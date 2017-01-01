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الْهَدْرَة ... دْرَاهم ...

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:11.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    ناس اللمة صحيتو ... وش حالكم و احوالكم ؟ ... ان شاء الله راكم بخير ... الحمد لله اسي
    يااااتل قولو الحمد لله ها ما نظلش نعاودلكم فيها ... هه
    المهم ...راها عندي مدة ما كتبتش موضوع في ركن واش راك تهدر ههه راني لازها ق للحكايات في الركن تاعي :cool: ههه
    ما تبداوش تصفقوا علابالي ...ههه
    ....
    ياسيدي ... موضوع اليوم قلنا نهدرو فيه على ظاهر من الظواهر الي تخلي الواحد يستعجب ...و تخليه بلا راس ...
    نهدرو على الجانب تاع الدراهم ... و قاع نحبو الدراهم ... و ما الى ذلك ...
    بصح الموضوع يعني شبيه بمقارنة بين مختلف الفئات ...
    بسم الله ... الاستاذ .. باه يخرج استاذ يقرّي .. .لازم معدل زين في الباك قبل .. و بعدا يدخل للمدرسة العليا للاساتذة ...باه يقرا ...باه يتخرج ...
    امالا من الاول السيد داخل عليها جبيد و اخذ ...و في الاخير بعد ما يقرى حوالي 3 او 4 او 5 سنين في المدرسة العليا ..

    باه يخرج استاذ يخلصحوالي 3 ملاين و شوية ...صح ...
    الاستاذ الي ناجح في الكونكور تاع التعليم ...هاهو اكيد عندو على الاقل لا ليسونس ... و كي يجيب لاليسونس ... يقعد يعس و يقابر كاش كونكورات ...
    كاش افيرات ق باه يدفع الدوسي المخلوق و كاشما ياكل فيه كسيرة ...
    و بالمعريفة و سيدي عبد الله باه يدخل و يحكم كاش بوسط و يدخل يقرّي .. ثاني بحوالي 3 ملاين للشهار ...
    الطبيب ... و أكدولي على كلمة طبيب زين و ماناش نهدرة على البريفي ... نهدرو على الي يخدم في القطاع العمومي ...الي قاري على الاقل 7 سنين ...
    كي يتخرج اكيد راهم يلوحوه في الصحرا يخدم ...
    و بالمعريفة و سيدي و سيدك باه يقدر يدخل يخدم في كاش سبيطار في الولاية تاعو ... و علاه ؟ .. ق باه يولي يخلص 5 ملاين و حاجة ولا 6 ملاين على الاكثر ... للشهر ...
    ...
    و هذاك الي     يلعب في اتحاد حجوط ... ولا يلعب في غالي معسكر ...ههه ويا للعجب ... يخلص في 70 ولا 80 مليون للشهر
    ههه
    و يجو يريكلامو و يقولك ... حقرونا صديقي !!! ههه
    ...
    لا حول و لا قوة الا بالله
    ايا السلام عليكم جماعة
    ههه




     
    التعديل الأخير: ‏27 ديسمبر 2017 على 12:17
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    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:11
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    تم الاعتماد قلبي راه معمر راك اختصرت معاناة لتتعب و تسهر و تكافح
    خطرات تقول كون غير مقريتش لمقراش راه يخلص كثر مني مي معليش ربي كبير سبحانه
    فكرتني بالشهرية نتاع تزيفو ليخلصها بلا فايدة ههه
    يعطيك الصحة على الموضوع
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏27 ديسمبر 2017 على 16:03
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    و عليكم السلام ...
    شكرا على الاعتماد
    ياودي كن ما فناش المنكر و ما تعمرش القلب ما نحكوش
    بصح الله قالب
    الله يهدي ما خلق
    و اجدد شكري ...
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 19:52
    #3
  4. hakim story

    hakim story
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    اهلا بيك خويا صلاح والله مشكل كبير وواقع يندى له الجبين لكل انسان متخرج من الجامعة سواء لقى وظيفة ولا لانو لما يقارن مع اللاعبين والبرلمانيين والوزراء واصحاب المنظمات تفهم بلي الدولة نتاعنا تسحق في فئة الطلاب والمثقفين بلعاني ومن بعد يقلك الطبيب علاه ما يداويش مليح ..لانو ما عطيتلوش شهرية مليحة المعلم ما يقريش مليح لانو يطلع حساب كرشو قبل لا يطلع حساب التلاميذ وهكذا ..لوكان في صغري علابالي تصرالي هكاك نروح ندير حارس مرمى في كاش فريق نظمن مستقبلي خخخخ وكي نعتزل في الثلاثين نكمل قرايتي عادي هههه​
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    hakim story, ‏27 ديسمبر 2017 على 20:39
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا خويا حكيم ...
    يعطيك الحصة ... الطبيب كي ما يخدمش زين يقولو علاه ... و هو راه يخلف في الظروف المزرية الي راهم دايرينو فيها
    و الاستاذ كي يمكر راه ثاني يخلف في المكر لي راهم دايرينو فيه
    و حنا راحت علينا هه كن درنا كاش افير مع امل الاربعا و لا امل بوسعادة و لا اتحاد ولاد نايل ههه خير من القراية ههه
    يعطيك الصحة خويا حكيم ...


