حول و لا قوة الا بالله

ايا السلام عليكم جماعة

ههه





