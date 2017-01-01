الْهَدْرَة ... دْرَاهم ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ناس اللمة صحيتو ... وش حالكم و احوالكم ؟ ... ان شاء الله راكم بخير ... الحمد لله اسي يااااتل قولو الحمد لله ها ما نظلش نعاودلكم فيها ... هه المهم ...راها عندي مدة ما كتبتش موضوع في ركن واش راك تهدر ههه راني لازها ق للحكايات في الركن تاعي ههه ما تبداوش تصفقوا علابالي ...ههه .... ياسيدي ... موضوع اليوم قلنا نهدرو فيه على ظاهر من الظواهر الي تخلي الواحد يستعجب ...و تخليه بلا راس ... نهدرو على الجانب تاع الدراهم ... و قاع نحبو الدراهم ... و ما الى ذلك ... بصح الموضوع يعني شبيه بمقارنة بين مختلف الفئات ... بسم الله ... الاستاذ .. باه يخرج استاذ يقرّي .. .لازم معدل زين في الباك قبل .. و بعدا يدخل للمدرسة العليا للاساتذة ...باه يقرا ...باه يتخرج ... امالا من الاول السيد داخل عليها جبيد و اخذ ...و في الاخير بعد ما يقرى حوالي 3 او 4 او 5 سنين في المدرسة العليا .. باه يخرج استاذ يخلصحوالي 3 ملاين و شوية ...صح ... الاستاذ الي ناجح في الكونكور تاع التعليم ...هاهو اكيد عندو على الاقل لا ليسونس ... و كي يجيب لاليسونس ... يقعد يعس و يقابر كاش كونكورات ... كاش افيرات ق باه يدفع الدوسي المخلوق و كاشما ياكل فيه كسيرة ... و بالمعريفة و سيدي عبد الله باه يدخل و يحكم كاش بوسط و يدخل يقرّي .. ثاني بحوالي 3 ملاين للشهار ... الطبيب ... و أكدولي على كلمة طبيب زين و ماناش نهدرة على البريفي ... نهدرو على الي يخدم في القطاع العمومي ...الي قاري على الاقل 7 سنين ... كي يتخرج اكيد راهم يلوحوه في الصحرا يخدم ... و بالمعريفة و سيدي و سيدك باه يقدر يدخل يخدم في كاش سبيطار في الولاية تاعو ... و علاه ؟ .. ق باه يولي يخلص 5 ملاين و حاجة ولا 6 ملاين على الاكثر ... للشهر ... ... و هذاك الي يلعب في اتحاد حجوط ... ولا يلعب في غالي معسكر ...ههه ويا للعجب ... يخلص في 70 ولا 80 مليون للشهر ههه و يجو يريكلامو و يقولك ... حقرونا صديقي !!! ههه ... لا حول و لا قوة الا بالله ايا السلام عليكم جماعة ههه