     
    hakim story معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 20:57
    #5
  6. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

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    اوساكا..
    السلام عليكم
    و الله صح عند الحق صلاح خويا ديجا الجو تاع الخدمة مهوش موفرلك تلقا روحك كاري و تخدم 90كلم على مكان الاقامة و زيد مصاريف اخرى تظل تهمبر
    و مبعد تجي تقولك الديفو فالاستاذ علابيها نتائج التلاميذ هابطة و لا الطبيب ميخدمش خدمتة مليح و لا ..ها وفرلي نقدر ننتج انا -__-
    و لخرين الراحة و الاستجمام و باسبور احمر خخخ نروح نموت و نجي دقيقة -_-
     
    hakim story و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    "viola", ‏27 ديسمبر 2017 على 21:19
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    و عليكم السلام
    اهلا اختي فيولا ... يعني كن يقيمو الاستاذ و الطبيب و المهندس و الاداري .. يولي كل واحد يخدم خدمتو كما ينبغي
    بصح هوما مخليين الحالة هاملة ... و يحسو على الانتاج و الانتاجية
    و في ظروف كيما هذي ... الدجاج و يحبس انتاج البيض هه
    شكرا على مرورك ...


     
    "viola" معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 21:24
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    شفت كيف خويا صلاح
    لوكان نحسبوها بالعقل برك
    لو وليد تحبسه من القراية و هو في سن 15 سنة و تبدا تعلم فيه الكوفرويات و كيف
    يضرب بالانتريار و ليكستاريير و كيف يعمل غراف و تعلمه الترويض الموجه و التمريرات
    بعد 5 سنين تلعبه في كاش أيكيب يدخل 100 مليون و مبعد يولي محلل في الهفاف يخلص 35 مليون
    و منبعد ولي عضو مع زطشي في الاتحادية يخلص 40 مليون و يعطيها للتحواس كل نهار في بلاص
    موش أفار خير من تكسار الراس ياك بعد سبع سنين رايح تلقى روحك تخدم مع الللي خسر الباك 7 مرات و قرا براميديكال
    تلقى روحك لابس طابلية بيضة و هو تان لابس طابلية بيضة و مع هو شباب ضارب تحفيفة الله الله
    و القلب مهني و طالع النور على وجهه تحسب هو طبيب موش نت صلاح هههههههههههههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2017 على 21:39
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    راك تشوف ههه
    السيد تاع الباراميديكال يولي خير مني ههه
    و يخدم خير مني ههه النهار ب نهارين ههه
    و الله ق تحير في بلاد العجائب ههه دنيا الطرائف ههه


     
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 21:42
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    رانا الحمد لله يسقسي عليك الخير هههه
    بصراحة عندك الحق خويا صلاح كلام في محلو درك في وقتنا حسب واش نشوفو راهم يشجعو الشعب
    انو مايقرا مايدير شهادات يخمم غير كيفاه يجمع أكبر عدد تاع دراهم وبأسرع طريقة
    اصلا ولينا بعد نخممو في الدراهم قبل الدراسة لو تحكم طفل صغير تسقسيه تقولو واش حاب تولي كي تكبار
    مايقولش نولي معلم نوصل رسالة للاطفال ولا طبيب ننقذ حياة المرضى يقولك طول حاب نولي وزير
    باه نربح بزاف دراهم، يعني لدرجة واحد ماراهو يدي حقو ولينا عايشين بعقلية الدراهم ونحوسو برك
    كيفاه نجيبو الدراهم بأسرع طريقة، لو جا كل عامل يدي حقو كن مايصراش هكا
    وهكاك نقولو الحمد لله 3 ملاين خير من واحد يدي 1 ولا 2 برك للشهر ولا مايخدمش خلاص
    ربي يجيب الخير ان شاء الله
    شكرا خويا صلاح على الموضوع بارك الله فيك
    تحياتي
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 ديسمبر 2017 على 22:55
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    و عليكم السلام و رحمة الله
    الحمد لله اسي ههه ...
    اما الموضوع ... صراحة الموضوع هذا راه واقع معاش ...
    ناس قارية و فاهمة راهم يعانو
    و ناس ق لعب و داخلين عليها تيكيات راهم يصورو في الملاين
    و اخدم ارضك يا فلاح ...
    شكرا على مرورك الجميل اختي مريم ...

     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 23:36
    #11
  12. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    واد سوف
    وقتنا هدا وقت مادة ولقراية في وقتنا هذا ينجح منها غير للي يخدم بيها عند روحو .. اما للي يقرو ومن بعد يخدمو عند الدولة الاغلبية راهم خاسرين وتاعبين مساكن
    وللاسف لقراية في لغالب ماتعيشش مولاها في وقتنا هدا
    ولمعيشة فوقتنا هدا دراهم واللي يصور اكثر دراهم من خوه يعيش خير من خوه.
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    dahman kz, ‏27 ديسمبر 2017 على 23:38
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    صحيت خويا دحمان ... الحكاية ولات دراهم صايي
    القاري يقرا و القافز يجمل الصوارد هه
    وش نقولو ... الله يسلكها على خير و خلاص
     
    dahman kz معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 23:41
    #13

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